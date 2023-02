Qué dijo en vivo el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera de este miércoles 15 febrero de 2023

El presidente Andrés Manuel López Obrador realiza de lunes a viernes sus "mañaneras" desde Palacio Nacional. (Infobae/Jovani Pérez).

Fiel a la tradición desde que inició su gobierno, la administración de AMLO ofreció su conferencia mañanera en la que funcionarios explicaron avances en distintas áreas y recibieron preguntas de los medios de comunicación.

Aquí la transcripción completa de la conferencia que se transmitió en vivo este día y que publica la página web del Gobierno de México.2023: Año de Francisco Villa, el revolucionario del pueblo

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Buenos días. Ánimo, ánimo.

Bueno, pues vamos hoy a tratar dos asuntos:

Uno, como todos los miércoles, es el quién es quién en las mentiras, el avance que se tiene en la conexión de internet en todo el país, el programa de Internet para Todos, que se tenga la información de cómo vamos, porque es un compromiso que hicimos, que al término de nuestra administración, de nuestro mandato, vamos a dejar conectado con internet a todas las comunidades, a todos los municipios del país.

Ahora muchos municipios no tienen posibilidad de comunicarse con internet, ni siquiera las cabeceras municipales de varios; ahora ya menos, pero cuando llegamos eran como 500 municipios, cabeceras municipales que no se podía ni siquiera hablar por teléfono celular y ahora hemos avanzando. De eso vamos a informar el día de hoy.

Y empezamos entonces con Ana Elizabeth García Vilchis en ‘Quién es quién en las mentiras’.

ANA ELIZABETH GARCÍA VILCHIS: Muy buenos días, señor presidente. Con su permiso.

Hoy es 15 de febrero de 2023 y esta es la sección ‘Quién es quién en las mentiras de la semana’.

Vamos a iniciar con una que ya es conocida, vamos con un ‘Sélvame del fake’. No es verdad que el Tren Maya se detenga en el tramo 5 por orden del juez. En días pasados, la organización Sélvame del tren festejó en sus sociales que un juez de distrito del Juzgado Primero de Yucatán concedió una suspensión definitiva de la obra del tramo 5 del Tren Maya, que corre de Cancún a Tulúm, lo cual es falso; sin embargo, miembros de la oposición y comunicadores dieron por cierta la información y diseminaron la mentira.

Aquí vemos en la pantalla a Ernesto Méndez, a las senadoras Nancy de la Sierra y Minerva Hernández, la periodista Ana Francisca Vega, la organización liderada por Claudia X. González, ¡qué raro!, Sociedad Civil MX, entre otros.

Al respecto, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo publicó un comunicado desmintiendo esta información. Es claro que la obra del Tren Maya es legal y no se ha detenido, puesto que cuenta con los permisos y autorizaciones sobre el cambio de uso de suelo, por lo que no existe ningún impedimento para que este proyecto avance.

Fonatur está entregando toda la información requerida por el juez que lleva el caso del amparo 2878/2022 relacionado con el tramo 5. Sn embargo, esto no significa que la obra se haya detenido, ya que la consideración específica, bueno, más bien, la juez especifica es que no se afecte la flora en lugares donde no se cuente con el cambio de uso de suelo.

Y el hecho es que, además de que se cuenta con los permisos y autorizaciones, actualmente ya se está en los trabajos de terraplén e infraestructura. Fonatur recuerda que a través del programa Sembrando Vida se están reforestando 500 mil hectáreas del sureste mexicano con 500 millones de árboles, esto es un hecho sin precedentes.

En toda la ruta del Tren Maya se sembrarán árboles y las reservas naturales serán ampliadas hasta en un millón y medio de hectáreas. La reforestación y ampliación de áreas naturales que se efectúa en la zona del Tren Maya es un hecho histórico y contribuye a detener el deterioro ambiental que el sureste registraba desde hace años por esas empresas que la oposición tiende a defender.

