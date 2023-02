Jornada 8 de la Liga MX será transmitida en su mayoría por tv abierta: dónde y a qué hora ver los partidos

Solo dos encuentros de la jornada 8 serán transmitidos de forma exclusiva por televisión de paga (Fotoarte: Jesús Avilés / Infobae México)

El torneo Clausura 2023 de la Liga MX tuvo su primera jornada doble; sin embargo, los partidos de media semana, correspondientes a la Jornada 7, fueron cuestionados luego de que sus transmisiones se realizaran por señal de televisión restringida o por las ya conocidas aplicaciones de streaming. Debido a esto, parece que los equipos buscaran recompensar a los aficionados por lo que la mayoría de encuentros del fin de semana irán por señal abierta.

La liga mexicana se encuentra en constantes señalamientos desde la aparición de las aplicaciones Vix y Fox Premium, ya que estas parecen limitar el número de aficionados que pueden ver un partido de futbol desde su hogar. Estas requieren de un pago adicional para poder disfrutar de los encuentros, aunque en algunas otras ocasiones la visualización es gratuita.

La Jornada 7 del actual torneo recibió señalamientos por parte de los aficionados luego de que seis de los nueve partidos fueran enviados a televisión de paga o aplicaciones de streaming con un costo adicional, incluso los denominados “cuatro equipos grandes” no tuvieron transmisión por señal abierta.

Ante esto, parece que la Liga MX y los equipos buscan recompensar a los seguidores ya que para el fin de semana las cosas han cambiado y aunque algunos encuentros irán por televisión restringida, contarán con transmisión simultanea en señal abierta, además de uno que se podrá disfrutar de forma gratuita en YouTube.

El acuerdo entre Fox Sports y TV Azteca beneficiará a los aficionados de la Liga Mx. (AP Foto/Tomás Stargardter)

Son cuatro duelos los que aparecen en la pagina oficial de la liga mexicana con transmisión en la señal de Fox Sports, sin embargo debido al acuerdo que existe con TV Azteca los encuentros Juárez vs León y Monterrey vs Necaxa serán por señal abierta, mientras que el Pachuca vs Toluca podrá ser visto de manera gratuita en el canal de Youtube de Marca Claro.

Además de los dos encuentros que compartirá con Fox, la televisora del Ajusco contará con el partido de Puebla contra Cruz Azul que también será visto por ESPN. Por otro lado, TUDN tiene marcados tres encuentros, los cuales serán transmitidos tanto en su canal de paga como en la señal abierta, además de su plataforma de streaming.

Querétaro vs Mazatlán y Atlético de San Luis vs Santos son los dos encuentros que serán de forma exclusiva por señal de paga, en Fox Sports y ESPN respectivamente, además de las aplicaciones de ambas cadenas.

Pachuca tendrá su tradicional transmisión por Youtube, de forma gratuita. Foto: @LigaBBVAMX

Fechas, horarios y canales de los partidos de la Jornada 8

Viernes 17 de febrero

Juárez vs León - 19: 06 hrs: Fox Sports y Azteca 7

Puebla vs Cruz Azul - 21:05 hrs: Azteca 7, ESPN y Star+

Sábado 18 de febrero

Atlético de San Luis vs Santos - 17:00 hrs: ESPN y Star+

Monterrey vs Necaxa - 17:06 hrs: Fox Sports y Azteca 7

Atlas vs Tigres - 19:05 hrs: TUDN, Canal 5, Afizzionados y Vix

Pumas vs Guadalajara - 21:05 hrs: TUDN, Canal 5 y Vix

Domingo 19 de febrero

Querétaro vs Mazatlán - 17:00 hrs: Fox Sports y Fox Premium

América vs Tijuana - 19:05 hrs: TUDN, Canal 5 y Vix

Pachuca vs Toluca - 21:05 hrs: Fox Sports y Claro Sports

¿Cuánto se debe pagar al mes por ver la Liga Mx?

Desde el segundo semestre de 2022, se ha venido discutiendo la privatización del futbol, luego de que varios partidos de la Liga MX empezaron a ser a través de plataformas de streaming, con un pago adicional. Además todo el torneo regular Apertura 2022 de la Liga Mx Femenil fue por señal restringida y mediante Vix.

El aficionado deberá desembolsar al menos 230 pesos al mes para no perder detalle de los partidos de la Liga MX, sin contemplar el pago de un proveedor de cable para aquellos encuentros que van por señal restringida. Son dos las principales aplicaciones que llegan a tener juegos exclusivos, siendo Vix, con un costo mensual de 119 pesos, y Fox Sports Premium, con un costo de 110 pesos mensuales.

Se adiciona Star+ de forma opcional para algunos encuentros, aunque en caso de contratar un proveedor de cable, se pueden seguir los juegos por los canales de ESPN. Si solo se quiere tener el servicio desde el celular, tiene un precio al mes de 119 pesos.