Monreal recomendó prudencia luego de enfrentamiento entre Sandra Cuevas y Sheinbaum

La alcaldesa y la jefa de Gobierno han protagonizado algunos escándalos debido a confrontaciones (Twitter/@Claudiashein/Cuartoscuro/Alcaldía Cuauhtémoc)

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, pidió prudencia a la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas Nieves, luego de que ha protagonizado algunas confrontaciones junto a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Fue durante una entrevista que el también coordinador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) fue cuestionado sobre los problemas que se presentaron en el kiosko Morisco en la alcaldía gobernada por Va por México, a lo que él, sin mencionar nombres, indicó que no le gustan los pleitos ni las diferencias por lo que recomendó prudencia.

“A mí no me gusta el pleito, yo soy de los que piensa que un pleito, una diferencia, no es bueno, aunque lo ganes y yo lo que recomendaría es prudencia”

La alcaldesa lamentó los hechos ocurridos durante la manifestación en las afueras de su vivienda (VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO)

De acuerdo a la periodista Azucena Uresti, las palabras habrían sido especialmente dedicadas para la alcaldesa, pues momentos después señaló que su compañera de partido, Sheinbaum Pardo, ha actuado con diligencia y responsabilidad en los asuntos de la ciudadanía de la capital del país.

Motivo por el cual sentenció que, “en lo personal”, al líder morenista en el Senado no le han parecido correctas las disputas que ha protagonizado la demarcación con la Jefatura de Gobierno, pues señaló que no simpatiza ni avala tal situación, por lo que instó a que se dé apertura al diálogo entre las dos funcionarias.

“No creo que sea correcto y conveniente esta serie de acusaciones, yo no creo ni comparto eso. La jefa de Gobierno ha estado actuando con diligencia y con responsabilidad y a mí en lo personal no me gusta este tipo de diferendo de la alcaldía hacia la jefa de Gobierno. No simpatizo con eso, no lo avalo eso, hay que intentar siempre el diálogo, las buenas formas y el buen juicio”, expresó este martes 21 de febrero.

Ricardo Monreal habló de Sandra Cuevas (Twitter/@azucenau)

Asimismo, también fue cuestionado sobre el presunto retiro de la política que anunció Sandra Cuevas el pasado 21 de febrero, en donde Monreal Ávila aseguró que las personas no se retiran nunca de la política, sino más bien dejan de tener cargos públicos.

“Uno nunca se retira, puede dejar de tener el trabajo, chamba, puede dejar de tener un puesto, pero el que es político se muere en la política, lo que pasa es que dejar de tener un empleo en el servicio público”

Algunos conflictos se presentaron en la alcaldía Cuauhtémoc (Archivo)

Las declaraciones del Monreal Ávila se dieron luego de que la alcaldesa señaló a la jefa de Gobierno de presuntamente haber enviado provocadores contra el orden público a la alameda de Santa María la Ribera, lugar donde se ubica su domicilio.

En varias declaraciones, Cuevas Nievas señaló a la morenista de ser la responsable de que, desde hace tres años, un grupo de sonideros tomen cada domingo de forma irregular la alameda con el fin de supuestamente desestabilizar su gestión.

Además aseguró que la jefa capitalina será quien asuma el costo de cualquier agresión que pueda sufrir ella o su familia, ya que indicaron que el grupo de sonideros convocó a una manifestación frente a la casa de la alcaldesa de oposición que se ha visto en un constante pleito con Sheinbaum Pardo.

Ante lo cual, la mandataria capitalina abordó el tema y sentenció que los parques y espacios públicos son para el esparcimiento de adultos mayores, infantes y jóvenes protegiendo a los vecinos, siempre y cuando no sea muy tarde, por lo que recomendó ser tolerante.

“Hay que ser muy tolerante frente a ello, vamos a ver si los vecinos quieren hablar con nosotros y yo creo que hay que serenarse, trabajar por la gente es lo más importante”, expuso.