Además, prácticamente la vida de… La mitad de la vía del Tren Maya será electrificada, lo cual contribuirá a disminuir emisiones contaminantes. Han sido más de 50 amparos de diversos intereses en los siete tramos, los últimos tres apenas hace unos días y que sigue demostrando que la obra del Tren Maya cuenta con los permisos ambientales y de cambio de uso de suelo y avanza para revertir el olvido que por mucho tiempo vivió el sureste mexicano, protegiendo el medio ambiente y los derechos de la gente.

La inauguración del Tren Maya, esta magna obra de la Cuarta Transformación encabezada por el presidente López Obrador, será en diciembre de 2023.

Y hasta aquí esta nota de ‘Sélvame del fake’, pero vamos con la siguiente.

Reforma afirma a ocho columnas que AMLO quiere militarizar el aire. Con sentido de humor involuntario, el diario Reforma el día 9 de febrero publicó en su primera plana ‘Dan cielo a militares’, en la que afirma que por la aprobación en la Cámara de Diputados de la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano se abre el paso a la militarización del cielo.

Esta ley, bueno, esto, por supuesto, lo que publica el diario Reforma a ocho columnas, como de costumbre, es falso. Vamos a explicar que esta ley otorga a la Secretaría de la Defensa Nacional la responsabilidad de garantizar la seguridad nacional a través del trabajo coordinado con dependencias y entidades de la Administración Pública Federal sobre el espacio aéreo.

Es un trabajo interdisciplinario entre dependencias con la finalidad de inhibir y contrarrestar las operaciones aéreas ilícitas y de aquellas que atenten contra la seguridad nacional para evitar lo que sí sucedía en sexenios anteriores, basta escuchar los testimonios sobre lo que hacían en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ahí en Estados Unidos en el juicio contra García Luna.

Y, bueno, vamos con la siguiente. Sergio Sarmiento miente y los usuarios de Twitter, bastante avispados, lo desmienten.

El columnista del diario Reforma y líder de opinión de la oposición a la Cuarta Transformación, Sergio Sarmiento, publicó un tuit el día 13 de febrero que dice:

‘El Rey Zambada dice que sobornó con cinco millones de dólares a García Luna durante la gestión como secretario de Seguridad, fue detenido y extraditado, pero también que pagará a funcionarios de la Ciudad de México —este tuit está todo mal escrito, pero más o menos sabemos a qué se refiere— cuando AMLO era jefe de gobierno’. O sea, que alguien sobornó a un funcionario durante la gestión del entonces jefe de gobierno, Andrés Manuel López Obrador, hoy presidente de la República.

Pero esto es falso, pero se comprende de quien ha desestimado las pruebas en el juicio del exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, Genaro García Luna, esto es público, lo ha hecho en sus columnas y en los programas en donde participa en debates.

Como ya dijimos, lo que dice es falso y es fácilmente comprobable con fechas, nomás por ver las fechas, puesto que, de acuerdo a los reportes del juicio que se lleva a cabo en Estados Unidos, ‘el Rey’ Zambada dijo que en 2006 pagó a un jefe policiaco del Distrito Federal cuando el hoy presidente de México estaba en campaña presidencial, no era jefe de gobierno.

El abogado de García Luna, fue el abogado de García Luna y no, como también dijo Loret de Mola, preguntó al ‘Rey’ Zambada si había dado dinero para la campaña de López Obrador, a lo que este declaró que no, que no había dado dinero para su campaña electoral; sin embargo, algunos periodistas y comentadores hicieron caso omiso de esto y publicaron las mentiras, como Publimetro, por ejemplo. Aquí vemos en la pantalla a Publimetro cómo hace pasar como cierta esta información, dice: ‘Última hora, AMLO es nombrado en el juicio contra Genaro García Luna; se señaló que el tabasqueño habría recibido siete millones de dólares para una campaña electoral’, lo cual nunca ocurrió.

Como decimos, esto no le importa a los opinadores y otros presentadores que antes hablaban de García Luna y ahora quieren desviar la atención. En El Universal, Eje Central, hasta los columnistas lo ponían como presidenciable y ahora está librando un juicio en Estados Unidos.

