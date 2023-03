Qué dijo en vivo el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera de este viernes 3 marzo de 2023

El presidente Andrés Manuel López Obrador realiza de lunes a viernes sus "mañaneras" desde Palacio Nacional. (Infobae/Jovani Pérez).

Fiel a la tradición desde que inició su gobierno, la administración de AMLO ofreció su conferencia diaria en la que funcionarios explicaron avances en distintas áreas y atendieron preguntas de los medios de comunicación.

Aquí la transcripción completa de la conferencia que se transmitió en vivo este día y que publica la página web del Gobierno de México.

2023: Año de Francisco Villa, el revolucionario del pueblo

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Muy buenos días. Ánimo, ya es viernes, hay que ir a giras, vamos a estar en La Laguna de Coahuila y Durango; vamos también a Nuevo León, vamos a Jalisco, a Zacatecas y a Aguascalientes el fin de semana.

Básicamente es supervisión de obras de abasto de agua para la población, acueductos, presas derivadoras y también evaluación sobre el avance de las sucursales del Banco del Bienestar, esos son los temas.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Desde luego, también, todo, pero son estas reuniones que vamos a tener en seis estados.

Bueno, quedamos en que hoy el secretario de Gobernación, que está aquí con nosotros, Adán Augusto López Hernández, va a informar sobre el contenido de la ley electoral en lo básico. Ya hemos hablado de que todo es un pretexto de los conservadores corruptos para enfrentar al gobierno, porque no hay ninguna afectación a los procesos electorales, mucho menos a la democracia; al contrario, es para que haya jueces, consejeros, honestos, íntegros, incorruptibles y que no cuesten tanto los aparatos burocráticos, que no le cuesten tanto al pueblo.

Que no sucedan estas cosas como lo que vimos ayer. Yo ni sabía quién era el señor Jacobo y que tiene 14 años de ser uno de los mandamás, que gana más que yo, pero que además, ayer me enteré, ya lleva 30 años en el INE, es del grupo de Woldenberg, imagínense en cuántos fraudes ha participado y todavía se atreve a enfrentar una reforma que es en beneficio del voto libre, de elecciones limpias, en favor de la democracia.

Pero forman parte de estos grupos, ¿no?, que se fueron creando durante el periodo neoliberal, durante el periodo de corrupción, de saqueo y que le servían al régimen para legalizar y legitimar sus fechorías y para eso pues les pagaban muy bien; les pagan, porque estos son de los amparados para ganar más, para tener servicios médicos privados, para hacerse hasta cirugía plástica a costillas del erario; para llevarse, cuando se van, ahorros de una caja financiada con el presupuesto público, con dinero del pueblo, ahorros millonarios.

Son, de veras, muy cretinos, muy cínicos y el peor de los males es que engañan, manipulan a muchísima gente. Por eso es importante informar, informar, informar.

Hay quienes, aunque se les estén diciendo las cosas y se esté probando, no van a cambiar, les entra por un oído y les sale por el otro, pero sí hay muchos que saben que es de sabios cambiar de opinión.

Y sobre todo ir informando a los jóvenes, ir haciendo consciencia en los jóvenes de cómo funcionaba y sigue todavía funcionando, por las resistencias, el régimen corrupto, toda la relación de componendas, de complicidades que se fueron creando. Por eso, sí es importante que nos explique aquí cómo es que ‘se va a destruir al INE’.

ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ, SECRETARIO DE GOBERNACIÓN: Con su permiso. Buenos días a todas, a todos.

Pues la reforma electoral ha sido objeto de una serie de ataques, de una estrategia claramente diseñada desde las oposiciones, construida a base de falsedades.

De inicio, les diría que se reforman cinco leyes: la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley General de Comunicación Social.

Y se emite una nueva Ley General de Medios de Impugnación, que consta esta de 70 artículos. Por primera vez, con la Ley General de Medios de Impugnación, se regula ya que haya solamente un organismo que sea el encargado de resolver sobre todas las impugnaciones que se presenten durante el proceso electoral.

Ahí no es cierto que se le quiten facultades al Instituto Nacional Electoral o al Tribunal Electoral; por el contrario, desaparecen las facultades que tenían las juntas locales o las vocalías locales y se concentran todas en un solo procedimiento sancionador, que será regulado por la dirección respectiva en el Instituto Nacional Electoral.

Básicamente lo que la reforma a las otras leyes contiene pues el fin de la burocracia dorada del Instituto Nacional Electoral, se suprimen privilegios como el seguro de gastos médicos mayores o el seguro de separación individualizada, se instruye para que desaparezcan dos fideicomisos específicos: uno, de contingencias laborales; y el otro, que es relativo a la administración de los inmuebles, fideicomisos que, como todos los fideicomisos, están en la opacidad, nadie sabe, nunca se ha hecho público cuál es el capital que se administran en esos fideicomisos y se instruye para que en el caso, ese dinero se deberá reintegrar al erario federal, pero en caso de que hubiese liquidación de algún trabajador, con el dinero de esos fideicomisos se pueda aplicar.

No hay, como dicen algunos trasnochados, un despido de aproximadamente ocho mil trabajadores, lo que sí se reduce sustancialmente es el número de los vocales de las juntas locales y de las juntas distritales, que durante 365 días del año pues gozan hoy de una beca sustantiva. Se reduce, en el caso de las juntas locales, de cinco a 13 vocales. Cada uno de esos vocales tiene un ingreso mensual que ronda entre 50 y 70 mil pesos mensuales. Aunque no haya proceso electoral, ellos mantenían durante todo el año sus privilegios, amén del Seguro de Gastos Médicos y otra serie de prestaciones administrativas.

Y en las juntas auxiliares, que tampoco funcionan los 365 días del año, pasa de cinco vocales a un solo vocal. La tarea de ese vocal pues es auxiliar a las juntas locales, prácticamente el trabajo era mínimo y van también de salarios de entre 45 mil y 70 mil pesos, dependiendo de la ubicación de cada uno de ellos.

Entonces, son 32, por dos, serían 64 vocales de las juntas locales; y 300, por cuatro, serían mil 200 vocales de las juntas auxiliares, que esos sí dejarán su cargo; quienes, que son los menos, formen parte del Servicio Profesional Electoral deberán ser reubicados en otras áreas o en otras tareas del instituto.

Igualmente señalan falsamente que se pone en riesgo la jornada electoral porque no hay la certeza de cómo se van a realizar los conteos rápidos o cómo va a funcionar el Sistema Preliminar de Resultados Electorales.

Yo les diría a todos aquellos académicos que ayer decían que ya no se iban a poder hacer conteos rápidos, porque esto es una mentira, porque el conteo rápido realmente no lo realiza el Instituto Nacional Electoral, lo realizan empresas a las cuales el instituto contrata y ese recurso está presupuestado en cada proceso electoral.

Y en lo que refiere al Programa de Resultados Preliminares, pues este va a seguir operando de la misma manera, con un añadido: ahora, en lugar de que los mexicanos tengamos que esperar hasta el miércoles para que se realicen los cómputos distritales, pues ahora los cómputos distritales van a iniciar al momento que inicie la captura de las actas del Programa de Resultados Preliminares. Esto es: pues habrá mayor certeza jurídica para realizar los conteos y muy probablemente en la madrugada del día siguiente de la elección ya los mexicanos conozcamos los resultados distritales oficiales de cualquier elección.

Igualmente, se facilita el voto de los migrantes o de los mexicanos en el exterior, ahora será por internet y podrán hacerlo con su credencial de elector, con su pasaporte o con una matrícula consular.

Y algo que extrañamente mantienen callado es que ahora ya se abre la posibilidad de que sean sancionados quienes obtengan alguna prebenda o quienes, como se hacía antes, como en el caso del Pemexgate, por ejemplo, financiaban a candidatos a cambio de obras, de cualquier tipo de contratos una vez que estos hubiesen llegado a los cargos de gobernador, de presidente municipal, todo eso ya forma parte del proceso sancionador.

