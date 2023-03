Santa Fe Klan recibió acusaciones por supuestas agresiones y homofobia en Jalisco

El rapero originario de Guanajuato habría agredido a por lo menos dos personas, según una denuncia anónima. (Jovani Pérez/Infobae)

En una emisión de su programa de Youtube, el conductor Gustavo Adolfo Infante dio a conocer un mensaje en el que se señaló al rapero Santa Fe Klan por supuestamente haber cometido agresiones físicas y haber incurrido en actos de homofobia en días recientes durante su visita al estado de Jalisco.

El escrito, cuyo origen no se especificó, habría sido redactado por el o la representante legal de la víctima de los aparentes hechos.

“Se les informa que el día de mañana [7 de marzo] habrá rueda de prensa a las 12 del día en el café Providencia ubicado en avenida Copérnico se les manda por este medio también la ubicación del café el motivo de esta rueda de prensa es porque se presentará una denuncia pública y penal en contra del artista conocido como Santa fe klan esto por haber cometido agresión física y verbal en contra de mi representado con acciones homofóbicas y lesiones en el rostro de mi representado esperamos su fin atención (sic.)”, fue el mensaje que informó sobre los probables sucesos.

De manera adicional, el conductor especificó que Ángel Jair Quezada Jasso, nombre real del artista, se habría peleado con una persona de la comunidad LGBTIQ+ entre la noche del jueves 2 de marzo y la madrugada del viernes 3 de marzo en la zona del centro comercial Andares.

El texto presentado por Gustavo Adolfo Infante anticipó una posible denuncia penal contra Santa Fe Klan.

No obstante, no hay claridad respecto a quién habría sido la persona responsable de agredir directamente a la víctima. “Lo golpeó pero no sé si él, su equipo de trabajo, sus guaruras, a las cuatro de la mañana y también parece que golpearon a una mujer”, apuntó Infante.

Parte de la información presentada en el canal de Youtube del presentador de espectáculos estableció que las víctimas de esta aparente agresión no eran fanáticas del rapero. “No tiene nada que ver que estuvieran ahí aplaudiéndole, o buscándolo , queriendo tomarse una foto o un autógrafo”, dijo Jessica Gil Porras, copresentadora del programa.

“Dos chavos empezaron a sufrir ataques de Santa Fe [Klan] y además mensajes y comentarios muy agresivos, es por eso que deciden levantar esta denuncia, la denuncia también es por homofobia”, agregó.

Hasta el momento en que fue redactada esta nota, Santa Fe Klan no ha realizado ningún pronunciamiento a través de sus redes sociales en respuesta a estas acusaciones, por lo que se mantiene pendiente su versión sobre lo ocurrido.

Imagen presentada como aparente evidencia de la agresión. (Youtube/Gustavo Adolfo Infante)

En el video de Gustavo Adolfo Infante se mostró, además, una fotografía de quien, presuntamente, sería una de las víctimas que recibió un golpe. La imagen muestra a un joven que habría recibido un impacto en una ceja que le habría ocasionado una herida, de la cual comenzó a brotar sangre.

“No me queda claro a quién golpeó, pero van a dar una conferencia de prensa y van a mostrar la denuncia. Mandaron fotos del cuate sangrando y según esto fue Santa Fe Klan”, comentó el presentador en otro video de la plataforma.

Después de presentar la información alusiva a los probables actos de violencia en los que estaría involucrado el cantante guanajuatense, Jessica Gil utilizó algunos minutos de la transmisión para criticar el trabajo artístico de Santa Fe Klan y se mostró angustiada por el contenido de sus letras, al punto de compararlas con las series de televisión que han sido criticadas por hacer apología “del narco”.

“Ver a este chavo que, sinceramente, no canta absolutamente nada y que sea una de las imágenes más importantes de la música y la juventud, ¡qué preocupante! De verdad es de preocuparse este tipo de música y que aparte sea tan exitoso”, criticó la copresentadora.