Esto es lo que dicen los opinadores, columnistas y seudolíderes de opinión es para manchar o intentar manchar al presidente de México. Ahí no quedó, pues en su misma cuenta de Twitter, usuarios le hicieron ver que mentía y solamente vamos a poner tres ejemplos, pero basta y les invitamos a ver en el tuit de Sergio Sarmiento cómo la gente ya no se deja engañar y le hacen ver que miente.

Rodrigo le dice: ‘Tu posición muestra falta de imparcialidad, lo que te hace una persona carente de ética y la profesión de cada uno de nosotros se lleva inmersa en nuestros ejercicios’.

Jorge Rodríguez, por su parte, dice: ‘Cada vez más decadente Sergio Sarmiento en sus notas, sin fuente ni veracidad, ni rigor periodístico. Totalmente falsa la nota. ¿Dónde quedó el periodista serio y profesional?’. Y se pregunta: ‘¿O nunca lo fue?’.

Y el tercero dice: ‘Qué bien lo acomodas cuando puedes. Cuando no puedes callar, pues callas como momia’.

En fin, hasta aquí esto.

Hay otros medios, como la revista Polemón, quien desmiente la información y dice: ‘Abogado de Genaro García Luna trata de asociar al presidente López Obrador y Jesús, ‘el Rey Zambada’, lo desmiente’.

En fin, ya decimos, otros medios también reprodujeron esta mentira.

Y esto, antes de terminar, les mostraremos esta gráfica, nada más para que se den una idea. Hasta aquí lo de Genaro García Luna y el abogado que le preguntó a él y no al revés.

Antes de terminar, les vamos a mostrar esta gráfica del monitoreo de medios sobre la cobertura del caso de Genaro García Luna.

Veamos bien, del 23 de enero al 13 de febrero, es la muestra y vemos que le dedicaron 42 por ciento de la cobertura total, esto es más o menos más de 22 mil notas; pero si descontamos los reportes de internet, la televisión y la radio y los periódicos, estos nada más le dedicaron unas cinco mil 269 notas al caso de García Luna.

Pero vemos algo aún más interesante, esto que estoy diciendo es apenas el 23 por ciento del total equivalente al espacio que sí le dieron al tema para desacreditar el plan B de la reforma electoral, del plan B de la reforma electoral o a la campaña negra de los incidentes del Metro de la Ciudad de México.

Un detalle más, en la cobertura del caso en televisión se relegan las notas de 12 a 20 minutos, es decir, inicia el noticiero y hasta el final o ahí en una notita ahí escondida informan sobre el caso de García Luna; o las editoriales y opiniones en la radio, alegando que los testimonios eran de oídas, cuando les conviene, ¿no? y estas oídas no prueban nada. Prácticamente, lo hemos visto, lo hemos escuchado, defienden al acusado. ¿Por qué será?

Y ya, hasta aquí esta sección.

Pero vamos a presentarles un video de Infodemia que nos pone un ejemplo de un personaje público, conocido por todos nosotros, que se dedica a diseminar noticias falsas contra el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Si me pueden poner el video, por favor.

(INICIA VIDEO)

VOZ HOMBRE: El expresidente Felipe Calderón ha utilizado su cuenta de Twitter para compartir noticias falsas e información sin verificar. A continuación, enlistamos cuatro ingredientes del coctel desinformador del expresidente.

Uno, Felipe Calderón compartió varias notas informativas asegurando que ‘el Rey’ Zambada sobornó con siete millones de dólares a Gabriel Regino para la campaña de López Obrador contra Vicente Fox; sin embargo, durante su testimonio, Jesús Zambada negó enfáticamente que el dinero fuera entregado para la campaña política de López Obrador. Además, en las elecciones presidenciales del 2000, donde resultó ganador Vicente Fox, no contendió López Obrador.

Dos, el 13 de febrero, Felipe Calderón tuiteó que por el capricho del Tren Maya murió atropellado un jaguar; sin embargo, la imagen que compartió en su tuit correspondía a un accidente ocurrido en Mato Grosso, Brasil, en 2016.

