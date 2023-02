“Es con Morena o nada”: padre de Checo Pérez reiteró su intención por la gubernatura de Jalisco

Antonio Pérez Garibay. Foto: @AntonioPerezMEX

El diputado federal y padre del piloto Sergio Checo Pérez, Antonio Pérez Garibay perfiló su futuro político hacia la gubernatura de su estado natal y al cual representa en la Cámara de Diputado, Jalisco. Aunque no es la primera vez que el legislador hace mención de sus aspiraciones rumbo al proceso electoral de 2024, en esta ocasión aseguró que en caso de consolidar su candidatura no existe otro partido al que representaría que no sea Morena (Moviemiento de Regeneración Nacional).

Durante una sesión legislativa, el político fue cuestionado por sus próximos planes y si refrendar un curul como diputado o buscar una senaduría era su propósito. Pérez Garibay descartó ambos escenarios y en cambio aseguró que su meta es poder ocupar el cargo de gobernador en la entidad jalisciense bajo la bandera guinda, misma con la que llegó a su actual cargo elegido por representación proporcional (plurinominal).

“Estoy trabajando en estos momentos en Cámara de Diputados, cuando lleguen los tiempos me gustaría caminar rumbo a la gubernatura del estado. No (repetir como diputado), me gustaría ser gobernador de Jalisco y ya veremos qué es lo que se da en sus tiempos para registrarnos. En este momento estoy caminando los 125 municipios de mi estado. Por morena o nada”, comentó el padre del reconocido piloto de Fórmula 1.

Antonio Pérez Garibay comenzó su cargo como legislador en agosto de 2021 y está previsto que finalice su periodo en julio de 2024. Sin embargo, en caso de materializar su candidatura como gobernador deberá separarse del cargo por lo menos seis meses antes de las votaciones. Es decir, para diciembre de este año tendrá que ya haber pedido licencia para mantenerse en el marco normativo electoral.

El historial del padre de Checo, no obstante, cuenta con dos procesos electorales disputados. En 2015 contendió a la presidencia municipal de Guadalajara como candidato de Nueva Alianza y en 2018 buscó ser senador por la coalición Juntos Haremos Historia. En ambos casos las intensiones no fueron fructíferas.

Actualmente como legislador es integrante de las comisiones de la Defensa Nacional, Marina y Seguridad Ciudadana. En otros aspectos y como parte de su vigente curriculum destaca que Pérez Garibay ha tenido una importante trayectoria empresarial, es presidente de la Fundación Checo Pérez y resalta, además, que su nivel académico es la preparatoria.

Respecto a esto último y en un virtual escenario en el que llegase a ser gobernador de Jalisco, el diputado sería el primer en el cargo con un título civil menor a una licenciatura en más de 70 años. De acuerdo con el registro oficial de la entidad, el último mandatario que no cuenta con un un título fue Victor Prieto cuando ocupó el puesto en 1943.

Amistades incómodas

El diputado jalisciense ha manifestado en diversas ocasiones su disposición en beneficio de la denominada Cuarta Transformación que encabeza el actual presidente López Obrador. En ese marco, ha destacado que Pérez Garibay mantiene una estrecha relación con uno de lo principales opositores y rivales políticos del morenista: el expresidente Felipe Calderón.

En mayo de 2022, a través de un mensaje para el periodista Ciro Gómez Leyva, revelado en su noticiario nocturno para Imagen Televisión reveló que mantiene una amistad con el exmandatario federal. Sin embargo, aclaró en este sentido que también es amigo de todos los antiguos presidentes que continúan con vida, incluido el propio AMLO.

“Claro, somos amigos de todos los presidentes de México que viven, los Pérez no los vamos a negar nunca. Son nuestros amigos, lo he dicho, lo repito. El presidente de la República está enterado desde antes, cuando iniciamos la campaña, precisamente que mis amistades y relaciones no las voy a dejar”, advirtió Garibay.