Se termina también con la entrega de prebendas por monedero electrónico, por tarjeta de prepago, porque ya todas ellas quedan debidamente penalizadas.

Básicamente eso contiene la reforma, es la eliminación de los privilegios de esa burocracia dorada, como decía el señor presidente. Por ejemplo, en el caso del señor Edmundo Jacobo desaparece el cargo que él tenía y termina ahí automáticamente una relación laboral con el Instituto Nacional Electoral de 30 años a la fecha, se termina con la posibilidad de esa absurda reelección, porque el año antepasado 2020 se le reeligió para que su cargo terminara en el 2026. Ahora, pues prácticamente al desaparecer la dirección que él ostentaba, que dice se tenía prerrogativas como el manejo del presupuesto que era discrecional a cargo de él y del presidente del consejo del Instituto Nacional Electoral, pues ahora pasa prácticamente al retiro. Y hay toda una serie de ajustes en prestaciones a los altos funcionarios del Instituto Nacional Electoral.

Básicamente pues eso es lo que contiene la reforma electoral, señor presidente.

PREGUNTA: ¿Cuántos despidos serían en total?

ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ: ¿Perdón?

INTERLOCUTORA: ¿Cuántos despidos serían en total?

Y si tienen el cálculo de cuántos son de Servicio Profesional de Carrera, porque dice que (inaudible)

ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ: No, en el caso de los que formen parte del Servicio Profesional de Carrera, la ley obliga a que sean reubicados en otras áreas del mismo instituto, en las direcciones, por ejemplo, que ahora se compactan en siete y antes eran 16.

En el caso de los despidos, pues son básicamente 32, por dos, serían 64 vocales de las juntas locales y mil 200 vocales de las que se llaman las juntas auxiliares, ese es el universo de posibles despidos, no llega ni siquiera al siete, ocho por ciento del total de los 17 mil 500 trabajadores que aproximadamente tiene el Instituto Nacional Electoral. Se fortalece incluso la relación laboral del resto de los empleados con el Instituto Nacional Electoral, porque se compactan las áreas administrativas.

INTERLOCUTOR: Secretario, han dicho en el INE que esta reforma despediría a dos mil 571 trabajadores y que tendría un costo de dos mil 500 millones de pesos las liquidaciones. ¿Esto es cierto?

ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ: Bueno, habría que ver la situación en la que los trabajadores, que ya les dije el número, fueron contratados, pero la reforma prevé que, en caso de que deban de ser liquidados, el recurso para ello está en los fideicomisos de los que dispone hoy el Instituto Nacional Electoral, fideicomisos que, además se prevé ahí en la reforma, que van a desaparecer, nada más se dejaría el fondo contingente si hubiese que aplicar liquidación a alguno de esos trabajadores.

No son dos mil y tantos, son, como le digo, tres por cuatro, 12, mil 200, más 64, serían mil 264 vocales, que son los que pasarían a despido.

Si algunos de ellos, que yo no creo que sea el caso, forman parte del Servicio Profesional de Carrera, pues esos deberán ser reubicados dentro de las mismas juntas auxiliares o de las juntas locales o bien en la central del Instituto Nacional Electoral.

PREGUNTA: Lorenzo Córdova dijo que tienen en el fideicomiso cerca de mil 400 millones de pesos, lo que dice el compañero (inaudible) es que se dice que van a ocupar dos mil 500 a tres mil 500 millones de pesos.

¿El gobierno en un momento determinado los apoyaría o solamente con lo que tengan en esos fideicomisos?

ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ: Bueno, si me lo permiten, yo lo que les recomendaría es que contraten a un buen abogado laboralista que les sepa hacer el cálculo de las liquidaciones. Que no se les olvide que hubo ya una reforma a la ley electoral.

Ahora se habla incluso de que Lorenzo Córdova recibiría una especie de bono de marcha de 12 millones de pesos y estuvimos haciendo una corrida y, en el caso de que hubiera de liquidarse, pues la cantidad a la que legítimamente tiene derecho es mucho menor a eso.

No sabemos cuánto hay de dinero en los fideicomisos tampoco, pues nunca han informado de ellos, sí sabemos cuáles son ellos y estamos analizando la posibilidad de, vía la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, solicitar la información y que se haga pública la información del monto que en efecto tienen esos fideicomisos.

PREGUNTA: ¿Habrá auditoría a los fideicomisos?

ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ: ¿Perdón?

INTERLOCUTOR: ¿Habrá auditoría a los fideicomisos?

ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ: Bueno, pues los fideicomisos se rigen por las reglas del mercado financiero, primero hay que ver cuáles son y pedir, en todo caso, el Comité Técnico que informe de la situación financiera, hay que ver en qué banco fueron contratados. El banco tiene un fiduciario, tiene una responsabilidad a la hora de administrar los recursos.

Lo que nosotros sí pediríamos a la comisión, a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, es que esta información sea pública, que se transparente y que los mexicanos puedan, finalmente, conocer el monto de los multimillonarios recursos que tienen en su guardadito el señor Córdova y el señor Jacobo, que eran los que manejaban los recursos del instituto electoral.

PREGUNTA: ¿Cuál sería el monto de la liquidación de Lorenzo Córdova entonces?

ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ: Pues entonces hay que sacarle la cuenta, serían tres meses en términos legales y 20 días por año.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pero no es un asunto laboral, porque ojalá y los trabajadores mexicanos, la mayoría del pueblo de México tuviese esas prestaciones, es que, además de esas prestaciones ordinarias, esa burocracia dorada cuenta cuando menos con tres privilegios, entre otros:

Primero, el sueldo y viáticos y demás, que está por encima ―ahorita te doy la palabra― está por encima de lo que gana el presidente, que es violatorio a la Constitución, al artículo 127 de la Constitución, pero como se ampararon contra la ley de austeridad mantienen esos sueldos, esos viáticos; ese es un privilegio adicional.

Dos, el servicio médico privado. No es el Seguro Social, no es el Issste. Por eso digo que no son los derechos que tienen los trabajadores, la mayoría de los mexicanos. El servicio médico privado cuesta sostenerlo, bueno, cuando llegamos eran siete mil millones de pesos. Nosotros lo cancelamos, pero estos institutos autónomos, que no se tocan, los mantuvieron y no se sabe a cuánto asciende este seguro médico privado.

Les he dicho, porque me consta, de que anteriormente se hacían hasta cirugía plástica. Una vez llevaron a un alto funcionario del Poder Judicial a un hospital para hacerle una cirugía plástica y hasta comentó su esposa al médico y a la enfermera: ‘Me le deja la naricita como la del licenciado Peña’. Y todo esto a costillas del erario, pagado por el pueblo de México, por eso nosotros cancelamos ese servicio médico privado. Dos.

Tres —todo esto incluye al señor Jacobo, a Lorenzo Córdova— tres, se dice: ‘Se va a liquidar’ y de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo son tres meses de sueldo por año de antigüedad.

ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ: Veinte días por año.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Veinte días por año.

No, es que tienen una caja de ahorro especial en donde con el presupuesto público se les entrega una cantidad mensual que van ahorrando y este señor Jacobo ahora que va a salir se lleva todo lo que ahorró. O sea, si está ganando 160 mil pesos mensuales, puede dejar 10 mil y con el presupuesto público se le aportan otros 10 mil, ya ahorró 20 mil pesos mensuales. Cuando termina su función o lo cambian se lleva todo ese ahorro.

¿Cuánto costaba mantener esa caja de ahorro especial cuando llegamos?

Seis mil millones de pesos al año. Y la cancelamos, pero estos se ampararon.

¿Y dónde está todo ese dinero?

En los fideicomisos.

¿Y cuánto es ese dinero?

