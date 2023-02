Lilly Téllez llamó “burrocratas” a morenistas e inició batalla de insultos

Lilly Téllez celebró suspensión de votación en el Senado (Foto: Senado)

La senadora Lilly Téllez del Partido Acción Nacional (PAN) nuevamente protagonizó un momento de disputas en el Pleno del Senado de la República, luego de que en su discurso en contra del Plan B de la reforma electoral llamó a sus contrarios “burrocratas”.

Cuando la legisladora inició su participación dio las buenas tardes a sus compañeros legisladores; sin embargo, inmediatamente hizo una distinción con la bancada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y les dijo “Muy malas tardes”. Enseguida continuó llamándolos “burrocratas” en un par de ocasiones.

Continuó señalando la presunta corrupción de la senadora Rocío Abreu de Morena, tras haber aparecido en un video recibiendo dinero en efectivo, y aprovechó para decir de forma generalizada que los de esa bancada “reciben billetes”.

Rocío Abreu, la senadora de Morena (Foto: IG @rocioabreua)

“Reciben billetes, un montón de billetes a la vista de todo el país, advierte que hay videos de cada uno de estos senadores recibiendo billetes y todavía vienen aquí y no quieren que les digan ‘bola de corruptos bribones burócratas’”, acusó la panista.

Asimismo, aseguró Téllez que gracias a ella se habían enterado que el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, tenía tratos con el narcotráfico, porque lo denunció durante años.

“Por fortuna ustedes se enteraron por mí de las tranzas de García Luna, porque yo sí lo estuve denunciando”, añadió la panista.

Después del discurso de Lilly Téllez, Rocío Abreu subió al micrófono y aseguró que tanto ella, como otros funcionarios llegan a recibir dinero en efectivo en varios estados de México debido a que la falta de sucursales bancarias en comunidades pequeñas.

La senadora acudió al menos dos ocasiones para recibir varios fajos de billetes. (Twitter/@nmas)

No obstante, además de defenderse del polémico video recibiendo dinero, subió el tono de las discusiones, dando a entender que tiene en su posesión un video de índole sexual de la senadora panista.

“Lilly, no te preocupes, ya va a salir tu video, nada más que el tuyo no es para menores de 18 años, ese es el problema, y sin duda alguna cuando quieras decirme algo, dímelo de frente, no vayas a increparme en el baño y después vengas aquí a rasgarte las vestiduras y a llorar porque uno te dijo algo”, aseveró la morenista.

Y es que también cuestionó la moralidad de Lilly Téllez y la acusó de haberse “acostado con medio TV Azteca”, por lo que dijo que es una mujer de doble moral, señalando su libertad sexualidad.

Finalmente, añadió que “quien se lleva se aguanta” y le hizo mención de la expareja de su esposo. Fuera de micrófono, supuestamente también le dijo “piruja”, ante esa situación la panista Kenia López Rabadán habría intervenido condenado el insulto.

Día negro para la libertad y la democracia en México, morena se vendió contra el INE, para hacer trampa en las elecciones.



El 26 debemos protestar en el Zócalo. En defensa de nuestra patria, por amor a México ❤️ pic.twitter.com/xImFgFkcxb — Lilly Téllez (@LillyTellez) February 23, 2023

“A mí me parece Rocío, lo digo con todo respeto, que la palabra que le dijiste a mi compañera senadora no se lo merece ninguna mujer en este planeta (...) tú no eres capaz de dar la cara a la ciudadanía y decir por qué tenías millones de pesos en una bolsa de papel, y nosotros hemos dejado que tú lo aclaras porque eres nuestra compañera senadora”.

Es de recordar que el video donde aparece la morenista fue grabado en el estado de Campeche, supuestamente en el 2021, antes de las elecciones en las que resultó ganadora Layda Sansores, también de Morena.

Ante estos hechos que iniciaron para discutir el Plan B de la reforma electoral y terminaron en ofensas personales, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, lamentó que la situación haya escalado a agresiones.

Acusó que el debate estuvo lleno de insultos y escaso de ideas, por lo que se dijo estar inconforme y aseguró que el Senado “no puede bajar su nivel, su responsabilidad y su debate”.