Lía Limón desea que la ciudadanía califique su labor y tildó de “valiosa” la concentración a favor del INE

Lía Limón García, Alcaldesa de Álvaro Obregón, CDMX, habla con Infobae México

La alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón García, defendió la concentración a favor de la democracia y del Instituto Nacional Electoral (INE) que se celebró en la Ciudad de México, así como en otras ciudades del país, pues indicó que su ideal político es que su trabajo pueda ser calificado por la ciudadanía.

Al término de la manifestación, la representante de la coalición Va por México —PAN, PRI y PRD— charló con Infobae México sobre el porqué de su participación en la movilización social y refirió que su principal defensa es con la democracia y con que la población pueda calificar su trabajo, en este caso, al frente de la demarcación capitalina.

“Quiero que los ciudadanos me puedan calificar y que puedan calificar mi trabajo. Quiero que los ciudadanos puedan aprobarme o desaprobarme y eso se hace con el voto, por eso vengo a defender a la democracia y por eso el INE no se toca y mi voto no se toca”, expresó en las inmediaciones de la Plaza de la Constitución este domingo 26 de febrero.

Algunos ciudadanos salieron a marchar a favor del Instituto Nacional Electoral (Max Alonso/Infobae México)

Aunado a lo anterior, la edil de Álvaro Obregón calificó a la concentración de miles de personas como una expresión ciudadana “muy valiosa”, por lo que se mostró sorprendida de que la plancha de la Plaza de la Constitución y sus alrededores estuvieran “a reventar”, es decir, que el flujo de personas fue constante.

Limón García también explicó el gusto que le dio ver que, por segunda ocasión en menos de un año, la población “es capaz” de salir a defender la democracia y su voto, pues explicó que dicha situación no es algo nuevo, sino que los mexicanos han luchado por tener acceso a la toma de decisiones durante muchos años.

“(La marcha) es una expresión ciudadana muy valiosa. Ahorita el Zócalo estaba a reventar y las calles aledañas también. Me da mucho gusto ver que las y los mexicanos seamos capaces de salir a defender nuestra democracia, nuestro voto, una lucha que ha sido de décadas y donde no podemos dar marcha atrás”

Aunque se desconoce la cifra exacta de personas que asistieron a la concentración, Marko Cortés apuntó a que pudieron ser más de 500 mil ciudadanos (Max Alonso/Infobae México)

Aunado a lo anterior, Limón García adelantó que la ciudadanía tiene conocimiento de lo que sucede en su día a día, por lo que advirtió que seguirán tomando las calles las veces que sea necesario, especialmente si se trata de defender la democracia y los procesos electorales.

Finalmente, la alcaldesa indicó que una de las principales razones por las que vale la pena seguir luchando a favor de dicha causa es porque los jóvenes e infancias sigan teniendo un país con democracia, pues indicó que muchas de las nuevas generaciones no les tocó vivir en una nación sin instituciones autónomas y refirió que no quieren que esto se pierda.

“Esta es la segunda gran concentración, pero que nos seguiremos expresando cuantas veces sean necesarias para defender nuestra democracia, para defender nuestro voto y para defender el voto de muchos jóvenes que cuando nacieron ya había democracia, por lo tanto, no saben lo que es no tenerla, pero que no queremos que la pierdan”, concluyó.

La concentración a favor del INE, según el PAN

La marcha principalmente se dio en la CDMX, aunque en otras ciudades se llevó a cabo (Max Alonso/Infobae México)

La concentración en la plancha de la Plaza de la República, en la capital del país, comenzó alrededor de las 09:00 horas (tiempo del centro), aunque hasta el momento se desconoce la cifra total de personas que se reunieron en el punto, el dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés Mendoza, indicó que fueron más de 500 mil ciudadanos.

De acuerdo al panista, la población no solo salió a defender a las instituciones democráticas este domingo 26 de febrero, sino que también mostraron un presunto malestar contra las decisiones que se han tomado en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“Más de 500 mil personas nos reunimos en el Zócalo de la #CDMX para que en Palacio Nacional entiendan que la gente ya está cansada de su mal gobierno, que no permitiremos sigan violentando la Constitución ni destruyendo a México”, explicó.