Tres, Calderón tuiteó el 12 de febrero una nota sobre el homicidio de un sacerdote en Jalisco, asegurando que esto no puede seguir así, para crear la percepción de que se trata de un fenómeno generalizado en el país, sin aclarar que el homicidio fue realizado por el hermano del sacerdote a causa de una disputa familiar.

Cuatro, en enero de 2022, el expresidente compartió una imagen falsa de una campaña publicitaria de una librería para criticar al Gobierno de México. La imagen fue desmentida por la cuenta oficial de la librería, asegurando que sus campañas no pretenden tomar posturas políticas ni religiosas.

Infodemia.

(FINALIZA VIDEO)

ANA ELIZABETH GARCÍA VILCHIS: Hasta aquí la sección de hoy. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

MANUEL BARTLETT DÍAZ, DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE): Unas breves palabras sobre el tema. Puede aceptarse éticamente, políticamente, socialmente, que más de 20 millones de la población mexicana, nuestra población, no puedan acceder a un instrumento tecnológico hoy fundamental para el más amplio conocimiento, la información y la intercomunicación con el mundo. Esto implicaría aceptar que 20 millones de mexicanos queden sometidos a un retraso secular, a una severa marginación; significa que millones de niños pueden para siempre quedar en desventaja frente a sus contemporáneos por la zona razón de vivir en lugares a los que el acceso se considere antieconómico no rentable. Esto es una inaceptable injusticia para el país.

En la rutina de la cotidianidad el tema puede pasar oculto para los otros millones, podía ser totalmente desapercibido, pero para el gobierno de la Cuarta Transformación sí los vio, sí los ha visto, por su estrecha vinculación con toda la sociedad y, pese a los enormes esfuerzos que se requieren, decidió integrar a estos 20 millones de mexicanos, a esos niños y adolescentes en formación a este indispensable instrumento, internet, pero internet para todos.

Presentamos hoy, por indicaciones del presidente López Obrador, dos videos que explican el cómo y el cuándo de esta formidable empresa de transformación, comprometida con hacer pasar a México de un Estado a otro, el del bienestar.

Participan en esta presentación Emiliano Calderón, que es el coordinador general de todo el proyecto; David Pantoja, que es el director de CFE-Internet para Todos; y Carlos Lerma, director de Altán Redes.

Muchas gracias, señor presidente.

(INICIA VIDEO)

VOZ MUJER: ¿Cómo se lleva Internet para el Bienestar a los 20 millones de mexicanos que no lo tienen?

En México más de 20 millones de personas no tienen acceso a internet, ni a la telefonía celular, por encontrarse en poblaciones inaccesibles, en regiones apartadas y marginadas.

Las personas que no tienen acceso a este servicio se encuentran aisladas de la información que incluyen internet, convirtiéndolas en víctimas de la marginación digital.

Esto representa una profunda desigualdad e injusticia, por ello el Gobierno de México ha puesto en marcha CFE Internet para el Bienestar para llevar internet a los millones de mexicanos desconectados de la información y la cultura, para que jóvenes y niños tengan la oportunidad de estudiar y desarrollarse intelectual, social y culturalmente y tengan acceso a la sociedad de información.

¿Cómo lo estamos haciendo?

Internet es una red mundial descentralizada de computadoras, equipos, tablets y enlaces conectados entre sí. A través de ella se intercambian fotos, videos, audios, libros e información diversa usando celulares, tabletas o computadoras, con ello las personas pueden comunicarse entre sí en cualquier lugar del mundo.

¿Y cómo estamos llevando internet a las 20 millones de personas que no lo tienen?

Lo primero que se necesita es unirlas a un nodo de internet mediante fibra óptica o conexión satelital. La fibra óptica son fibras flexibles de vidrio que conducen en su interior señales luminosas a través de las cuales viajan grandes cantidades de información por distancias muy largas.

La red de transmisión de la CFE ya tiene la fibra óptica en su cable de guarda. Esta red, conformada por las grandes torres que se ven junto a las carreteras, es la vía de transporte de grandes volúmenes de electricidad a lo largo de todo México y ahora por la fibra óptica que incluye transportará internet, además de electricidad.

