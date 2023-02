Enrique Alfaro se destapó como aspirante a candidatura presidencial para el 2024

Enrique Alfaro advirtió que MC no puede seguir los pasos de Va Por México en el frente opositor para 2024. (Foto: Cuartoscuro)

El gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, alzó la mano para aspirar a una candidatura con miras a la presidencia del país en las próximas elecciones federales del 2024, en donde además se renovarán cargos locales y la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Colosio regresa a la batalla por la presidencia y le compite a Lilly Téllez y a las “corcholatas” de Morena El alcalde de Monterrey se mete de nueva cuenta a los primeros cinco lugares del Power Ranking Presidencial; nadie saca del podio a las tres corcholatas de Morena: Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto VER NOTA

Fue durante su participación en un evento organizado por el grupo Confío México, en donde el integrante de Movimiento Ciudadano (MC) manifestó su deseo por sustituir a Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Sin embargo, aclaró que esperará hasta el mes de junio para definirse.

En el evento encabezado por Salvador Cosío Gaona, el gobernador jalisciense destacó que no quita la posibilidad de aparecer en la boleta electoral, sin descartar ir en alianza con otros partidos, sobre todo ante—hasta ahora—la formada coaliciones políticas por parte del bando opositor. No obstante, esperará hasta que se hayan concluido los comicios a celebrarse en el próximo mes de junio en el Estado de México y Coahuila.

Noche violenta en Jalisco tras ataque armado en Tlaquepaque que dejó entre los heridos a un menor de edad En el estado se contabilizaron más de una centena de homicidios en enero; se colocó como la quinta unidad con mayor número de casos en ese mes VER NOTA

“Yo he dicho que la decisión que voy a tomar será después de junio, lo que yo confirme el día de hoy es que mi carrera política no tendrá una participación más salvo que sea como candidato a la presidencia de México y eso dependerá de una sería de factores que hoy no se pueden terminar de valorar pero la decisión aún no está tomada”, sostuvo el gobernador.

El gobernador de Jalisco indicó que su relación con la 4T ha funcioando (Foto: Twitter/@EnriqueAlfaroR)

Y es que para Enrique Alfaro su prioridad hasta el momento es su cargo como cabeza del estado, pues es considerada como una de las entidades “más importantes” a nivel nacional en distintas industrias y sectores.

Canelo Álvarez confirmó pelea en Jalisco: “Estoy listo para regresar” El campeón mexicano expondrá sus títulos de los supermedianos en su estado natal, por lo que aseguró que peleará por Jalisco VER NOTA

“Jalisco no sólo es el tercer estado más grande, sino que además es un estado que ha mantenido una posición de dignidad y que hemos sabido defender nuestras ideas con respeto”, sostuvo el gobernador en su discurso.

Cabe destacar que el gobernador por el Movimiento naranja destacó la relación que tiene con el primer mandatario federal, la cual calificó como “estable”, a pesar de la tantas diferencia que encuentran.

“Hay muchas cosas con las que no coincidimos en el modelo con el Gobierno de nuestro país, pero también hemos sabido encontrar acuerdos que nos permiten trabajar con el Gobierno de la República pero creo que Jalisco ha sabido mandar un mensaje que lo que se necesita para 2024, no es el quítate tú para ponerme yo, si no que alternativas planteas para México”

Las "corcholastas" favoritas de AMLO(Foto: Cuartoscuro)

Cabe destacar que este mismo 25 de febrero la senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Beatriz Paredes Rangel, también levantó la mano como posible candidata a la presidencia. En entrevista con el medio AM Guanajuato, la tricolor declaró sus deseos de ocupar el cargo de titular del Ejecutivo federal para las elecciones del 2024, con el fin de representar a la oposición.

“México necesita que las personas que nos hemos formado en el quehacer público, que tenemos experiencia, que conocemos al país, que tenemos la serenidad y a la firmeza para enfrentar problemas complejos como los que tiene México en estos momentos y los que avecinan en el país, debemos participar con decisión, con entrega”

La senadora del PRI anunció su candidatura (Foto: Twitter/@PRI_Nacional)

La senadora podría entrar a la lista de candidatos con miras a la presidencia por la alianza Va por México, a pesar de que ésta habría anunciado que los encargados de seleccionar a los candidatos o candidatas que podrían aparecer en la boleta presidencial serían por parte de Acción Nacional.

Sin embargo, una lista extensa de aspirantes han salido a relucir por parte de los otros partidos de la coalición—PRD, PRI—que podrían enfrentarse a una de las “corcholatas” favoritas del primer mandatario federal.