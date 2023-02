Así fue el reclamo de Hugo Sánchez a Faitelson por Cruz Azul

Hugo Sánchez reclamó a Faitelson por su información de Cruz Azul y el Tuca Ferretti (Captura YouTube/ ESPN Deportes)

Hugo Sánchez no tuvo la oportunidad de volver al futbol mexicano como director técnico, ya que una vez que Cruz Azul confirmó la llegada de Ricardo Tuca Ferretti, al Pentapichichi se le escapó la posibilidad de dirigir a la Máquina Celeste así que tuvo que volver al panel de ESPN en donde es analista deportivo.

Hugo Sánchez señaló que a Cruz Azul le faltó "clase" al no informarle que eligió a Ferretti como DT La última vez que el "Pentapichichi" dirigió a un equipo en el futbol mexicano fue en el ya lejano 2012, cuando fungía como DT de los Tuzos del Pachuca, equipo al no pudo clasificar a la Liguilla

En el programa de Futbol Picante, el exfutbolista del Real Madrid aprovechó la oportunidad de encarar a David Faitelson y reclamarle por “hacerla campaña” al Tuca Ferretti cuando sabía que Hugo era uno de los candidatos al cargo. Hugol se molestó con Faitelson por dar la “exclusiva” de que el brasileño fue el elegido de la directiva.

Durante la presentación del programa, José Ramón Fernández le preguntó a Hugo Sánchez qué pensaba de la elección de los de La Noria y fue ahí donde lanzó el reclamo a David Faitelson:

Hugo Sánchez no fue elegido por Cruz Azul (Ilustración Infobae México)

“No me parece bien que sea el único que sepa desde hace una semana que va a ser el Tuca Ferretti”

No satisfecho con el reporte que dio Faitelson en sus redes sociales sobre la contratación del Tuca, Hugo Sánchez insistió que el ex colaborador de Azteca Deportes le hizo “publicidad” a Ferretti para que Cruz Azul se convenciera de llevárselo, declaración que generó la risa de los comentaristas deportivos.

Los memes de Hugo Sánchez por la llegada del Tuca Ferretti a Cruz Azul En la directiva de La Noria les convenció el proyecto de Ricardo Ferretti, por lo que nuevamente quedó fuera la opción del Pentapichichi

“Lo estaba repitiendo cada día, insistentemente ‘para mí es Tuca Ferreti, es Tuca Ferretti’ hasta que el eco hizo efecto ¿no?, la promoción”, señaló.

Pero para no agregar más polémica al tema le deseó éxito a Ferretti: “Pero me parece bien la decisión que tomó Cruz Azul me parece acertada y ya veremos con el tiempo si acertaron o no acertaron y desearle suerte tanto al Tuca como al Cruz Azul”, concluyó en su presentación del programa.

Cruz Azul presentó a Ricardo "Tuca" Ferretti como entrenador del equipo (Twitter/ @CruzAzul)

Conforme avanzó el tema y el análisis en Futbol Picante, Faitelson compartió los pormenores de porqué tardó tanto la decisión en La Noria. “Tardó tanto la decisión porque al final llegaron únicamente Hugo Sánchez y Ricardo Ferretti, y al final fue una decisión —un punto de vista— pero estaban al mismo nivel Hugo y Ferretti para tomar esa decisión en Cruz Azul”, compartió.

Cruz Azul dio la bienvenida a Tuca Ferretti La noticia de la decisión tomada por la directiva se dio a conocer desde el martes 21 de febrero y solo faltaba la firma de contrato

El experimentado periodista deportivo siguió con su análisis y calificó a Ferretti como “el mejor del futbol mexicano”, frase que incomodó a Hugol.

“Es una directiva con mucha presión, con mucha crítica, solamente teníamos dos opciones: colocar por delante a personajes que tuvieran la capacidad mediática de asimilar esta presión; uno era Ferretti otro era Hugo; se deciden por Ricardo Ferretti y bueno están probando con uno de los mejores entrenadores de la historia del futbol mexicano, si fracasa la directiva dice ‘yo probé con el mejor’”, argumentó David.

Hugo Sánchez encaró a Faitelson por su reporte del Tuca Ferretti (Captura YouTube/ ESPN Deportes)

Por lo que de inmediato Hugo Sánchez reviró tal afirmación:

“Para ellos, se supone”

Para calmar la polémica, el analista de ESPN tuvo que corregir su comentario. “Hugo, todos los que entrevistaron tienen un nivel, incluyéndote a ti, tiene un nivel muy importante en el futbol mexicano”, narró.

El canterano de Pumas quiso corregir su gesto: “Sí, sí, yo no estoy diciendo lo contrario”.

Bajo esa narrativa, Faitelson insistió que no quiso demeritar la carrera de Hugo Sánchez y consideró que si el exdelantero hubiera sido elegido, su opinión hubiera sido la misma. “Si hubieras sido tú, yo hubiera dicho lo mismo también”, narró.

Hugo Sánchez se enojó con Cruz Azul (Foto: Twitter/@SERGIOBAILLERES)

“Quién sabe, lo dudo”, dijo Hugo Sánchez para finalizar la polémica.

Cabe apuntar que no es la primera vez que Hugo Sánchez aprovecha su espacio en ESPN para argumentar su molestia de cómo Cruz Azul no le notificó sobre su decisión, pues según le platicó a Joserra, supo de la decisión del Tuca por el reporte de Faitelson, ya que nadie de la directica le informó, así que lo llamó como “equipo chico”.