En sus líneas de transmisión, la CFE ya dispone de 50 mil kilómetros de fibra óptica instalada, que hoy podrían darle poco más de una vuelta a la tierra y se proyectan construir 32 mil kilómetros más. La internet, por lo tanto, puede viajar por la fibra óptica en las torres de transmisión, pero de ahí ¿cómo llega a las comunidades aisladas y sus habitantes?

A partir de la ubicación de fibra óptica más cercana se realizan obras civiles, ductos, canalizaciones, registros, entre otros, para llevar estas conexiones de fibra óptica a torres de telecomunicación instaladas estratégicamente y en lugares altos para maximizar la cobertura a la población objetivo.

Si una comunidad estuviera fuera del alcance de la fibra óptica, su torre de telecomunicación se conecta a un nodo de internet por vía satelital. Cada una de estas torres de telecomunicación a su vez tiene una radio base que entrega los servicios de internet inalámbrico 4.5 G a la población.

Con este servicio inalámbrico, todos los habitantes de una comunidad con un teléfono celular, tableta o un equipo de banda ancha móvil podrá tener acceso a internet, ya que la señal viaja por el espectro radioeléctrico, es decir, a través del aire.

De esta manera, internet viaja a través de la fibra óptica en las torres de transmisión, de ahí a torres de telecomunicaciones, para después ir a radio bases y, por último, a los dispositivos de cada persona. Y así es como el gobierno mexicano conectará internet con apoyo de la CFE a los 20 millones de mexicanos en poblaciones de difícil acceso.

Por todo ello, el gobierno determinó que la empresa pública CFE, por su gran infraestructura de transmisión y conducción, así como su capacidad técnica, tecnológica y humana, desarrolle este enorme proyecto.

¿Quiénes participan?

A este esfuerzo se suman Altán Redes. En esta empresa había inversiones previas del Estado mexicano a través de la banca de desarrollo, así que el gobierno consideró importante una mayor participación en la empresa.

Actualmente, Altán tiene una concesión para cubrir la conectividad de más del 90 por ciento de la población de México, donde se incluye un porcentaje social. Ahí por donde Altán va tendiendo redes, tiende la infraestructura para conectar a comunidades de menos de cinco mil habitantes. Estas pequeñas poblaciones no son cubiertas por empresas privadas de telecomunicaciones, porque no les representa un negocio.

Altán tenía dos mil 675 torres en diciembre de 2018, a la fecha ha desplegado cuatro mil 771 torres más, hasta llegar a siete mil 446. Y gracias a las que construye CFE, al finalizar el sexenio habrá 12 mil 601, que darán cobertura a 118 millones de mexicanos.

Gracias a este esfuerzo de CFE Internet para el Bienestar no habrá una sola cabecera municipal que carezca de internet o telefonía y estarán conectados también hospitales, escuelas, Bancos del Bienestar y oficinas federales.

INTERNET MUJER: Nos llevaba como una hora para salir a Tizimín para ponernos una recarga y poder tener acceso a alguna comunicación.

Yo soy docente y me ha ayudado bastante porque me ha permitido enviarles tarea a mis alumnos, tener videollamadas con ellos sin ningún problema y, de igual forma, igual ellos me pueden enviar tareas.

VOZ MUJER: El Gobierno de México cumplirá el objetivo de llevar internet a esos 20 millones de mexicanos que ahora no lo tienen para que sean parte del universo de 118 millones de mexicanos conectados y la CFE llevará internet a todo México, como antes llevó el servicio eléctrico.

(FINALIZA VIDEO)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Tienen otro?

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS, COORDINADOR GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO DE PRESIDENCIA: Otro y falta lo de García Luna.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, sí.

(INICIA VIDEO)

OSCAR FUENTES, TÉCNICO INSTALADOR DE TORRES: A las cuatro o tres de la tarde pues ya hay neblina, entonces tratamos de no estar mucho tiempo allá arriba, nos bajamos y cuando vemos que se despeja pues otra vez a continuar con las labores.