Enigma, no sabemos y tenemos derecho todos a saberlo, ojalá y hoy aclaren esto.

Pero no sólo son los fideicomisos del INE, el Poder Judicial tiene muchos fideicomisos, también con miles de millones de pesos, con lo mismo, llegan a ganar los ministros hasta 600 mil pesos mensuales sumando sueldos y prestaciones de todo tipo y lo mismo, servicio médico privado y fondo de retiro.

¿Y de dónde es el dinero? ¿Lo aporta Claudia X. González o la señora Elba Esther Gordillo o Labastida o Fox o Calderón? Es dinero del pueblo, ese es el fondo del asunto, ¿para qué le andamos vuelta? Que engañen, pues eso es otra cosa, pero este es el tema.

Que si lo tratamos como si fuese, a ver, el despido de un trabajador, ojalá y los trabajadores recibieran todo esto. No, estamos hablando de una élite, los tienen o los tenían que maicear muy bien para tenerlos a su servicio y para poder manipular elecciones y hacer fraudes electorales. Entonces, por eso el malestar.

La mayoría de ellos fueron los que avalaron el fraude del 2006 y fueron los que decidieron que no se había rebasado el tope de gasto de campaña en la candidatura del licenciado Peña Nieto, que después salió que el secretario de Finanzas en esa campaña por parte del PRI; era el que después fue director de Pemex y que habían recibido de dinero de Odebrecht para la campaña y habían obtenido recursos de todos lados.

Pues esos son los funcionarios, es el Jacobo y Lorenzo Córdova y todos, los mismos.

Entonces, hay que informar para que la gente, porque hay gente que no tiene esta información. Como todos los medios de información, todos, con algunas excepciones, defienden al régimen de corrupción, al antiguo régimen de corrupción, pues en vez de informar, manipulan.

Entonces, vamos a estar aquí replicando, haciendo uso de nuestro derecho a la réplica.

PREGUNTA: Presidente, ¿Qué pasaría si prosperan los actos de inconstitucionalidad en la Suprema Corte?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No sabemos.

Pueden funcionar, pueden prosperar, porque la Corte está… ¡Ay nanita! Es un poder —ayer lo dijimos— plagado de corrupción y al servicio de los grupos de intereses creados.

Pongan a la mayoría de los jueces, deben ser mil 500, ¿cuántos hay?

ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ: Más de mil 500.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Como dos mil y magistrados y ministros. A la mayoría, no a todos, pónganos así, todos así y el pueblo atrás, todos dándole la espalda al pueblo y viendo a los machuchones, a sus jefes, porque no fueron electos por el pueblo.

En la época de la República Restaurada, en la época de Juárez, de Lerdo, se elegía a los jueces, a los ministros de la Corte, eran electos por el pueblo. Esa es la esencia de la democracia en Estados Unidos, lo que reconocía como un gran avance Tocqueville es de que los jueces eran electos.

Bueno, todavía en el juicio de García Luna, que eso viene de atrás, el jurado está integrado por ciudadanos y un día ahí que se rebelaron, hicieron una huelga porque no les pagaban, ¿y saben cuánto era la paga?, creo que 500 dólares. No, 12 dólares, 12 dólares para los miembros del jurado. Porque como ciudadano todos tienen que participar cuando se les pide que ayuden y no necesariamente tienen que ser expertos, son ciudadanos. Se hace un proceso de selección, desde luego y así llega a quienes de esos ciudadanos van a formar parte del jurado.

Si, 12 dólares, no les pagaban los 12 dólares y entonces dijeron: ‘No, pues se interrumpe’.

¿Cuántos miembros del jurado fueron?

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS, COORDINADOR GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO DE PRESIDENCIA: Doce.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Doce.

Muy bien. Adelante.

PREGUNTA: Gracias, presidente. Buenos días.

Arturo Cerda, de El Financiero Televisión.

Ayer el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM dio a conocer un análisis, lo llamaron una radiografía de su reforma electoral y concluyen, entre otras cosas, que es un retroceso, dicen ellos, histórico, a nivel político y además que no solamente afecta a la estructura del INE, sino al sistema electoral en sí, que le inyecta desorden y consideran que todo esto podría poner en riesgo la eficiencia del voto. ¿Qué les puede responder?

Gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues que son lo mismo. Creo que de ahí salió Lorenzo Córdova y a lo mejor ahora que termine ahí va a ir a trabajar, a la UNAM, pues porque ahí están.

Me da una pena lo que han hecho de la UNAM, pero es lo mismo, son mafias de la academia y existen también asociaciones de abogados con el mismo propósito de defender el statu quo.

¿Cuándo este Instituto de Estudios Jurídicos de la UNAM se manifestó durante el periodo neoliberal que modificaron toda la Constitución —y además quiero que me contesten— cuando reformaron la Constitución y la pusieron en correspondencia con el propósito de saquear al país?, que modificaron artículos para entregar los bienes del pueblo, de la nación, a particulares, a extranjeros, para entregar los bancos, las empresas, las minas, los ferrocarriles, el petróleo, la industria eléctrica, ¿cuándo?

¿Hubo alguna protesta de este instituto cuando se presentó la reforma para privatizar la educación, la salud?

¿Hubo alguna protesta de esta asociación de estudios jurídicos de la UNAM cuando se incumplía la letra, el espíritu de la Constitución acerca de que el salario tenía que ser justo y que debía alcanzar para satisfacer las necesidades de los trabajadores y de sus familias? ¿Se manifestaron?

¿Se manifestaron cuando desaparecieron los jóvenes de Ayotzinapa?

¿Se manifestaron cuando por la privatización de la seguridad social se llegó al hecho lamentable de la Guardería ABC?

Ninguno de ellos, porque todos vienen del mismo régimen, ahí se van a refugiar o de ahí salen. Entonces, pues qué sorprendente puede ser que ellos hablen de que se afecte, se afecta el proceso electoral.

¿Cuándo han protestado por los fraudes?

Nunca.

No, ya no es el tiempo de, no, el instituto de… ¿Cómo se llama, tú, que eres abogado?

ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ: De Investigaciones Jurídicas.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: De Investigaciones Jurídicas.

¿No ven a Narro, rector y a otros? Por eso digo, los rectores de la UNAM, Barros Sierra, don Pablo González Casanova y algún otro.

INTERLOCUTOR: Presidente, ahora que mencionó a las barras de abogados ayer, justamente, el Colegio de…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¡Otros! También, también. Ya ni me lo preguntes.

INTERLOCUTOR: Bueno, ellos consideraron que las denostaciones y las descalificaciones al trabajo del Poder Judicial lo debilita. Y es que ayer también circuló en redes sociales una imagen de que un usuario de Twitter puso la fotografía de la ministra Norma Piña con la frase ‘el problema’ y abajo una imagen de una bala, con la frase ‘la solución’ y la Asociación de Jueces y de Magistrados Federales consideró que esto es consecuencia de un lenguaje de odio. ¿Qué puede responder a esto?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Claro, ustedes… A ver, les hago una pregunta, porque esto es lo importante, ustedes preguntan y yo también, porque eso es la comunicación, mensajes de ida y vuelta, o es diálogo circular. Pero no sólo a ustedes, al pueblo de México, a quienes nos están viendo: que apunten el nombre de los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia, que no vayan al internet, sino que me digan si se acuerdan quiénes son y les puedo garantizar que el 99 por ciento de los mexicanos no sabe quiénes son los 11 ministros, o sea, completos; si les pregunto de los magistrados, va a ser 99.5; y si les pregunto sobre los jueces, va a ser 99.9. Hagamos el ejercicio.

A ver, pon los nombres de los 11. Pero ya pasó, ¿eh?, la prueba. Nada más pon. No se conocían y siguen sin conocerse, era un poder a la sombra, oculto. ¿Y por qué no transparentar todo y hacer más pública la vida pública?

