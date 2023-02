JJ Macías estará fuera ocho meses más tras sufrir nueva lesión

JJ Macías sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior. | Foto: Imago Images

El club Guadalajara informó sobre una nueva lesión del jugador José Juan Macías, misma que provocará que el mexicano se pierda de ocho a nueve meses más de actividad. Recalcaron que no se debe a una recaída del proceso que ya llevaba en la rodilla derecha, razón por la que no jugó durante todo el Apertura 2022 y no había tenido minutos en lo que va del Clausura 2023.

La Dirección de Ciencias del Deporte de Chivas emitió un comunicado en el que informó a sus seguidores sobre una nueva lesión del jugador JJ Macías, sufrida durante el entrenamiento del jueves 16 de febrero. El canterano rojiblanco presentó una rotura total de ligamento cruzado anterior de la rodilla, provocada por la recepción de un salto fuera de balance.

Macías fue intervenido quirúrgicamente la mañana del viernes 17 de febrero, siendo una operación exitosa, en donde a diferencia de lo sucedido en 2022 donde se utilizó tejido de un cadáver, ahora se utilizó un auto injerto. El club detalló que se pronostica que vuelva a las canchas en un periodo estimado entre ocho y nueve meses.

“Es importante resaltar que esta lesión no se trata de una recaída en el proceso de recuperación que llevaba a cabo de manera satisfactoria”, agregó el equipo en el comunicado. JJ Macías no ve actividad oficial desde abril de 2022, cuando tuvo minutos en el duelo ante Atlas de los Cuartos de Final del torneo Clausura de ese año, incluso marcó el único gol de Chivas.

Será más de año y medio el tiempo que sumará alejado de las canchas [Twitter/@Chivas]

Durante la pretemporada del club en junio de 2022, José Juan Macías sufrió la ruptura del ligamento cruzado de la rodilla derecha, situación que lo alejó de la actividad durante más de seis meses, aún cuando el pronostico inicial indicaba que serían nueves y volvería hasta abril de 2023. La lesión inicial lo marginó de poder participar en el torneo Apertura e incluso no tener la oportunidad de pelear por un lugar en la lista final de la Selección Mexicana para el Mundial de Qatar 2022.

El mexicano de 23 años volvió a los entrenamientos del equipo durante el mes de enero, por lo que el técnico del Rebaño, Veljko Paunovic esperaba contar con él para finales de febrero o principios de marzo, según la evolución que presentara. Con esta nueva lesión, su regreso se estaría presentando hasta octubre o noviembre de 2023, con lo que completaría casi un año y medio lesionado.

“Nuestro joven canterano atraviesa un momento complicado, por lo que le pedimos a la opinión pública tener empatía y compresión en estos momentos”, agregó el club al final del comunicado. Además realizaron una publicación en donde pidieron a los aficionados del equipo mensajes de buena vibra para el jugador.

No ha tenido actividad en la Liga Mx desde abril de 2022, por lo que podría sumar medio año alejado de toda actividad profesional (Foto: Instagram/jjmacias9)

José Juan Macías tuvo un pequeño paso por el futbol europeo, siendo prestado por seis meses al Getafe de La Liga en España, del 6 de julio de 2021 al 31 de enero de 2022. Aunque su participación no fue la esperada, ya que solo tuvo participación en siete partidos del torneo local, logrando sumar menos de 200 minutos de juego.

Volvió al Rebaño para el torneo Clausura de ese año, siendo considerado en ocho encuentros del torneo regular y los tres juegos de liguilla que disputó su equipo en donde fue eliminado por Atlas en Cuartos de Final. Desde su salida al futbol europeo a mediados de 2021, ha conseguido tener menos de 650 minutos de juego, lo que muestra lo mal que la ha estado pasando, más allá de las lesiones no ha podido tener regularidad en el último año y medio.