Belinda le propuso matrimonio a un fan en la Gran Feria de México y su respuesta se viralizó

Belinda subió a un fan al escenario, le propuso matrimonio y él la rechazó (Instagram/@belindapop)

Belinda fue la artista que inauguró la Gran Feria de México 2023 la noche del viernes 17 de febrero, donde conquistó a decenas de personas. La cantante triunfó en su show, pero en lo que no tuvo éxito fue al hacer una propuesta de matrimonio sobre el escenario a uno de sus fans.

Mientras que cientos de personas ovacionaban y aplaudían a Beli, la intérprete de Luz sin gravedad recibió un dibujo y se detuvo unos segundos a observarlo, asegurando que en el papel ella estaba retratada.

En realidad se trataba de un unicornio, pero le llamó tanto la atención que pidió que subieran al escenario al autor del dibujo.

La cantante fue la encargada de abrir la Gran Feria y lo hizo con algunos de sus más grandes éxitos de su adolescencia (Instagram/@belindapop)

“Gracias, ¿quién es?¿soy yo? Es un unicornio, pero dime que soy yo. ¡Ven! ¿Lo pueden subir?”, dijo la intérprete de La niña de la escuela al notar quién fue la persona que la “retrató” como a un ser mitológico.

Lejos de ser un fan mayor de edad, quien subió al escenario fue un niño, quien dijo llamarse Fernando y ser un gran admirador de la española.

En cuanto Fernando llegó hasta donde estaba Belinda, ella hizo mofa de todas las veces que la han relacionado amorosamente con hombres solamente por estar a su lado, por lo que le dijo al niño que ahora él sería su “galán”.

Fernando le dijo que él era su gran admirador, pero no quería casarse con ella (Captura de pantalla/TikTok)

“Ya vas a ser mi nuevo galán; como todos los días me inventan uno nuevo, tú eres el más guapo”

Cuando Beli le preguntó a Fernando cuál era su canción favorita, él respondió “Tú”, a lo que la cantante se emocionó y le preguntó: “¿O sea que te quieres casar conmigo?”.

La respuesta del menor hizo reír a todo el público de la Gran Feria México porque a pesar de que era su fan, le confesó que no se quería casar con ella, pero quiso enmendar su rechazo asegurándole que es bonita.

“No, pero eres muy linda y me gustan mucho tus ojos y te pareces mucho a tu mamá”

Belinda continuó bromando y le pidió decirle que en 15 se casarán, pero Fernando continuó mostrándose reacio a aceptar la propuesta. Después, la cantante le preguntó si en 20 años podrían casarse y aunque en esta ocasión no la rechazó, dijo que no sabía.

Para finalizar este encuentro, Fernando le dijo que la situación se convirtió en algo similar a su canción Bella traición, por lo que Belinda le respondió que desde ahora se la dedicaría a él.

La intérprete de Ni Freud ni tu mamá le dio un abrazo al niño, le agradeció por el dibujo, también lo invitó a quedarse con ella en el escenario durante todo el show, pero Fernando la ignoró y volvió a los brazos de su papá.

“¿Te quieres quedar conmigo aquí todo el show? No, ¿verdad? No, ya está asustado, dice: ‘No, no, no. No me quiero casar’. Bueno, ya estoy enamorada”, finalizó Belinda.

Belinda también bajó del escenario para firmar autógrafos y cantar con sus fans (Instagram: @belindapop)

En el primer concierto de la Gran Feria de México, realizada en el Parque Bicentenario, Belinda cautivó al público con sus más grandes éxitos, incluida El baile del sapito, canción que ella ha asegurado que siempre le piden.

Para inaugurar la feria, después de 20 años de no realizarse, la española también interpretó Bella traición, Dopamina, Egoísta, Ángel, No hay culpa y Muriendo lento.

La protagonista de Bienvenidos a Edén también cantó K-bron y explicó que este tema es sobre las mujeres y la unión. “Habla sobre el empoderamiento femenino. Las mujeres debemos estar más unidas que nunca y no dejarnos de esos cabro***”, dijo entre los gritos de su público.

Entre otras cosas inesperadas, se bajó del escenario para firmar un autógrafo a un fan que quería tatuarse el trazo de Belinda, de paso también autografió a otros admiradores.