Con “errores involuntarios”, el Plan B electoral evade a la Suprema Corte mientras se consume el tiempo

Colectivos y partidos de la oposición llamaron a la ciudadanía a llamar para protestar contra el Plan B de Reforma Electoral. (Cuartoscuro)

Este 28 de febrero, el líder de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, reconoció que los recursos de impugnación contra el Plan B electoral no pueden avanzar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debido a que la nueva norma en materia electoral no se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Monreal explicó a medios de comunicación que los presidentes de las mesas directivas de ambas cámaras tienen la facultad de solicitar a la Corte el análisis prioritario en los casos de acciones de inconstitucionalidad, pero como el Plan B no se ha promulgado, el máximo tribunal no puede atender un asunto que no ha iniciado su vigencia.

El senador de Morena expuso que el bloque de oposición podrá interponer acciones de inconstitucionalidad una vez que la reforma sea promulgada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y justificó el retraso debido a que el documento final no cuenta con las firmas necesarias por los representantes del Poder Legislativo.

El Senador Ricardo Monreal responsabilizó a la Cámara de Dipútados por el retraso en la publicación de la reforma electoral. (Foto: ricardomonrealavila.com)

Es necesario recordar que la Suprema Corte tiene como plazo legal el mes de mayo para pronunciarse sobre la constitucionalidad del Plan B electoral, pues a partir del 1 de junio no se pueden llevar a cabo modificaciones en materia electoral, con lo que los cambios impulsados por el presidente López Obrador no podrían ya ser revertidos para el proceso 2023-2024.

En respuesta, Santiago Creel Miranda, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, explicó que la publicación del Plan Electoral se retrasó debido a “errores de técnica parlamentaria” en el documento enviado por la Cámara de Senadores, pues su contenido no correspondía con lo ya aprobado en San Lázaro.

“El documento se suscribió hoy en la mañana ¿Por qué? Porque hubo errores de técnica constitucional por parte de la colegisladora, seguramente fueron errores involuntarios, pero fueron errores. ¿Cuáles fueron esos errores? No solamente quitaron la cláusula de la vida eterna (a los partidos pequeños), sino se llevaron varios párrafos adicionales que esta Cámara no había suprimido”, explicó Santiago Creel.

Sin embargo, el diputado panista aseguró que en una reunión de emergencia con los coordinadores parlamentarios, se acordó firmar el documento y enviarlo al presidente de la República, independientemente de los errores cometidos en la Cámara de Senadores.

Durante el 106 aniversario de la Constitución, se reunieron los representantes de los Tres Poderes de la Unión. (Gobierno de México)

Creel Miranda adelantó que a partir de su recepción, el presidente Andrés Manuel López Obrador no puede ejercer el “veto de bolsillo”, pues cuenta con 30 días para promulgar la reforma en el Diario Oficial de la Federación (DOF) o de lo contrario, el Congreso tiene facultades para actuar en consecuencia.

“Pero que no se apuren, que no se preocupen, en el momento que estén las Acciones de Inconstitucionalidad puestas, les anticipo, ejerceré mis facultades constitucionales para que a estas acciones la Suprema Corte de Justicia les dé una atención prioritaria”, señaló el panista.

Creel Miranda reconoció que existe poco tiempo para interponer los recursos de inconstitucionalidad, pero confió en que el asunto llegue a la Corte antes del plazo del próximo proceso electoral.

Por esa razón, señaló que el “error” cometido en la Cámara de Senadores no es un asunto menor.

El senador de Morena y presidente de la Mesa Directiva del Senado, Alejandro Armenta se reunirá con Santiago Creel la próxima semana. FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM

“No es una cuestión menor lo que pasó, ameritó una reunión de coordinadores, un estudio pues muy a detalle y van a ver ustedes, aquí lo voy a circular, y esto pues no es una cosa que ocurra frecuentemente, es algo muy atípico. ¿Porque se hizo? Quiero yo pensar quizá un error involuntario, si se hizo por otra situación y quererle cargar la mano a la Cámara de Diputados que no se estaba publicando de manera inmediata, pues eso yo ya lo dejo a la especulación”, declaró el diputado.

Finalmente, Creel Miranda adelantó que el próximo martes va a haber una nueva conferencia entre ambas Mesas Directivas, tanto del Senado de la República como de la Cámara de Diputados, en la que seguramente este tema será objeto de discusión.