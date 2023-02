Qué se dijo en vivo en la mañanera del presidente de México del martes 21 febrero de 2023

El presidente Andrés Manuel López Obrador realiza de lunes a viernes sus "mañaneras" desde Palacio Nacional. (Infobae/Jovani Pérez).

Fiel a la tradición desde que inició su gobierno, la administración de Andrés Manuel López Obrador ofreció su conferencia diaria en la que funcionarios explicaron avances en distintas áreas y escucharon cuestionamientos de los medios de comunicación.

Aquí la transcripción completa de la conferencia que se transmitió en vivo este día y que publica la página web del Gobierno de México.2023: Año de Francisco Villa, el revolucionario del pueblo

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Buenos días. Ánimo.

Bueno, el día de hoy vamos a informar sobre la situación de seguridad en el país, como lo hacemos cada 15 días.

Y también vamos a celebrar el hecho histórico de que el día de ayer se cumplieron 90 años de la creación del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Banobras y ha sido una institución importante para el desarrollo de México.

Vamos, primero, si ya está Jorge Mendoza, director de Banobras, listo, vamos con Banobras y luego seguridad.

JORGE MENDOZA SÁNCHEZ, DIRECTOR GENERAL DEL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS (BANOBRAS): Muy buenos días a todas y todos, miembros de la prensa y a todos los que nos escuchan por las redes sociales y los diferentes medios de comunicación.

Si pasamos primero un video, por favor. Muchas gracias.

VOZ MUJER: En el año de 1933, ante la inminente necesidad de incentivar la inversión en obras y servicios públicos o de interés colectivo, nació una institución con una misión clara: alentar el desarrollo de infraestructura que llevara bienestar a las y los mexicanos en tiempos de grandes carencias, marginación y ausencia de servicios básicos, todo ello en el contexto de los años posteriores a la Revolución mexicana y a la crisis económica mundial derivada de la Gran Depresión al inicio de los años 30.

Es así como el 20 de febrero de 1933 se constituye el Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras Públicas, al cual conocemos hoy como Banobras.

LORENZO MEYER COSSIO, HISTORIADOR: En ese momento en el que nace Banobras, hay un México que todavía no se sabe cuál es el proyecto. La posición del Estado revolucionario es la crear instituciones nuevas, que ayuden al desarrollo. Y en medio de la Gran Depresión, donde había desempleo, bueno, pues era una buena idea la obra pública.

ALEJANDRO ROSAS ROBLES, HISTORIADOR: Pero lo más importante es que sí existían los bancos hipotecarios desde la época del porfiriato, pero obviamente no para la obra pública; entonces, el sentido social que le da perfilan perfectamente lo que debía de ser este banco: un banco que pudiera proporcionar los recursos, que quizá luego podrían ser pagados con las partidas de la distribución del presupuesto, de tal modo que, en cada región, en cada pueblo, en cada ranchería pudiera haber la posibilidad de generar obra pública apoyado desde el Banco Hipotecario Urbano y de Obras Públicas, que sería Banobras.

VOZ MUJER: A lo largo de estos 90 años, el financiamiento de Banobras ha sido fundamental en el desarrollo de proyectos de infraestructura carretera, presas, plantas de tratamiento, puertos, aeropuertos, clínicas y hospitales, escuelas, universidades, alumbrado público, drenaje, alcantarillado, sistemas de transporte masivo, así como de infraestructura deportiva, espacios públicos, lúdicos y culturales, proyectos que generan empleo y bienestar para las y los mexicanos.

ROGELIO RAMÍREZ DE LA O, SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO: Banobras está en las grandes obras, es un gran apoyo para toda la política de desarrollo. Nosotros podemos ser muy brillantes diseñando que necesitamos conectar el sureste del país, pero no nos sirve de nada ser brillantes distinguiendo estos proyectos si no tenemos el arma financiera.

El arma financiera, en este caso Banobras, no solamente es un ejecutor dispersador de crédito, sino que ha constituido toda una experiencia en obra pública y en financiamiento de obra pública, por eso es que hoy, 90 años después de su inicio, es una banca experta.

GUADALUPE PHILLIPS MARGAIN, DIRECTORA GENERAL DE ICA: Tenemos una relación de muchos, muchos años, décadas con Banobras. Banobras ha sido una pieza clave en el desarrollo de ICA como empresa. Nosotros tenemos, somos constructores de obra pública y somos desarrolladores de infraestructura, de concesiones. Vaya tenemos miles de ejemplos de Banobras y ha sido nuestro banco de cabecera para el desarrollo, infraestructura.

HÉCTOR OVALLE, PRESIDENTE DE GRUPO COCONAL: Banobras ha sido fundamental para el desarrollo de nosotros, obviamente para el desarrollo del país, yo creo que juntos lo que hacemos es mejorar la vida de la gente. No sólo es un banco, no sólo es un generador de infraestructura, es una autoridad a nivel nacional, entonces eso ayuda a que se resuelvan las situaciones. Y en la parte de la ejecución de obra, bueno, poca gente está tan vinculada a los procesos y a la misma construcción como la gente con la que tratamos en Banobras.

JESÚS FELIPE VERDUGO LÓPEZ, SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA: Ha participado en la infraestructura más importante del país y de ahí viene su etapa de oro ahorita de Banobras.

Han estado desarrollando todo lo que es el financiamiento, pero también saben construir, también saben operar y también saben conservar.

Entonces qué bonito que un banco tenga toda esa etapa.

CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO: Banobras es una banca de desarrollo fundamental para el desarrollo del país.

En la Ciudad de México, Banobras nos ha ayudado mucho, desde el refinanciamiento de la deuda, el darnos excelentes intereses para poder potenciar los recursos públicos de la Ciudad de México; también nos ha ayudado en el financiamiento de grandes obras públicas, es decir, ha sido fundamental en la inversión en transporte público y en otras inversiones para la ciudad, como las que hacemos conjunto con el Gobierno de México.

HORACIO DOMÍNGUEZ CATELLANOS, PRESIDENTE MUNICIPAL DE IXHUATÁN, CHIAPAS: A mí me ha ayudado el FAIS. Nosotros buscamos a través del FAIS, porque teníamos un paquetito de 10 obras que a través del FAIS tener el dinero en oportunidad para poder ejecutarlos, poder iniciar las obras en el momento en que uno decide hacerlas, tener el dinero en tiempo y forma y sobre todo poder responder a los habitantes, en este caso de barrio El Mirador, de una necesidad que tenían desde hace muchos años.

VOZ MUJER: Banobras participa en los proyectos estratégicos de la presente administración, entre los que se encuentran: el Tren Maya, el Tren Interurbano México-Toluca, el ramal del suburbano al aeropuerto ‘Felipe Ángeles’, las carreteras en Oaxaca y Nayarit, la ampliación de la México-Pachuca, las refinerías de Tula, Salina Cruz y Deer Park, financiamiento para Pemex, sus proveedores y contratistas, la red compartida de hospitales del IMSS y el Issste.

Hoy, con 90 años de historia, Banobras es el quinto banco más grande del sistema financiero mexicano y se consolida como una institución clave que promueve la inclusión financiera, el financiamiento para proyectos, la administración y gestión estratégica del Fondo Nacional de Infraestructura, el cual brinda apoyos a proyectos de transporte masivo, acceso a agua, residuos sólidos, mantenimiento y construcción de infraestructura carretera, entre otros.

Asimismo, Banobras construye dos importantes proyectos carreteros que generan empleo digno y mejoraran la conectividad, seguridad y costos logísticos en los estados de Oaxaca y Nayarit.

El banco mantiene, rehabilita y opera 15 tramos de la red carretera nacional, brindando un servicio de calidad a las personas usuarias.

En esta Cuarta Transformación, Banobras celebra 90 años retomando la razón de ser del banco, siendo aliado, pilar y palanca para el desarrollo de infraestructura, herramienta financiera del gobierno federal y contracíclica en momentos de reactivación económica.

Banobras genera bienestar a través de todas y cada una de sus acciones.

MARÍA MARTÍNEZ JIMÉNEZ, USUARIA: Una obra muy, muy buena, desde que se inauguró la uso todos los días.

FRANCISCO VALENZUELA, INGENIERO: Es algo maravilloso sentirse que es parte uno de esta construcción y que se vea esto como la gran victoria que todo mundo quiere.

NORMA ANGÉLICA GARCÍACANO CONDE, CONDUCTORA: Son obras que impulsan a nuestra ciudad, a nuestro estado.

YENIFER YURIDIA BÁRCENAS RODRÍGUEZ, AYUDANTE GENERAL: Yo creo que aquí estamos como que para hacer el cambio cada persona.

DALILA GUADALUPE UC ORTIZ, OPERADORA DE GRÚA: Me siento orgullosa y me gusta mucho el trabajo que tengo. Me dieron la oportunidad de darme cuenta que soy capaz de grandes cosas.

FERNANDA GUZMÁN LÓPEZ, USUARIA: Con obras como estas, claro que vamos a avanzar y claro que vamos a crecer.

VOZ MUJER: Noventa años de financiamiento para el bienestar. Banobras.

JORGE MENDOZA SÁNCHEZ: Muy bien, pues muchas gracias por su atención.

Como pudieron ver en el video, Banobras cumple 90 años. Banobras fue el primer banco de desarrollo que se creó en México y pues se creó en un momento muy importante en la historia de nuestro país, era una época posrevolucionaria, que existían muchas carencias, desigualdades, falta de servicios básicos y México había sido impactado también en ese momento por la Gran Depresión que había causado una crisis financiera internacional.

Si pasamos, por favor, a las siguientes láminas, siguientes, por favor, siguiente. Durante estos 90 años Banobras ha sido parte de los sectores claves y de las obras más importantes de nuestro país. Ahí pueden ver en la lámina los sectores en los que hemos participado.

Y en la parte de abajo existen algunas fotografías de unas obras muy importantes en nuestro país, como la carretera México-Puebla, el Circuito Interior, Ciudad Universitaria, el aeropuerto de Monterrey y la Torre Insignia, en Tlatelolco.

Siguiente lámina, por favor. Ahora, el día de hoy hemos retomado esa visión social con la que se creó Banobras y hemos enfocado todos nuestros esfuerzos para financiar proyectos de infraestructura que detonen desarrollo y que mejoren el bienestar de todas y todos los mexicanos.

Y, por lo tanto, durante estos últimos cuatro años hemos logrado incrementar el tamaño del banco en términos de cartera de crédito en 26 por ciento y esto nos permite consolidarnos como el quinto banco más grande del sistema financiero mexicano.

Este crecimiento se dio con buenos resultados financieros y, por lo tanto, con base en nuestras utilidades le hemos podido entregar 48 mil millones de pesos a la Secretaría de Hacienda, mismos que se utilizaron para otros proyectos de infraestructura, proyectos prioritarios y también para fortalecer el resto de la banca de desarrollo.

Hemos logrado desembolsar 486 mil millones de pesos en crédito a proyectos prioritarios, más importante es que el 34.4 por ciento de estos créditos se dirigieron a la zona sur sureste de nuestro país y los sectores que más hemos apoyado son el de energía con 36.8 por ciento, el carretero con 29 por ciento y el transporte con 10.2 por ciento.

Hemos hecho también —si pasamos a la siguiente lámina— un esfuerzo importante para poder financiar a los estados de toda la república, hemos logrado un financiamiento de 221 mil millones de pesos, de los cuales 49 por ciento fueron para refinanciamiento y 51 por ciento fueron créditos nuevos para inversión productiva. Algunos de los estados que recibieron apoyos de Banobras se encuentran Veracruz, Ciudad de México, Quintana Roo, estado de Oaxaca y Nuevo León, entre otros.

Si pasamos a la siguiente lámina podemos ver también que Banobras ha hecho un esfuerzo muy importante en términos de inclusión financiera, hemos sido parte de los programas de financiamiento de los municipios en nuestro país, hemos logrado otorgar créditos a 234 municipios y siete entidades para municipales. Para los municipios que no tenían capacidad de tomar un crédito o que así eligieron no tomarlo, hemos logrado también darles asistencia técnica a más de mil 356.

En la siguiente lámina podrán ver también que Banobras ha sido la principal herramienta financiera del gobierno mexicano y hemos logrado dar 234 mil 624 millones de pesos a los proyectos prioritarios, entre los cuales se encuentran en el sector de transporte el Tren Maya, el Tren México-Toluca; el suburbano, que es el ramal al aeropuerto ‘Felipe Ángeles’; los sistemas de transporte urbano, principalmente en la Ciudad de México, en Guadalajara y en Monterrey; las carreteras Oaxaca-Puerto Escondido, Compostela-Las Varas, el ramal a Tepic; el entronque Capomo, Las Varas-Puerto Vallarta, ampliación de la México-Pachuca y la Guadalajara-Colima.