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Esta es su página oficial.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ahí está.

Norma Lucía Piña Hernández, es la presidenta.

Y luego, el resto de los ministros: Jorge Mario Pardo Rebolledo, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Ana Margarita Ríos Fajat, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Alberto Pérez Dayán, Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz, Javier Láynez, Luis María Aguilar.

A ver, que levanten la mano los que sabían, conocían a los 11, nombre completo. Dos, tres.

Que levanten la mano los que no los conocían completos. Ah, no.

Ah, los que se abstengan.

PREGUNTA: ¿Usted se acordaba de ellos?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Yo, porque he ido allá y he tenido relaciones y de nombre los conozco, pero conocerlos… A ver, ponlos.

A la ministra presidente no la conocía, o sea, nunca supe de ella.

A Mario Pardo, pues ahí nada más de vista, tampoco lo conocía.

A Arturo Zaldívar, sí, lo conozco desde hace seis años aproximadamente, cinco, seis años.

También, a la ministra Margarita la conozco desde hace cinco, seis años, cuando la campaña, más o menos, un poco antes.

A Luis González sí lo conozco, a ese lo conozco de más tiempo, porque fue presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal cuando yo fui jefe de gobierno, a ese sí, desde el 2000.

Alfredo Gutiérrez, pues ahora, no lo conocía.

A Alberto Pérez Dayán, tampoco, ya estando en el cargo lo conocí.

A Yasmín la conozco desde hace seis años también, cinco, seis años.

A Loretta, yo creo un poco más, como hace 10, 12 años, por nuestro amigo José Agustín Ortiz Pinchetti.

A Laynez, pues ahora.

A Luis María Aguilar, también ahora que entré de presidente, hasta ahí.

Y, fíjense, sale un mensaje en las redes que se le va a hacer daño a la ministra Piña y de inmediato sale toda la asociación de jueces, magistrados, en contra de la amenaza y echándome la culpa.

PREGUNTA: Santiago Creel daría un mensaje.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí, sí, pues todos ellos me echan la culpa. Yo le digo a la gente que no está viendo: ¿no tocamos los temas estos? No, hay que ventilar todo, esto es lo que nos va a llevar a la purificación de la vida pública de México. La crisis de México se originó por la corrupción, por la impunidad, por eso tenemos que seguir adelante con la transformación del país.

Y esos que pusieron el mensaje, en una de esas hasta fueron ellos mismos, porque son capaces de eso y de más, así son los conservadores, tiran la piedra y esconden la mano, muy chuecos.

Pero aquí no hay conservadores, ¿verdad? A ver, que levante la mano el que es conservador. No, aquí no.

Adelante.

PREGUNTA: Gracias, presidente.

Presidente, preguntarle sobre esta reforma electoral. Es una reforma que evidentemente sí busca adelgazar al Instituto Nacional Electoral, pero también trastoca derechos de los ciudadanos. Le quiero poner solamente dos ejemplos:

El artículo 11 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que se reservan 25 lugares para lo que se había dado en llamar ‘acciones afirmativas’, que son derechos que se le dan a los grupos minoritarios, los indígenas, los afromexicanos, las personas con discapacidad y entre estos se incluye ahora a los jóvenes, o sea, se le cierran los espacios a los jóvenes y se reduce para los partidos políticos, ya no tienen la obligación de dar estos lugares a estas comunidades minoritarias. Anteriormente eran 50; se redujo a la mitad con esta reforma electoral, esa es pérdida de derechos de los ciudadanos.

Y usted hablaba de que hay fideicomisos oscuros en el Instituto Nacional Electoral, también los hay en los partidos políticos. Los partidos políticos van a guardar dinero, se lo dije desde hace ya mucho tiempo, se lo comenté aquí con el secretario presente y dijeron que habían sido los duendes que habían introducido estos tres elementos: la vida eterna de los partidos, el guardadito de los partidos y el trasvase de votos.

El trasvase de votos se eliminó porque el secretario de Gobernación tuvo atinadamente la decisión de que iba en contra de la Constitución.

La vida eterna de los partidos, usted lo reconoció también, era algo ilegal y se quitó; pero otro duende la metió en la madrugada y el Senado decidió no votarla, esa es la única cláusula que no se votó, pero no se eliminó, sigue vigente, sigue latente y está ahí, pero en esta reforma no viene, eso es cierto.

Otro de los elementos….

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Entonces, ¿cuál es lo que es cierto?, ¿qué trae la reforma?

INTERLOCUTOR: Trae esta reducción de participación de grupos minoritarios.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Eso sí, eso ahorita lo va a explicar, eso. Pero los otros tres nada más estás haciendo apología de cómo venía y que ya no está.

INTERLOCUTOR: No, está el guardadito, está el guardadito, presidente. La cláusula de vida eterna es la única que se eliminó.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Eso se eliminó.

¿Cuál es lo otro?

INTERLOCUTOR: Lo de los guardaditos políticos.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Los guardaditos se eliminaron o se mantienen?

INTERLOCUTOR: ¿El guardadito?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí.

INTERLOCUTOR: Se mantiene. Artículo 25 de la Ley General de Partidos Políticos.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ahorita te van a explicar.

¿El tercero?

INTERLOCUTOR: El tercero era la vida eterna.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Y también se eliminó.

INTERLOCUTOR: Ese es el que se eliminó, el único que se eliminó.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí. Adelante.

INTERLOCUTOR: Ahí además se prohíbe ahora… O bueno, ya no se va a castigar, a sancionar, que los funcionarios públicos, los candidatos o quienes aspiren a un puesto de elección popular hagan campañas anticipadas. El secretario es víctima de estos asuntos porque se le adelantaron adentro de Morena y a lo mejor nos puede platicar un poquito de eso.

La pregunta en concreto es: ¿se trastocaron o no se trastocaron derechos de los ciudadanos?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no, no; al contrario.

INTERLOCUTOR: ¿Me puede decir en qué se benefició? ¿En qué se hace más sólida la participación ciudadana?, no el instituto, el instituto me queda claro que fue para adelgazarlo. La participación y los derechos de los ciudadanos, ¿en qué se fortaleció?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Con la reforma electoral, esta, aun con sus limitaciones, porque no se pudo llevar a cabo una reforma constitucional porque la bloquearon los de la mafia del poder, aun con esta reforma, se da más garantía a los ciudadanos de que su voto va a ser respetado.

Al no estar Jacobo ya es una garantía para el ciudadano, porque Jacobo, como Lorenzo, como todos ellos, no tienen vocación democrática, son hombres al servicio del poder económico y del poder político, no de los ciudadanos.

Entonces, me preguntas si se va a beneficiar el ciudadano, claro.

INTERLOCUTOR: Presidente, el instituto nació en 1990 como respuesta a un fraude, un fraude que, bueno, todo mundo, para los que son más jóvenes, como dice usted y que no recuerdan el fraude que le cometieron al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas cuando se cayó el sistema —no voy a decir quién estaba al frente, pero todos los recuerdan— esta caída del sistema que agravió a muchísimos mexicanos en 1988.

En 1990 nace el IFE, el INE, el instituto, pero todavía bajo el poder del gobierno. Seis años después, 1996, es cuando se logra que los ciudadanos recuperen o separen del gobierno esta participación.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pero si a nosotros nos hicieron fraude y ya no dependía supuestamente el instituto, en ese entonces el IFE, del gobierno,

INTERLOCUTOR: Pero a lo largo de la historia, presidente y yo le quiero preguntar, a lo largo de la historia se han obtenido, sí, se han obtenido logros para la ciudadanía.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no, no, se han obtenido logros porque el pueblo ha despertado, ha tomado consciencia. Y no te olvides, el motor del cambio es el pueblo, no estos burócratas que han estado al servicio de la oligarquía, no de la democracia.

