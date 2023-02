Danilo Carrera fue atropellado por un taxista en la CDMX

Danilo Carrera fue atropellado ayer, pero se presentó a trabajar en las grabaciones de "El amor invencible" (Instagram/@danilocarrerah)

Ayer, 21 de febrero, por la noche, Danilo Carrera compartió en sus redes sociales que fue atropellado en las calles de la Ciudad de México, pese a que en su momento se pensó que no era cierto, pues bromeó con la situación, el actor fue visto utilizando muletas.

“Hoy me atropelló un coche…. Deberían ver cómo quedó… el coche. Workout time”, escribió el actor en Twitter.

Pese a que varios de sus seguidores le preguntaron si en verdad sufrió un accidente, él ya no respondió.

El actor compartió este tuit luego de haber sido atendido (Captura de pantalla/Twitter)

Fue hasta la mañana de este miércoles 22 de febrero que lo captaron en las instalaciones de Televisa caminando con muletas y con un pie inmovilizado, que finalmente confirmó que sí fue atropellado.

“Estoy bien. Sí, accidentes que pasan”, dijo el protagonista de Quererlo todo al ser cuestionado por un reportero de Hoy. Danilo se mostró hermético pues dijo que su estado no era algo de interés para sus seguidores, por ello no dio detalles de lo que le sucedió.

“Son cosas que no tengo por qué contarlas, no creo que a la gente le interese mucho si me atropellan o no en la calle”, dijo ante la cámara.

Pese a que evidentemente no estaba del todo bien, el ecuatoriano evitó las preguntas asegurando que no le había pasado nada (Captura de pantalla/YouTube)

Desde su ruptura con Michelle Renaud, el ecuatoriano no ha sido abierto respecto a su vida personal, solamente cuando mencionó que decidió retirarse temporalmente de las telenovelas porque su mamá fue diagnosticada con cáncer.

Sin dar más detalles, el actor se adentró a la televisora y participó de forma activa en las grabaciones de El amor invencible.

Quien dio más detalles acerca del accidente fue la coprotagonista de la telenovela, Angelique Boyer. La actriz mencionó que fue un taxista quien atropelló a su compañero y, debido a que fue atendido poco después de los hechos, Danilo se encuentra bien.

Danilo se encuentra bien después de ser atropellado (Foto: Instagram/@danilocarrerah)

“¿Qué habrá sentido el taxista? Imagínate, atropellar a Danilo Carrera,, ¡qué horror!”, bromeó Boyer. Agregó que su compañero tuvo una “excelente” participación en las grabaciones, solamente no apoyó el pie que tiene lastimado.

“Grabó excelente, obviamente sin apoyar el pie que se lastimó y sus heridas”, comentó la protagonista de Lo que la vida me robó.

Danilo también fue cuestionado acerca de su familia y el estado de salud de su madre, sin embargo, tampoco quiso ahondar en el tema y señaló que todos se encuentran bien y que considera que estar con los seres queridos es lo más importante.

Cabe recordar que, según dio a conocer el actor, después de grabar El amor invencible, se retirará por un tiempo de la televisión y se irá de México; vivirá en Estados Unidos con su familia porque su mamá tiene cáncer y quiere estar con ella el tiempo que pueda, ya sea para apoyarla como para recuperar la etapa que estuvieron distanciados.

Danilo Carrera se irá de México en cuanto terminen las grabaciones de la telenovela en la que actualmente está trabajando (Instagram/@danilocarrerah)

Asimismo, el ecuatoriano dijo que quiere hacer cosas nuevas en su vida, es decir, alejarse de la pantalla chica y tener una vida privada, con su familia, “donde no haya nadie opinando”, confesó a la revista TV Notas.

Cuando Carrera fue cuestionado acerca de su supuesta boda y su relación con su misteriosa novia, nuevamente se cerró y simplemente respondió que de ahora en adelante él no hará declaraciones al respecto y, única mente si se llegase a filtrar información acerca de sus relaciones o su familia, será que la gente se enterará de lo que pasa en su vida privada.

Cabe mencionar que supuestamente Danilo se casó por segunda ocasión, se desconoce la identidad de su pareja y los detalles de la unión, pues el actor se negó a compartir información al respecto. Uno de los únicos datos que dio es que su esposa tiene un vínculo con la realeza.