En la siguiente lámina podemos ver que también participamos en el sector de energía con la refinería de Tula, Salina Cruz, Deer Park, líneas de créditos a Pemex, también a sus proveedores y a sus contratistas.

Somos también parte del esfuerzo del Internet para Todos a través de Altán Redes, que es un financiamiento que ha sido muy importante para nosotros.

Y en el sector salud hemos tenido la oportunidad de financiar seis hospitales del IMSS y el Issste.

Algo también que muchas veces no se cuenta, que es un esfuerzo muy importante de Banobras, que pueden ver en la siguiente lámina, es el esfuerzo fiduciario. Banobras es uno de los principales fiduciarios en nuestro país, estamos administrando 160 fideicomisos entre los públicos y privados. Solamente en 2022 atendimos más de 26 mil 500 órdenes, instrucciones de pago. Y dentro de este esfuerzo de fiduciario también estamos administración la red carretera concesionada al Fonadin, que son 50 tramos carreteros de más de cuatro mil 500 kilómetros.

Otra cosa también que se comenta poco de Banobras es que Banobras también está involucrado en la construcción de algunos tramos carreteros y actualmente estuvimos involucrados en seis tramos carreteros, de los cuales están la Oaxaca-Puerto Escondido, que estamos esperando terminar en los próximos meses.

La autopista a Nayarit, que es de Las Varas a Compostela y también el ramal de Compostela a Tepic, que va a cambiar el dinamismo de esa área logística de ese estado.

La ampliación de la México-Pachuca, que ya se concluyó el año pasado y fue muy importante para mejorar la conectividad del aeropuerto ‘Felipe Ángeles’.

Y también está el tramo de montaña, la Guadalajara-Colima, que también se inauguró el año pasado.

Estamos también involucrados en el mantenimiento, rehabilitación y operación de 15 tramos carreteros de 906 kilómetros.

Pasando a la siguiente lámina, quisiera mencionar que un arma financiera muy importante del gobierno federal y también que es administrada por Banobras, es el Fondo Nacional de Infraestructura. En esta administración hemos aprobado 59 apoyos por un total de 77 mil 591 millones de pesos, de los cuales 20 por ciento son recuperables y 80 por ciento son a fondo perdido. Este esfuerzo también del Fonadin apoyamos a los estados en la operación de 15 proyectos de transporte masivo en 11 estados de la república.

En la siguiente lámina también explicamos que Banobras, con su labor de fiduciario y también la recuperación económica, fuimos una parte muy importante de la labor contra el COVID-19. Nosotros administramos el Fondo de Salud para el Bienestar, aquí se generaron todas las órdenes de pago y las compras de los insumos médicos, del equipamiento y de las vacunas contra el COVID.

Tuvimos un buen año en 2020, tenemos el mejor año en la historia de Banobras gracias a que estuvimos presente en todos los créditos y refinanciamientos que se requerían en ese momento.

Y en la siguiente lámina podemos ver también que en estos últimos cuatro años hemos hecho un esfuerzo muy importante para voltear hacia el futuro. Hemos hecho un esfuerzo muy importante para convertir en Banobras a un banco sustentable con perspectiva de género, hemos logrado implementar nuevas políticas ambientales, sociales y de género, esto nos ha permitido ir calificando nuestra cartera de crédito para poder acudir a los mercados financieros y convertirnos en el emisor de deuda sustentable más importante en nuestro país por encima no solamente de las entidades públicas, sino también por los corporativos y empresas privadas.

Tan sólo en estos cuatro años hemos emitido 12 bonos sustentables por un total de casi 35 mil millones de pesos, de los cuales dos de estos bonos tuvieron perspectiva de género, es decir, se utilizaron esos recursos para proyectos que ayudaran a la mujer.

También quisiera mencionar que Banobras cuenta con un capital humano muy valioso, tenemos alrededor de mil 200 empleados que dedican tiempo y esfuerzo para mejorar la capacidad operativa de esta institución y sin en el trabajo de ellos todos estos logros no serían posibles. Entonces, aprovecho este momento para agradecer a todas y todos los trabajadores de Banobras.

Y, finalmente, para concluir con esta presentación, quisiera reiterarles que en Banobras el más importante logró en esta administración es que retomamos la visión social con la que fue creado y solamente estamos participando y utilizando los recursos públicos para atender las necesidades de la población y poder anclar proyectos de infraestructura que generen desarrollos y que mejoren la calidad de vida de todas y todos los mexicanos.

Muchas gracias por la atención y felicidades por los 90 años.

Muchas gracias, señor presidente.

JOSÉ RAFAEL OJEDA DURÁN, SECRETARIO DE MARINA: Con su permiso, señor presidente. Vamos a informar sobre la seguridad conjunta del 7 al 20 de febrero.

En lo que se refiere al estado de fuerza, para estas operaciones se cuenta con 187 mil 605 elementos, de los cuales 65 mil 999, o sea, el 26 por ciento, es el apoyo logístico de todas las operaciones.

Y aquí se puede ver todo lo que conlleva llevar a cabo esas operaciones, el Ejército, los vehículos, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional. En lo que se refiere a estas siete acciones, donde hay desplegados 37 mil 936 elementos, vamos a ir viéndolas una por una.

En lo que se refiere de mantenimiento del Estado de derecho por parte de esta institución en el mar, en el aire y en la tierra, tenemos desplegados para estas acciones 17 mil 200 elementos.

En lo que se refiere en el mar se llevaron a cabo 240 operaciones de Guardia Costera.

En la tierra, 180 operaciones de seguridad en instalaciones estratégicas.

Y en lo que se refiere en el aire, 250 vuelos de vigilancia permanentemente contra el narcotráfico y la pesca ilícita.

Total de operaciones: 670.

En lo que se refiere a la protección marítima y portuaria, la seguridad en los puertos, esta institución le da seguridad a 117 terminales marítimas y puertos, 20 vigiladas por las unidades de Protección Marítima y Portuaria y 97 por los mandos navales, hay tres mil 100 elementos desplegados.

Lo que se hizo en este periodo, patrullajes y recorridos a pie, fueron tres mil 100 kilómetros; en vehículos, 38 mil kilómetros; embarcaciones menores, mil 300 millas náuticas de desplazamiento.

Inspecciones que se llevaron a cabo a vehículos, 80 mil 600; personas, 202 mil; contenedores a 21 mil 700; embarcaciones, 250; inspecciones con dron submarino, dos aseguramientos, dos kilos de marihuana, pero también en este barco que traía esta cocaína aquí en el casco, a través de inspecciones de drones que se hacen continuamente a los barcos se detectó este cargamento de cocaína.

La que sigue. En lo que se refiere a lo que es el aeropuerto de la Ciudad de México, tenemos mil 500 elementos desplegados ahí. Las acciones que se llevaron en este periodo en apoyo a la seguridad, dos mil 800 acciones; atenciones médicas, 150; apoyos a usuarios, 540; pasajeros no admitidos, 560; personas puestas a disposición, ocho; inspecciones a maletas y bodegas, 500.

¿Qué se ha logrado con esto?

Pues mayor confianza hacia a la institución y hacia el trabajo que se está haciendo en el aeropuerto, seguridad, eficiencia, rapidez en trámites, control migratorio y mejora en el tránsito, personas y vehículos.

La que sigue, por favor. En lo que se refiere a uso de inteligencia, después del evento de la captura de Ovidio Guzmán se obtuvo información de inteligencia que había una casa en donde se estaban agrupando armamento. Se llevó a cabo un trabajo de inteligencia, de ubicación y se coordinó para entrar a esa casa y se encontró este armamento, 35 armas largas, 33 cargadores y tres mil 999 cartuchos.

Y siguiendo con esos trabajos de inteligencia, en la autopista Guadalajara-Colima se pudo detener a José Daniel ‘N’, que es un elemento que había agredido a elementos de la Secretaría de Marina y a la Secretaría de Seguridad Pública del estado y fue detenido.

Igualmente, en Ocotito, Guerrero, se detuvo a esta persona, que es parte del grupo delictivo Los Ardillos.

En lo que se refiere a erradicación, esta operación la iniciamos a partir del 27 de enero, llevamos 18 plantíos de amapola en este periodo, en total 40, número de plantas destruidas dos millones aproximadamente y en total seis millones, igualmente en marihuana. El número de plantíos, 10, en total son 20. Y ese es el número de plantas, 1.2 millones aproximadamente y en total 2.3, personas desplegadas, dos mil 800 elementos.

En lo que se refiere a laboratorios clandestinos, también se inició la operación el 27 de enero, número de laboratorios, nueve.

Se han decomisado 220 kilógramos de cristal; precursores químicos, 15 mil 400 litros de precursores y seis mil 300 kilógramos de otro tipo de precursores.

En lo que se refiere también a aseguramiento de armamento y droga, se dio en estos lugares: en Veracruz, en San Felipe, Baja California, Cajeme, Sonora, Playa del Carmen, Chilpancingo, Ciudad de México. En total, 35 armas, 430 cartuchos, 10 vehículos, marihuana, granadas y 21 detenidos y 830 dosis de drogas.

En lo que se refiere a esta atención médica de primer contacto en lugares de difícil acceso que se han estado llevando en estos estados, en Baja California, Oaxaca, Chiapas, Baja California Sur, todos estos estados han sido los beneficiados.

Ahorita en el 2023 se está dando este servicio en Guerrero, en Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Se emplean dos aeronaves, ambulancias, vehículos y consultorios móviles, se hace en conjunto con el Instituto Mexicano del Seguro Social, con el DIF, la Secretaría de Salud y Bienestar de las entidades que acabo de mencionar.

En lo que se refiere a otro tipo de eventos relevantes, aseguramiento en la mar, se aseguraron mil 388 kilógramos de cocaína, se detuvieron a 10 personas, cuatro mexicanos, seis ecuatorianos, tres embarcaciones menores se decomisaron, ocho motores fuera de borda y mil 900 litros de combustible.

En lo que se refiere a operaciones de búsqueda y rescate, me refiero a salvaguarda de la vida humana, tanto la Secretaría de la Defensa como la Secretaría de Marina cuentan con elementos desplegados, personal, dos mil 900.

Esta secretaría cuenta con 33 estaciones navales de búsqueda y rescate, 22 están localizadas en el océano Pacífico y 11 en el golfo de México y también se cuenta con un equipo de búsqueda y rescate urbano, lo que le llamamos USAR Marina, que fue el que se desplegó a Turquía.

Las operaciones que se llevaron en este periodo fueron 50, dos mil 832 elementos desplegados, se llevaron a cabo 30 rescates diversos, evacuaciones médicas, cinco.

En lo que se refiere al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, ellos cuentan con un Centro Nacional de Búsqueda y Rescate, cuatro centros regionales y 19 subcentros, 68 personas desplegadas, se dio apoyo a dos accidentes aéreos que ellos atendieron.

La que sigue, por favor. En lo que se refiere al Tren Maya se tiene… Si la regresan, por favor. Perdón, en lo que se refiere al Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, ahí se tienen desplegados mil 900 elementos para darle la seguridad a los tres tramos: el que va de Coatzacoalcos a Salina Cruz, de Coatzacoalcos a Palenque y de Ixtepec a Ciudad Hidalgo. Hay 17 bases de operaciones y 13 estaciones navales avanzadas, mil 900 elementos están dándole la seguridad ahí, al desarrollo de los trabajos que se están haciendo.

Y, por último, lo que corresponde a mi persona, atenciones al COVID del Plan DN-III-E, de la Guardia Nacional y Plan Marina, pacientes atendidos en las instalaciones del Ejército y de la Secretaría de Marina, 299 personas; vacunas contra el COVID aplicadas, 10 mil 564; y hay ocho mil 536 elementos desplegados.

Gracias. Le cedo la palabra al general.

LUIS CRESENCIO SANDOVAL GONZÁLEZ, SECRETARIO DE LA DEFENSA NACIONAL: Con su permiso, señor presidente.

Continuamos con el informe. Adelante, por favor. En el ámbito de la Guardia Nacional tenemos los 128 mil 233 elementos. De aquí para el 24 este es el efectivo total, 157 mil 971 que se desea alcanzar, aproximadamente 15 mil por año, 15 mil este año y otros tantos en el siguiente.

De todo este total se van a organizar 869 organismos con diferentes especialidades, 754 ya están en funciones y con el personal que vamos a reclutar se integrarán a 115 que están pendientes.

En la construcción de las compañías, llevamos 264 ya terminadas, 80 están en proceso de construcción y 150 están pendientes por iniciar, donde tenemos haciendo trámites sobre los terrenos en donde se van a establecer estas compañías.

Tenemos también siete coordinaciones estatales en construcción, 15 coordinaciones de batallón de igual manera. En unidades habitacionales, una ya concluida y cuatro en construcción.

