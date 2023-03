López-Dóriga documentó su su viaje al AIFA y esto fue lo que encontró

Joaquín López-Dóriga documentó su viaje al AIFA. (@lopezdoriga)

Este 3 de marzo, el conductor de noticias, Joaquín López-Dóriga Velandia, documentó su travesía y experiencia visitando el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) en Santa Lucía, Estado de México.

Fue a través de su cuenta de Twitter, que el periodista compartió varios videos y fragmentos durante su paso por el polémico aeropuerto. López-Dóriga salió desde la Ciudad de México a las 19:11 horas, y en el camino iba narrando todo lo que iba ocurriendo en ese traslado.

Finalmente cuando llegó al aeropuerto volvió a compartir un tweet donde explicó que le tomó al menos una hora y 22 minutos llegar hasta a su destino, “hubiera salido del Zócalo”, comentó.

Llegando al @aifaaero Les cuento. Una hora 22. Hubiera salido del Zócalo. pic.twitter.com/480OdC0Vcy — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) March 4, 2023

El comunicador publicó también fotografías de los alrededores, como la carretera por la que viajaba, la cual describió de la siguiente manera, “Este camino mejor que el Viaducto. Pero de cuota”. Así mismo, compartió un breve videoclip donde se ve un avión instalado sobre un colosal tubo a la entrada del AIFA.

Una vez dentro de las instalaciones del nuevo aeropuerto, López-Dóriga acompañó con un audiovisual y describió la sala como un sitio “desierto”, al igual que el área de los mostradores para documentar. “Nuevo, pero desierto. Mejor para los pocos pasajeros. Pero mal para el Aeropuerto. Supongo”, aseguró el periodista.

Siguiendo con el recorrido en la terminal aérea, Joaquín realizó un curioso comentario, el cual se ha popularizado en redes sociales. “Crocs si hay, tlayudas no. Me gustan más las tlayudas que los Crocs”. Lo que podría interpretarse como que los puestos y venta de tlayudas no existe como tanto se aseguraba tras la inauguración. En cambio, el conductor reveló que encontró una tienda del calzado Crocs.

Crocs si hay, tlayudas, no. Me gustan más las tlayudas que los Crocs pic.twitter.com/X8l7Hm7Tr3 — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) March 4, 2023

En un tercer video grabado dentro del AIFA, Joaquín López-Dóriga visitó una tienda de gorras de béisbol, donde se midió un modelo que terminó adquiriendo. Tal fue su emoción que en el Tweet se dirigió especialmente al presidente de México Andrés Manuel López Obrador. “Mire presidente, como se retrasó el vuelo de Aeroméxico en mi estreno al AIFA me encontré esta tienda. Y me llevé dos gorras de los Yankees. Seguro usted no la conoce. Además se las regalan. Pero tienen de todos los equipos”, explicó.

“Que me encuentro esta tienda de gorras de béisbol, yo como soy cabezón en todos los sentidos a veces traigo la gorra de otro equipo. porque yo uso a veces la que me quede y resulta que aquí tienen extragrande de los Yankees”

Mire, presidente @lopezobrador_ como se retrasó el vuelo de @Aeromexico en mi estreno en el @aifa me encontré esta tienda. Y me llevé dos gorras de los Yankees. Seguro usted no la conoce. Además se las regalan. Pero tienen de todos los equipos. pic.twitter.com/AtkonfEEem — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) March 4, 2023

En algunos momentos de la travesía parecía que al comunicador le agradaba el AIFA y realizó diversas comparaciones entre esta terminal y las del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) en la CDMX. “Así la zona de filtros de seguridad del AIFA por las que nunca ha cruzado. Nada que ver con los decadentes y estrechos espacios del AICM. Y con el equipo nuevo, no hay que sacar celular, ni tableta , ni computadora.

“Nuevo y con pocos vuelos. Mil veces mejor que las barracas y malos olores del AICM. Le faltan vuelos, bueno y lo lejos. De lo mejor, la atención de los elementos de la Guardia Nacional”

Pues sí, presidente @lopezobrador_ @aifaaero nuevo y con pocos vuelos. Mil veces mejor que las barracas y malos olores del @aicm Le faltan vuelos. Bueno, y lo lejos. De lo mejor, la atención de los elementos de la @GN_MEXICO_ pic.twitter.com/eOgdenLXLn — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) March 4, 2023

Hasta el momento, Joaquín López-Dóriga no dio detalles de su vuelo ni el destino que tenía. Y como era de esperarse las publciaciones desataron reacciones entre los usuarios tanto de Twitter como de Instagram. Por lo que inmediatamente comenzaron a compararlo con lo sucedido con el youtuber Luisito Comunica hace apenas algunas semanas.

El pasado 17 de febrero, el influencer Luisito Comunica compartió un video en el que describió cómo fue volar desde el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y además comentó el ahorro de más de 30 mil pesos que tuvo.

Luisito comunica en el AIFA (YouTube/Luisito Comunica)

Entre las áreas que lo soprendieron destacaron los baños temáticos con los que cuenta el AIFA, mostró algunos de ellos; culturas prehispánicas, lucha libre mexicana y de la independencia, destacó que visualmente es llamativo, cuenta con lugares para poder cargar el celular, pocos lugares de comida, una zona de juegos infantiles, y el proceso de entrada que calificó como “bastante eficiente”, señaló que cuenta con pocos destinos por el momento y que tiene muchos locales sin ocupar y actualmente es “ágil en general”.