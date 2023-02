Tras anuncio de la pausa de relaciones con España de AMLO, se desplomaron inversiones del país europeo

El presidente López Obrador pidió que las relaciones entre el país ibérico y sus empresas se pusieran en pausa. REUTERS/Henry Romero//File Photo

En febrero del 2022, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) planteó hacer una pausa en las relaciones entre su gobierno y el de España, así como con las empresas de ese país europeo, a fin de mejorarlas.

Fue el 9 de febrero del 2022, durante la conferencia de prensa mañanera, que el mandatario federal declaró que “vale más darnos un tiempo, hacer una pausa. A lo mejor cuando cambie el Gobierno (el mexicano) ya se restablecen las relaciones”. López Obrador dijo que ambos países deben darse un tiempo para respetarse y que el Gobierno de España no vea a México como una “tierra de conquista”.

“Queremos tener buenas relaciones, pero no queremos que nos roben”, declaró en esa ocasión el mandatario. “Es el caso de las empresas españolas, si ahora no es buena la relación y a mí me gustaría que hasta nos tardáramos en que se normalizara, para hacer una pausa, que yo creo que nos va a convenir a los mexicanos y a los españoles, desde luego al pueblo de México y al pueblo de España”, agregó el presidente.

López Obrador afirmó que existía un “contubernio arriba, una promiscuidad económica, política, en la cúpula de los Gobiernos de México y de España”, durante unos “tres sexenios seguidos” y aseguró que, en este caso, México era el que llevaba la “peor parte” porque “nos saqueaban”. “Entonces, vale más darnos un tiempo, una pausa”, reiteró.

A poco más de un año de que AMLO realizó estas declaraciones, la Inversión Extranjera Directa (IED) de España en México, registró una caída de 62% interanual en 2022, mismo año en el que el presidente pidió la pausa con el país ibérico.

España disminuyó su inversión directa en México. REUTERS/Susana Vera

Y es que las declaraciones del presidente mexicano a principios de 2022 ocasionaron un desconcierto para el gobierno español, quien rechazó las críticas contra sus empresas.

De acuerdo con los datos de IED, de la Secretaría de Economía, en 2022 la inversión de España se ubicó en USD 1,637.9 millones, una cantidad mucho menor a la registrada en 2021, cuando fue de USD 4 mil 282.8 millones.

Aunque desde que inició el gobierno de AMLO, en diciembre de 2018, el presidente arremetió contra empresas de España, su discurso se enfocaba en dos del sector energético: Iberdrola y Repsol, sin embargo, fue hasta el año pasado cuando generalizó sus críticas hacia el empresariado de ese país, e incluso, las extendió a la monarquía.

Tras los ataques de AMLO, los planes actuales de negocio de Iberdrola ya no consideran a México en sus inversiones, cuando antes era un mercado prioritario, según información de Forbes. Esta empresa ha sido la de mayor peso en la IED energética de México y en generación de empleos.

“La única queja, el único cuestionamiento, es que se abusó en otros tiempos de nuestro país y se nos consideró tierra de conquista por las empresas y por el influyentismo político que se llevaba a cabo arriba, en la cúpula de los poderes, tanto de España como de México. Eso ya no se permite”, mencionó López Obrador en febrero de 2022.

Durante el gobierno de AMLO, se ha disminuido la inversión de España en México. (Gobierno de México)

De 2019 a 2021 la inversión de España en México se mantuvo por encima de los USD 4 mil millones al año. En 2019, el primer año del actual sexenio, la inversión fue de USD 4 mil 404.7 millones; en 2020, de USD 4 mil 023.7 millones, mientras que en 2021, fue de USD 4 mil 282.8 millones.

Según los mismos datos de la Secretaría de Economía, al cierre del 2022, hay 7 mil 060 empresas de origen español con fujos de IED en México. La dependencia destaca que 2022 es el año, desde que tiene registro la Secretaría de Economía (1999), con el menor número de empresas que presentaron flujos de IED hacia México, con 190.