En cuanto apoyos que proporcionó la Guardia Nacional a la Secretaría de Bienestar para la dispersión de programas, nueve mil 361 apoyos; a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 402 viajes de fertilizantes, que equivalen a 14 mil 949 toneladas de esto.

En reclusorios, hubo ocho traslados de personal interno, 641 fueron cambiados de lugar a otro reclusorio.

Y en el plan de seguridad aquí al Metro, aquí en la Ciudad de México, continuamos dándole seguridad a 190 estaciones que se integran en las 12 líneas.

En cuanto a los aspectos de inteligencia en el periodo del 7 al 20 de febrero, con este empleo de inteligencia, con todas las instancias de inteligencia que tiene el gobierno federal, como es CNI, el Ejército, Marina, inclusive las fiscalías de los estados, la Fiscalía General de la República, se logran conjuntar los esfuerzos y en este periodo hubo 438 detenidos con el empleo de inteligencia y, de ellos, 18 son relevantes, que aquí los vamos a ver rápidamente:

En Matamoros el día 7 de febrero tres personas, participó el Ejército, Guardia Nacional, CNI y Fiscalía General de la República. Aquí, en estas personas estaba un líder que se dedicaba al tráfico de personas y trasiego de drogas hacia Estados Unidos, son del cártel del Golfo.

El día 9 de febrero seis personas, también estos son parte del cártel del Pacífico, responsables del movimiento de drogas de centro y Sudamérica hacia Estados Unidos y también el principal encargado de la adquisición de todos los insumos que requieren, todos los precursores químicos que requieren para elaborar metanfetaminas.

En Pénjamo, el 17 de febrero, una persona más también del grupo delictivo Gente Nueva Salazar del cártel del Pacífico.

El día 17 una persona más también de Gente Nueva Salazar del cártel del Pacífico.

En Chetumal el día 17 también a un operador logístico del grupo de cártel de Caborca, también vinculado al cártel del Pacífico.

En Mexicali, el día 18, otra persona más que son integrantes o son por delitos de delincuencia organizada y delitos contra la salud.

También, de esa manera, ese mismo día, pero en San Juan del Río, también otra persona también por los mismos delitos.

Como eventos relevantes de detenciones, tenemos en Mazapa de Madero, Chiapas, el 9 de febrero se aseguraron a nueve personas con una ametralladora calibre 762, seis armas largas, cargadores y cartuchos.

También el día 9, en Tlajomulco de Zúñiga, cinco presuntos miembros del cártel Jalisco Nueva Generación, con armas, cuatro armas largas y una corta, cargadores y cartuchos.

De los resultados que tenemos en este periodo del 7 al 20 de febrero, 506 armas aseguradas, 29 granadas, mil 868 cargadores, casi 55 mil cartuchos, 393 vehículos, cuatro embarcaciones, 438 detenidos, 1.1 millones de dosis de marihuana, de metanfetaminas 2.9 millones de dosis, de cocaína 5.2 millones de dosis y de fentanilo 302 millones de dosis, 59 inmuebles, 3.4 millones de pesos y 219 mil 543 dólares. Aquí recalcar que todos estos aseguramientos, en el 36 por ciento de todos estos aseguramientos estuvo implícita la inteligencia del Estado mexicano.

En cuanto a aseguramiento de drogas, hubo 169 aseguramientos en este lapso, seis son los relevantes:

Uno en San Quintín, el 7 de febrero, 450 kilógramos de metanfetamina.

En Huixtla, Chiapas, el 11, con 274.6 de cocaína.

En Zapopan, Jalisco, el 11, 143 kilógramos de metanfetaminas.

En 15 de febrero, en San Luis Río Colorado, mil 198 kilógramos de marihuana.

El 16, en Angustura, Sinaloa, mil 380 kilógramos de metanfetamina y 483 litros de esa misma metanfetamina.

El 19 de febrero, en Ahome, 40.8 kilógramos de metanfetamina, 11 de cocaína y 11 de fentanilo y 327 gramos de fentanilo.

En cuanto a cultivos de coca, se logró la localización y erradicación en este periodo de 13 plantíos, una superficie de 13 mil 127 metros cuadrados, también 11 almácigos, con tres mil 825 plantas. En total, en la administración llevamos 101 plantíos de este enervante y 34 almácigos y dos laboratorios.

En aseguramientos de armamento, hubo 134 aseguramientos en el periodo, nueve son los relevantes, fueron 506 armas aseguradas.

El 8 de febrero en Tamasopo, San Luis Potosí, 13 armas largas, un aditamento lanzagranadas, cargadores, más de tres mil cartuchos.

El día 8 de febrero en Miguel Alemán, Tamaulipas, un fusil Barret, 12 armas largas, un aditamento lanzagranadas, cargadores y más de tres mil cartuchos.

El 9 de febrero, en Culiacán, también, un fusil Barret, siete armas largas, cuatro cortas, cargadores y cartuchos.

El 10 de febrero, en Ciudad Juárez, ocho armas largas, seis cortas.

El 11 de febrero, en Teloloapan, Guerrero, 52 armas largas, siete armas cortas, dos mil 461 cartuchos.

El 12 de febrero en Moctezuma, San Luis Potosí, una ametralladora calibre 762, un fusil calibre 50, 35 armas largas, un arma corta, un aditamento lanzagranadas, seis mil 380 cartuchos.

El 10 de febrero en Camargo, Tamaulipas, cinco fusiles Barrett, cinco armas largas, dos mil 190 cartuchos y un artefacto explosivo.

En Aguililla, Michoacán, el 12 de febrero, otro fusil Barrett, dos armas largas, 13 artefactos explosivos, mil 225 cartuchos.

Y 16 de febrero, dos armas largas, cinco cortas, 16 mil 760 cartuchos.

En cuanto a la estrategia para el fortalecimiento de aduanas, continuamos con cuatro mil 143 elementos en 21 aduanas fronterizas, 11 interiores, con resultados de 30 detenidos, un pagaré de dos millones de pesos, 1.2 millones de pesos en efectivo, 72 mil 577 dólares en documentos, en cheques y 67 mil 320 dólares en efectivo. También hubo 50 vehículos asegurados, 247 kilógramos de cocaína, seis armas, 927 cartuchos y nueve mil 788 componentes de cartuchos.

Hubo 44 aseguramientos en las aduanas, cuatro son relevantes:

El 9 de febrero, un pagaré por dos millones de pesos y un cheque por 32 mil 557 dólares.

El 10 de febrero en Benito Juárez, Quintana Roo, 56 mil 100 dólares en efectivo y un detenido.

El 14 también en Toluca, nueve mil 788 componentes de cartuchos.

El 19 en Sonoyta, 1.2 millones de pesos en efectivo y 11 mil 220 dólares en efectivo.

Adelante. Estos son los resultados, los resultados generales de todo al combate al narcotráfico, a Fuerzas Armadas y Guardia Nacional. Aquí resaltar que, en la fuerza operativa, la Guardia Nacional tiene el mayor despliegue, tiene el 42 por ciento de todo lo que se tiene desplegado de Fuerzas Armadas y Guardia Nacional, con 106 mil 155 elementos desplegados y con un 31 por ciento de resultados en total.

Adelante. En el combate al mercado ilícito de combustibles, en el periodo tuvimos mil 510 elementos desplegados, aseguraron a una persona, 113 mil 704 litros de combustible fueron recuperados, 54 tomas clandestinas localizadas e inhabilitadas, 16 vehículos asegurados, 11 predios. También, en el plan de transporte de apoyo a Pemex, se trasladaron 58.7 millones de litros de combustible en 14 rutas de abastecimiento.

En resultados relevantes en contra de este robo de hidrocarburos, hubo tres eventos relevantes de ocho que existieron en el periodo:

El 10 de febrero en Llera de Canales, Tamaulipas, dos tomas clandestinas, una persona y un tractocamión y se recuperaron 35 mil litros de hidrocarburo.

El 11 de febrero, en Chicoloapan, un predio, un tanque estacionario y una bomba despachadora y se recuperaron cuatro mil 250 litros de gas LP.

El día 13, en Polotitlán, Estado de México, se aseguraron 10 predios, 63 contenedores y ocho mil 355 litros de hidrocarburo fueron recuperados.

En cuanto a la Fuerza de Tarea Conjunta México, esta es la fuerza que tenemos integrada con personal del Ejército y de la Guardia Nacional que actúa en diferentes estados, coadyuvando a lo que realizan, a las tareas que llevan a cabo las fuerzas que están desplegada en los respectivos estados, en este periodo actuaron en cinco estados: Zacatecas, Baja California, Guerrero, Sonora y Estado de México.

En cuanto al Plan DN-III, Plan de la Guardia Nacional y el Plan Marina, 28 eventos atendidos, con siete mil 641 elementos, principalmente atendiendo los frentes fríos 32 y 33, lluvias, incendios forestales, incendios urbanos y explosiones.

Sobre sofocación de incendios, la ayuda humanitaria que se le está proporcionando a Chile, continúa nuestro personal realizando estas actividades de sofocación de incendios, los 120 elementos del Ejército y Fuerza Aérea; 30 elementos de Conafor formando parte del agrupamiento que está trabajando en la región de Bio Bío. Y el segundo agrupamiento, 150 elementos de Conafor que están ubicados en la región de Araucanía, están ya concentrados en los dos incendios más importantes que tiene en la región, quizá estarán unos ocho días más realizando esta actividad para posteriormente ya concentrarlos aquí en la Ciudad de México.

También, en relación a Turquía, este es el informe final de esta actividad, ya están concentrados aquí este personal, de los 93 elementos de Fuerza Aérea y Ejército, 37 de Semar y 15 de Cruz Roja y cinco de Relaciones Exteriores que integraron toda esta delegación de ayuda humanitaria de México, se reincorporaron sin novedad.

De los 16 canes, pues nada más hubo la pérdida del fallecimiento de Proteo el 10 de febrero.

Todo lo que realizaron fue el rescate de cuatro personas, 37 cuerpos, 65 metros de escombro, metros cúbicos de escombro y 116 consultas médicas que dieron a la población.

Es todo el informe, cedo la palabra el subsecretario de Seguridad.

LUIS RODRÍGUEZ BUCIO, SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA (SSPC): Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días.

Me voy a permitir informar sobre Cero impunidad, esto en el periodo del 6 al 20 de febrero del presente año. La coordinación interinstitucional es importante entre las instancias de seguridad, principalmente del Gobierno de México, más las secretarías de Seguridad y las fiscalías, tanto la Fiscalía General de la República como las fiscalías estatales y en este caso también tenemos un caso relevante en el que participan la policía municipal de Ciudad Juárez.

El registro de personas detenidas por delitos del fuero común y federal, 19 mil 752 y 19 mil detenidos y 19 mil 429 presentados ante el Ministerio Público.

Adelante. En esta ocasión tenemos la extradición de cinco personas, son requeridos por diferentes Cortes de los Estados Unidos, principalmente por delitos como de tipo sexual, tentativa de homicidio, lesiones, secuestro y homicidio.

También tenemos en esta ocasión la extradición, pero en esta ocasión de Polonia a México, se trata de Mihai ‘N’, él es requerido por un juez de distrito con sede en el Reclusorio Sur por el delito de asociación delictuosa y fraude a instituciones de crédito. Mihai ‘N’ es socio de Florian ‘N’ y presunto líder de una banda dedicada a extraer dinero de cajeros automáticos en lo que es la Riviera Maya, principalmente en Cancún. Florian ‘N’, como recordamos, fue detenido en mayo del año pasado también por el delito de asociación delictuosa.

En cuanto a los fugados, los 30 reos fugados el día 1º de enero del Cereso número 3 de Chihuahua, a la fecha se han recapturado 19, se han localizado sin vida seis y continúan cinco prófugos de la justicia.

Adelante. En esta ocasión tenemos un caso en el que se dio la destitución de servidores públicos de Cofepris aquí en la Ciudad de México, este es un trabajo realizado por la propia Cofepris, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Marina, que logran la destitución de sus cargos de 11 servidores públicos involucrados en actos de corrupción, principalmente destrucción de información y filtración de proyectos de modificación de las normas oficiales mexicanas.

En detenciones relevantes, tenemos en Michoacán el caso de Antonio Sebastián, alias ‘el Morelia’, por el delito de secuestro exprés, en agravio de una persona de oficio mecánico; además, se le menciona como presunto jefe de plaza del cártel Jalisco Nueva Generación en Morelia, Michoacán.

Otros detenidos son Luis Fernando ‘N’ y Luis Ángel ‘N’, ellos en el estado de Hidalgo por robo de vehículos con violencia. Lo importante aquí que estas personas se vestían de policías para cometer sus asaltos.