Pues ahora sí que más que nada el beneficio es para los niños, porque como quiera uno de adulto ya no, ya va de salida, pero los niños, los que vienen ahora sí al futuro, pues yo creo que sí les sirve mucho, más que nada por el internet en la escuela. Y yo digo que también a los adultos porque hacen llamadas a larga distancia, ya sabes al menos de uno u otros familiares que tienen fuera. O sea, al final es un beneficio para la comunidad, sí es un beneficio muy grande.

VOZ HOMBRE: CFE Internet, Telecomunicaciones para Todos.

(FINALIZA VIDEO)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Adelante.

(INICIA VIDEO)

VOZ HOMBRE: Este lunes 14 de febrero fue el último día de testimonios en la Corte del Distrito Este de Brooklyn, Nueva York. La audiencia inició con la continuación del contrainterrogatorio de Jesús Reynaldo, ‘el Rey’ Zambada, por parte del abogado defensor César de Castro.

Cuestionado sobre las diferentes entre sus múltiples declaraciones ante fiscales estadounidenses, el testigo manifestó que no sabe qué anotan los fiscales y agentes durante las reuniones y que estos pudieron haberse equivocado. También admitió la posibilidad de haberse confundido ya que le daba miedo mencionar a García Luna. Señaló que es muy difícil hablar de una persona con tanto poder, pues uno piensa en su familia y en uno mismo.

Tras 12 días de audiencias en el juicio contra Genaro García Luna, los testimonios coinciden en que los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón protegieron al cártel de Sinaloa.

El abogado César de Castro intentó, a través de cuestionamientos hacer que ‘el Rey’ dijera que había dado sobornos para ayudar al presidente Andrés López Obrador. De Castro preguntó si era verdad que ‘el Rey’ había dado siete millones de dólares a Gabriel Regino para una supuesta campaña en la que López Obrador compitió contra Vicente Fox, el testigo respondió tajantemente que no, dijo recordar que había entregado dinero para una campaña, pero no para López Obrador y afirmó que no pudo haber dicho eso porque no es verdad.

Ante este intento de la defensa por ensuciar el juicio, la fiscal Saritha Komatireddy objetó enérgicamente y, tras una reunión privada de la fiscalía y la defensa con el juez Brian Cogan, el abogado defensor abandonó este tema.

Al final del interrogatorio, De Castro preguntó al testigo si tenía algún documento para corroborar que le pagaba dinero a García Luna, a lo que el testigo respondió que no.

La defensa utilizó la misma estrategia que con los demás testigos, refiriéndose a su historial criminal y los beneficios que les brinda dar su testimonio en juicios como el de García Luna para poder reducir su sentencia debido a los acuerdos a los que llegan con el gobierno de Estados Unidos.

La fiscalía, todavía muy molesta por las artimañas de la defensa, volvió a cuestionar al ‘Rey’ Zambada, hizo hincapié en que Zambada ha tenido decenas de entrevistas con el gobierno estadounidense y los resúmenes y transcripciones no son apuntes precisos, ni fueron hechos por los mismos fiscales; además, dichos apuntes no son firmados ni revisados por el testigo.

La fiscalía preguntó a Zambada si tenía alguna duda de haberle pagado a García Luna, a lo que el testigo respondió: ‘Claro que no, estoy seguro’.

La defensa entonces llamó a su primera y única testigo, Linda Cristina Pereyra, esposa de Genaro García Luna, cuyo testimonio se centró en intentar justificar la forma en que García Luna adquirió los bienes que fueron mostrados en audiencias previas.

Presentó facturas para probar que compró las motocicletas Harvey Davidson con tarjetas de crédito. Señaló que las dos casas en la Ciudad de México, la casa de Morelos y una papelería fueron comprados a través de créditos bancarios, hipotecas, ahorros y los ingresos de ambos, además de un seguro de separación individualizada cuando García Luna dejó la AFI. Los créditos fueron otorgados a García Luna por el Banco Inbursa y Fovissste.

Pereyra manifestó que en México su familia tenía hasta 20 personas de seguridad, lo que impedía que sus hijos tuvieran una vida normal, por lo que en 2012 decidieron mudarse a los Estados Unidos.

