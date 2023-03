Gignac no podrá viajar a EEUU con Tigres para duelo ante Orlando City

El delantero francés André-Pierre Gignac no podrá viajar con Tigres para la vuelta de los Octavos de Final ante Orlando City.. EFE/Francisco Guasco/Archivo

Tigres iniciará su participación en la temporada 2023 de la Liga de Campeones de Concacaf, recibiendo a Orlando City, equipo de la MLS, sin embargo antes de jugar ya cuenta con un preocupación para disputar la serie, misma que se debe a su goleador André-Pierre Gignac y el hecho de que no podrá viajar para el duelo de vuelta.

Los felinos se encuentran en gran momento dentro de la Liga Mx, situados en el segundo lugar de la clasificación general, cuatro puntos por debajo de Monterrey, su máximo rival en Nuevo León. Ahora comenzará su andar en la Concachampions, enfrentando a Orlando City en los Octavos de Final en una serie que es de ida y vuelta.

El goleador francés, André-Pierre Gignac se perdió los últimos tres juegos de su equipo debido a una lesión en el muslo de la pierna derecha, su regreso se espera para la ida de los Octavos ante el equipo de la MLS. La razón de porque será considerado por Marco Antonio Chima Ruiz se debe a que pase lo que pase no podrá hacer el viaje con el equipo para el partido de vuelta.

Gignac no puede ingresar al país del norte debido a que no cuenta con un esquema de vacunación contra COVID-19, algo que pide Estados Unidos para poder ingresar a su territorio. El francés no fue vacunado debido a las creencias y religión que profesa desde niño, algo que en su momento expresó a la directiva del club.

El país estadounidense ya permite el ingreso en algunas de sus ciudades sin la necesidad de presentar la cartilla de vacunación, incluso a partir del 11 de mayo ya no será un requisito para el acceso. Sin embargo, por el momento y sobre todo para participar en competencias deportivas, el gobierno del EEUU sigue solicitando que se cuente con esquema completo contra el COVID-19.

Esta fue una situación que vivió el tenista Novak Djokovic, quien no podrá disputar el torneo Indian Wells durante marzo tras negarse a vacunarse durante el periodo de pandemia, incluso le fue negada una visa temporal que solicitó solo para jugar el primer Masters 1000 del año.

André-Pierre Gignac no ha podido viajar con Tigres desde 2021 para compromisos internacionales o amistosos en Estados Unidos, y se ha perdido eventos especiales de la Liga Mx, como lo fue el Juego de Estrellas al que tuvo que renunciar en el verano de 2022. En caso de contar con él para el juego de ida, deberán aprovechar al máximo tener a sus titulares en el campo, intentando definir la serie desde el primer juego evitando sufrir en la vuelta con la ausencia de su goleador.

Los felinos se clasificaron al torneo luego del bicampeonato de Atlas en 2021 y 2022, recordando que los cuatro finalistas de Apertura y Clausura logran su boleto a la siguiente edición de la Liga de Campeones de Concacaf. Al repetir en la final, los Rojinegros dejaron un lugar vacante mismo que se ocupó por el equipo que más puntos hizo durante el año calendario, siendo Tigres quien lo consiguió.

Los dirigidos por Chima Ruíz volverán luego de dos años de ausencia, siendo el torneo de 2020 el último en el que tuvieron participación. En aquella ocasión vencieron a Los Angeles FC en la final para conseguir el boleto a su primer Mundial de Clubes, en donde incluso fueron el primer club de la zona en llegar a una final de la competición, misma que perdieron por la mínima contra Bayern Múnich.

Pese a ser uno de los equipos más dominantes durante la década anterior, Tigres no ha conseguido meterse a ninguna final de la Liga Mx en los últimos tres años, siendo en 2019 su más reciente participación, en donde terminaron levantando el titulo tras vencer a León.