A pesar de ese aparato se ha avanzado. Cuando les digo a los del gobierno de Estados Unidos que hay más democracia en México que en Estados Unidos es por eso, es por el pueblo, no es porque tengamos el INE que tenemos o el tribunal electoral que tenemos, no, es a pesar de eso. México tiene democracia, pero es por nuestro pueblo.

INTERLOCUTOR: Presidente, la pregunta es: ¿hay más intervención del gobierno en esta reforma?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No hay nada, no hemos intervenido.

INTERLOCUTOR: ¿No es la Secretaría de Relaciones Exteriores quien va a avalar la lista nominal?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Puede ser, pero no… Ahora nos va a explicar, pero no existe voluntad de parte del gobierno.

Nosotros somos demócratas, porque nosotros padecimos de los fraudes electorales, fuimos víctimas de los fraudes electorales, como millones de mexicanos y sería una incongruencia de que llegando al gobierno actuáramos como lo hizo Fox, que se convirtió en un traidor a la democracia.

Esto no es el fondo, aquí lo que está de por medio es la lucha legítima de dos proyectos distintos, contrapuestos de nación: es el proyecto de los conservadores que defienden intereses creados, que eran los que mandaban, se sentían dueños de México, porque sacaban mucho provecho, vendían bienes nacionales, los remataban, robaban a sus anchas, formaban parte del bandidaje oficial y están ahora como opositores a lo que nosotros representamos.

Entonces, esta reforma no significa afectar en nada a los ciudadanos, a la democracia, nada, nada, nada, pero, sin embargo, lo han usado de bandera y con el apoyo de los medios de información, porque ese es el otro problema que tiene el país, la mayoría de los medios está al servicio de las mafias del poder.

La mayoría de los medios, o está vendido o está alquilado, o son propiedad de los oligarcas, la mayoría, ¿eh?, que es una vergüenza. Nunca se habían expuesto tanto, nunca habían mostrado tanto el cobre como ahora. Bueno, el antecedente, ya lo hemos dicho, fue lo que le hicieron al presidente Madero los medios de información, con honrosas excepciones. Pero así están todos, los periódicos, la radio, las televisoras, todos.

Afortunadamente, como existe este diálogo circular, esta rueda de prensa y además porque la gente está muy atenta, muy informada y la verdad se abre paso y llega hasta el último rincón del país, por eso podemos resistir, porque es increíble.

¿Qué está saliendo ahora?

El Instituto de Ciencias Jurídicas de la UNAM, la asociación de jueces, toda la intelectualidad orgánica, la mayoría de los medios de información, todos, no hay en la llamada clase política o sociedad política quien pueda actuar con objetividad, con profesionalismo, de manera plural, equilibrada, no, es todos en contra.

INTERLOCUTOR: Presidente, lo que le estoy señalando no es que esté en contra de su reforma, lo que le estoy señalando es que hay pérdida de…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pero ahí estás en contra. Por eso estás en contra, porque estas sosteniendo de que se pierden derechos de los ciudadanos y no es así, pero se gana muchísimo.

INTERLOCUTOR: Hay un posicionamiento más del gobierno que se había retirado ya de las actividades electorales, ya no tenían dependencia con el gobierno. Hoy, por ejemplo, los módulos de atención ciudadana van a estar dentro de oficinas gubernamentales.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, es una propuesta que se plantea.

INTERLOCUTOR: Está en la ley, ¿eh?, no es una propuesta. Si fuera una propuesta, no estaría en la ley.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, está en la ley, es una propuesta, es una propuesta, hoy lo estaban comentando, de que las casillas electorales, que siempre se ponen en las escuelas… Pero si eso se considera que no debe de hacerse, se modifica.

INTERLOCUTOR: Presidente, se lo pregunto: ¿se consideraría esto?, ¿se debe hacer así?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, en las escuelas.

INTERLOCUTOR: ¿Fuera de edificios gubernamentales?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, también, eso no es ningún problema. O sea, todo esto es un pretexto para atacarnos, la mayor parte de las cosas.

En el tiempo que yo llevo aquí no hemos participado en la organización de las elecciones ni hemos promovido fraudes electorales.

A ver, ¿no hubo fraudes en el sexenio pasado?, ¿no intervino el gobierno en el sexenio pasado, limitando y pisoteando las libertades de los ciudadanos?

INTERLOCUTOR: Usted nos dijo que no, que el presidente Enrique Peña Nieto había sido respetuoso y que pues…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, en la elección presidencial, pero antes no, aquí mismo lo dije, en la elección de Estado de México participó Narro y todos los secretarios como delegados del PRI. En la elección del 17.

¿A qué me refiero cuando le reconozco al presidente Peña de que no se metió en la elección presidencial?

Es que Fox, ya lo vimos, hasta se ufana de haber participado en el fraude. Fox desplegó todo el gobierno y su consigna era que por ningún motivo —bueno, él mismo lo expresa que yo era un peligro para México— que por ningún motivo iba yo a ser presidente.

Pero no sólo fue eso, operaron. También mandó a los secretarios, acuérdense de que el secretario de Comunicación y Transportes en ese entonces de Fox, uno que decía…

INTERLOCUTOR: Pedro Cerisola.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pedro Cerisola, después del fraude habla por teléfono y está grabado —a ver si no lo consiguen por ahí— con el gobernador de Tamaulipas y le agradece y le dice: ‘Oye, hasta te excedistes’ y ‘ja, ja, ja’.

Y la maestra Elba Esther Gordillo hablándole también diciendo: ‘Ya son las 12 del día ―cuando estaba la elección― hay que actuar’, ni modo que a las 12 del día fueran a buscar a los votantes, no, era para que a partir de entonces empezaran a rellenar las urnas y a falsificar las actas.

Entonces, el presidente Peña, aunque lo van a ver Claudio y todos estos, para decirle: ‘Hay que unirnos, que se baje Meade para que quede de candidato único Anaya’ y dice: ‘No’. Y luego, en la desesperación, vuelven a verlo —esto para los jóvenes— y le vuelven a proponer: ‘Que quede Meade y nosotros nos encargamos de bajar a Anaya’ y dice: ‘No’. No sé por qué razón, qué hubo ahí.

De todas maneras, íbamos a ganar, pero íbamos a ganar con menos margen, no con el 51 por ciento, 52 por ciento, 30 millones de votos, 31 millones de votos, porque se iban a unir, lo que hicieron después, lo que hicieron después.

Yo sostengo que el presidente Peña se sintió traicionado por este grupo, porque creo que les dio todo y luego se le voltearon y lo convirtieron al presidente Peña, durante un tiempo, en el payaso de las cachetadas. Y llegó a conocerlos bien.

Una vez cuando ya era yo presidente electo y me entrevisté con el presidente Peña, que me contó algo acerca de esas traiciones, me quedé con la duda, si le preguntaba yo a quiénes se refería, quiénes eran los traidores. Porque independientemente de que iba yo a ser presidente, que soy presidente, mi otra pasión, además de servir al pueblo y del béisbol, es la historia. Entonces, ya después, que nos volvimos a reunir, sí le pregunté.

Entonces, tienen…

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Tenemos lo de la conversación de Pedro Cerisola.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, ponla. Espera, es que es muy interesante. A diferencia de ahora.

¿Ustedes creen que no podríamos llegar a un acuerdo con los del consejo del INE o con los del Tribunal Electoral o con los del Poder Judicial?

Claro, pero no queremos transar, queremos transformar; si no, esto no cambia.

Pero miren cómo era la democracia.

(INICIA VIDEO)

PEDRO CERISOLA Y WEBER: Eugenio.

EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES: Secretario, buenas tardes. ¿Cómo estás, Pedro?

PEDRO CERISOLA Y WEBER: Pues muy agradecido, creo que te sobregiraste.

EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES: No, hombre.