En el contrainterrogatorio, la fiscalía cuestionó inconsistencias en las declaraciones patrimoniales de García Luna y de ella de 2002 a 2013, a lo que Pereyra respondió que hubo errores, pero se resolvieron en ajustes posteriores.

Cuando la fiscalía intentó preguntar sobre las millonarias propiedades y los recursos de García Luna y la testigo en Miami, la defensa objetó y el juez Cogan recordó a la fiscalía que no está permitido preguntar sobre bienes adquiridos después del 2012.

Finalmente, la fiscalía le preguntó si apoyaba a su esposo, a lo que Pereira respondió: ‘Sí, vengo a apoyar a mi esposo y a decir la verdad’.

De esta forma concluyó la etapa de testimonios del juicio. El juez Cogan señaló que hoy, miércoles 15 de febrero, la fiscalía y la defensa presentarán sus alegatos finales y el jueves 16 de febrero comenzará la deliberación del jurado sobre los cinco cargos de los que se acusa a García Luna.

(FINALIZA VIDEO)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Muy bien. Vamos con Ramón Flores, que quedó pendiente.

PREGUNTA: Muy buenos días, presidente. Ramón Flores, del Centinela Informa y The Human Hoy. Y los funcionarios que lo acompañan.

Presidente, dándole seguimiento a una nota que, bueno, a una petición que le hicimos el día… Fue hace prácticamente cuatro meses. Presidente, ¿quién va a asumir la reparación del daño integral a Claudia Ivonne Sánchez Mayorga, que ya es libre y no fue culpable de ningún delito, por estar nueve años en la cárcel?, ¿será Teresa Ulloa, Rosi Orozco o las funcionarias de la Siedo Claudia Morales Larre y María del Carmen Navarro?, porque la Suprema Corte de Justicia dictó sentencia y no debieron ni detenerla en el cateo. Pero la Fiscalía de Asuntos Internos determinó que sí fue torturada, pero encubrieron a las funcionarias de la PGR, en aquél entonces la Siedo. Este caso fue con Felipe Calderón precisamente.

La Conapred también resolvió simplemente que le den una disculpa por escrito. Y la Unidad de Inteligencia Financiera descongeló las cuentas de Palomino Cárdenas con siete millones de pesos y las de Claudia no las han descongelado; pues no sabemos cuándo se las van a descongelar. Y aquí le voy a entregar ahorita los documentos.

También usted aquí nos dice que no hay delito sin castigo. ¿Y la tortura de más de nueve años en la cárcel, presidente? Y usted disculpe por estarle diciendo esto directamente. Pero también le voy a entregar los documentos. Si usted lo ordena, que se proceda contra las funcionarias y las supuestas defensoras de mujeres.

La Conapred, la Conapo y la Comisión de Víctimas, CEAV, ignoraron su instrucción y ahora revictimizan nuevamente a Claudia Sánchez Mayorga.

Presidente, también el doctor Crescencio Jiménez Núñez, de la Secretaría de Gobernación, al final de cuentas no apoyó en nada a Claudia. Y lo único que ella solicita es que pueda ser recibida por Pablo Gómez, el director de la UIF y también si puede ser recibida por la secretaria de Educación Pública, porque ella trabajaba como maestra cuando la detuvieron, tenía su plaza para… Únicamente lo que ella quiere es volver a retomar su vida, presidente. No sé si usted podría ordenar que la reciban en la UIF y en la Secretaría de Educación Pública.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, le pedimos a Pablo Gómez y a Leti Ramírez para que la reciban y también que hable sobre el proceso con Rosa Icela Rodríguez, de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. Le comentas tú eso, lo vemos con Jesús.

INTERLOCUTOR: Sí, ahorita le doy los datos a Jesús, de Claudia.

Presidente, también usted dio una instrucción para que el SAT, las aduanas, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Procuraduría Fiscal, la Cofece y la Fiscalía General de la República investigaran el espionaje y la corrupción de Grupo Andrade.

Usted en su campaña presidencial prometió que no iba a comprar ni un vehículo nuevo, pero aquí le voy a dar el modus operandi, cómo encontraron funcionarios de su gobierno y también funcionarios de otros gobiernos la manera de cómo poder sacar dinero.

