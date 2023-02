Menor de edad presuntamente fue drogada con un caramelo en una escuela secundaria de Iztapalapa

Una niña de 12 años se intoxicó tras ingerir un caramelo que le ofreció uno de sus compañeros de clase. (Especial)

Este 22 de febrero un grupo de padres de familia se manifestaron frente a la Escuela Secundaria Diurna No. 292 “Heriberto Jara Corona” en la alcaldía Iztapalapa. Luego de que una niña de 12 años se intoxicara tras ingerir un caramelo que le ofreció uno de sus compañeros de clase.

Carnavales en la CDMX: Cuándo y a dónde ir Algunas alcaldías llevarán a cabo festejos en diferentes fechas durante lo que resta de febrero y todo el mes de marzo VER NOTA

Los hechos ocurrieron el pasado viernes 17 de febrero cuando la menor de edad, estudiante de primer grado en dicha escuela, aceptó un dulce. De acuerdo a primeros testimonios por parte de la niña, fue durante la hora de descanso que un compañero le intentó vender un dulce, ya que presuntamente el joven se dedica a comercializarlos dentro del plantel y una profesora estaba al tanto de los hechos.

La menor se negó a comprar el producto que le fue ofrecido, por lo que el estudiante se lo regaló y huyó. Según reportes de la madre de la niña, comentó que su hija guardó el caramelo y en una de sus clases decidió comerlo. Minutos después de que se lo comió comenzó a sentir adormecida toda la boca, posteriormente perdió la capacidad para hablar y sintió fuertes punzadas en la cabeza.

Iztapalapa anunció Ley Seca por celebración de carnavales tradicionales en la demarcación Los carnavalaes abarcarán los meses de febrero, marzo y abril. Cada una de las colonias cuenta con fechas específicas donde se aplicará la suspensión de venta de alcohol VER NOTA

Fueron sus compañeros quienes se percataron de que algo andaba mal en la alumna, por lo que avisaron rápidamente a una porfesora. La menor no dejaba de llorar y mantenía los ojos cerrados, finalmente la mamá de la afectada fue contactada y un familiar la terminó llevando al Centro de Salud más cercano, ya que los familiares no localizaron a la directora del plantel y no le fue proporcionado el seguro médico correspondiente de la escuela.

Sobres de caramelos con presunta droga dentro. (Especial)

Tras el examen toxicológico realizado por las autoridades médicas, el diagnóstico arrojó que la niña había consumido algún tipo de droga. La ingesta fue a través de la golosina, la cual presuntamente contenía una sustancia que altera el sistema nervioso

Lotería Nacional: dónde ver el Tris Extra en vivo y la lista de ganadores Como cada jueves, aquí están los resultados del sorteo Tris de la Lotería Nacional VER NOTA

Hasta el momento las autoridades del plantel y de la alcaldía no se han pronunciado al respecto y se desconoce si se abrirá alguna investgiación del caso. Ante el silencio de la directora y profesores, los padres de los estudiantes se unieron para alzar la voz y exigir la sanción correspondiente al plantel.

Un caso similar se registró en octubre de 2022, cuando más de un centenar de estudiantes resultaron intoxicados. Al menos cien alumnos de la escuela secundaria Juana de Asbaje en Bochil, Chiapas, ingirieron presunta droga.

El alumnado de la institución escolar chiapaneca comenzó a presentar síntomas como mareos, desmayos, sudoración, dolor estomacal, náuseas, vómito y dolor de cabeza. De acuerdo con los primeros estudios toxicológicos, la causa fue cocaína.

Menores resultaron intoxicados en Bochil, Chiapas (Foto: capturas de pantalla)

Algunos de los afectados se realizaron un perfil toxicológico en laboratorio y el resultado arrojó positivo para cocaína por los que el caso ya se investiga. Una de las explicaciones que se sostienen es que el agua del recinto se encontraba contaminada.

Otras de las explicaciones que trascendieron entre los alumnos y padres (además de la supuesta agua contaminada), es que la droga haya pudo haber sido ingerida en alimentos de la propia cafetería o en un pastel.

Cabe mencionar que en la alcaldía Iztapalapa se han llevado a cabo diversos operativos y cateos, por lo que cada semana son capturados al menos tres o cuatro narcomenudistas. Donde han asegurado dosis de aparente cocaína, sustancias sólidas, hierba verde seca, armas de fuego, cartuchos y más.

Por otro lado, a finales del 2022, la Oficina de Distrito de Orlando de la Administración para el Control de Drogas (DEA) alertó a los padres y familias por la circulación de fentanilo ‘rainbow’, una pastilla similar a los dulces que los niños reciben durante la Noche de Brujas o Halloween.