Tenemos también la detención de una banda dedicada al robo de transporte, esto en el estado de Puebla, son seis personas. También aquí lo relevante es que tres de ellos son o eran agentes ministeriales en activo en la Fiscalía General de Justicia del estado.

Tenemos también la detención de 10 personas, todas vinculadas al homicidio de cuatro funcionarios municipales en el municipio de Solidaridad; de ellos, ya están vinculados a proceso siete. Ellos fueron detenidos porque, cuando sucedió el evento y al arribo del personal de la fiscalía, los 10 detenidos se encontraban llevando a cabo labores de limpieza de la sangre que había quedado de los cuatro funcionarios municipales que fueron asesinados en ese bar, La Cueva.

También tenemos la detención de dos funcionarios municipales del municipio de Cuernavaca, ellos acusados de homicidio del expresidente del Club Rotario de Cuernavaca, Rafael Botello Marín. Los detenidos son Hugo ‘N’ y José Alfredo ‘N’. El primero de ellos, director general del C4 de Cuernavaca; y el segundo, director de la Policía Cibernética también de ese municipio.

Otro detenido importante es un líder del criminal Nueva Alianza, esto en el Estado de México, se trata de Humberto ‘N’, alias ‘la Víbora’. Contaba ya con orden de aprehensión por los delitos principalmente de extorsión a comerciantes en municipios del Estado de México.

Otros detenidos de este grupo criminal Nueva Alianza y que ya han sido reportados son Carlos Enrique ‘N’, alias ‘el Bam Bam’ y Javier ‘N’, ‘la Zarigüeya’.

Adelante. Una detención, como mencioné, esto realizado por la policía municipal de Ciudad Juárez, se trata de Jorge Manuel ‘N’ acusado del homicidio de seis personas. Este hecho delictivo fue cometido en la noche del 8 al 9 de febrero en cuatro diferentes domicilios en el fraccionamiento Urbi Villa del Prado, en Ciudad Juárez.

Adelante. Algunos operativos encabezados o coordinados por Sedena en este periodo, tenemos 53 operativos relevantes que dieron como resultado 76 personas detenidas, 197 armas largas aseguradas, 64 mil… más de 634 mil pastillas de fentanilo y 128 kilógramos de fentanilo granulado.

Uno de esos operativos fue el realizado en Sinaloa donde se logra la detención de José ‘N’, alias ‘Lupe Tapia’, por portación de armas y droga. A él se le ubica como presunto operador logístico de Ismael ‘el Mayo’ Zambada, del cartel del Pacífico y también como uno de los principales productores de pastillas de fentanilo y metanfetaminas para su trasiego hacia a los Estados Unidos.

Otra detención relevante en operativo encabezado por Sedena, es el de Edgar Rolando ‘N’ y dos personas más, esto en dos cateos en Matamoros. Al detenido Edgar Rolando ‘N’ se le tiene como presunto líder de una célula dedicada al tráfico de personas y trasiego de drogas hacia a los Estados Unidos para la facción de Los Ciclones del cártel del Golfo, esto en Matamoros, Tamaulipas.

Otro resultado relevante, el operativo encabezado por Sedena, fue la detención de cuatro presuntos secuestradores y la liberación de tres personas, esto en el municipio de Tamasopo, en San Luis Potosí; así como el aseguramiento de una gran cantidad de armas.

En operativos encabezados o coordinados por Semar en este periodo, tenemos 26 operativos con resultado de 42 personas detenidas, mil 428 kilógramos de cocaína asegurada, así como 53 armas largas y más de cuatro mil cartuchos.

Uno de estos operativos fue el realizado frente a las costas de Manzanillo, Colima, donde elementos de Semar localizan dos embarcaciones menores cargadas con droga. Sus tripulantes, al verse detectados, arrojan la carga al mar; sin embargo, personal de Semar logra la recuperación de mil 388 kilógramos de cocaína, la tripulación de las embarcaciones, eran dos mexicanos y dos personas de nacionalidad ecuatoriana.

Una vinculación a proceso es la que se logró por parte de la fiscalía del Estado de México, se trata de Jesús Antonio ‘N’, por el delito de feminicidio en grado de tentativa en agravio de su abuela, una mujer de 85 años. Vemos aquí, intentó golpearla con un tubo, esto en el municipio de Ecatepec, fue un evento que se estuvo presentando en las redes sociales.

En cuanto a sentencias importantes en este periodo, tenemos la de 116 años en contra de cuatro personas acusados del homicidio calificado en agravio del exalcalde de Valle de Chalco, Francisco Tenorio Contreras, lo que ocurrió en el año 2019.

Otra sentencia, esta de 111 años, en contra de Alejandro ‘N’ por abuso sexual y violación, ambos agravados en contra de una menor, esto en el estado de Tamaulipas.

Otra sentencia, esta de 50 años, en contra de Diego ‘N’, por ser responsable del feminicidio de la maestra Jessica González Villaseñor, en Morelia, Michoacán.

En cuanto a feminicidios que han sido ya resueltos, en el periodo tenemos 42 detenidos por delitos de feminicidio, la mayoría o 13 de ellos en la Ciudad de México. Sentenciados por feminicidio en el periodo, tenemos 11 personas con sentencias que van de 50 hasta los 70 años.

Y, bueno, para finalizar, en asesinatos de periodistas tenemos los mismos datos de la vez pasada, 13 casos registrados, de ellos hay 31 detenidos o buscados, 19 ya vinculados a proceso y cinco ya sentenciados. En el presente año no se tiene ningún caso de esta naturaleza.

Sería cuanto, señor presidente.

ROSA ICELA RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ, SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA: Con su permiso, señor presidente. Buenos días a todas y a todos.

La incidencia delictiva, con todo el trabajo que el día de hoy se ha presentado por parte de los integrantes del Gabinete de Seguridad, mis compañeros, encabezado siempre el gabinete por el señor presidente Andrés Manuel López Obrador, ahora les damos los resultados de los delitos a nivel nacional.

En la incidencia delictiva de los delitos del fuero federal hay una reducción de 33.3 por ciento. En lo relativo a la mayoría de los delitos han estado con reducciones importantes.

En relación con el homicidio doloso, tuvo 16 por ciento menos víctimas respecto al máximo histórico de 2018, la tendencia se mantiene a la baja.

Adelante. En este mismo, las víctimas de homicidio doloso, hay una disminución importante con respecto a los años anteriores.

Adelante. En la comparativa de homicidios también continuamos con una variación hacia la baja de 10.8 por ciento en la presente administración, donde se ve muy claramente las variaciones de los periodos anteriores con respecto al actual.

También los homicidios dolosos, el 46 por ciento de los cuales se concentran en seis entidades, ellos son: el Estado de México, Guanajuato, Baja California, Chihuahua, Jalisco y Guerrero.

En homicidios por cada uno de los seis estados, las víctimas son aquí las que se presentan en la gráfica, en donde el Estado de México vimos un aumento en el último mes, en Guanajuato se ha visto por cuatro meses una baja, una tendencia a la baja, lo mismo en Baja California, van seis meses a la baja y en Chihuahua en el último mes hubo un incremento, en Jalisco también venía a la baja y el último mes tuvo 29 eventos más, también, en el caso de Guerrero se ve el incremento que ha tenido esta entidad.

Aquí también vemos que, de los 50 municipios prioritarios en donde hay una mayor ocurrencia de delitos, se ha disminuido el 10.8 por ciento.

En cuanto a los delitos del fuero común también en su gran mayoría van a la baja. Y aquí presentamos uno de los delitos del fuero común, que es el robo, en donde se ve que ha bajado durante este gobierno el 20.4 por ciento.

En el caso de robo de vehículo automotor, continuamos con esta tendencia a la baja con una reducción aquí de 38 por ciento.

En el caso de feminicidio también se ve el delito a la baja de 28.7. Recordar que es a partir de 2020 cuando se tipifica y se empieza este delito a contar por parte del Secretariado Ejecutivo.

También y muy importante, continuamos con el tema del delito de secuestro a la baja, aquí con 76.2 por ciento menos víctimas. Y hay que decir que el mes de enero de todos los meses anteriores es el más bajo desde que tenemos registro de secuestros desde el año 2015.

Como resultado de las operaciones en materia de secuestro, en la administración se llevan cuatro mil 973 detenidos, 557 bandas desarticuladas y dos mil 208 víctimas liberadas, fundamentalmente por la Coordinación Nacional Antisecuestros y las unidades antisecuestros de los estados.

En materia del delito de extorsión se tiene un incremento de 13.5 más víctimas en lo que va del periodo.

Y seguimos trabajando con los operativos en las comunidades escolares, en los lugares donde venden bebidas alcohólicas con menores de edad y también en los puntos de venta de drogas en las inmediaciones de las escuelas.

En lo que se refiere al robo de hidrocarburos, se ha tenido una baja de 92.3 por ciento menos desde el inicio de la administración y esto lleva a un ahorro estimado del 1º de diciembre de 2018 al 31 de enero de 2023 de 251 mil 312 millones de pesos.

En lo relativo también a la prevención de la toma de casetas, con el trabajo coordinado y organizado se lleva una… Se ha evitado la pérdida de mil 894 millones de pesos desde el inicio de 2023. Y del 2020 al 2023, que se implementaron los operativos, de 44 mil 238 millones de pesos en las casetas de Capufe.

Respecto a la regularización de vehículos de procedencia extranjera, por instrucción del señor presidente se ha hecho este programa en 14 estados, que están aquí y hay 143 módulos instalados y a la fecha del 19 de marzo del 2022 al 20 de febrero de 2023 se han regularizado un millón 221 mil 838 vehículos y se han obtenido recursos por tres mil 54 millones 595 mil pesos. Recordar que estos recursos de este programa, también por instrucción del señor presidente, irán a dar a la pavimentación de los municipios que contemplan este programa. Recordarles atentamente a los usuarios de este programa que cerrará el 31 de marzo de 2023.

Adelante. Solamente señalar que está funcionando la estrategia porque estamos generando una baja en la incidencia delictiva. Y agradecer a todo el Estado mexicano, a todos los que participan en este programa.

Finalmente, señor presidente, solamente presentar los números que van sobre el Tianguis de Bienestar. Este programa que se realiza, el Tianguis de Bienestar, que se realiza en los municipios más vulnerables, más marginados de nuestro país y que consiste en llevar allá de manera gratuita objetos que son nuevos, pero que fundamentalmente son decomisados, incautados a la delincuencia.

Entonces, aquí decir que en esta segunda etapa, solamente actualizar, el día de ayer se visitaron cuatro municipios, 26 comunidades, mil 999 familias atendidas y se entregaron 32 mil 278 bienes. Se atenderá en esta etapa a 78 municipios en la Mixteca oaxaqueña. Decir que estamos ahí y que terminaremos pronto.

Y solicitar atentamente a los compañeros si ponen un video, si nos permite un video, señor presidente.

VOZ MUJER: Cumpliendo con la instrucción del presidente de México, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, de llegar a las poblaciones con mayor necesidad del país, este 2023 el Tianguis del Bienestar continúa su cobertura en la zona de la Mixteca oaxaqueña a municipios, la mayoría de usos y costumbres, con la entrega de bienes nuevos incautados y de primera necesidad.

Este lunes inició esta etapa de operación para atender a la población de cuatro de los 78 municipios objetivo, Santa Catarina Yosonotu, San Miguel El Grande, Santa Cruz Tacahua y Santo Domingo Ixcatlán, en beneficio de un total de mil 999 familias de 26 comunidades, a las cuales se distribuyeron 32 mil 278 bienes, como ropa, calzado, telas, enseres domésticos y herramientas.

El Tianguis del Bienestar es un esfuerzo conjunto de la Oficina de la Presidencia de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de la Función Pública y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado y el Servicio de Administración Tributaria, así como de la Agencia Nacional de Aduanas de México y la Guardia Nacional, instituciones que de manera solidaria se coordinan con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y que trabajan en estrecha colaboración con los gobiernos estatales y municipales porque, por el bien de todos primero los pobres.

ROSA ICELA RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ: Eso sería todo, señor.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: A ver, ya estamos por terminar lo que tiene que ver con seguridad.

VOZ HOMBRE: Tras 15 días de audiencias y los testimonios de 26 testigos, el juicio en contra de Genaro García Luna en la Corte del Distrito Este de Brooklyn, Nueva York, ha llegado a su fin, únicamente resta el veredicto del jurado que continuará su deliberación hoy martes 21 de febrero.

El exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón y exdirector de la Agencia Federal de Investigación durante el gobierno de Vicente Fox enfrenta cinco cargos: tres por narcotráfico de drogas, uno por delincuencia organizada y otro más por falsedad de declaraciones.

