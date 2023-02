Un imponente cocodrilo causó asombró al deambular por las calles de Manzanillo

El imponente reptil avistado medía poco más de dos metros (Captura de pantalla)

Habitantes de la ciudad de Manzanillo, Colima se llevaron una inusual sorpresa luego de que un cocodrilo de 2.7 metros de largo fuera avistado deambulando por las calles de la plaza “Las Fuentes” del Barrio 4 Del Valle de las Garzas durante la madrugada de la noche del pasado martes 21 de febrero.

De acuerdo con reportes de medios de comunicación locales, a atender el llamado de la población acudieron elementos de la policía municipal, no obstante, no se atrevieron a acercarse al ejemplar debido a su magnitud por lo que se dio aviso a Protección Civil de la entidad.

Pese a ello, al momento que personal de la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Manzanillo arribaron al sitio del avistamiento, el cocodrilo ya había regresado a la laguna del Valle de las Garzas sin que se registrara algún incidente o ataque por parte del reptil.

Usuarios en redes sociales ironizaron con el avistamiento del reptil (Captura de pantalla)

Hasta el momento en el que se escribe esta nota ni la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Manzanillo, ni la estatal de Colima ha brindado detalles acerca del avistamiento del reptil que alertó a pobladores de la localidad.

No obstante, a través de redes sociales se difundió el peculiar video en donde se observa al cocodrilo de poco más de dos metros caminar tranquilamente por las calles del Barrio 4 Del Valle de las Garzas entre la mirada de algunos curiosos que observan con asombro al animal.

En algunas grabaciones incluso es posible apreciar a un elemento de la Policía Municipal que camina detrás del reptil mientras resguardando tanto la integridad del animal como de las personas que lo observaban con total asombro.

Del mismo modo se aprecia que mientras el cocodrilo caminaba a paso lento, una de las personas que lo observaba le alumbraba el camino con una linterna que no solo guio al reptil sino que también dejó ver su gran tamaño y la textura de su piel mientras continuaba su camino.

En redes sociales se viralizó el video del imponente reptil deambulando por las calles de la ciudad de Manzanillo

Fue cuestión de tiempo para que el video del cocodrilo deambulando por las calles de Manzanillo se viralizara en redes sociales, generando gran conmoción no solo entre habitantes de la localidad sino también en usuarios de redes sociales que no tardaron en ironizar sobre la situación.

“Saquen a sus mascotas con correa, luego uno se lleva cada susto”; “JAJAJJAA no mam*n yo sí me infarto si me lo encuentro camino a mi casa”; “Pobres animalitos, menos mal que nadie resultó lesionado y que regresó a su hábitat”; “Gracias a Dios no terminó en tragedia, a veces por la misma gente se alteran y atacan”, fueron algunos de los comentarios recuperados de usuarios de redes sociales.

Recomendaciones de Protección Civil ante avistamientos de cocodrilos

La temporada de lluvias propicia los avistamientos de cocodrilos en Colima

Aunque tras el reciente avistamiento del cocodrilo en la ciudad de Manzanillo Protección Civil no ha emitido ningún pronunciamiento, anteriormente ya se habían emitido recomendaciones para salvaguardar tanto la integridad de la población como de los ejemplares mismos.

De este modo, la Unidad Estatal de Protección Civil de Colima hizo un llamado al turismo local y nacional a tomar precauciones por los cocodrilos en las costas de Armería, Manzanillo y Tecomán.

Dentro de las recomendaciones que autoridades estatales han emitido destacan:

1) Evitar acercarse a los reptiles y mantener una distancia segura de por lo menos 15 metros

2) No alimentarlos ni lanzarles objetos que los hagan sentir amenazados

3) Llamar inmediatamente al número de emergencias 911, Protección Civil o Seguridad Pública

Asimismo hicieron un llamado con la finalidad de que personal especializado se encargue de resguardar la zona en caso de que los cocodrilos sean avistados en la playa y, si es dentro del agua, se recomienda mantener la mayor distancia posible.