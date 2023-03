“Esta es una República, no una monarquía”: El PAN pidió a AMLO respetar la división de poderes

La dirigencia nacional del PAN manifestó el rechazo a los ataques reiterados del presidente Andrés Manuel López Obrador en contra del Poder Judicial y calificó como “absolutamente inaceptable” que se agreda a quien lo encabeza, la ministra Norma Lucía Piña Hernández, quien esta semana fue blanco de la crísticas del Ejecutivo federal en sus conferencias desde Palacio Nacional.

Te puede interesar: “No pude, me equivoqué”: AMLO reconoció que fracasó en su intento por reformar al Poder Judicial

“Hay que recordarle al presidente que esta es una República no una monarquía y que, aunque viva en un palacio, porque él decidió vivir ahí, no es un rey. Esta es una democracia y hay tres poderes: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial y todos son poderes por igual, los tres conforman el Poder de la Unión y tiene que respetarlos y es cosa que no ha hecho”, señaló Marko Cortés Mendoza.

Junto a los 32 Comités Directivos Estatales, el dirigente panista reiteró que el presidente López Obrador “es un autoritario y un dictador” y señaló que a pesar de su investidura, el tabasqueño no respeta a los medios de comunicación, ni a la oposición y mucho menos a los académicos, científicos y a todo aquel “que no se doble a sus intenciones o que no piense como él”.

Te puede interesar: Tras amenaza de muerte a la ministra Norma Piña, jueces y abogados piden a AMLO mantener el respeto al Poder Judicial

Por ese motivo, los panistas llamaron a los mexicanos a sumarse a un movimiento más allá de los partidos políticos para cambiar y corregir el rumbo de México.

El presidente explicó por qué no resultó exitosa su estrategia para reformar al tercer Poder de la Unión

En conferencia de prensa, la dirigencia nacional del PAN anunció que pronto acudirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a presentar una nueva acción de inconstitucionalidad, ya que a partir de la promulgación del Plan B (2 de marzo) el gobierno pretende controlar la votación de migrantes mediante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

AMLO se lanzó contra la UNAM por analizar al Plan B electoral

Este viernes 3 de marzo, el presidente López Obrador reprochó a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) no haberse manifestado cuando se realizaron leyes y reformas en sexenios anteriores.

Te puede interesar: Las primeras repercusiones del Plan B y la corrupción en el Poder Judicial, el resumen de la mañanera

Esto luego de que el Instituto de Investigaciones Jurídicas presentó el análisis “Radiografía del Plan B: la reforma electoral de 2023 a examen” en el que se considera al Plan B como un retroceso.

El presidente volvió a criticar al Poder Judicial luego que se otorgara un amparo al ex gobernador de Tamaulipas contra la orden de aprehensión que tenía en su contra

“Son lo mismo. Creo que de ahí salió Lorenzo Córdova y a lo mejor ahora que termine ahí va a ir a trabajar a la UNAM. Me da una pena lo que han hecho de la UNAM, pero es o mismo, son mafias de la academia”, dijo López Obrador, quien ha dedicado varias mañaneras a criticar a la máxima casa de estudios.

Respecto a los recursos de inconstitucionalidad promovidos por el propio Instituto Nacional Electoral (INE), el mandatario reconoció que no sabe si procederán o no, aunque insistió en el argumento de que el Poder Judicial está lleno de corrupción.

“No sabemos, pero pueden funcionar y prosperar porque la Corte está... ay nanita. Es un poder plagado de corrupción y al servicio de los grupos de intereses creados”, dijo el tabasqueño desde Palacio Nacional.

El 26 de febrero miles de mexicanos salieron a protestar contra el Plan B electoral del presidente López Obrador. (@redesunidosmx)

Esta misma semana, el presidente dedicó una serie de fuertes acusaciones de corrupción a los integrantes del Poder Judicial, al quejarse de las resoluciones que no favorecen a su gobierno. De manera particular, cuestionó la rectitud de la ministra presidenta, Norma Piña, la cual fue objeto de amenazas en redes sociales luego de las declaraciones emitidas en Palacio NAcional.

Por esa razón, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito condenó los hechos que incitan a la violencia, que en este caso se expuso en una amenaza a la integridad física de la presidenta del Poder Judicial.

Los integrantes del Poder Judicial señalaron que “Las y los Juzgadores Federales JUFED reprobamos enérgicamente la publicación que circula en redes sociales, la cual incita a la violencia, atenta contra la integridad personal y divide gravemente a la sociedad, consecuencia de un discurso de odio hacia las funciones que constitucionalmente le competen al Poder Judicial de la Federación”.