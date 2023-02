Beca Benito Juárez: quiénes recibirán pagos del 27 de febrero al 3 de marzo

Continúa con el programa de apoyo Escuela por Escuela para beneficiar a las y los becarios Fotos: Instagram/@TolucalaBellaCd

Se continua con la estrategia Escuela por Escuela de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ), además de que se ha informado del cierre temporal de la macrosede ubicada en la alcaldía Miguel Hidalgo, en Ciudad de México, se continua apoyando a los estudiantes para que puedan realizar el cobro pendiente de su apoyo.

La CNBBBBJ ha hecho un llamado a las y los becarios de Educación Media Superior, si son de nuevo ingreso o continuidad, y tienen órdenes de pago de Banco Azteca o Financiera para el bienestar pendientes por cobrar en CDMX para que estén alertas.

Su nueva estrategia de atención Escuela por Escuela, buscan trabajar de manera conjunta con los planteles de bachillerato para poder atender de forma segura y ordenada, sin la necesidad de agendar una cita en el sistema anterior. Las visitas tienen dos propósitos; el de incorporar a nuevos becarios y entregar pagos pendientes

Incorporación de nuevos becarios: Destinado para las y los becarios de nuevo ingreso en Media Superior que deseen concluir su incorporación, además se brindará el apoyo para que puedan realizar su primer cobro de la beca.

Recibir mi medio de pago: Beneficia a quienes ya concluyeron su registro y tienen ordenes de pago pendientes de cobrar de Banco Azteca o Financiera para el Bienestar.

Son dos las modalidades con las que apoya la CNBBBJ: Incorporación de nuevos becarios y pagos pendientes Fotos: Instagram/@TolucalaBellaCd

La Coordinación de Becas Benito Juárez ha dado a conocer el listado de planteles que visitarán durante la semana del 27 de febrero al 3 de marzo, los cuales son los siguientes:

- Plantel Conalep 226: Iztapalapa III / Lunes 27 de febrero

- Plantel Conalep 211: Iztapalapa V / Martes 28 de febrero

- Plantel Conalep 225: Iztapalapa IV / Miércoles 1 de marzo

- Plantel Conalep 132: Aeropuerto / Martes 28 de febrero

- Plantel Conalep 245: Venustiano Carranza II/ Lunes 27 de febrero

- Plantel Conalep 220: Álvaro Obregón I / Lunes 27 de febrero

- Plantel Conalep 221: Álvaro Obregón II / Martes 28 de febrero y miércoles 1 de marzo

- Plantel Conalep 186: Tlalpan I / Jueves 2 y viernes 3 de marzo

- DGETI Número 7 / Lunes 27 de febrero

- DGETI Número 30 / Martes 28 de febrero

- DGETI Número 6 / Jueves 2 y viernes 3 de marzo

- DGETI Número 8 / Lunes 27 y martes 28 de febrero

- DGETI Número 4 / Viernes 3 de marzo

- DGETI Número 49 / Lunes 27 y martes 28 de marzo

- DGETI Número 1 / Jueves 2 y Viernes 3 de marzo

- DGB (CAED) Cetis 007 / Lunes 27 de febrero

- DGB (CAED) Cetis 030 / Martes 28 de febrero

- DGB (CAED) Cetis 006 / Viernes 3 de marzo

- DGB (CAED) Cetis 004 / Viernes 3 de marzo

- DGB (CAED) Cetis 049 / Martes 28 de febrero

- DGB (CAED) Cetis 001 / Viernes 3 de marzo

- Colegio de Bachilleres Plantel 9: Aragón / Miércoles 1, jueves 2 y viernes 3 de marzo

- Colegio de Bachilleres Plantel 18: Tlilhuaca-Azcapotzalco / Miércoles 1 y jueves 2 de marzo

- Colegio de Bachilleres Plantel 3: Iztacalco / Miércoles 1, jueves 2 y viernes 3 de marzo

- Colegio de Bachilleres Plantel 14: Milpa Alta Fidencio Villanueva / Miércoles 1 de marzo

Si tu escuela ya fue atendida la beca no se perderá Foto: Twitter/@JovConFuturo

La dependencia informó en su página web que la información es actualizada cada semana, por lo que invita a las y los beneficiados a estar al pendiente de lo que se publica para conocer que día se estará brindando el apoyo en cada plantel.

Recalcando que en caso de no haber podido realizar el trámite correspondiente, no deben preocuparse ya que la beca no se perderá y se darán detalles más adelante sobre los pasos a seguir.