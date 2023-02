En 48 horas suman 5 microsismos en Iztacalco, CDMX

Protección Civil aclaró que los microsismos son causados por el movimiento de fallas geológicas locales que se ubican a lo largo de la Faja Volcánica, lo que quiere decir que son completamente normales. EFE/Bagus Indahono

Ya suman cinco microsismos en la alcaldía Iztacalco de la Ciudad de México, de acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN), que a informado con precisión la hora, magnitud y localización de los fenómenos naturales.

Cuatro microsismos se registraron durante el 21 de febrero y uno el 22 de febrero. Por lo menos uno de los cuatro del primer día tuvo epicentro en la alcaldía Coyoacán.

A través de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) se detalló que los cuatro microsismos ocurrieron a las 16:44, 16:48, 16:52 y 16:58 horas de este martes, con magnitudes 2.1, 1.9, 1.2 y 1.9 respectivamente; el que tuvo origen en Coyoacán fue de magnitud 1.1 a las 18:21 horas.

El registrado durante el 22 de febrero fue de magnitud de 1.5 y ocurrió en punto de las 20:34 horas, al suroeste de la demarcación, epicentro en Iztapalapa.

Referencia de alcaldía Iztacalco (Archivo)

De acuerdo con algunos habitantes de la zona, el movimiento de la tierra se habría percibido ligeramente. No obstante, algunos usuarios de redes sociales se burlaron de ellos, señalando que no sería posible sentir un sismo con tan baja intensidad: “Me da risa la gente que según sienten los sismos que son prácticamente imprescindibles no mientan por convivir”, dijo un internauta.

Por su parte, la Secretaría de Protección Civil informó que como indica la Red ECO’s, en el Valle de México ocurren sismos de magnitudes muy pequeñas (menores a 3.8) que generan “alteraciones” bajas que pueden ser percibidos en la zona más cercana al epicentro.

Añadió que en cuanto tuvo la confirmación de la SSN el primer día de microsismos, entablaron comunicación con las unidades de las alcaldías, sin que hubiera registro de afectaciones, “únicamente percepción muy ligera en algunas zonas”.

Varios microsismos se presentaron (Andina)

Asimismo, el departamento de Sismología del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), explica que estos microtemblores pueden estar originadas por explosiones cercanas, hundimientos y movimientos de tierra a consecuencia de intensas lluvias. Debido a que tiene poca profundidad y corto radio, podrían percibirse con mayor intensidad.

Debido a la baja intensidad de los microsismos no se activan las alertas sismológicas, mismas que solo suenan cuando ocurrirá un evento que potencialmente pondría en riesgo la integridad de los habitantes.

Para ello, la estimación del sismo debe ser de magnitud mayor a 5 con una distancia no mayor de 250 kilómetros; magnitud mayor a 6 a más de 350 kilómetros o de magnitud mayor a 5.5 a no más de 350 kilómetros. Otro factor es que si en los primeros segundos de la detección del sismo al menos dos estaciones rebasan los niveles de energía preestablecidos se activará.

Microsismos en la CDMX ( EFE/Alanah M. Torralba)

Según Enrique Cruz, especialista en el tema de la Escuela de Ingeniería y Ciencias del Tec, consultado por ADN40, es muy difícil que estos microsismos provoquen algún tipo de daño en edificios y casas, sobre todo aquellos que cumplen con el reglamento de construcción establecido en las leyes.

En las últimas dos semanas, el sismo con mayor magnitud se reportó el 15 de febrero a las 23:38 horas, de magnitud 4.5 y con epicentro a 99 kilómetros al sur de Tepoala, Nayarit.

La Secretaría de Protección Civil recomienda a la ciudadanía que se mantenga informada a través de fuentes oficiales y evitar propagar información de dudosa procedencia, así como reportar cualquier emergencia al 911.