Doce miembros del jurado, cuya identidad se mantiene anónima por razones de seguridad, decidirán la culpabilidad o inocencia de García Luna, quien en caso de ser hallado culpable será sentenciado por el juez Brian Cogan, quien también sentenció al ‘Chapo’ Guzmán.

Los testigos de la fiscalía se dividieron principalmente en dos grupos: por una parte, agentes o exagentes gubernamentales de los Estados Unidos y México; y, por la otra, los llamados testigos cooperantes, criminales que purgan sentencias o enfrentan juicios en los Estados Unidos.

Tras los alegatos iniciales, el primer testigo llamado por la fiscalía fue Sergio Villarreal Barragán ‘el Grande’, lugarteniente de los Beltrán Leyva, quien reveló la existencia de una ‘polla’ creada con fondos de diversos líderes del cártel de Sinaloa dedicada específicamente a sobornar a García Luna.

Luego, declaró Tirso Martínez Sánchez ‘el Futbolista’, encargado de los cargamentos de cocaína transportada en tren a Los Ángeles, Chicago y Nueva York, lo cual fue luego confirmado por varios agentes de diferentes cuerpos de seguridad, como la Agencia Antidrogas de Estados Unidos y el Servicio de Inmigración y Aduanas.

Óscar Nava ‘el Lobo’ Valencia explicó la manera en que la cocaína de Sudamérica entraba al aeropuerto de la Ciudad de México controlado por Arturo Beltrán y ‘el Rey’ Zambada. Esto fue confirmado por el ex policía federal Raúl Arellano, quien señaló directamente a Ramón Pequeño, exjefe antidrogas de dicha corporación y el entonces director de aeropuertos, Óscar Moreno.

Posteriormente, Israel Ávila, contador de los hermanos Pineda Villa, reveló la existencia de un libro de contabilidad en el que se apuntaban los gastos, pagos, registros de droga, pagos de renta y pagos a funcionarios públicos a nivel estatal, federal y municipal y ahí se registró el nombre de Genaro García Luna bajo el apodo de ‘el Tartamudo’ o ‘Metralleta’, con sobornos que fluctuaban entre uno, tres y cinco millones de dólares.

El narcotraficante colombiano Harold Mauricio Poveda Ortega alias ‘el Conejo’ aseguró que Arturo Beltrán Leyva entregó a García Luna 300 mil dólares para que sobornara a medios de comunicación.

Y Héctor Villarreal, extesorero del estado de Coahuila, reveló que cuando Humberto Moreira fue gobernador de esa entidad estableció con García Luna esquemas de pagos triangulados vía Coahuila al periódico El Universal.

El ex policía federal ministerial Francisco Cañedo Zavaleta, declaró que vio a García Luna reunido con los narcotraficantes Arturo Beltrán Leyva y Edgar Valdés, más conocido como ‘la Barbie’.

Y el exfiscal de Nayarit, Edgar Veytia, condenado en Estados Unidos por narcotráfico, reveló que Genaro García Luna y Felipe Calderón Hinojosa le pidieron al exgobernador Ney González que apoyara a Joaquín Guzmán Loera, ‘el Chapo’, en la disputa que sostenía con los Beltrán Leyva.

El último testigo de la fiscalía fue Jesús ‘el Rey’ Zambada, quien aseguró que pagó personalmente cinco millones de dólares a García Luna por información, protección y el control del aeropuerto de la Ciudad de México.

La defensa únicamente llamó a una testigo, ya que Genaro García Luna se negó a declarar, ella fue la esposa del acusado, Linda Cristina Pereyra, quien intentó explicar la forma en que el matrimonio se hizo de lujosas propiedades y posesiones con el salario de un funcionario público.

Ahora sólo queda esperar la histórica decisión de estas 12 personas anónimas.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ya, bueno, vamos. Mujeres, dos, ustedes dos, empezamos. Tres, cuatro. Las dos compañeras, ustedes.

PREGUNTA: Buenos días, señor presidente.

Guadalupe Herrera Rábago, del periódico La Última Palabra, de Cadereyta y Juárez, Nuevo León.

Primero que nada, de manera muy breve, un agradecimiento enorme del pueblo de Cadereyta, ya que ni el gobernador ni el presidente municipal de Cadereyta se han dignado a agradecer esa obra que está ahí del drenaje que le pedimos, enorme apoyo para Cadereyta.

Señor presidente, en 1953 se aprueba que las mujeres votemos en México. Para mí eso fue maravilloso, escuchando las historias de mi madre y de mi abuela de cómo era antes de ese día a después. Han cambiado mucho las cosas, he valorado mucho el papel de la mujer, trato de desarrollar el pensamiento crítico en las mujeres que me rodean.

Vivo en un lugar muy difícil, Cadereyta y Juárez, Nuevo León, donde hay de cuatro a cinco, en promedio, ejecuciones de mujeres.

Yo le quiero, secretaria, dejar este pendiente porque en Cadereyta y Juárez las mujeres ahora venden la droga. Antes eran los hombres, luego los muchachos, luego los niños y ahora las mamás dejan la casa y los niños y hay una gran cantidad de huérfanos después de las ejecuciones. Pero, como quiera, las mujeres creo que van cambiando.

Le menciono el papel de la mujer, señor presidente, porque en Cadereyta vemos muchas mujeres que seguimos paso a paso los aconteceres diariamente de este país. Cuando se dio el momento de la elección de la presidenta para la Suprema Corte de Justicia, nos alegramos si fuera Yasmín, si fuera Norma Piña, porque era mujer, nos dio mucho gusto entre las que comentamos, ahí no importa, era mujer, pero nos decepcionamos mucho de la ministra, de la presidenta ahora de la Suprema Corte de Justicia con esa arrogante actitud. Porque se puede esperar todo, que se equivoquen, inclusive en sentencias, pero que no respeten la institución… Usted fue electo por 30 millones de personas, ella por seis. Entonces, nosotros estamos decepcionados de su papel.

Yo estoy aquí, señor presidente, para suplicarle que no deje de apoyar a la mujer porque, aunque existan estos casos aislados de mujeres que no están comprometidas con ellas, con su entorno y con las demás mujeres, habemos muchas otras y hay muchas otras —yo voy de salida ya, viene la nueva generación— que tienen ese amor por su pueblo. Por eso estoy aquí, para suplicarle que no deje de apoyar a la mujer.

Yo me siento muy contenta, orgullosa que mujeres como ella estén frente a instituciones tan grandes. Imagínense, qué diferencia, García Luna a Rosa Icela, del cielo a la tierra; además, es mujer, que es garantía.

Yo, digo, no le quiero faltar el respeto a la presidenta, pero sí considero que habla mucho más su silencio al no desmentir los medios que han dicho que ella tuvo tal actitud con usted. Ese es un comentario que quisiera me respondiera.

Y el otro, respecto a García Luna precisamente, señor presidente, si lo llegan a condenar, ¿fue protección del narco o la guerra del narco como la planteó el presidente Calderón en su momento?

Estamos preocupados también porque, si no lo condenan, pues nos lo van a mandar para acá y aquí, la verdad, señor presidente, con todo respeto, no hay… Si no hay respeto y no hay confianza en el Poder Judicial.

Es cuanto, señor presidente, gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Muy bien. Pues mira, vamos nosotros a seguir apoyando a las mujeres. Hay constancia que se les respeta, participan, como no se había visto nunca, en el servicio público, en el caso del gobierno federal la mitad del gabinete prácticamente son mujeres y me ayudan mucho.

Pero también en cuanto a los beneficios de los Programas de Bienestar. Ya, si no son mayoría las mujeres que reciben apoyos, ya están a la mitad; es decir, son beneficiarias, igual que los hombres, de todos los programas sociales.

Hay casos como, por ejemplo, la entrega de becas, para estudiantes, que son alrededor de 11 millones, la mayoría que reciben las becas, de los que reciben las becas son mujeres.

Y ya hasta en el programa Sembrando Vida, que es trabajo en el campo, también el porcentaje de mujeres beneficiadas con este programa es muy importante, ya pasa del 30 por ciento. Y así vamos a continuar.

Lo demás no es tan importante. Aunque se sostiene que la forma es fondo, lo que interesa es que el Poder Judicial actúe con honestidad, con rectitud y que tenga como único amo al pueblo de México.

El problema con el Poder Judicial es que, desde hace mucho tiempo, sobre todo a partir del periodo neoliberal, se sometieron como empleados de grupos económicos, de grupos de intereses creados, nacionales y extranjeros.

Entonces, jueces, magistrados, ministros, defensores de particulares, de potentados, atendiendo a los abogados de los grandes despachos de fiscalistas, protegiendo a delincuentes de cuello blanco; inclusive, defendiendo a empresas extranjeras en contra de empresas públicas, como es el caso, por ejemplo, de la Comisión Federal de Electricidad o de Pemex, en donde los principales defensores de las empresas extranjeras en el sector energético son jueces, magistrados, ministros y otras instituciones que crearon durante el periodo neoliberal a partir de las reformas llamadas estructurales, que no fue más que la privatización de los bienes del país para beneficio de particulares.

Bueno, crearon supuestos organismos autónomos. Por ejemplo, crearon un organismo para evitar los monopolios, tiene un nombre.

INTERVENCIÓN: Cofece.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Cofece, sí. Porque partieron, para saquear a Pemex y saquear a la Comisión Federal de Electricidad o para dejarles el mercado de la industria eléctrica y de los energéticos a particulares, nacionales y extranjeros, partieron del supuesto o utilizaron como excusa el que eran monopolios Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, entonces había necesidad de abrir el mercado para crear competencia; entonces, dejaron entrar a monopolios como Iberdrola en el caso eléctrico y como muchas empresas extranjeras.

Bueno, pues ese Cofefe, Cofece, todo lo que se hacía para proteger a Pemex, para proteger a la Comisión Federal de Electricidad… Que habían dejado a las dos empresas en estado lamentable porque lo que querían era que desaparecieran por completo, nada más en el caso de la industria eléctrica, si no hubiésemos intervenido, si no se hubiese dado el cambio, la Comisión Federal de Electricidad estaría generando apenas, hoy, el 20 por ciento de la energía eléctrica que consumimos en el país, cuando hace 25 años era la que generaba toda la energía eléctrica que consumíamos en ese entonces en el país, porque fueron creciendo las empresas particulares y el propósito era quitarlas.

¿Qué creen que pasa?

Termina su tiempo como directora de Cofece la abogada que siempre estuvo amparándose en contra de las empresas públicas y me mandan a decir de una empresa de Monterrey, creo que de Alfa, que si no tenía yo inconvenientes porque querían contratarla como funcionaria.

Les digo: No, no tengo ningún inconveniente, pues qué inconveniente puedo tener, porque parte de lo que hicieron estos legisladores conservadores fue bloquear, limitar, la ley de austeridad en donde se establecía que un funcionario público no podía terminar su cargo y pasar a la iniciativa privada, porque había un conflicto de intereses, como lo hizo Zedillo, dando el mal ejemplo, que termina de presidentes y se va a trabajar de asesor de una empresa ferrocarrilera a la que se le entregó los ferrocarriles nacionales; o Calderón, que termina de presidente y se va a trabajar con Iberdrola.

Entonces, cuando llegamos se envía esa iniciativa de reforma, se aprueba, pero luego la Corte, el Poder Judicial, la limita. Porque decíamos: Tienen que pasar 10 años para que un funcionario pueda trabajar en la iniciativa privada; entonces, la limitaron, la declararon inconstitucional y le quitaron ese tiempo. Por eso ahora se dan estos casos.

Yo no tengo ningún inconveniente, porque legalmente lo puedo hacer, lo puedo hacer, pero ¿qué es esto?, una inmoralidad, es demostrar que todos estos institutos supuestamente autónomos los crearon no para defender al pueblo, sino para defender a una oligarquía, para decirlo con claridad. Y lo mismo pasa en el Poder Judicial.

Lo demás es lo de menos, ¿no?, es como el que se presenta una iniciativa para que se aumente el monto de la multa al que insulta al presidente, eso no. Es más, vamos a quitar ese…

INTERVENCIÓN: Por injurias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Por injurias al presidente. Eso no importa, porque la autoridad moral, la autoridad política se gana fundamentalmente con un recto proceder y con lo que estimo más importante en mi vida: la honestidad.

Entonces, claro que me van a insultar, pues imagínese los que estaban acostumbrados a robar, a saquear, que vivían colmados de atenciones, de privilegios, que se sentían los dueños de México, pues están muy molestos de la transformación que se está llevando a cabo; pero de eso a que multen a Aguilar Camín, que me insultó públicamente… Gran intelectual orgánico, amigo de Salinas y de Zedillo y de todos, ¿no?, que sacaba jugosas ganancias por el trabajo de estar apoyando al régimen corrupto.

¿Por qué esa ley hay que derogarla?