(FINALIZA VIDEO)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: A ver, espérate ahí. Este es el día de la elección. No, el día siguiente de la elección. Pero miren eso, lo que le dice el secretario de Comunicaciones al gobernador de Tamaulipas, que por cierto está preso.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Estuvo preso.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Estuvo.

ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ: Todavía está detenido.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Todavía está detenido.

Porque es lo mismo, son unos ingratos, traidores, o sea, entre ellos mismos se traicionan. Este gobernador les ayudó en el fraude en el 2006, entonces, al día siguiente Cerisola, que era el encargado de Tamaulipas por parte de Fox, le habla por teléfono para agradecerle y miren el texto, le dice:

—Secretario, buenas tardes.

—¿Cómo estás Pedro? Le dice el gobernador.

Y ya Cerisola le dice:

—Pues, muy agradecido, creo que te sobregiraste.

—No, hombre, ja, ja, ja. El gobernador, imagínense a este pobre hombre ahora allá en la cárcel.

—Con mucho gusto y mucho aprecio. Cerisola.

El gobernador:

—No, me da mucho gusto, lo hago con mucho afecto y, además, nos has ayudado bastante. Porque al ir un secretario a una elección, pues llevaban morrales, maletas, baúles, costales, llenos de dinero.

Manuel Espino era el del PAN entonces.

Pero esa era la democracia que había.

A ver lo del instituto de jurídica, que protestaron.

¿No tienes el de la maestra? Búscalo.

INTERLOCUTOR: Presidente, entonces esta aceptación que ha hecho usted de que podría revisarse la parte de la instalación de las casillas, la parte de las instalaciones de los módulos, ¿significaría una revisión de la reforma?, ¿estaría usted consciente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, pero todo aquello que se piense que va a limitar los derechos ciudadanos se quita, no hay ningún problema, nosotros consideramos que no afecta.

INTERLOCUTOR: O sea, tendría que enviar una contrarreforma legislativa.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no, no, es que el Poder Judicial lo puede hacer, dice: ‘Este artículo lo invalido’, pero no significa invalidar la ley en su conjunto. Es más, así lo tienen que hacer, tienen que ver artículo por artículo, pero el asunto no es ese, pues, es el pretexto.

Es como lo que hacen los ministros de la Corte para proteger a jueces y a magistrados, que liberan a presuntos delincuentes, ya sea de la delincuencia organizada o de cuello blanco. ¿Qué es lo más usual desde hace tiempo? Que está mal integrada la investigación, no hizo buen su trabajo el Ministerio Público, puso que detuvieron a la persona a las 10 de la mañana y no fue así, fue a las 12.

O lo que hicieron ahora cuando descongelaron las cuentas de la esposa de García Luna, faltó el oficio o la notificación de un organismo internacional, porque así lo establece una tesis, no sé si jurisprudencia, del exministro Eduardo Medina Mora, que era procurador, compañero de García Luna.

No, no, no, está podrido eso, por donde quiera que se le vea. Entonces, en vez de estar defendiendo lo indefendible, lo que deberían de estar haciendo es comprometiéndose con limpiar el Poder Judicial.

INTERLOCUTOR: Presidente, si me permite, en este tema del Poder Judicial preguntarle acerca de esta investigación periodística que se realizó sobre la tesis de doctorado de la ministra en la que nuevamente se vuelve a identificar este patrón de copias, de plagios, porque no se hace la correcta mención de los autores y se toman párrafos verdaderamente de pena ajena, pero no pasa nada, en la Universidad Anáhuac…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, como no pasó nada cuando se robó Calderón la Presidencia, o sea, no dijeron nada. Hubo un gran plagio, porque se robaron la Presidencia de México y no se quejó nadie, nada más nosotros, los periodistas no, los intelectuales tampoco, ni los del Instituto de Investigaciones Jurídicas.

Entonces, lo de la ministra Esquivel lo han inflado, o sea, casi está al nivel de lo de García Luna.

INTERLOCUTOR: Presidente, usted dijo que el plagio era corrupción.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí.

INTERLOCUTOR: Y la corrupción es un delito grave, de acuerdo con lo que usted también solicitó.

Le quiero preguntar: ¿nos puede platicar por qué se fue Eduardo Medina Mora de la Suprema Corte de Justicia? Solamente usted podría haber solicitado esta remoción por la comisión de delitos graves.

En el caso de la ministra, pues está cometiendo un delito grave de acuerdo con lo que usted propuso al congreso al inicio de su administración.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pero es que no se puede juzgar.

INTERLOCUTOR: Si nos puede contar qué pasó con el Eduardo Medina Mora.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, ahorita les cuento, ahorita les voy a contar.

En el caso de la ministra Esquivel, es un proceso legal, eso no nos corresponde a nosotros, vamos a esperar lo que resuelva la UNAM, lo que resuelva el Ministerio Público.

INTERLOCUTOR: Bueno, del doctorado ya la Anáhuac dijo que no pueden hacer nada y que no van a hacer nada.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Por eso. Lo que resuelvan las autoridades y a partir de ahí se analiza, se ve si nos corresponde a nosotros tomar una decisión.

Claro, es un asunto completamente político, politiquero, porque la política es tan limpia que ni los más sucios políticos han podido mancharla, un asunto politiquero.

¿Cuándo surge el caso de la maestra, de la ministra Yasmín?

Cuando ella aspira a ser presidente de la Corte, vienen las elecciones en la Corte y creo que un mes antes, o menos, Sheridan, del grupo de intelectuales orgánicos manejados por Krauze, suelta, ¿no?, de acuerdo con otros, a lo mejor sus rivales, los que consideraban de que podían perder y que de esa manera hacían a un lado a la candidata y se suben todos, se vuelven paladines de la honestidad, en contra del plagio, del robo. Entonces, así está ese asunto, o sea, muy manejado de acuerdo a intereses.

El caso de Medina Mora, de repente me pide el presidente de la Corte que querían hablar conmigo porque el señor Medina Mora había decidido renunciar y que querían informarme. Entonces, fue a verme el presidente de la Corte y el ministro, que era por convenir a sus intereses y para no afectar la imagen de la institución.

Pregunté que si había denuncias y me dijeron que no. Creo que había algo.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Depósitos de dinero.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí, de depósitos en la oficina de Inteligencia Financiera y me entregó la renuncia. Y a mí me correspondía proponer, creo que también una terna al Senado y fue lo que hice.

INTERVENCIÓN: ¿Y ya no se siguió esta investigación?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No.

INTERVENCIÓN: ¿Por qué?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No sé, pero ahora salió todo, seguramente se va a tratar ese asunto, tanto en el juicio de García Luna como aquí, si corresponde.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Tenemos ya lo de Elba Esther.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: A ver, lo de Elba Esther, la maestra Elba Esther, que también es de las marchas rosadas.

(INICIA VIDEO)

EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES: Sí, buenas tardes.

ELBA ESTHER GORDILLO MORALES: Buenas tardes. ¿Cómo le va mi querido amigo?

EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES: Pues, aquí andamos batallando un poquitito, pero ahí vamos.

¿Cómo vamos?

ELBA ESTHER GORDILLO MORALES: A ver, por eso estoy hablando.

(FINALIZA VIDEO)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Espérame, espérame.

Este es el día de la elección del 2006, la señora Elba Esther apoyando a Calderón.

Adelante.

(INICIA VIDEO)

ELBA ESTHER GORDILLO MORALES: …

VOZ DE HOMBRE: Sí, sí, hombre.

ELBA ESTHER GORDILLO MORALES: En las encuestas, nuestra nuestra encuesta tiene, por una red que armamos en todo el país, en eso estamos trabajando, de seis mil 364 cuestionarios apenas llevamos… De 14 mil, llevamos seis mil, perdón. Y vamos así: 34.1 PAN, 22.96, PRI, 33.68, PRD. Ya se cayó el PRI, ¿eh?

EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES: Muy bien.

ELBA ESTHER GORDILLO MORALES: Entonces, hay que saber cómo actuar.

EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES: Así es, maestra.

EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES: Hay que saber cómo actuar. Y aquí se ya viene la decisión de fondo, porque la información que hay acá en los estados de nuestros amigos, si actuamos juntos, que Tamaulipas y Coahuila están con todo por el PRI y van a hablar, no sé si ya hablaron.

Vale más que ustedes se adelanten, si así lo deciden, con Felipe, para vender lo que tengan, para vender lo que tenga, él ya se cayó, eh, ya no se detenga, eh.

EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES: No, no, eso nos queda muy claro, eh.

ELBA ESTHER GORDILLO: Entonces, mejor si es… No sé por dónde andes, por azul o por amarillo, pero si vas por azul, que es lo que pensamos, vale más hablarle a Felipe y decirle algo, ¿no?, para no quedar mal, de una vez.

EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES: Sí, sí, yo creo que va bien el asunto.

ELBA ESTHER GORDILLO: Vamos a sacar ahorita todo el voto ciudadano.

EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES: Aquí estamos haciendo la chamba, ¿eh? por ahí.

ELBA ESTHER GORDILLO: Ah, porque por eso quise hablar, porque el informe que tienen es que todo para el PRI y no es malo, porque eso es institucional, pero (inaudible) creo que lo interesante es hablar con Felipe y vendérselo.

EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES: Así es.

ELBA ESTHER GORDILLO: ¿No? Porque si no chambeamos…

EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES: Entonces, ahorita voy a hablar con mis vecinos también para ver cómo anda.

ELBA ESTHER GORDILLO: Cómo andan, pero ya se va despejando, ya el voto duro ya salió.

EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES: Así es.

ELBA ESTHER GORDILLO: Bueno, yo te comunico y ahí tú tomas tu decisión.

EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES: Okey, le agradezco mucho, maestra.

ELBA ESTHER GORDILLO: Y decides por azul no lo vayas (inaudible)

EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES Claro, muy bien. Así es.

ELBA ESTHER GORDILLO: Un abrazote.

EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES: Igualmente, gusto en saludarla, maestra.

ELBA ESTHER GORDILLO: Igualmente. Bye.

EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES: Ahí estamos en contacto, pendientes.

(FINALIZA VIDEO)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues todo esto, que fue un gran fraude… Ustedes acuérdense que la diferencia oficial fue 0.5, 240 mil votos supuestamente, ¿no?, los que sacó Calderón, si el sacó 15 millones, yo saqué 14 millones 600, 800 mil.

Nada más en Guanajuato, también confesado, así como esto, le metieron 300 mil votos falsos, confesado por el secretario de Gobernación de Guanajuato, que llama a todos los funcionarios federales, el secretario de Gobernación de Guanajuato, después de la elección y les dice: ‘Se van a alinear todos aquí con nosotros ―a todos los delegados federales― porque nosotros pusimos a Calderón, le dimos 300 mil votos adicionales’.

Y el señor no se dio cuenta que lo estaban grabando y en el periódico de León, el AM, que es como una especie del Reforma, no sé por qué razón dan a conocer la grabación. Pero, así como esa, infinidad de pruebas, esa era la democracia.

Bueno, todos estos intelectuales orgánicos corruptos son los que ahora están en contra de la ley electoral rasgándose las vestiduras, porque son muy hipócritas, además de corruptos.

Miren, vamos a recordar también, porque es que esto… La diferencia entre un escritor y un dirigente político es que el escritor no debe repetirse; el dirigente político sí, porque su función, su tarea, su misión, es hacer consciencia, es una misión pedagógica.

Porque sólo así, cambiando la mentalidad del pueblo es que se pueden lograr las transformaciones. Cuando cambia la mentalidad del pueblo cambia todo. Y siempre sostengo que hay veces que se dan revoluciones, hay revoluciones y la gente sigue pensando igual, entonces los que llegan al poder con el movimiento revolucionario, no duran o se echan a perder, porque es apenas una vanguardia, una minoría la que condujo y decidió sobre el movimiento.

Por eso lo más importante de todo es que se esté creando consciencia de manera masiva para que no dependa de un dirigente, no depende de un grupo de dirigentes, de una vanguardia, sino que todo el pueblo esté informado, esté consciente y que no sea susceptible de manipulación. Esa es la revolución de las conciencias, eso es lo más importante de todo.

Entonces, como hay que estar repitiendo por esta labor de concientización, vamos de nuevo a escuchar la conversación de Lorenzo Córdova cuando se expresa de manera racista en contra de unos compañeros de comunidades originarias que lo van a ver y a pedirle lo que tú estás planteando, que haya oportunidad para las culturas y la diversidad y para todos, que todos puedan participar en el proceso democrático.

Pero miren, el que ahora está… Resulta —porque pues por eso es extraordinario que podamos tener estos diálogos circulares, porque van saliendo cosas y cosas y cosas— resulta que con el que está hablando Lorenzo Córdova es con Edmundo Jacobo, hasta ahora lo sé. Por eso les duele tanto, pues era ahí una especie de gurú.

INTERVENCIÓN: (inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, por lo mismo, por lo mismo.

A ver, vamos a…

(INICIA VIDEO)

EDMUNDO JACOBO MOLINA: Presidente, a tus órdenes.

LORENZO CÓRDOVA VIANELLO: Perdóname, perdóname. ¿Puedes hablar?

EDMUNDO JACOBO MOLINA: Sí, sí, dime, te escucho.

LORENZO CÓRDOVA VIANELLO: Ah, nada, en camino ya al hotel. Ya hice mis trámites, ya le di asesoría a los de los pueblos indígenas, cabrón, sí.

EDMUNDO JACOBO MOLINA: ¡Eso, carajo!

LORENZO CÓRDOVA VIANELLO: No mames, cabrón, no, no. Hay que escribir. ¿Te acuerdas? O sea, de veras, unas crónicas marcianas desde el INE, caray. No mames.

EDMUNDO JACOBO MOLINA: (Inaudible) Ray Bradbury.

LORENZO CÓRDOVA VIANELLO: No, no, exactamente, Ray Bradbury reloaded. No mames, es que desde las dramáticas reuniones con los padres de Ayotzinapa hasta esto, cabrón, que… A ver, güey, había un… No mames, no voy a mentir, ¿eh? Te lo voy a decir como hablaba ese cabrón, me decía: ‘Yo, jefe gran nación chichimeca, vengo Guanajuato. Yo decir a ti: o diputados para nosotros o yo no permitir que tus elecciones’.

EDMUNDO JACOBO MOLINA: Cabrón.

LORENZO CÓRDOVA VIANELLO: Yo nada más… Cuando te estoy diciendo, no mames güey. Ahí se ve que este güey… Yo no sé si sea cierto que hable así, cabrón, pero no mames, ve mucho Llanero Solitario, cabrón, con eso de Toro, cabrón. No mames, cabrón, o sea, no mames. Nada más le faltó decir, me cae que le faltó decir: ‘Yo, gran jefe Toro Sentado, líder gran nación chichimeca’. No mames, cabrón, no mames, o sea, no, no, no, está de pánico, cabrón, no mames. Pero, o acabamos muy divertidos o acabamos en el siquiatra de aquí, cabrón.

LORENZO CÓRDOVA VIANELLO: Pero, bueno, ¿cómo va la reunión?

EDMUNDO JACOBO MOLINA: Bien, bien, vamos bien. En cuanto llegues, me dices, ya Miguel Ángel tiene las instrucciones.

LORENZO CÓRDOVA VIANELLO: No, no, en cuanto llegue, entro ahí y saludo. Tranquilo.

