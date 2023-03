Localizaron a menores desaparecidos en la Sierra de Guadalupe en Gustavo A. Madero

[Twitter/@OHarfuch]

Ocho menores de edad y un adulto que se encontraban desaparecidos en la Sierra de Guadalupe, Cuautepec barrio alto, alcaldía Gustavo A. Madero fueron localizadas por elementos del agrupamiento Cóndores de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México. Los afectados se desorientaron luego de que sujetos armados intentaron robarles sus pertenecías cuando se dirigían a la cueva del fraile, un lugar que los habitantes de esa zona visitan con frecuencia de acuerdo con sus tradiciones.

Metro CDMX: nació el primer bebé del 2023 en la estación de Pantitlán En años recientes, el 2019 fue en el que más partos han habido dentro de las intalaciones del Metro VER NOTA

Elementos de la SSC, de Protección Civil e integrantes del agrupamiento Zorros y Cóndores acudieron al lugar tras realizarse el reporte de la desaparición, por parte de la señora María Inés, madre de uno de los niños desaparecidos, quien en una entrevista para un medio de comunicación relató lo sucedido.

“Los niños nos marcaron, nos dicen que supuestamente los quisieron asaltar. Ellos iban entrando por la cueva del fraile, dicen que un chavo les sacó la pistola, los niños corrieron pero mi hermano se quedó con el de la pistola, es lo único que saben”, relató la madre de uno de los menores a Telediario, quien mencionó que durante la huida perdieron de vista al adulto que se encontraba haciendo compañía durante su excursión.

Claudia Sheinbaum aseguró que se dará facilidades a manifestantes opositores a favor del INE La jefa de Gobierno de la Ciudad de México declaró que se reunió con representantes de los manifestantes quienes le compartieron varios de los arreglos que harían durante el domingo VER NOTA

Los niños habrían intentado hablar al 911 para solicitar el apoyo de la policía, sin embargo no obtuvieron una respuesta debido a que en el sitio en el que se encontraban no cuenta con buena recepción de los aparatos celulares. Incluso para las personas y vehículos es difícil el acceso, por lo que los servicios de emergencia tuvieron que arribar a la zona en automóviles todo terreno.

Su localización se logró con el apoyo de un helicóptero del agrupamiento Cóndores [Twitter/@OHarfuch]

Tras su rescate se informó que los menores se encontraba sin ninguna lesión, aunque el adulto que los acompañaba, identificado como Daniel, fue agredido por los presuntos asaltantes, quien evitó que siguieran a los niños. “De repente se regresaron y me sacaron la pistola, me dijeron que me agachara, vio mi sobrina y le dije que corrieran. Uno de ellos iba a alcanzarla y lo agarre del pie, nos caímos. Uno me dio un cachazo y otro un rocaso”, detalló la persona agredida a los medios de comunicación tras su localización en la Sierra de Guadalupe.

Marcha INE 2023: vías alternas y cierres de vialidades en CDMX El punto de reunión para la movilización será la explanada del Zócalo capitalino VER NOTA

Los menores de edad y el adulto estuvieron desaparecidos por alrededor de cuatro horas y media, antes de ser ubicados por los elementos de rescate. Hasta el momento se detalló que no se pudo dar con el paradero de los agresores pese a toda la movilización que se desplegó en la zona.

El titular de la SSC, Omar García Harfuch informó de la localización de los menores a través de sus redes sociales, recibiendo la denuncia a través del C5. Además de recalcar que los elementos de Cóndores y el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) se encuentran capacitados para atender cualquier emergencia.

Una de las imágenes compartidas por el secretaría de seguridad de la CDMX, muestra el momento en que se dio con el paradero de los menores desde uno de los helicópteros de los Cóndores que sobrevoló la zona. Aunque la situación se demoró debido a que la aeronave no pudo aterrizar en el lugar por las condiciones del terreno, esperando el acceso de los vehículos de rescate.

La Sierra de Guadalupe es una zona montañosa que se divide entre la Ciudad de México y el Edoméx, siendo la alcaldía Gustavo A. Madero la única que comparte territorio en la capital del país, mientras que seis municipios del Estado son los que forman parte del territorio.