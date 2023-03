Lilly Téllez aseguró que es la “más competitiva” de la oposición

La panista celebró que sigue arriba en las encuestas rumbo al 2024, por lo que invitó a los militantes morenistas a seguir acudiendo a sus eventos (Proyecto Puente)

La senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Lilly Téllez, reiteró sus intenciones por competir como candidata a la Presidencia de la República en las elecciones de 2024 como abandera de la coalición Va por México, por lo que celebró que sea la “más competitiva” de la oposición en las diferentes encuestas que han comenzado a circular en los medios de comunicación del país.

Lilly Téllez repuntó en la batalla presidencial y Ricardo Monreal entró al top de las “corcholatas” La senadora del PAN ha insistido en que aparecerá en la boleta electoral en 2024, siendo la mejor posicionada de la oposición en el Power Ranking Presidencial VER NOTA

Durante una entrevista, la panista apuntó que su objetivo a corto plazo es competir internamente con el fin de obtener la candidatura para uno de los procesos electorales más competitivos que ha visto el país, pues señaló que cuenta con la fuerza de su palabra, de la razón y de su ejemplo como política y, anteriormente, como periodista.

“(Participaré) nada más con la fuerza de la palabra, de la razón y mi ejemplo, soy la más competitiva de la razón”

La senadora del PAN celebró que lleva la delantera en la oposición rumbo al 2024 (Senadores del PAN)

Fue en una conversación que mantuvo con el medio local de Hermosillo, Sonora, Proyecto Puente que la senadora habló sobre algunas de las controversias que ha protagonizado en los últimos meses, especialmente con las acusaciones de ausentismo en las sesiones de la Cámara Alta del Congreso de la Unión o que pocas veces visita la entidad que representa, situación que negó.

La razón por la que Lilly Téllez comparó a AMLO con Victoriano Huerta La senadora marchó a favor del INE en Sonora, en donde volvió a asegurar que ganará los comicios del 2024 y se convertirá en presidenta VER NOTA

Para profundizar en porqué dicha acusación es errónea, Téllez sentenció que ella no es como los demás políticos, sino que ella ha estado trabajando y ha logrado, con su trabajo, que el estado del norte del país sea reconocido en todo México.

Además, destacó que presuntamente la población se encuentra “encantada” porque una sonorense está hasta arriba de las preferencias de la oposición, tanto así que se llamó a sí misma como “precandidata presidencial”.

“Así piensas pedir el voto”: tundieron a Lilly Téllez por decir que al sur de México no se trabaja La legisladora fue criticada debido a la respuesta que dio a un internauta, la cual calificaron de grosera y fuera de lugar VER NOTA

“¿Cómo una senadora ausente? ¿Tiene uno que venir para hacer un trabajo? No, yo no soy igual, soy diferente, he puesto a Sonora hasta arriba, soy precandidata presidencial. Qué más orgullo para los sonorenses que eso. Están encantados”, expresó.

La panista celebró que está arriba en las encuestas (PAN Senado)

Por otro lado, la panista comentó qué le significó separarse del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), partido con el que logró el escaño en el Senado de la República tras la invitación que recibió del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en 2017, situación que la ha llevado a la controversia porque se ha vuelto una de las principales detractoras de la Cuarta Transformación.

En primer lugar, la legisladora apuntó que ella llegó al partido guinda debido a que el propio mandatario presuntamente le prometió que entraría a un movimiento plural; sin embargo, sentenció que eso nunca pasó, pues no se respetó la pluralidad de pensamiento.

“(Lo) he dicho muchas veces, me equivoqué, lo reconozco. Me arrepentiré toda la vida de haberle creído a López Obrador, es un mentiroso. No nada más me dediqué a reconocerlo, me dediqué a enmendar mi error y fue así que los ciudadanos me pusieron en las encuestas para la candidatura presidencial”

Fue en 2020 que Téllez abandonó la bancada de Morena (Twitter/@LillyTellez)

Aunado a lo anterior, la senadora apuntó que “la gota que derramó el vaso” y que la llevó a tomar la decisión de abandonar Morena fue cuando el mandatario saludó a la mamá de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo; asimismo, insistió que al interior de Morena supuestamente se encuentran personas con características muy similares a las del extitular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Genaro García Luna, y que acaba de ser declarado culpable de cinco delitos en los Estados Unidos.

“(Morena) está llevó de Genaros García Lunas, a nivel ranchería, a nivel municipal, en todo el país, a nivel estatal, el gobierno federal está lleno de García Luna; por fortuna, juzgaron a García Luna en Estados Unidos”, sentenció.

Fue por lo anterior que fue cuestionada sobre las visitas de morenistas que ha tenido en sus mítines, los cuales, en la mayoría de los casos, la han confrontado, a lo cual respondió que todos son bienvenidos para pedir el micrófono y demostrarles quién es ella y cuál es su proyecto, así como la diferencia con lo que presenta la Cuarta Transformación.