Yo recuerdo que en las memorias que no se publicaron, que tenía Díaz Ordaz, una de las cosas que me llamó mucho la atención es de que él decía que el ingeniero Heberto Castillo se sentía ‘el presidentito’, fíjense, Díaz Ordaz, después del 68, ‘el presidentito’, manifestando su coraje, porque el ingeniero Heberto como opositor en el movimiento del 68 había dado el Grito de Independencia en Ciudad Universitaria.

Entonces, era un afán que prevalecía de autoritarismo, que no había nada de tolerancia, es un régimen muy vertical, muy de mano dura y es muy probable que eso haya llevado a que tomara la decisión de utilizar al Estado Mayor en ese entonces para reprimir a los estudiantes.

Y antes también, yo creo que por injurias… No, eso fue porque lo acusaron de que se robó, ya me acordé, había una planta en la laguna, en la hacienda de los Madero y de eso acusaron a Francisco I. Madero para meterlo en la cárcel, cuando la elección, cuando lo detuvieron en San Luis Potosí.

Guayule se llama, o sea, lo acusaron de haber robado unos casos, unos costales de guayule. Busca, a ver si es una planta. Ya no se cultiva, pero en ese entonces sí había el guayule.

Entonces le fabricaron estos delitos, entonces yo no quiero de ninguna manera que eso se mantenga, eso lo vamos a quitar.

Como vamos a quitar también, antes de que yo me vaya, el 33 famoso, de que si un extranjero viene, participa en cuestiones públicas, políticas, declara algo, se le aplica el 33, o sea, se le expulsa del país. Eso no sólo quedó en la Constitución del 17, venía desde antes, de declarar extranjero pernicioso.

Ahora que vinieron estos conservadores de España…

INTERVENCIÓN: Los de VOX.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: VOX, sí. Yo hasta les dije que se quedaran más tiempo conviviendo aquí con sus colegas del bloque conservador; pero no, se fueron rápido. Aquí no hay problema en cuanto a eso.

Y sí vamos a seguir apoyando a las mujeres.

INTERLOCUTORA: Si, presidente, nada más esa, era esa observación. Nosotros decíamos: ¿cuál techo de cristal que se rompió? Parecía chivo en cristalería con sus actitudes. La mera verdad, yo siento que a las mujeres mexicanas nos falta altura todavía.

Le agradezco mucho el apoyo a la mujer, le agradezco mucho el apoyo a Cadereyta y seguimos ahí en la misma trinchera por la gente de Cadereyta.

Muchas gracias, señor presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, gracias.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS, COORDINADOR GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO DE PRESIDENCIA: (inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Guayule, sí, bueno.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: José Revueltas fue preso la primera vez en 1932

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: José Revueltas fue preso la primera vez…

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: En 1932.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Cuando lo llevaron a las Islas Marías?

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Sí, por injurias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Por injurias al presidente.

Entonces, hay que quitar todo eso, o sea, ya nos están escuchando los legisladores, ojalá y se logre, esto de las injurias al presidente y lo del 33, sí, a ver si logramos la modificación, porque como es reforma constitucional lo del 33, en una de esas también nos salen los conservadores que ‘el 33 no se toca’.

Bien, la compañera.

PREGUNTA: Sí. Qué tal, muy buenos días, presidente. Buenos días también a todos los integrantes del gabinete.

Adriana Estela Flores, de IMER Noticias.

Yo le quiero preguntar, en primer lugar, presidente, acerca de un tema político-electoral. Ya avanzó en comisiones del Senado el plan B de la reforma electoral, donde se quitó, se eliminó esta cláusula de la llamada ‘la vida eterna’ de los partidos políticos.

Yo le quiero preguntar, presidente, cómo ve este avance, si confía en que será votado en el pleno.

También, si prevé que, en caso de que pase y sea aprobada este segundo paquete de reforma del plan B, si prevé que también pueda enfrentarse un escenario como el del primer paquete de controversias ante la Suprema Corte.

Y preguntarle también, presidente, sobre declaraciones que hizo ayer el presidente del INE, Lorenzo Córdova, que advertía, al presentar el índice de desarrollo democrático al país, advertía de tener cuidado con despertar al México bronco y violento, así lo dijo, aludiendo a palabras de Jesús Reyes Heroles hace 45 años.

Le quiero preguntar, presidente, en primer lugar, acerca de estos dos temas.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Mira, yo lo que sostengo, que lo de la reforma a la ley electoral, que no es la reforma constitucional, hay que seguirlo diciendo, porque la reforma constitucional que nosotros propusimos la bloquearon, que era la reforma, vamos a decir, de fondo, porque era disminuir el presupuesto en la celebración de elecciones, porque el INE de México es de los organismos electorales más onerosos, más costosos, en general son 25 mil millones de pesos al año y además con un papel, un desempeño muy antidemocrático, porque hay pruebas de que cometen injusticias, de que están al servicio de los potentados, de que avalan los fraudes electorales y cuesta muchísimo.

Bueno, por eso también, porque los maicean, como decía, Porfirio Díaz, ‘ese gallo quiere maíz’ y así controlaban, pagándoles mucho. Imagínense, un consejero del INE gana más que el presidente y tiene una serie de prestaciones amplísimas, viáticos, tienen muchos gastos superfluos.

Entonces, todo eso debería de reducirse, por eso la reforma constitucional, para ahorrar 10, 15 mil millones de pesos, que son muy buenos para el desarrollo del país.

Pero estos, de manera tendenciosa, perversa, empezaron a decir que queríamos desaparecer el INE y como hay mucha desinformación porque todos los medios de información, la mayoría, están controlados por la mafia del poder, por el conservadurismo, pues mucha gente se creyó esto, que era un atentado a la democracia el quitar diputados plurinominales, que hay 500 diputados, la propuesta era que queden 300, que queden los electos por la gente, no 200 que elige el aparato burocrático de los partidos, por lista.

Hay legisladores que nunca han sido votados y que entran porque forman parte de las burocracias de los partidos o son allegados a los dirigentes, hasta familiares de los dirigentes de los partidos, van a la lista y ahí están. Entonces, era quitar eso, que quedaran nada más los legisladores electos, diputados y senadores por el pueblo.

Se planteaba también en la reforma que, a los consejeros del INE, a la autoridad electoral, no fuesen electos por los partidos, porque ¿qué hacen los partidos?, estos que están ahora, los consejeros, ¿quiénes los eligieron?, los partidos: tres un partido, tres otro partido, uno o dos otro partido pequeño.

Yo me acuerdo que estaba yo en una gira por Veracruz, en Tantoyuca —y por ahí debe estar el video— estaban a punto de elegir a estos consejeros o a los magistrados del tribunal electoral y grabé y di mi pronóstico: Van a quedar tres de este partido —que no lo quiero mencionar ahora— y tres del otro. Pero de esos partidos que ahora ya están juntos, que es lo mismo. Pues, así.

¿Qué planteábamos con la reforma constitucional?

Que fuesen electos los consejeros por el pueblo, en elecciones, mujeres, hombres. Que el Poder Ejecutivo presentara 20 candidatos, el Legislativo 20 y el Judicial 20; 60 y que se entregaran boletas con los 60 nombre, que se difundiera quiénes eran, que se supiera, que ellos hablaran en los medios y que la gente los escogiera, mitad mujeres, mitad hombres y que ellos dirigieran tanto el INE, como en un procedimiento similar a los magistrados del tribunal.

Bueno, todo eso fue rechazado porque para hacer una reforma constitucional no se requiere la mayoría simple, 50 más uno, sino se requieren dos terceras partes y como están unidos PRI, PAN, pues no tienen mayoría, pero sí pueden bloquear, que fue lo que hicieron.

Entonces, ante eso, porque es una responsabilidad de nosotros, yo no soy alcahuete, ni cómplice de mafias, ¿qué planteé?: Vamos cuando menos a hacer una reforma a la ley, no es una reforma constitucional.

Por lo mismo, una reforma a la ley electoral está muy acotada, muy limitada, porque ya no va a trasgredir nada de lo que está en la Constitución, no se puede. Entonces, el margen para la reforma a la ley electoral es muy limitado.

¿Y qué es lo que se propuso? ¿Qué propuse?

Bueno, un ajuste, reducir el gasto.

Ah, no, también lo sostienen como un agravio a la democracia y han hecho toda una campaña sobre eso, pero en el fondo no es eso.

Fíjense lo que es la política o la marrullería de los conservadores en el ejercicio de la política. En el fondo lo que quieren es agruparse, utilizar cualquier bandera para atacar al gobierno que represento. O sea, no es que les preocupe la democracia, no, lo que quieren es debilitarnos, socavar al gobierno para que no avance y se consolide la transformación y que puedan ellos regresar por sus fueros, a seguir robando o a seguir siendo parte de la clase política privilegiada. Ellos lo que quieren es que continúe el régimen en donde todos los intereses cuentan, menos el interés del pueblo.

Por eso hablo de conservadurismo, porque es el que no quiere que cambien las cosas, el conservador quiere que se mantenga el status quo, lo que ya estaba establecido y nosotros lo que estamos buscando es una transformación.

Entonces, por eso se agrupan todos y están convocando a esta manifestación del domingo, nada más que lo sepa la gente de que van a venir porque hay un grupo de intereses creados, de corruptos, que quiere regresar al poder para seguir robando, que lo sepan, para que no vengan aquí a decir: ‘Es que nos importa la democracia, es que se afecta la democracia’.

Entonces, es importante que la gente sepa a qué vienen. Y también con todo el derecho, si ellos están convencidos de que estaba bien el régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios, pues que vengan; si les gusta ese régimen, pues están en su derecho. O sea, es una especie de masoquismo, pero no se puede evitar, somos libres.

INTERLOCUTORA: ¿Ve a Córdova en el liderazgo de este bloque, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Mande?

INTERLOCUTORA: ¿Ve a Lorenzo Córdova en el liderazgo de este bloque?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, claro, claro, Lorenzo Córdova y Claudio X. González, sí y Krauze y Aguilar Camín, todos los que vivían del presupuesto o sacaban beneficios del presupuesto, que ahora procuramos que vaya al pueblo lo que iba a ellos, lo que se les entregaba a ellos, porque se dedicaban a medrar.

Imagínense, si los periodistas que recibían muchísimo dinero, los famosos, porque yo calculo que les entregaban los medios de información nada más a los federales, digo, a los que cobraban en el gobierno federal o dinero del presupuesto federal, como unos 20 mil millones al año.

Porque era como lo contó uno de los testigos, que fue tesorero en Coahuila, que de repente se ponen de acuerdo con el dueño de un periódico y a él le toca llevar las maletas y era puro dinero en efectivo. Eso no queda registrado, bueno, él mismo habla que era una factura apócrifa, una factura sin registro. Entonces, era muchísimo el dinero. Ya aquí hemos sacado lo que le daban a Krauze, lo que recibía Aguilar Camín, los principales periodistas.

Pero, además, es cosa de nada más indagar un poco dónde viven estos intelectuales orgánicos, dónde viven estos periodistas famosos. No viven en colonias de clase media, no, no, no, ninguno de los que está aquí vive como ellos y aquí hay periodistas, ninguno de ustedes y la mayoría de los periodistas. No, esta era una élite, son los más famosos, los formadores de opinión pública, los que le ayudaban al régimen y cobraban una buena cantidad. O sea, es cosa de decir: a ver, agarren a 10 de los famosos y nada más vayan a ver dónde viven y ya me traen aquí la información para ponerla aquí, me ayudan a eso.

INTERLOCUTORA: Presidente, le reitero mi pregunta sobre estas declaraciones de Córdova, ¿realmente existe este riesgo, presidente? Él señalaba: ‘Cuidado con despertar este México bronco y violento si no se cuidan los logros democráticos’.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no hay ningún problema porque el pueblo es muy responsable y ya ellos ya se divorciaron por completo del pueblo, porque nunca, además, estuvieron en correspondencia, en comunicación con el pueblo.

Este Lorenzo Córdova pues es el que se burlaba de unos indígenas, que mostró su racismo. Entonces, ¿qué amor le puede tener al pueblo o respeto?, nada.

Ellos pertenecen a una élite, es la llamada sociedad política. ¿Cómo le llaman? El círculo rojo. No saben ver hacia abajo, yo creo que ni platican con sus choferes y deben de ser déspotas y prepotentes.

Entonces, la gente actúa con mucha responsabilidad, pero además la gente está a favor de que continúe la transformación. Nada más vean lo que sucedió ayer, antier, en Tamaulipas, ¿y por qué lo voy a repetir?, porque no salió nada en los medios y ahora sí que tengan para que aprendan. ¿Por qué no pones el resultado de la elección de senador en Tamaulipas?

