Estos son los horarios y el posible setlist para el concierto de Mötley Crüe y Def Leppard en CDMX

Deff Lepard y Motley Crue llegarán este 18 de febrero al Foro Sol de la Ciudad de México. (Ocesa)

Finalmente la esperada gira mundial de Mötley Crüe y Def Leppard llegó a la Ciudad de México este 18 de febrero de 2023. El magno concierto de dos leyendas tendrá lugar en el famoso estadio de la capital, el Foro Sol, ubicado en Viaducto Río de la Piedad, alcaldía Iztacalco.

Depeche Mode regresará a México en 2023: fecha y preventa de boletos La banda británica anunció que volverá a pisar la capital del país después de cinco años en su gira Memento Mori VER NOTA

Un día previo al show de los dos gigantes del rock, Ocesa dio a conocer los horarios a través de sus redes sociales, además de confirmar a la banda nacional encargada de abrir la noche. Se trata de Agora, una reconocida agrupación mexicana de heavy metal progresivo, originaria de la Ciudad de México.

Las puertas del Foro Sol se abrirán a las 16:00 horas para que todos los fans puedan entrar con calma, revisar la mercancía de las agrupaciones y colocarse en sus lugares. Después de 3 horas será el momento de Agora para calentar motores en el imponente escenario del foro. A las 20:00 horas se espera salga Def Leppard y aproximádamente dos horas más tarde subirá a escena Mötley Crüe.

¿Ya listos para rockear con todo junto a @DefLeppard & @MotleyCrue? 🤘🏼🔥



Últimos boletos en taquilla del Foro Sol. ¡NOS VEMOS MAÑANA! pic.twitter.com/sgJMSfgI6v — Ocesa Rock (@ocesa_rock) February 17, 2023

Los estadounidenses y británicos se encuentran por Latinoamérica como parte de The World Tour, una vez terminen con sus fechas pactadas en este continente vovlerá a embarcarse en otra gira por Europa para integrarse a los grandes carteles de los festivales de primavera y verano que vienen.

Ángela Aguilar emprendió acciones legales contra quienes difundieron fotos íntimas falsas La joven contó que actualmente está “felizmente soltera” VER NOTA

Estas son las posibles listas de canciones que tocarán las bandas durante su memorable noche en Ciudad de México.

Setlist Def Leppard

Alfredo Olivas: todo lo que se sabe sobre el presunto secuestro del cantante de regional mexicano Fuentes extraoficiales dieron a conocer que el artista habría sido privado de su libertad en Zacatecas VER NOTA

-Take What You Want

-Let’s Get Rocked

-Animal

-Foolin

-Armageddon It

-Kick

-Love Bites

-Promises

-This Guitar

-When Love and Hate Collide

-Rocket

-Bringin’ On the Heartbreak

-Switch 625

-Hysteria

-Pour Some Sugar on Me

-Rock of Ages

-Photograph

MEXICO - ARE YOU READY TO ROCK? We're kicking off THE WORLD TOUR with @MotleyCrue in Mexico City TOMORROW NIGHT!



📸: Ryan Sebastyan pic.twitter.com/MNR65008Hi — Def Leppard (@DefLeppard) February 17, 2023

Setlist de Mötley Crüe

-Wild Side

-Shout at the Devil

-Too Fast for Love

-Don’t Go Away Mad (Just Go Away)

-Saints of Los Angeles

-Live Wire

-Looks That Kill

-The Dirt (Est. 1981)

-Rock and Roll, Part 2 / Smokin’ in the Boys Room / Helter Skelter / Anarchy in the U.K. / Blitzkrieg Bop

-Home Sweet Home

-T.N.T. (Terror ‘n Tinseltown)

-Dr. Feelgood

-Same Ol’ Situation (S.O.S.)

-Girls, Girls, Girls

-Primal Scream

-Kickstart My Hear

El glam y el rock de ambas agrupaciones estallarán la Ciudad de México y Monterrey, este 18 de febrero en CDMX y el próximo 21 de febrero en el Estadio Banorte en el estado norteño. Las dos bandas adelantaron mediante sus redes sociales que llevarán sus espectáculos completos por lo que se convertirá automáticamente en un show imperdible para todo fan.

“Después de volver a la carretera y hacer una monumental gira de verano en Estados Unidos y Canadá este año, estamos más que encantados de llevar este enorme concierto de estadios a las principales ciudades de todo el mundo, y de empezar en Europa en Sheffield, donde todo empezó para nosotros hace 45 años. ¡Estamos deseando verlos por ahí en algún lugar pronto!”, comentó en un comunicado Joe Elliott de Def Leppard.

“Lo pasamos increíblemente bien tocando The Stadium Tour en Norteamérica este verano, y realmente no podemos esperar a llevar el espectáculo alrededor del mundo con ‘The World Tour’ en 2023. Crüeheads de América Latina y Europa: ¡Prepárense! ¡Vamos con ustedes y no podemos esperar a verlos de nuevo a todos por ahí el año que viene!”, aseguró Mötley Crüe.

Mötley Crüe

Mötley Crüe y Def Leppard, íconos del heavy metal

Def Leppard está integrado por Joe Elliott (voz), Phil Collen (guitarra), Rick Savage (bajo), Vivian Campbell (guitarra) y Rick Allen (batería), actualmente se mantienen como una de las fuerzas más importantes del rock. Ya que a lo largo de su carrera, la banda ha producido una serie de discos clásicos y legendarios que marcaron a varias generaciones de fans de la música y artistas.

Los discos más vendidos de todos los tiempos son, Pyromania e Hysteria, y temas clásicos, “Rock of Ages”, “Pour Some Sugar on Me” y “Foolin”.

Originarios de Los Ángeles, el cuarteto conformado por Vince Neil (voz), Mick Mars (guitarra), Nikki Sixx (bajo) y Tommy Lee (batería), siguen a flote en la escena del rock con más de 40 años. La banda fue pionera en las residencias de rock en Las Vegas. Los hits de Mötley Crüe, como “Kickstart My Heart” y “Home Sweet Home” todavía revientan las bocinas de las generaciones de adolscentes en pleno 2023.