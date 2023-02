Pablo Montero insistió en su inocencia tras acusaciones de supuesto abuso sexual: “Sé la educación que tengo”

MÉXICO, D.F., 26NOVIEMBRE2007.- El cantante Pablo Montero ofreció una conferencia de prensa para informar el nuevo lanzamiento de su nuevo material titulado "Mi tesoro Ranchero" el cual lo dara a conocer el proximo 28 de Noviembre. FOTO: SAÚL LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

Pablo Montero continúa en el ojo del huracán después de que dos mujeres de Tapachula, Chiapas, procedieran legalmente contra el actor por presunto abuso sexual.

Ante estas acusaciones, el actor ha sido reservado en sus declaraciones, pero en esta ocasión, apareció ante las cámaras de Ventaneando para defenderse una vez más al decir que es inocente.

“Como te lo dije, no soy el más interesado en que esto se aclare y sacarlo para que quede claro realmente cómo sucedieron las cosas. La verdad que pena que publiquen este tipo de cosas por mi madre, yo estaba con mis hijas y ella se enteran de eso, fíjate el susto que le paran y no eran cierto”, comenzó a decir ante las cámaras de Pati Chapoy.

Asimismo, respecto a las diversas especulaciones que se han dado en fechas recientes, Montero declaró que muchos de los datos que han salido a la luz aparentemente serían mentira.

“Era falso que a mí me estaba buscando la Interpol, que andaban con una orden de búsqueda, puras tonterías cosas que no se deben de escribir. La verdad hacen mucho daño a muchas personas y no es ético, entonces yo creo que deben de esperar a que uno dé su versión o realmente sacar un documento que lo avale y que realmente estén hablando con la verdad”, comentó.

(foto: Osiris Carbajal/Twitter)

También, Pablo aseguró que próximamente dará un pronunciamiento público al respecto, con la finalidad de dejar su postura en claro y frenar con las habladurías.

“De esa historia que salió se fueron inventando otra y otra, que si yo me había ido del país, puras tonterías y que también que cosas que no son ciertas, totalmente es falso lo que sale ahí, entonces pronto vamos a hablar absolutamente de todo y aclararlo porque hace mucho daño, no nada más a las personas que me rodean, como a mi madre, que es un señora grande, le peguen este tipo de sustos nada más porque se le hinchan y poner este tipo de publicaciones no está bien”, rescató y añadió:

“Yo creo que la próxima semana, a principios de mes, no sé qué día de la semana estamos programados para salir poder aclararlo y gracias a Dios salir a hablar con la verdad y realmente qué es lo que pasó, porque se inventaron unas historias que no se debe hacer ese tipo de cosas si no tienes la información real”

Finalmente, Montero no dudó en reiterar que supuestamente todos los señalamientos en su contra serían sin fundamentos y ahondó en que se encuentra muy enojado por la situación.

(Instagram/@pablomoficial)

“Son puras mentiras, la mayoría de las cosas que dicen son falsas e inventan que una persona que era menor de edad, eso es falso y muchas cosas que se escribieron. Obviamente que yo sé lo que soy, sé la educación que tengo, principios, y a dónde puedo llegar y eso sí me molestó mucho”, remarcó.

Cuáles son las denuncias en contra de Pablo Montero

La revista de circulación nacional TVyNovelas informó que se trataría de dos menores de edad y que los hechos habrían ocurrido meses atrás, siendo denunciados de manera inmediata, aunque hasta ahora se hicieron públicos.

En la publicación se detalló que los hechos ocurrieron una noche en la que las presuntas víctimas “decidieron irse de fiesta con él”. La Fiscalía General de Chiapas, a través de La Unidad Integral de Investigación y delitos sexuales de Tapachula, turnó al fiscal de procedimientos penales la orden de localización y presentación de Óscar Daniel Hernández Rodríguez, el cual es el nombre real de Pablo Montero.

Las identidades de las víctimas no han sido reveladas por motivos de seguridad, sin embargo se detalló que las menores habrían salido con el también actor luego de uno de los últimos conciertos que ofreció en tierras chiapanecas.