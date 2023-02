La posible consecuencia de los “besos” entre Erik Rubín y Apio Quijano, tras anuncio de separación con Andrea Legarreta

Erik Rubín y Apio Quijano protagonizaron un "romántico momento" en los 90´s Pop Tour Video: TikTok/@los40veracruz

El fin del matrimonio entre Erik Rubín y Andrea Legarreta ha generado todo tipo de reacciones, siendo la polémica el principal factor que ha perfilado al lado del que fuera una de las relaciones de famosos mexicanos más populares. Por ello, la viralidad del show que presentaba el ex Timbiriche con Apio Quijano sigue dando de qué hablar.

“Hoy hemos decidido compartir algo muy personal… Una decisión que no ha sido fácil y que tomamos hace más de 5 meses y queremos compartirla con quienes nos han acompañado a lo largo de nuestras vidas, en nuestras carreras, en nuestra historia personal, en pareja y familiar…”, compartió la ex pareja previo a la controversia más comentada en redes sociales en los últimos días.

Luego de los “besos” que el cantante presentaba en sus shows junto al integrante de Kabah, Erik Rubín anunció su fin dentro de la gira que fue el escenario para la polémica que ahora lo persigue: los 90s Pop Tour. “Mi despedida, Monterrey. Ahí nos vemos”, escribió en su cuenta de Instagram causando teorías sobre su salida, relacionando a su compañero.

Aunque la famosa gira y concepto creado por Ari Borovoy, integrante de OV7, terminará su nueva faceta, fans del ex integrante de Timbiriche han especulado en redes sociales que todo estaría girando entorno al hermano de Federica Quijano, pues su viral show pese a contar con antigüedad, ha sido considerado por más de uno como uno de los argumentos por los que la conductora de Hoy decidió anunciar el fin de su matrimonio.

“Muy casual llega el fin de su participación dentro de los 90s Pop Tour después de todo el show que se ha hecho en torno a Apio Quijano y ese baile con ‘besos’”. “No me gusta nada la idea de que se va justo durante este momento donde todo mundo está esperando a ver qué pasa con él o su trabajo, pero si sentimos todos los fans de Timbiriche que tiene que ver por lo del besito con el de Kabah”. “O realmente hay algo que no nos quieren decir o si le está afectando la separación de Legarreta y justamente ese momento homoerótico donde también se podría ver salpicado Benny Ibarra, literal otro Timbiriche”, externaron internautas.

Erik Rubín sobre ‘beso’ con Apio Quijano

Con un corto video en Instagram, el intérprete de No para de llover aseguró que los supuestos besos que él y Apio se dan en el escenario de los conciertos del 90s Pop Tour son solamente parte del show.

“Oigan, ¿es neta? Terminé mi matrimonio porque ahora tengo una relación con el Apio... porque en un momento del show nos cantamos, nos acercamos y hacemos como que nos besamos. Señores, ¡es un show! Es algo que el mismo Apio también lo hace con Benny, se acercan, se tocan, se abrazan, es algo que hacemos entre nosotros los intérpretes, los cantantes. Sucedió lo mismo con mi compañera Melissa, hace unos meses, igual: nos acercamos, cantamos, nos abrazamos... entonces, ya, ‘seguro tienen algo qué ver”, expresó el cantante.

Andrea Legarreta también se ha pronunciado sobre la polémica, asegurando que tanto Apio como Melissa de JNS no tienen nada que ver con su decisión y anuncio del fin de su matrimonio con Erik Rubín.

El cantante aseguró que el supuesto beso con su colega es solamente actuación

“Es absurdo, es aparte de verdad... he procurado no ver casi nada o nada, cuando me topo con algo es porque a lo mejor me metí a las redes y pum, ahí estaba la nota. La verdad es que me parece que hay gente que es muy mala, me parece que hay gente muy cruel, sin empatía, y a lo mejor sus propias historias de vida han sido duras y crueles y dolorosas o han tenido traiciones, entonces prefieren decir ‘ven, cómo no existe el amor’ o ‘ven cómo no era real, ven cómo era fingido, o ay, qué bueno que le pasó’”, expresó sobre los “haters” que aseguran que entre el ex Timbiriche y el hermano de la diputada Federica Quijano existe algo más que una amistad.