INTERVENCIÓN: ¿Va a ir a Tamaulipas?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, voy a ir, pero no ahora. Lo que quiero es mostrarle lo que ocultaron los medios convencionales.

INTERVENCIÓN: (Inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, acuérdate que tú planteaste aquí.

INTERVENCIÓN: (Inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, bueno, es que hay muchas cosas que no se pueden quitar porque, porque… Sí, pero sí se quitó lo que planteaste de ¿cómo se llama?, ¿la vida eterna o cómo era?

INTERVENCIÓN: La cláusula de la vida eterna.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí.

Pero, espérame, espérame, espérame, porque tú tampoco te enteraste de esto, ¿verdad?

Esto es lo que pasó el domingo en Tamaulipas. Y fíjense que para ser una extraordinaria del Senado fueron muchos votos.

El candidato del Verde —porque esto es lo que debería de estar tomando en cuenta el presidente del INE, pero de esto no habla— el candidato del Verde 23 mil 256 votos. Y esto es para que allá en Chihuahua, en Sonora, en Quintana Roo, en Chiapas, en Oaxaca, donde nos están viendo, ah y nuestros paisanos también se informen. Obtuvo el 3.93, casi cuatro por ciento, así es, ¿verdad?, Muñoz Cano.

La candidata del bloque conservador PAN-PRI-PRD, ¿se acuerdan cuando decían que no era cierto que estaban juntos, que yo decía el PRIAN y cómo querían engañar de que eran distintos? Porque Salinas quería un modelo bipartidista, en donde ganara uno o ganara el otro siempre fuese lo mismo, nunca perdieran los de arriba.

Es como la diferencia que puede haber entre la Coca-Cola y la Pepsi Cola, pues, era lo que querían, pero no lo lograron porque surgió un movimiento, otro y entonces ya no les quedó más que unirse y quitarse la máscara y ya forman un bloque conservador.

Esta es la formalidad, pero aquí está Claudio X González, aquí están algunos empresarios que eran consentidos del régimen, como los hijos predilectos del antiguo régimen, banqueros y empresarios, no todos los empresarios, pero sí un grupo muy selecto que no pagaba impuestos, como ahora tienen que pagar están molestísimos.

Y a este bloque pertenecen los dueños y algunos periodistas famosos, pero cada empresa periodística… Porque no es que el periodismo lo lleven a cabo los periodistas o los comunicadores, son empresarios y tienen una empresa de comunicación, o de información o periodística para chantajear, para amenazar y para obtener prebendas, como una forma de presionar. Entonces, aquí están también ellos, no todos los periodistas desde luego, hay excepciones, honrosas.

Y aquí está también estos grupos de intelectuales que se fueron formando desde Salinas, tanto el grupo de Krauze como el grupo de Aguilar Camín, que incluye historiadores, antropólogos, hasta gente dedicada a la ciencia, a la tecnología, pero se agrupan aquí.

Porque, por ejemplo, ¿en el Conacyt qué había en ciencia y tecnología? La mayor parte del presupuesto lo utilizaban cuando dominaban ellos para financiar a empresas particulares. O sea, la investigación no se dirigía a obtener productos que beneficiaran al pueblo, sino se daba subsidio a empresas particulares para productos comerciales.

Entonces, aquí el bloque, que es muy interesante. Pero miren, 130 mil votos, 22 por ciento.

Y acá Morena, que apenas si se ve, se ve más el PT, con este candidato José Ramón Gómez Leal, 421 mil votos, 71.3 por ciento.

Entonces, tengo que estar tratando estos temas porque no salen en los medios, porque los medios convencionales ahora se dedican como nunca a atacar al presidente, como nunca.

El antecedente más remoto fue lo que le hicieron a Francisco I. Madero, con el llamado ‘fondo de los reptiles’. Es que Gustavo Madero, que lo asesinaron de manera cruel, llega Francisco I. Madero a la Presidencia, un hombre bueno y quería la libertad, incapaz de censurar a nadie y a Gustavo Madero le molesta, ¿no?, que todo el periodismo sometido a Porfirio Díaz se vuelve opositor y por eso le sale la frase esa: ‘Le muerden la mano al que les quitó el bozal’. Eso no se lo perdonaron nunca. Por eso se necesita tener estómago para leer la crónica de cómo lo asesinaron, no cualquiera resiste esa crónica sobre la crueldad, sobre la manera en que lo asesinan, con tanto odio.

Entonces, esto es lo que está sucediendo.

Ayer, por ejemplo, fíjense cómo se han perdido medios como Proceso, que era de lo poco que había, de lo muy poco, como órganos independientes en la época del autoritarismo. Porque con Huerta, después del asesinato de Madero, todos se vuelven a alinear, se convierte en director del periódico porfirista, después del asesinato de Madero, con Huerta se convierte en director de El Imparcial, así se llamaba el periódico que protegía a Porfirio Díaz y se vendía mucho, se tiraban 120 mil ejemplares diarios en aquel entonces, no hay ningún periódico ahora, ahora menos con las redes.

Pero Huerta pasa a ser… Digo, el poeta Salvador Díaz Nerón pasa a ser director con Huerta del periódico El Imparcial, un gran poeta y empieza a arrastrarse y se someten periodistas, escritores y todo y a partir de ahí hasta ahora, porque ni modo que Televisa atacara a Peña, el presidente Peña tenía el apoyo de todos los medios de información. Pero no sólo Televisa, todos los medios.

Y antes de Peña, Calderón. Silencio de todos los medios cuando se roban la presidencia, silencio.

El Reforma, cuando protestábamos y que se hablaba de que había marchas hasta de 500 mil, 800 mil personas, un millón, empezó a contarnos con notarios públicos y con alfilercitos y decía: ‘No, no, no son 500 mil, son apenas 200 mil’ y, completamente a favor del fraude.

Y todos los intelectuales Krauze, Aguilar Camín, todos firmando, Lorenzo Córdova firmando desplegados de que no había fraude en el 2006. Entonces, les pagan, después lo nombran presidente del INE, por poner un caso, pues.

Entonces, ahora es un comportamiento distinto.

Ah, les decía yo del Proceso. No sé si esté aquí la directora de… la compañera.

INTERVENCIÓN: La reportera.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: La reportera. Ah sí.

Nada más, no es nada contigo, ¿eh?, nada contigo y no es nada personal, nada más es que se trata de asuntos de mucha profundidad, porque está en juego la transformación de México y nos ha hecho mucho daño el régimen autoritario, corrupto, antidemocrático, nos ha dañado muchísimo como país, eso es lo que ha impedido que México sea una gran potencia, no solo en lo económico, sino por su grandeza cultural. La corrupción y el papel de complicidad de los medios le ha hecho mucho daño a México.

Entonces, ayer hablábamos, por ejemplo, del reportaje de Proceso acerca del Ejército. Hoy te vamos a entregar la respuesta. Pero lo que me llamó la atención, a ver si lo buscas, el reportaje de Proceso, que hablan de una compra.

INTERVENCIÓN: De varios contratos.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: De varios contratos, pero te voy a decir de uno en donde son 400 mil pesos. Nada más porque, si no, la portada que viene no van a decir: ‘Nos equivocamos’, ya van sobre otra cosa. El artículo dice:

‘El 1º de septiembre de 2020 consiguió un contrato por cerca de 433 millones de dólares —433 millones de dólares, es lo que dice el artículo, de una empresa que recibió este contrato de la Secretaría de la Defensa—, ‘la empresa Intman, resultado de la licitación pública internacional’ y ahí viene el número.

Observaciones a lo que afirma el Proceso:

‘De la licitación mencionada, se adjudicó únicamente la partida 7 a la empresa de referencia por un monto de 432 mil 909 dólares’. O sea, ustedes dicen 433 millones de dólares, 433 millones de dólares, estamos hablando de ocho mil millones de pesos, más o menos, ¿no?, ayúdenme, 433 millones de dólares y el contrato es de 423 mil dólares, o sea, ocho millones. Se equivocaron por muy poquito, ¿eh?

INTERVENCIÓN: (inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, por eso. Digo, es que hicieron muy bien las cuentas, lo voy a repetir. O sea, es un descuido, un desaseo y lo tengo que poner ahora, lo tengo que decir ahora y le vamos a entregar.

Aquí está, esto es lo que sacaron, 433 millones de dólares, que sí son ocho mil millones de pesos y fueron 432 mil dólares, ocho millones. De ocho millones a ocho mil millones. ¿Qué van a hacer?

INTERVENCIÓN: Es eso de los contratos…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no, no, aquí te vamos a entregar todo, nada más es un botón de muestra, ya ustedes van a aclarar, pues. Yo entrego la información. Todo se puede hacer, menos el ridículo.

INTERLOCUTORA: Presidente, en estas críticas que usted ha hecho de manera reiterada contra los medios, ¿no considera también hacer también una defensa de la libertad de prensa y del ejercicio de la libertad de expresión por parte de periodistas que en estos momentos están en situaciones vulnerables, en situaciones de no poder informar precisamente por estar amenazados o enfrentar ciertos riesgos en su profesión? Le pregunto solamente considerando su crítica.

Y si no considera que estos constantes posicionamientos sobre medios, sobre ciertos periodistas, que usted también ha sido muy específico en mencionar ciertos nombres o ciertas publicaciones, si no considera, presidente, que esto agrava o aumenta de cierta manera el clima de impunidad que todavía prevalece para muchos casos de periodistas.

Veíamos ahí, por ejemplo, estos casos, los 13 que se registraron el año pasado, se ha reportado también el caso de un periodista, Abisaí se llama, también en el estado de Hidalgo. ¿No agrava, presidente? Esto se lo pregunto como reflexión.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no, no, es que la mayor parte de los medios pertenece al grupo de poder económico y político que ha dominado y, reitero, ha causado mucho daño al país, al pueblo de México. Entonces, se sentían intocables.

¿Sabe qué les molesta?

Que ellos nunca eran noticia, nunca y ahora, pues como forman parte de la misma clase dominante, pues tienen que ser noticia.

INTERLOCUTORA: Pero hay otros que no, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, pero siempre yo aclaro de que hay periodistas íntegros, honestos, como ustedes, como la compañera del Proceso, qué tiene que ver, ella trabaja ahí, no, el asunto está arriba.

¿O ustedes manejan la política editorial de los medios? ¿Ustedes creen que el que sale en el noticiero de la radio, en el noticiero de la televisión o el que escribe en un periódico que es articulista es el que decide sobre el contenido?

No, no, se decide arriba.

Entonces, lo que queremos es que haya libertad de prensa, que no negocien con la libertad de prensa unos cuantos. Y esto no tiene que ver nada con los periodistas, para nada; al contrario, nuestros respetos, el asunto es de que se meten a defender a capa y espada el régimen de corrupción, porque forman parte del régimen de corrupción y les molesta.

Porque ellos sí estaban acostumbrados a cuestionar a fondo, eran los jueces, ¿no? y resulta de que no tienen autoridad moral. Y no solo es un asunto menor, es que si la prensa, los medios, actúan de manera tendenciosa en favor de una banda de malhechores o forman parte de una banda malhechores, de una pandilla de rufianes, entonces ¿qué futuro tiene el país?

Hay una frase que acabo de ver hace dos o tres días, a ver si la encuentran, de Chomsky sobre la opinión general o el papel de los medios empresariales, a ver si la consiguen. Porque es interesante el tema y la mayoría de los medios, o sea, digo, la mayoría de los periodistas, mujeres y hombres es gente buena y hay algunos que incluso, hasta creo que los del Reforma que vienen aquí que se portan muy bien, son muy respetuosos, muy correctos, pues hasta deben de hacer sus notas apegadas a lo que yo les digo, pero van allá y pasan por el departamento de la censura, de corte y confección y ya no sale nada.

A ver si encuentras a Chomsky. Pero es muy interesante.

Entonces, no es los medios, también te aclaro, porque pues todos estos organismos financiados por empresas privadas y por el extranjero, como el Artículo 19.

Pues una vez hasta nos sacaron una condena de… ¿Cómo se llama el congreso de Europa?

INTERLOCUTORA: El Parlamento Europeo.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: El Parlamento Europeo, que estábamos persiguiendo y se estaban asesinando periodistas. Y ustedes ven los asesinatos de periodistas, lamentables completamente, nada tiene que ver con el gobierno de nosotros, o sea, nosotros no mandamos a asesinar a nadie, no torturamos a nadie, no damos las órdenes para que desaparezcan las personas, no damos las órdenes para que haya masacres, eso ya cambió.

Y como lo decía la compañera, Rosa Icela no es García Luna, o sea, hay una gran diferencia.

