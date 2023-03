Si solicito mi visa americana, ¿Revisarán mis redes sociales?

Lo que debes saber sobre el trámite de citas para solicitar la visa americana en 2023.

Preguntas como ¿A qué lugar de Estados Unidos viajará? o ¿Cuál es el motivo de su viaje? entre muchas más, son parte de las interrogantes de “cajón” que la autoridad consular no pasará por alto cuando se trate de otorgar la visa americana. Sin embargo, hay una más que incluso suele causar incertidumbre o polémica al no saber si es verdad o no.

Se trata de la siguiente ¿Será verdad que el oficial consular revisa las redes sociales? La respuesta inmediata es sí, pues de acuerdo con el Consulado de Estados Unidos, se trata de un requisito que tendrán que considerar en el momento de la entrevista para poder autorizar o no la emisión de este documento.

Es decir, se analizarán sus redes sociales como: Instagram, Facebook, Twitter, entre otros que haya proporcionado al llenar el formulario DS-160. Se trata de un requisito que deberán cumplir todos aquellos que quieran ingresar al país vecino.

La medida fue propiciada desde 2019, durante el período presidencial de Donald Trump, pues se inició con la implementación para algunas personas que eran investigadas para viajar a zonas terroristas o controladas.

De acuerdo con el proceso, el cónsul comenzará con la revisión visible de cada una de sus cuentas de interacción en línea, lo único que se buscará es obtener información más detallada de la persona que visitará EEUU.

También analizarán sus fotografías y en caso de tener alguna imagen de visa de turista, podría afectar la emisión o renovación. El correo electrónico o cuentas de correo serán revisados para la misma causa.

El primer paso para obtener el documento es llevar el formato DS-160, donde deberá colocar todos los datos personales y tendrán que coincidir con lo que diga en el momento que se realice la entrevista.

Existen algunas razones por las que se podría denegar la emisión de su visa y las principales son:

-No demostrar que viaja al país vecino de forma temporal, además de no comprobar que tiene lazos fuertes con su país para asegurar su regreso. Por ejemplo, un trabajo estable, familia, entre otros.

-Que el formulario esté incompleto o no coincida con lo que se dice al estar frente al oficial consular.

-No demostrar ser elegible, es decir que tenga problemas de migración o algo parecido.

En algunos casos como el anterior tendrán que presentar una carta adicional con ciertas especificaciones.

Durante su cita también le tomarán algunas fotografías y huellas digitales correspondientes. Se recomienda llegar al menos con 30 minutos de anticipación.

Hay que recordar que la visa que generalmente se solicita es la visa B1/B2. La B1 se emite para socios comerciales, para viajar con motivo de una convención científica, educativa o profesional con fecha específica, así como para tomar una capacitación a corto plazo. Mientras que la B2 es clase turista, es decir, para conocer, vacacionar, comprar, a causa de un evento deportivo o de espectáculo, entre otras.

Al concluir la entrevista, el oficial consular determinará si es aprobada o no su visa. En caso de tener una respuesta positiva le enviarán un correo electrónico con los datos e información necesaria para recogerla.