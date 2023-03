Tata Martino se lanzó nuevamente en contra del balompié mexicano: “No veo un cambio”

(FOTO: /CUARTOSCURO.COM)

El ex estratega de la Selección Mexicana, Gerardo Tata Martino nuevamente se abalanzó en contra de algunos cambios estructurales tomados por la Federación Mexicana de Futbol (FMF) rumbo al proceso mundialista de 2026. Cabe recordar que el timonel, que estuvo al frente del Tricolor en Qatar 2022, dejó una serie de “recomendaciones” para el futuro del cuadro nacional.

En entrevista con el periodista deportivo, Tony Arguelles, Martino reiteró que las medidas tomadas por la FMF no pueden traducirse en la opinión pública como mejoras puntuales a corto, pero, sobre todo, mediano y largo plazo.

“Enseguida entendimos cómo aún en los mejores momentos, que fueron en los dos primeros años, entendimos cómo se iba a desarrollar este camino, intuíamos que no iba a variar respecto a cosas del pasado y aún hoy, estando fuera, lo seguimos observando”, expresó Martino.

(Foto: Getty Images)

El también ex estratega del FC Barcelona y de Argentina detalló que en el cuadro mexicano son demasiadas las personas las que convergen para tomar las decisiones en el balompié nacional. Por ende el timonel del Tricolor tendría que ser alguien que conozca el medio mexicano.

“Es mejor y lo dije en el proceso, tomar las riendas de una selección habiendo dirigido en el país porque da un mejor panorama del escenario, de los jugadores, de cómo se desarrolla el medio y sus componentes. Hay cuestiones que, por más que uno se informe, no es lo mismo haberlas vivido cuando sucedieron a que alguien las haya contado. Me pasó en Paraguay y Argentina, no así en México”, arguyó.

Martino debutó al frente del Tri en marzo de 2019 y desde entonces dirigió en 64 partidos a México con saldo de 41 victorias, doce empates y once derrotas, con quienes cerró su ciclo una vez que la Selección quedó eliminada del Mundial.

(FOTO: /CUARTOSCURO.COM)

Las recomendaciones de Martino para la ‘restructuración’ de México rumbo al Mundial de 2026

1.- Menos partidos “moleros” en Estados Unidos

La Federación tiene un contrato desde el 2002 con la empresa estadounidense Soccer United Marketing (Sum), motivo por el cual se llevan a cabo al menos cinco partidos amistosos en el país vecino, encuentros que normalmente son en contra de combinados de segundo o tercer nivel. Para Gerardo Martino, estos duelos son de poca utilidad para aumentar el nivel de la Selección Mexicana.

La idea del timonel sudamericano es que el seleccionado azteca busque encarar partidos fuera de su zona de confort y pueda afrontar a selecciones del viejo continente en algún campo neutral, pero siendo en territorio europeo. Al final del día, el ex entrenador del Barcelona está consciente de que no es lo mismo jugar contra Cuba en Houston, que jugar contra Suiza en algún país del viejo continente.

(FOTO: /CUARTOSCURO.COM)

2.- Tratar de exportar más futbolistas a Europa

El siguiente punto mencionado fue el hecho de tratar de exportar más futbolistas mexicanos al “otro lado del charco”. Si bien, esa decisión no depende meramente de los clubes en el fútbol mexicano, pues claramente primero necesita haber un interés de cualquier equipo europeo, la idea del Tata alude a las dificultades que en algunas ocasiones ponen las mismas directivas de los equipos de la Liga MX.

3.- Mayor oportunidad a los futbolistas mexicanos en la Liga MX y menos prioridad para los extranjeros

En este último señalamiento, el timonel sudamericano hizo hincapié en dos temas que van prácticamente. Primero, mencionó la importancia que tiene el poder darle más oportunidad a los jóvenes futbolistas mexicanos dentro del máximo circuito. Hoy en día, realmente son pocos los clubes que le dan seguimiento a sus jóvenes promesas, todo por darle más protagonismo a los extranjeros o atletas veteranos.