EDMUNDO JACOBO MOLINA: Ah, bueno, órale. Vamos a tener que salir luego-luego. Órale, gracias.

LORENZO CÓRDOVA VIANELLO: ¡Abrazote!

(FINALIZA VIDEO)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Yo ya me voy. ¿Saben qué? Ya me siento mal, me afectó el estómago, ya es mucho, sí, sí y además no he desayunado. Pero hoy sí estuvo muy fuerte, por esto.

La verdad, qué lamentable nivel. Es una crisis que solo se puede enfrentar con una transformación tajante. Si actuamos con medias tintas, si no hay definiciones claras, si optamos por la simulación, no va a salir el país.

Afortunadamente vamos avanzando y vamos a seguir avanzando, nada de estar solapando estas cosas. Y sólo la verdad nos va a hacer libres.

Bueno, ya nos vamos.

PREGUNTA: ¿Cuándo podemos ir al búnker de García Luna, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, vamos a organizar. Sí, porque ese es otro tema que tenemos que seguir tratando, ese es otro asunto. La próxima semana, ir al búnker, ahí de ‘¡Oh!, cuánto avance de García Luna’.

PREGUNTA: ¿Mañanera en el búnker?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Una mañanera en el búnker, sí. Sí lo vamos a hacer, está un poco retirado, ¿eh?, pero sí lo hacemos, sí lo hacemos la mañanera allá, para que… Es que todo esto ayuda mucho, sobre todo a la no repetición. Como decía don Jesús Silva Herzog, el mayor, hablaba de la corrupción y esto durante el gobierno del presidente Ruiz Cortines, que se hizo un intento por limpiar de corrupción al país. Yo creo que Adolfo Ruiz Cortines y Adolfo López Mateos fueron presidentes honestos, con sus manchas, pero de lo mejor.

Claro, en el siglo XX el mejor presidente el general Lázaro Cárdenas, que, por cierto, aprovecho para invitar porque el día 18 de marzo, sábado a las 5:00 de la tarde, en el Zócalo vamos a conmemorar la expropiación petrolera, sábado 18 de marzo, esa gran decisión que tomó el general Cárdenas.

Bueno, en ese tiempo se empezó a hablar, ya había escrito don Daniel Cosío Villlegas, como en los años 40, un ensayo que se los recomiendo mucho, que se llama La crisis de México y ya hablaba de que lo que más había dañado a la Revolución había sido la corrupción, usaba la palabra: ‘Lo que ha tronchado el movimiento revolucionario —palabras más, palabras menos— ha sido la corrupción.

Portes Gil decía entonces, en la época de Ruiz Cortines, que se había convertido la corrupción en el negocio más lucrativo de México.

Y don Jesús Silva-Herzog hace un análisis de lo que estaba pasando, magistral y cerraba con una frase buenísima, después de narrar el modus operandi de la corrupción o de los corruptos decía: ‘Y lo peor es que ni siquiera pierden su respetabilidad’, o algo así; y terminaba: ‘Y ese es el peor de los males’, porque robaban y no perdían su respetabilidad; al contrario, eran ejemplo a seguir.

Entonces, la labor nuestra tiene que ser señalar a corruptos, estigmatizar la corrupción, por el daño tan grande que le causa a México. Nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes. Eso es lo que da al traste con todo, esa es la causa principal, causa principal de la desigualdad social y económica y causa principal de la inseguridad y de la violencia y lo estamos viendo, la corrupción política, la asociación delictuosa entre el poder económico, poder político, como el poder económico y el poder político se nutren, se alimentan mutuamente.

Entonces, si a eso le agregan que combatir la corrupción significa liberar fondos para el desarrollo, pues qué vamos a andar titubeando. Porque la corrupción no sólo es inmoral, es al mismo tiempo una fuente posible de financiamiento para el desarrollo, para el bienestar del pueblo. Imagínense cuánto dinero se iba por el caño de la corrupción. Claro, toda la inmoralidad que produce, cosas dolorosas, vergonzosas.

En el sexenio pasado uno que estaba en Hacienda que repartía los fondos a los estados, algo parecido a los moches, que se entregaban en la Cámara de Diputados y de Senadores, se hace muy rico, su esposa lo traiciona y con el ayudante, quien los cuidaba, se ponen de acuerdo, su esposa y él, para eliminarlo al funcionario, pero como seguramente piensan que los familiares del funcionario iban a reclamar parte de la herencia deciden eliminarlos a todos los familiares y los llaman a una reunión familiar a la mamá del funcionario, a los hermanos para que no quedara nadie y llegó un comando y los asesina, por la ambición al dinero.

Es un grado de descomposición extremo, una enfermedad, es cuando lo material eclipsa todo, ya no hay valores, ni morales, ni espirituales, todo es la ambición al dinero como si eso fuese la felicidad. Pues eso es lo que hay que combatir con todo.

Entonces, esas críticas de estos profesores doctorados, ¿qué mella pueden hacer, si ellos no tienen autoridad moral y se han dedicado a legitimar un régimen corrupto que ha causado el sufrimiento de muchísima gente?

Imagínense lo que costó el fraude electoral del 2006, imponen a Calderón y entrando-entrando declara la guerra sin tener un estudio, un diagnóstico de la situación que iba a enfrentar, nada, para espectáculo, de manera irresponsable, queriendo enfrentar la violencia con la violencia, el mal con el mal, queriendo apagar el fuego con el fuego, esa mentalidad autoritaria, retrograda. ¿Qué respeto se pueden ganar así?

Por eso es importante seguir adelante y no preocuparnos mucho por los cuestionamientos. Lo bueno es que nosotros ya llevamos años en esto, estamos hablando de décadas de campañas en contra desde que empezamos, resistiendo, pero sabemos que el pueblo es mucha pieza.

Cuando la elección de 2000 para la jefatura de Gobierno, venía la ola azul, con Fox en la cresta de la ola y se estaba metiendo en la ciudad, hasta en las colonias populares.

Por ejemplo, ahora lo voy a recordar, que el PAN se fundó para oponerse a la política popular y patriótica del general Cárdenas, pero hay maestros que no lo saben. El PAN siempre ha estado en contra de la educación pública y hay maestros votando por el PAN. Ejidatarios, el PAN siempre ha estado en contra del ejido y ejidatarios votando por el PAN. Bueno, ahora, cuando se decide que se convierta en un derecho la pensión a los adultos mayores, el PAN vota en contra.

Entonces vamos a estar recordando todo esto, que es muy importante y haciendo consciencia. Vamos a seguir adelante para llevar a cabo la transformación, consumar la transformación. Y si no nos alcanza el tiempo, que dejemos avanzado el trabajo para que los que van a venir, quienes nos van a sustituir, ellos se van a hacer cargo de terminar, de concluir la obra de transformación.

Entonces, mucha gente, mucha gente no tiene esta información. Les comentaba que se viene la ola del 2000 y yo gané por tres puntos, llevaba yo 10 arriba en las encuestas y en el último mes empieza a crecer y a crecer y a crecer, Santiago Creel era candidato y el finado Silva-Herzog, hijo de don Jesús era el del PRI. Y Santiago empieza a crecer y a crecer y a crecer.

¿Quién creen ustedes que me salva?

El pueblo de Iztapalapa, esos tres puntos era el que fue básicamente a que las zonas más pobres de la ciudad me dieron su apoyo, o sea, por eso.

¿Quién me saca adelante cuando me desaforaron toda esta mafia unida?

El pueblo, que es mucha pieza. Entonces, hay que tenerle confianza a la gente y desde luego amor al pueblo, sincero y ahí está la clave para transformar. Por eso vamos a continuar adelante.

Bueno, ya se me quitó el malestar porque sí, ¿no?, revuelve las tripas el ver esto y el nivel de cinismo y de cómo cambian, se sitúan como paladines.

Bueno, nos vemos. Adiós, adiós.

+++++