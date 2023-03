Xóchitl Gálvez reveló cuando AMLO la llamó para pedirle un favor en Tabasco

Xóchitl Gálvez pidió derecho de réplica en la mañanera. (CUARTOSCURO/Xóchitl Gálvez)

Xóchitl Gálvez, senadora por el Partido Acción Nacional (PAN), confesó que hace algunos años apoyó a Andrés Manuel López Obrador, cuando éste se desempeñaba como Jefe de Gobierno, lo que incluso le valió un regaño del ex presidente Vicente Fox.

Te puede interesar: “Defender la Constitución es un acto de valentía”: Xóchitl Gálvez respaldó a Norma Piña

La panista reveló que cuando López Obrador gobernaba el Distrito Federal ella se desempeñaba como titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. En ese entonces él la buscó de manera personal para pedirle ayuda con la electrificación de algunas comunidades en Tabasco. Además, indicó que tuvieron varios puntos de encuentro.

“Tuvimos mucho en común, de hecho al presidente (López Obrador) lo apoyé cuando era jefe de Gobierno de la Ciudad de México, electrificando varias comunidades de Tabasco. Él me llamó desde el teléfono rojo y electrificamos. Yo estaba en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas con Fox, y él era jefe de Gobierno y me marcó por el teléfono rojo, como tenían todos los gobernadores. Estaba preocupado por los tabasqueños, a mí me tocó atenderle esa demanda”, reveló la senadora Gálvez a MVS.

Te puede interesar: Por qué Vicente Fox comparó a una diputada de Morena con Elizabeth García Vilchis de “Quién es quién en las mentiras”

Pero ese no fue el único acercamiento entre ambos políticos, a pesar de que era funcionaria federal en el gobierno de Fox, ella misma recibió a López Obrador cuando éste visitó el Valle del Mezquital, en Hidalgo, lo que le generó un regaño por parte del presidente Vicente Fox, debido a la rivalidad entre ellos.

La senadora del PAN, Xóchitl Gálvez Ruiz (Foto: PAN Senado)

“Él llegó a mi tierra, al Valle del Mezquital, yo lo recibí en mi pueblo, siendo comisionada lo recibí, es más, salió en la portada de La Jornada esa foto y me regañó Fox: me dijo que si no sabía que estaba peleado con él, pero le dije que yo tengo usos y costumbres y a mí me pidieron que lo recibiera y lo recibí”, explicó la senadora panista y aspirante a la Jefatura de Gobierno de la CDMX en 2024.

Te puede interesar: Fernández de Cevallos no se atrevió a señalar como culpable a García Luna

Pero los acercamientos entre la actual senadora hidalguense y López Obrador no terminaron ahí, pues según ella, al tomar el poder en 2018, el tabasqueño la invitó a formar parte de su gobierno, sin embargo, ella no aceptó.

Vicente Fox y AMLO han sostenido una rivalidad política desde hace dos décadas. Fotos: CUARTOSCURO

“Él me trató de llevar a su gobierno, él me trató de invitar. Estuvieron Claudia (Sheinbaum) y su hijo Andrés (López Beltrán) en mi casa, yo les hablé claro, que soy una mujer que decía lo que piensa y que tenía la impresión que a su papá no le gustaba escuchar y no fui”, reveló Gálvez.

Xóchitl Gálvez defendió a la ministra Norma Piña de ataques de AMLO

El presidente López Obrador enfocó sus críticas a Norma Piña, presidenta de la Corte.

La semana pasada, Xóchitl Gálvez mostró su respaldo a Norma Piña, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ante las críticas del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El jueves 2 de marzo, la senadora panista acusó que Norma Piña ha sido víctima de un ataque orquestado desde Palacio Nacional por su labor de defensa de la Constitución Mexicana, la cual aseguró es un acto valiente ante un gobierno déspota y autoritario.

“Mi solidaridad con la ministra presidenta de la @SCJN , Norma Piña, ante los ataques desde Palacio Nacional. En tiempos de despotismo y autoritarismo, defender la Constitución es un acto de valentía.”, añadió a través de su cuenta de Twitter.

La declaración de Gálvez se dio luego de que el pasado 1 de marzo López Obrador criticó a Norma Piña por el amparo que un juez concedió a Francisco Javier Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas, quien contaba con una orden de aprehensión en su contra que fue anulada.

El presidente acusó que la Suprema Corte es un adorno desde que Piña asumió el cargo como ministra presidenta y señaló que, en cambio, mientras Arturo Zaldívar estuvo al frente hubo mayor control sobre los jueces.