“Se acabó el antojo”: los ácidos comentarios de Pedro Sola y Daniel Bisogno sobre Tania Rincón

Los presentadores de “Ventaneando” opinaron sobre la separación de la conductora y Daniel Pérez

Aunque se habían mostrado a favor de Andrea Legarreta tras su separación con Erik Rubín, algunos presentadores de Ventaneando no consideran “reales” otros recientes “truenes” y así lo han externado sobre el fin del matrimonio entrete Tania Rincón y Daniel Pérez, emitiendo ácidos comentarios en el famoso programa de espectáculos.

Pedro Sola no considera que una pareja pueda separarse en buenos términos y armonía, pues el polémico conductor al introducir la noticia sobre la animadora de Hoy y el padre de sus hijos emitió más de una opinión que no ha sido tomada de buena forma en redes sociales.

“Ahora resulta que todas las parejas que se divorcian lo hacen con un cariño, amor y una pasión, pero ‘Ya no podemos vivir juntos’... pues no ha de ser tanta la pasión. Si te divorcias es porque ya no te quieren”, inició el licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Sin dudarlo, su colega remató: “Todo eso son jaladas, eso de que nos divorciamos en absoluto amor son patrañas”, externó El Muñeco para después como ha terminado él sus noviazgos. “Yo he terminado mis relaciones de forma bien o terrible, pero eso (Tania) es amistoso pero de amor no. El amor de pareja a más de 20 años se transforma”.

Daniel confesó que el no ha terminado así con sus ex parejas (Fotos: Ventaneando)

Aunque sus ácidos comentarios ya habían generado debate entre Pati Chapoy, Linet Puente y Mónica Castañeda, serían sus finales lo que incluso ha trascendido a redes sociales, donde internautas han calificado las opiniones de “machistas”, “misóginas” y más.

“Lo que significa es que quieres otra nalga. Si llegó ese momento es porque ya no soportas a la persona, te cae en el hígado y quieres matarlo, hablando de manera figurada porque si no al rato van a decir que mato maridos”, inicio Bisogno, a lo que Pedro Sola complementó: “¿Sabes lo que es Daniel?, ¡se acabó el antojo!”.

Aunque hasta ese momento Paty Chapoy se había mantenido al margen, La Reina del Espectáculo Mexicano fue convencida por sus colegas y también emitió un duro comentario en contra de las declaraciones que dio Tania Rincón en el programa Hoy, donde aseguró que ya conoce la casa de su ex pareja e incluso todos fueron en familia a darle el visto bueno.

Pedro Sola fue duramente criticado por sus comentarios (Captura de pantalla YouTube: Netflix Latinoamérica)

“A mí lo que me gustaría decirles, fuera hombre o mujer, ‘Vete al diablo’, ya. Le llevaron su tacita de azúcar, ¡ay no, no!”, externó la conductora de TV Azteca en la emisión del pasado miércoles 1 de marzo.

“Siempre nos tendremos el uno al otro”

Durante la tarde del martes 28 de febrero, Tania Rincón y Daniel Pérez compartieron una viral publicación donde anunciaban el fin a su matrimonio que por más de una década les permitió formar un dúo consentido por seguidores en redes sociales.

“Siempre nuestras redes han sido nuestro aliado para platicarles noticias o lo que ocurre en nuestro día a día. Hoy queremos compartirles Dani y yo que desde el pasado mes de enero decidimos separarnos y poner fin a nuestra relación como pareja. Esta decisión la tomamos desde nuestro profundo amor y entendiendo que siempre nos tendremos el uno al otro. Tenemos y seguiremos formando una hermosa familia. Agradecemos el cariño y apoyo de nuestra familia y amigos en este momento de transición”, se lee en la inesperada publicación.

La presentadora y su ex pareja aseguraron que siempre serán una familia unida (Foto: Instagram/@taniarin)

Tras los comentarios, Tania Rincón rompió en llanto durante un segmento de Hoy, siendo consolada por Andrea Legarreta, Galilea Montijo y Raúl Ariza, generando un emotivo momento en la señal de Las Estrellas que rápidamente se viralizó en redes sociales.