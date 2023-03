Quién es Roberto Heycher, el funcionario que ocupa el lugar que dejó Edmundo Jacobo en el INE

Lorenzo Córdova, Consejero Presidente del INE, dio posesión a Roberto Heycher luego de ser aprobado por los consejeros REUTERS/Raquel Cunha

El Instituto Nacional Electoral (INE) nombró a Roberto Heycher como encargado del despacho de la Secretaría Ejecutiva tras el ceso de Edmundo Jacobo, quien fungía como Secretario Ejecutivo, y cuya salida es resultado de la publicación del Plan B de la Reforma Electoral del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Lorenzo Córdova, Consejero Presidente del INE, dio posesión a Roberto Heycher luego de ser aprobado por los diez consejeros. Rindió protesta diciendo “Sí, protesto” ante el dicho de Córdova: “Maestro Roberto Heycher Cardiel Soto, encargado del despacho de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, ¿protesta usted guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, cumplir con las normas contenidas en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y desempeñar leal y patrióticamente la función que se le ha encomendado?”.

“Estoy seguro, que dada su trayectoria como funcionario ejemplar de esta institución y miembro del servicio profesional electoral nacional, usted estará en los días en que ocupe esta función hasta que el orden constitucional y democrático sea restaurado a la altura del licenciado Edmundo Jacobo Molina. Felicidades”, añadió Córdova.

"Usted estará en los días en que ocupe esta función hasta que el orden constitucional y democrático sea restaurado a la altura del licenciado Edmundo Jacobo Molina. Felicidades”, le dijo Córdova. REUTERS/Raquel Cunha

Roberto Heycher Cardiel Soto es egresado de la Universidad Autónoma de Barcelona, de la carrera de Logística Integral. Su puesto actual en el Instituto Electoral Nacional (INE) es Director Ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica. Su nombre, por supuesto, aparece en el comunicado del INE sobre las personas que continuarán laborando en el organismo.

También estudió en el Massachusetts Institute of Technology y tiene certificaciones por parte del Tec de Monterrey. Del mismo modo, pisó la Universidad de Harvard con programas como Clusters and Economic Development y New Strategies of Competitiveness Firms. Estudió un posgrado en la Universidad Iberoamericana (Ciudadanía y Gobiernos Locales)

Del mismo modo, es doctor en la Universidad Popular Autónoma de Puebla, en Planeación Estratégica y Dirección de Tecnología por el Área de Ingeniera.

Roberto Heycher, el funcionario que ocupa el lugar que dejó Edmundo Jacobo en el INE REUTERS/Raquel Cunha

Durante el 2013, También fue catedrático de Marketing Político, Campañas Electorales, Recursos de Revisión y Apelación en Material Electoral y Sistemas Políticos y Electorales Comparados, Sistema Político Mexicano y Regimen Legal de los Partidos Políticos, en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca.

Impartió las mismas materias en la Universidad José Vasconcelos en el año 2012. Así como Sistema Político Mexicano, Recurso de Revisión y Apelación y Regimen Legal de los Partidos Políticos I Y II, en la Universidad Autónoma de Durango.

Roberto Heycher Cardiel Soto se define a sí mismo con esta frase: “Durante 16 años he diseñado e implementado proyectos en materia de elecciones, democracia y educación cívica. Mi propósito profesional, es contribuir al fortalecimiento de la cultura cívica necesaria para garantizar el futuro.

Del año 2002 al año 2003 trabajó como abogado tributario en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en Durango. Ese mismo 2003 entro a trabajar al Instituto Nacional Electoral (INE) y se ha mantenido desde entonces en varias áreas.

En palabras del funcionario, fue “responsable del diseño y aplicación de la estrategia de mesas directivas de casilla, así como el proyecto de capacitación electoral al funcionariado de casillas del país”, igualmente, “Coordina la ejecución de los programas de educación cívica del Instituto Nacional Electoral”, y “Dirige el proceso de difusión de campañas institucionales”.

Fue parte de los los proyectos: Consulta infantil y juvenil del 2019, #JuventudActúaMX 2019, Escuela de la Buena Política, Jornadas Estatales para la Difusión y el Ejercicio Responsable de los Derechos Humanos y la Democracia, el Programa Nacional de Impulso a la Participación Política de Mujeres a través de Organizaciones de la Sociedad Civil, un proyecto editorial del INE, entre otros.