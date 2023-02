¿Pepe Aguilar se queda con el dinero de sus hijos?: esto dijeron Ángela y Leonardo al respecto

Fotografía sin fecha cedida por The 3 Collective donde aparece Pepe Aguilar junto a su hija Ángela y su hijo Leonardo. EFE/The 3 Collective

La Dinastía Aguilar conformada por Pepe, Ángela y Leonardo tienen un reconocido show en conjunto llamado Jaripeo sin Fronteras, el cual se presentará el próximo 4 de marzo en la Plaza México. Ante esto, el padre de los jóvenes platicó si esta unión laboral será permanente o si en algún momento se separarán.

Fue durante una entrevista para Venga la Alegría donde Pepe Aguilar rompió el silencio y recordó que él ha llevado una trayectoria en solitario durante varias décadas.

“Yo soy independiente desde hace 22 años, por eso soy tan irreverente, la verdad, porque en determinado momento sé como es el juego”, comenzó a decir.

En este sentido, el intérprete de éxitos como Prometiste, No hablen de Amor o Por mujeres como tú, aseguró que cuando sus hijos lleguen a una madurez profesional, cada uno emprenderá su vuelo y trayectoria artística a donde decida llevarla.

Pepe y Ángela son muy unidos (Foto Instagram: @angela_aguilar_)

“Cuando ellos hagan su trabajo como deben de hacerlo, como lo hacen ahorita y como van mejorando cada vez, evidentemente y sin poderlo parar tendrán que volar y hacer su propio camino. El día que eso suceda yo creo que triunfamos su mamá y yo”, comentó el cantante.

Por su parte, Leonardo Aguilar ahondó en que por el momento él no podría hablar sobre una separación de su padre y remarcó que si están todos en Jaripeo sin Fronteras también es porque buscan dejar un claro mensaje al público.

“De la separación no puedo ver a futuro, yo creo que lo que va a pasar... esto no lo hacemos porque tengamos que estar pegados juntos, es porque queremos y porque mi papá se ha dado cuenta que es importante promover la unidad, la familia”, sentenció.

Qué dijeron Ángela y Leonardo sobre sus ganancias

Durante la misma plática con el matutino de TV Azteca, Pepe Aguilar fue cuestionado sobre el manejo que existe sobre las ganancias de Ángela y Leonardo. Ante esto, el cantante de regional mexicano fue contundente con su respuesta.

El cantante recordó su trayectoria como solista (Instagram: pepeaguilar_oficial | angela_aguilaroficial)

“Lo que yo experimenté con mis padres fue un respeto tremendo a lo que significa la familia, sobre lo de su dinero, qué voy a andar queriendo su dinero, ellos quieren el mío, eso es por ese lado y por otro lado ha sido por inversión”, arguyó.

Asimismo, Ángela Aguilar intervino en apoyo de su padre y apuntó que no podía decir nada malo sobre su progenitor, pues él era quien la había apoyado en el crecimiento de su imagen pública.

“Ahorita yo me siento una sanguijuela, yo no tengo mas que agradecimiento, le debo la vida, mi carrera”, aseveró.

Finalmente, Leonardo se mostró de acuerdo con su hermana y aclaró cómo funcionan las finanzas familiares. De igual forma, rescató que Pepe sería quien da de su dinero para ayudarlos.

“Cada quien tiene sus cuentas de banco, cada quien se administra, yo firmo con la disquera de mi papá, mi papá es el banco, él es el que de su dinero va financiando nuestras”, cerró.

¿La familia Aguilar tiene pensado separarse? 😱🎤🤠

Cabe recordar que en fechas pasadas Ángela Aguilar y su padre se posicionaron en contra de una aparente filtración íntima falsa y la joven cantante mencionó durante la presentación de su nuevo perfume que ya emprendió acciones legales contra los responsables.

“¿Cómo pasó? no sé cómo pasó, pero yo creo que el respeto es lo más importante. No importa tu género, no importa quien te gusta, no importa como te decides percibir: ‘El respeto al derecho ajeno es la paz’”, dijo ante las cámaras.

Ángela aclaró que su equipo legal ya emprendió las acciones correspondientes para que las personas que hayan difundido dicho contenido sean llevados ante la justicia.

“A mí me faltaron al respeto y por ende voy a actuar con todo el peso de la ley, mi tía es mi abogada, entonces yo creo que tengo una gran responsabilidad”, sentenció.

*Información en desarrollo