Cuáles son las enfermedades de importancia por las que podrían negarme mi visa americana

Dos médicos analizan síntomas de enfermedad de la malaria. (Foto: Reuters/Archivo)

El documento principal para ingresar a Estados Unidos es presentar la visa americana; sin embargo, existen algunas razones por las que el cónsul podría negarse a entregarla. Lo importante es seguir al pie de la letra las recomendaciones y requisitos una vez que decida tramitarla.

Y es que existen también una serie de preguntas que suelen hacer los mexicanos antes de tramitar el documento. Por ejemplo, ¿Pueden negarme la visa americana por padecer alguna enfermedad?

De acuerdo con la ley de inmigración, una de las razones o motivos por los que se podría rechazar su emisión, sí es padecer alguna enfermedad, aunque solo se considerarán aquellas transmisibles de importancia para la salud pública.

La visa es el principal documento para ingresar a EEUU. (Foto: Archivo)

¿Cuáles son las enfermedades transmisibles de importancia?

Entre la lista de padecimientos se encuentra la hepatitis, malaria, ébola, sarampión, tuberculosis, chagas, entre otros.

De encontrarse en una situación similar se le pedirá presentar un esquema de vacunación. También se negará el visado si la persona padece un trastorno físico o mental que represente un peligro para la comunidad.

Así como padecer algún otro comportamiento dañino para la salud como es el caso de la drogadicción.

Otras de las razones principales para denegar el proceso son:

-No exhibir el por qué de su viaje a Estados Unidos de forma temporal, es decir, no comprobar que tiene lazos suficientemente fuertes en su país para regresar en el tiempo acordado como son: contar con un trabajo formal, familia, casa, entre otros. Y es que de no hacerlo, pondría en duda la aprobación del documento, pues sugiere que desea permanecer por más tiempo en tierra estadounidense.

Uno de los requisitos para otorgar la visa es llenar el formulario. (Foto: Cuartoscuro)

-Que el formulario DS-160 esté incompleto. Y es que eso generaría dudas al oficial de manera inmediata y en ese caso, tendría que hacer un esfuerzo extra para presentar otros documentos adicionales que avale lo que dice.

-No demostrar ser elegible, es decir, se analizará si una persona no presentó su pasaporte vigente o incluso, si violó leyes de inmigración con anterioridad.

-Proceso administrativo. Va de la mano con el punto anterior, pues aquí pasarán las personas que no demostraron ser elegibles y tendrán que entregar una carta adicional con ciertas instrucciones. El tiempo de espera dependerá de cada caso y tardarán entre 60 días y hasta 6 meses en resolverlo.

También será necesario recordar que otro de los requisitos que considerará el oficial consular al realizar la entrevista, durante el trámite de visa es la revisión de sus redes sociales, tales como son: Facebook, Twitter, Instagram, entre otras.

Mientras que, la visa que generalmente se solicita es la visa B1/B2. La B1 se emite para socios comerciales, para viajar con motivo de una convención científica, educativa o profesional con fecha específica, así como para tomar una capacitación a corto plazo. Y la B2 es clase turista, es decir, para conocer, vacacionar, comprar, a causa de un evento deportivo o de espectáculo, entre otras.

Durante su entrevista con la autoridad consular se realizarán varias preguntas, muchas relacionadas con la información que proporcionó en su formulario, además de que le tomarán unas fotografías y huellas digitales. Se recomienda no usar el celular durante su estancia en la Embajada o consulados de México y acudir a su cita al menos con 30 minutos de anticipación.