Francisco Rueda respondió tras acusaciones de Alejandro Camacho

Francisco Rueda reapareció en la alfombra de Mariachis y comentó la situación con Alejandro Camacho [Archivo]

El actor Francisco Rueda reapareció en la alfombra de la película Mariachis, en donde comentó cuál es la situación legal contra Alejandro Camacho quien en octubre de 2022 lo denunció por presunto fraude, luego de que no le fueran entregadas las ganancias de un negocio en el que invirtió con su compañero de profesión, pero que al parecer no salió de la forma adecuada por la pandemia por COVID-19.

De acuerdo con la versión del ex esposo de Rebecca Jones, su compañero Paco Rueda lo estafó luego de formar parte de una inversión conjunta en un negocio, por lo que presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, esperando que su colega respondiera por lo sucedido y le entregará el dinero de las ganancias, o en su caso que le devolviera el monto que invirtió.

Ante esto, a cinco meses de las acusaciones, Francisco Rueda comentó la situación durante la alfombra de la película Mariachis que será estrenada en la plataforma de streaming de HBO, en la cual actuará junto a Pedro Fernández, Consuelo Duval y Vadhir Derbez.

“Sí, hicimos un negocio, yo estoy respondiendo sobre ese negocio. No salió como tenía que salir después de la pandemia y vamos a llegar a una negociación; mis abogados están hablando”, fueron los comentarios del actor Francisco Rueda a los medios de comunicación que se encontraban en la gala del filme Mariachis.

Alejandro Camacho denunció a su colega ante la Fiscalía General de Justicia del Edoméx (Foto: Cuartoscuro)

Dijo respetar la opinión de Camacho, agregando que va a responder por el negocio, ya que se encuentra en la mejor disposición para que su compañero de profesión reciba la inversión que perdió. “Yo entiendo su molestia. Yo no me presenté, se presentó mi abogado ante el Ministerio Público ya que es un proceso difícil, espero que mis abogados puedan arreglarlo lo antes posible”, detalló Rueda a la prensa.

Comentó que en su momento se presentará para responder por lo acontecido, por el momento sabe que se tendrá que abrir una carpeta para llevar a cabo toda la investigación y resolver la situación entre ambos actores.

En la denuncia inicial, Alejandro Camacho informó a Ventaneando que en su momento no pidió ningún tipo de comprobante ya que contaban con una gran amistad. En un primer momento Francisco Rueda entregó las ganancias completas por el negocio, pero después de unos meses dejo de cumplir, razón por la cual Camacho decidió presentar la denuncia ante las autoridades correspondientes.

El protagonista de Alma de Hierro declaró que no estaba dispuesto a un acercamiento directo con su colega, por lo que cualquier acuerdo o reparación lo tendría que hacer mediante sus abogados. Aunque nunca se detalló la cifra exacta que estaba en disputa, fue Camacho quien aclaró que no era una parte importante de su patrimonio.

Paco Rueda había aceptado en octubre de 2022 que estaba en la disposición de entregarle sus ganancias a quien era su socio, pero después de eso volvió a desaparecer de la escena, siendo justo durante la gala de la nueva película en la que tendrá participación cuando ha vuelto a aparecer.

Todo apunta a que se encuentra negociando para cumplir con lo pactado en un inicio (Foto: Cuartoscuro)

Alejandro Camacho llegó a comentar que la denuncia también la presentaba para poner en alerta a sus demás compañeros de que no hicieran ningún negocio con Francisco Rueda para evitar ser defraudados, aunque evidenció que no deseaba que su ex amigo pisará la cárcel.

“No, yo quiero que él cumpla a lo que se comprometió. Yo no soy un juzgador, no quiero afectar a nadie, yo lo único que quiero es que me devuelva lo que le di. Eso es lo que quiero”, finalizó el actor.