Y el caso de García Luna está muy interesante, ¿eh?, lo que va a resolver el jurado, porque en una de esas, —toco madera— va a ser cómo El parto de los montes, van a parir un ratón, pueden salir con que no hay nada. Nosotros no vamos a dejar este asunto, vamos…

Ah, es buenísima, miren a Chomsky:

‘El propósito de los medios masivos no es tanto informar y reportar lo que sucede, sino más bien dar forma a la opinión pública de acuerdo a las agendas del poder corporativo dominante’. Ustedes no se dejen, se pueden quedar callados, pero vendan su trabajo, no su consciencia.

INTERLOCUTORA: Presidente, ya nada más, si me permite, ¿qué va a pasar con estas investigaciones, sobre todo lo que se dijo en el juicio contra García Luna allá en Estados Unidos?, ¿se van a abrir investigaciones aquí en México con base en esta información?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, claro que sí, pues imagínense si sale en el juicio de que el señor, sus bienes, los consiguió con unos créditos, con tandas, cuando existe una denuncia en Florida en donde el grupo que él representaba en todos los negocios llegó a manejar alrededor de 700 millones de dólares y tienen unidades habitacionales. ¿Cómo se llaman? No es unidad habitacional, eso es donde viven los trabajadores o las clases medias, no, no. Conjuntos, departamentos, pues, en una torre 10, en otra torre otro 10, casas, yates y ahí está la denuncia.

¡Cómo es que, en una investigación de este tipo, que tardan tres años recabando pruebas, resulta que una de las primeras decisiones que toman en la Corte es que no se va a tomar en cuenta lo adquirido por García Luna después de que terminó su encargo como secretario de Seguridad Pública, que nada más —es rarísimo— se puede investigar lo que obtuvo en el tiempo que fue secretario de Seguridad Pública!

¿Qué, no sabían, en la corte de Estados Unidos, que existía esta denuncia en un juzgado de Florida? ¿No lo sabían los fiscales?

INTERVENCIÓN: ¿Pero la denuncia se presentó antes de que detuvieran a García Luna?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Después, pero mucho antes del juicio. La denuncia se presenta en el 2020 y estamos en el 23, casi, casi… O sea, a García Luna lo detienen creo que en el 19 y la denuncia se presenta 20 o 21.

A ver, ¿cuándo se presenta la denuncia?

ROSA ICELA RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ: En el 20 más o menos.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: En el 20.

Y, además, cuando se presenta la denuncia se inconforman los abogados de García Luna porque sostienen que, si los supuestos actos de corrupción se cometieron aquí, no tienen por qué ser juzgados o no puede por qué aceptarse, no tiene por qué aceptarse la denuncia en Florida. Y se reafirma por una instancia a la que acudieron de que sí era correcto presentar la denuncia civil en Florida, porque ahí están los bienes.

O sea, no estamos hablando de una denuncia que se presentó y que se quedó congelada, no, ya se está litigando por las partes. O los abogados que representan al gobierno de México son de estos abogados que yo no sabía que… ¿Cómo se llamaban, Jesús?, estos que cobran por…

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Probono.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Probono, de lo que van a obtener cobran un porcentaje.

INTERVENCIÓN: Probono es gratis.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, no, no, este es, este es un porcentaje, este es un porcentaje.

Y a nosotros nos importó mucho porque, independientemente de las acusaciones contra García Luna y contra los relacionados con García Luna, pues están los bienes de México, que suele pasar que siempre se quedan en Estados Unidos. Entonces, con esta denuncia lo que se busca es que esos vienes se recuperen.

Pero es contestando tu pregunta, va a ser muy importante esperar el resultado.

INTERLOCUTORA: ¿Se tomarán en cuenta estos elementos para investigar aquí en México a Felipe Calderón también, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Vamos a ver lo que resulte, nada más que tenemos que ventilarlo todo, porque la vida pública tiene que ser cada vez más pública y vamos a esperar el resultado final del caso.

PREGUNTA: ¿Ya decidió si va a demandar al abogado?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, está decidido, nada más estoy haciendo una investigación sobre cómo es el procedimiento, pero claro que sí.

Fíjense si no me va a extrañar el juicio, que al final de cuentas, yo fui el único señalado. Esto me recuerda a la elección del 2012, que acusamos al candidato del PRI, al licenciado Peña, de haber gastado más, como se demostró después.

INTERVENCIÓN: Con lo de Odebrecht.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, con lo de Pemex, con lo que ya declaró el director de Pemex, con lo de Odebrecht, que habían gastado más de lo establecido en la ley en su campaña, habían rebasado el tope.

¿Qué creen que resolvieron los del INE y los del Tribunal?

Que no, que él no había gastado más, el que había gastado más era yo, que yo fui el que rebasé el tope. Pues así está esto. Está interesante, ¿no? Entonces, vamos a fondo, a fondo.

Además, también me llamó mucho la atención, ¿cómo es que no entra lo de Rápido y Furioso, si hay hasta un expediente en Estados Unidos de la entrada de armas por un convenio entre autoridades de Estados Unidos y autoridades mexicanas.

PREGUNTA: ¿Se optó por proteger a las agencias, entonces?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Es lo que vamos a ver, si se está protegiendo, a quiénes, es la oportunidad de ir a fondo.

Estados Unidos tenía antes dos grandes instituciones, bueno, tres, desde su fundación y esto lo describe muy bien Tocqueville en su libro La democracia en América.

Una institución que todavía está vigente es la de la democracia participativa, fíjense; todavía hay lugares en Estados Unidos en donde, si se va a podar un árbol en una colonia, se tiene que hacer una consulta. Eso viene desde la fundación de Estados Unidos, desde la llegada de los ingleses, la democracia.

Otra institución importantísima era su prensa, completamente libre, eso se fue perdiendo, porque ahora los periódicos más famosos están sometidos a intereses.

Y la tercera institución rigurosa, ejemplar, era el sistema de procuración de justicia, el sistema judicial. Por eso, fíjense, todos los opositores mexicanos, todos los rebeldes, opositores al autoritarismo en México, desde Hidalgo… ¿Por qué detienen a hidalgo en Coahuila? Iba al norte, lo detienen en Coahuila ¿cómo se llama ahí cerca de Monclova donde lo detuvieron?

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Acatita de Baján.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Acatita de Baján, cerca de Monclova, iba al norte, ya lo toman preso y ya lo llevan a Chihuahua y allá lo asesinan, pero iba al norte.

Juárez, cuando nos invaden, se va al norte, al Paso del Norte, lo que es ahora Ciudad Juárez y a Chihuahua, ahí está dos años resistiendo.

Madero entra, después de que sale de cárcel de San Luis Potosí, se va a San Antonio y entra de Estados Unidos, primero a Piedras Negras y luego a Ciudad Juárez a enfrentar el ejército porfirista después de la convocatoria del 20 de noviembre de 1910, él entra como en mayo, abril, mayo del 11 en el norte.

Los periodistas que enfrentaban al régimen, por ejemplo, los Flores Magón y muchos otros ¿a dónde se iban?, a Estados Unidos, porque allá, si los detenían, como pasó con los Flores Magón, podían con un juez conseguir una libertad bajo fianza y acá era ley fuga, o sea, era ‘mátalos en caliente’.

Entonces, el Poder Judicial de allá sí era un sistema de impartición de justicia bastante, bastante profesional. Es todo lo que está en juego ahora, qué tanto han mantenido sus instituciones con apego a la justicia, a la libertad, a la honestidad. Entonces, es interesante el juicio de García Luna, lo que va a pasar.

PREGUNTA: ¿Cuándo presenta la demanda, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Estoy esperando, estoy esperando a que me informen cómo sería, en dónde es que procede, si procede, pero en unos días más vamos a saber, aquí yo les informo.

PREGUNTA: Jefe del Estado mexicano, su servidor Carlos Pozos, reportero de Lord Molécula Oficial y columnista de la revista Petróleo y Energía. Buenos días al Gabinete de Seguridad y buenos días a toda la institución de Banobras.

Justamente, presidente, por estos 90 años de Banobras, en México se tiene una larga historia desgraciadamente de fraudes y desvíos millonarios y en su historia reciente está la Estafa Maestra y Ficrea. Pero uno de los fraudes de mayor relevancia ocurrió en 2012 justo en el último año de Felipe Calderón, expresidente del PAN. En ese año, presidente, Pemex, a través de Pemex Exploración y Producción, formalizó con la empresa Rotary Drilling Internacional S.A. de C. V. para obtener dos contratos para realizar perforación de pozos petroleros y producción.

La empresa recibió más de mil 200 millones de pesos para hacer estas operaciones a través de Banobras, Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito; sin embargo, no prestó ninguno de estos servicios y pues pasó, esta información la tuvo la Procuraduría General de la República y solamente se detuvo a una persona detenida, a Rafael Cruz Sosa.

Recordar desgraciadamente que también Felipe Calderón en el 2003 fue nombrado por Vicente Fox Quesada director de Banobras en el 2003.

Presidente, estos actos de corrupción muestran que la alternancia en el año 2000, cuando se da la estafeta, el PRI le da estafeta al PAN, fue para preservar un Estado corrupto, paralelo, que se fundó desde el alemanismo.

Y preguntarle, presidente, usted acaba de decir respeto a Genaro García Luna que probablemente pudiera hasta dejarse en libertad. Usted, como jefe del Estado mexicano, ¿sabe si la Fiscalía General de la República tiene la petición de extradición a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores?, porque pues el policía del panismo no se encuentra en territorio mexicano.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues sí hay denuncias, hay esta civil y debe de haber denuncias penales también.

INTERVENCIÓN: Sí, se las acabó de pasar.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, hay denuncias penales.

Lo de Banobras, me acordé ahora, fíjate, sabe uno más por viejo que por diablo, ¿no? Felipe Calderón fue director de Banobras.

INTERLOCUTOR: En el 2003.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: 2003.

¿Qué creen que hizo?

Lo primero que hizo, llevaba un mes de director de Banobras —esto no lo hizo Jorge, sino Calderón— un mes y pidió un crédito a Banobras para construir su casa, para… No construir para comprarse su casa, porque los funcionarios de Banobras antes…

¿Cómo está, Jorge? Tenían esa…

JORGE SÁNCHEZ MENDOZA: Había créditos hipotecarios y para autos.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Había créditos.

JORGE SÁNCHEZ MENDOZA: Se quitaron en esta administración.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Y ya se eliminaron.

INTERVENCIÓN: Después de tres años de trabajar en Banobras tenía uno derecho a pedir…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Después de tres años, pero este llegando, llegando solicitó su crédito y luego, como se hizo público con un amigo de un funcionario cercano a él, que trabajaba en un banco, en el canadiense…

INTERVENCIÓN: Scotiabank.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Scotiabank. Transfirió el crédito, porque como fue un escándalo… Pero lo primero que hizo fue otorgarse su crédito.

Y yo estoy seguro que entonces, porque en ese tiempo —cómo falta hacer periodismo de investigación, ¿verdad?—, en ese tiempo habían también los fondos de ahorro para los altos funcionarios públicos: si uno ganaba 100 mil pesos, dejaba 10 mil al mes y el gobierno con ese fondo aportaba otros 10 mil y ya era un ahorro de 20 mensual; cuando terminaban sus funciones se llevaban todo el ahorro, cuando pasaban a otra dependencia.

¿Saben cuánto costaba mantener ese fondo de ahorro cada año? Esto es información para los que van a venir a protestar el domingo. Costaba seis mil millones de pesos al año y eso desapareció, por eso están muy enojados.

Pero no se medían, el gobierno estaba ensimismado, era para ellos, para los que trabajaban en el gobierno a cambio de que el gobierno estuviese al servicio de los que se dedicaban a obtener bienes públicos, bienes de la nación, en beneficio de una minoría. Este era el papel del gobierno, un facilitador de la corrupción y para que el aparato sirviera con ese propósito lo ‘aceitaban’ bien, los trataban muy bien.

Ya nos vamos a ir a desayunar, ya es…

INTERLOCUTOR: Pero mi segunda pregunta, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ya.

INTERLOCUTOR: Presidente, es rapidísimo, la segunda pregunta y es con motivo, porque luego dicen que sin pregunta de por medio, de mala leche, pero fíjese que al parecer el madrileño Joaquín López-Dóriga Velandia, por ser español, desconoce que nuestro país en materia de relaciones internacionales mantenemos la doctrina Estrada, misma declarada en 1930, como principio que ninguna nación puede intervenir en asuntos internos de otra.

El madrileño Dóriga, con su compadre Ricardo Rocha y sus voceros de Radio Fórmula, le recriminan todos los días, ellos, por qué no ha condenado a Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, presidente.

La pregunta es: ¿condena usted la violación a los derechos humanos de los 222 nicaragüenses y se les ofrecerá la nacionalidad mexicana?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Vamos a desayunar ya y mañana hablamos, contestamos sobre ese tema.

Bueno, muchas gracias, muchas gracias.

