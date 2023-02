“García Luna nunca fue miembro del PAN”, señaló Jorge Romero

Jorge Romero defendió al presidente Felipe Calderón (Foto: Twitter / @JorgeRoHe)

El coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) de la Cámara de Diputados, Jorge Romero Herrera, se pronunció ante los cuestionamientos sobre el veredicto de Genaro García Luna, a quien señaló como un funcionario que nunca fue miembro del partido.

Fue durante una reunión de los diputados este 23 de febrero, que el líder de los legisladores blanquiazules defendió a su partido ante las acusaciones y enjuiciamientos por parte de la opinión pública, y, sobre todo, de los integrantes de los partidos del oficialismo, quienes en repetidas ocasiones han acusado a la facción de proteger a narcotraficantes.

“(integrantes del PAN) Nosotros decimos con mucha claridad, quien acaba de ser sentenciado no es, nunca fue un miembro del Partido Acción Nacional y no se pude juzgar a una institución por completo por la conducta de un individuo y menos si no estuvo afiliado al partido”, destacó el funcionario ante los cuestionamientos de los medios.

García Luna era considerado "mano derecha" de Calderón CUARTOSCURO.COM

Cabe señalar que fue el mismo coordinador de los diputados del PAN, que días antes al veredicto de García Luna, había evitado emitir opiniones y posturas ante la “delicadeza” del tema, sobre todo luego de que el expresidente del país, Felipe Calderón Hinojosa, saliera a relucir en el juicio como un cómplice del exsecretario de Seguridad.

“Se pueden tener opiniones en un sentido o en otro. La verdad es que las opiniones dan igual, no importan. Lo que importan son las certezas de las personas que tienen la facultad de determinar si lo son o no, lo resuelvan”, declaró el blanquiazul con los medios de comunicación.

Ahora, con el veredicto del jurado de Tribunal Federal del Distrito Este de Nueva York, los integrantes de Acción Nacional se han deslindado de la situación recalcando que García Luna no pertenecía a la facción. Sin embargo, sí lamentaron que el juicio del exfuncionario mexicano sea llevado por la justicia estadunidense.

En este sentido, Jorge Romero reconoció la postura de las autoridades del país vecino; sin embargo, pidió a la justicia mexicana no olvidar los casos similares pendientes con otros funcionarios, sobre todo aquellos que se les acusa de participación con el narcotráfico.

Sobre el caso García Luna, puntualizamos que nunca ha sido militante de Acción Nacional y que estamos convencidos de que quien la hizo la debe pagar. Si un funcionario público cometió un delito, debe ser juzgado y castigado con todo el peso de la ley.https://t.co/EB8zXUwjy7 — Acción Nacional (@AccionNacional) February 23, 2023

“Ojalá también se haga justicia en esta país para todos los demás casos que se tiene comprobados que incluso han influido en elecciones respecto a la participación del narcotráfico en apoyo explícito a los partidos políticos”

Y es que para Romero Herrera el caso de Genaro García Luna no es un asunto que afectaría en los más mínimo al PAN, pues como lo señaló el expresidente Calderón, en su comunicado, su sexenio se destacó “por muchas cosas más”, sin mencionar que el exmandatario federal “no tenía conocimiento” de los asuntos de su exsecretario de Seguridad.

Desde de que el pasado 22 de febrero se declaró culpable a García Luna por la Corte Neoyorkina de los cinco delitos en su contra, distintas interrogantes salieron a relucir sobre los procesos que podría enfrentar Felipe Calderón y Vicente Fox Quesada, luego de que dos testigos— Edgar Veytia y Jesús El Rey Zambada— declararan que los exmandatarios sabían de los sobornos del Cártel de Sinaloa y brindaban protección al mismo.

Vicente Fox no se ha pronunciado en su defensa (Infobae / Jovani Pérez)

Ante tales acusaciones solo Felipe Calderón salió a su defensa recalcando que nunca tuvo “pacto con criminales”. Fue a través de su cuenta de Twitter que el expresidente público un comunicado para defender su estrategia de seguridad en su sexenio, destacando que fue uno de los mandatarios que más han actuado contra la delincuencia.

“Combatí a todos los que amenazaban a México, incluyendo, por supuesto, al llamado Cártel del Pacifico. Prueba de ello es que los delincuentes confesos que han sido utilizados como testigos, fueron también, en su gran mayoría, perseguidos y detenidos por mi gobierno”.