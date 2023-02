Un hombre regresó a México 26 años después, pero ya no encontró vivos a sus abuelos

Fue migrante cuando era niño y ya no pudo ver con vida a sus abuelos (TikTok/@angel_alcant)

Millones de mexicanos y mexicanas han migrado a Estados Unidos en busca de mayores oportunidades de empleo, ya que muchos han atravesado la frontera sin documentos, una vez que están en el país, ya no pueden salir, a menos que quieran irse para siempre.

Joven extranjera aseguró haber inventado los “tacos planos”; la tundieron en redes La mujer de origen estadounidense dejó volar su imaginación e inventó otros tacos de gomitas y frutales VER NOTA

Ese fue el caso de un joven originario del barrio de San Juan de Tecalitlán, en Jalisco. Cuando era niño, fue llevado a Estados Unidos y no tuvo oportunidad de regresar a su tierra natal hasta 26 años después, pero cuando llegó a su hogar de la infancia, descubrió que sus queridos abuelos habían fallecido.

La grabación del momento se viralizó en su cuenta de TikTok, pues gritó con emoción los nombres de su familia sin obtener respuesta, además, recorrió el lugar que parecía ya deteriorado, pues había columnas desprendidas, el techo de paja estaba dañado y la pintura desprendida.

El hombre incluso compartió la historia de su casa familiar (TikTok/@angel_alcant)

Finalmente, otros miembros de su familia le habrían informado sobre la verdad, así que fue por su anhelado abrazo al panteón local. Incluso compartió la foto en la que extendió sus brazos sobre la tumba de uno de sus abuelos.

Este es el precio de las gasolinas en Jalisco para el 16 de febrero El costo de la gasolina cambia diariamente en todo el país y son dados a conocer por la Comisión Reguladora de Energía VER NOTA

“Después de 26 años pude regresar a México y visitar a mis abuelos, les estuve llamando, les grité por su nombre y NO me contestaron, creo que ya no están, llegué tarde”, se pudo leer en el texto escrito por el usuario de TikTok @angel_alcant.

“¡Mamá Ita, papá Simón! ¡Ya llegué, soy Angelito!”, se le escuchó gritar, entre comentarios, decenas de internautas se conmovieron por los videos. En los tres, eligió la canción Un millón de primaveras, de Vicente Fernández como un fondo para las grabaciones.

Así le dio el anhelado abrazo a sus abuelos (TikTok/@angel_alcant)

Algunos mensajes fueron: “Una vez que nuestros viejos se van, la casa se cierra y no vuelve a ser la misma”, “No sé por qué critican, no todos tenemos la posibilidad de visitar a nuestros abuelos, pero cuando podemos tratamos de aprovechar el tiempo”, “Justo donde duele más los abuelos que sean eternos” y “Que triste, se le fueron, pero serán eternos en su corazón”.

Hallan 31 cuerpos en fosa clandestina de Tlajomulco de Zúñiga El fiscal de Jalisco detalló que hasta ahora solo han podido identificar la mitad de los cuerpos exhumados VER NOTA

En otros videos, el hombre que tuvo que migrar cuando era niño mostró las fotografías de sus abuelos y también mostró la historia de su casa de la infancia, que fue construida después del sismo de 1941. En la misma serie de videos, compartió una grabación de sus abuelos en vida.

El internauta @angel_alcant también compartió un poema a sus seres queridos fallecidos que nunca pudo ver de nuevo, pues tardó más de dos décadas en poder regresar desde Estados Unidos hasta México.

“¡Ay abuelitos!, si tan solo tuviera la oportunidad de volver a verlos, los abrazaría con todas mis fuerzas y les diría cuánto los quiero, quizás como nunca lo hice, apagaría mi teléfono y me quedaría por horas escuchando sus historias, les preguntaría más sobre ellos, sobre quienes fueron”.

Cabe mencionar que mientras caminaba por la casa, se pudo ver a dos menores a su lado, ellos parecerían ser sus hijos, pues les mencionó en broma “Aquí es dónde nos vamos a dormir”.

Millones de mexicanos viven en Estados Unidos y envían dinero a sus familias (REUTERS/Jean-Paul Pelissier)

Una de las razones por las que muchas mexicanas y mexicanos no regresan a su país después de vivir en Estados Unidos es que mantienen a su familia con sus empleos, enviando dinero a través de remesas.

Las remesas enviadas a México tuvieron un crecimiento anual de 15.2% de enero a agosto de 2022. El 99.0% de los ingresos se realizaron mediante transferencias electrónicas, lo que equivale a cerca de 37 mil 552 mdd, informó en su momento el Banco de México (Banxico).

“Estamos por terminar el año y andamos muy cerca de los 60 mil millones de dólares enviados por nuestros paisanos a sus familiares. Se han portado a la altura porque qué tristeza que tuvieron que irse porque no había opciones, no había oportunidades de trabajo y en algunos casos, por la violencia”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador a finales de 2022.