Le informo que siguen los contratos direccionados con sobreprecios en patrullas y vehículos, ahora fue en la Secretaría del Bienestar por tres mil 640 millones de pesos y en alcaldías como Coyoacán, Álvaro Obregón, Cuauhtémoc y Cuajimalpa, entre otras.

Por ejemplo, en Cuauhtémoc la jefa delegacional sacó patrullas que únicamente —no sé si le han mostrado ese video, presidente— le dieron la vuelta a la alcaldía, las balizaron, no sabemos cómo las rentaron, la tenencia la están pagando en Morelos. Pero también le voy a dar a conocer, aquí traigo todos los documentos, también del contrato de la Secretaría del Bienestar.

¿Qué, no es mejor que ese dinero fuera para los pobres y no rentar carros con sobreprecios al mismo corruptor de siempre? Un ejemplo, cada vehículo de puro mantenimiento trae 130 mil pesos mensuales, estamos hablando de un millón 500 mil pesos anuales por cada vehículo, presidente.

Las fiscalías también están encubriendo a Grupo Andrade, que además se fue a Estados Unidos a ver… Bueno, este es otro caso. Pero, presidente, sus instrucciones de investigar a Grupo Andrade y las reuniones no se acataron, se agendaron citas en la UIF, en la Cofece, SAT, aduanas, la Secretaría de la Función Pública y la fiscalía.

La pregunta es: ¿quién está por encima de usted, presidente? Da órdenes de que sólo se contrate a Grupo Andrade y las plantas mexicanas o sus trabajadores no importan; o la austeridad que usted predica no le hacen caso, por ejemplo, sus funcionarios; y, aparte, los jefes delegacionales encontraron la manera de cómo poder sacar dinero, ya no a través de los penales, sino ahora a través de los vehículos que, como dice usted, no va a adquirir ningún vehículo, pero esos vehículos a renta, ¿para quiénes van a ser?

Y también hacerle la pregunta, porque lo que nosotros hemos querido investigar es quién paga la tenencia de estos vehículos, ¿la paga el arrendador o la paga su gobierno, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, en definitiva, no se han comprado vehículos para funcionarios desde que llegamos, yo uso los vehículos que dejaron en Presidencia y la mayoría de los vehículos que recibimos se vendieron, se subastaron. Porque en Presidencia casi todos los vehículos estaban blindados y yo no traigo carro blindado. Y no hemos comprado vehículos nuevos para funcionarios en general,

Si hay renta de vehículo, que puede darse, tiene que ser a partir de las necesidades de algunas secretarías para cumplir con su tarea, con su función, pero eso es fácil de saber, quiénes son los que están rentando y para qué y a quién le rentan y cuál es el procedimiento que están llevando a cabo.

Entonces, vamos a pedirle a la Función Pública que nos informe sobre eso, que tú entregues toda la información a Jesús.

INTERLOCUTOR: Okey, muchas gracias.

Presidente, en otro tema, dándole seguimiento a una nota que también dimos a conocer aquí, en esta ocasión por mi conducto, los jubilados de Bancomer quieren darle las gracias, que el 16 de agosto del 2021 le comenté el tema de los jubilados de Bancomer, a quienes los despojaron de su pensión a los 60 años en un 70 por ciento aproximadamente y algunos hasta el 100 por ciento y también del despojo de su seguro de vida sobre el que pagaron una prima de dicho seguro durante 35 años, a algunos les dejaron el 50 por ciento de este beneficio y a otros nada.

El tema de la disminución de la pensión aqueja a miles de jubilados bancarios, sin omitir que el esquema de pensión que existió en la banca era una de las grandes prestaciones que tenían y cuando Bancomer fue adquirido por banqueros españoles en el 2000 y a partir del 2006 el banco tomó la decisión arbitraria de despojarlos de este derecho. Es por eso que hay entre 500 y 600 mil procesos en las juntas federales esperando la impartición de justicia.

Los jubilados de Bancomer han sido recibidos por la maestra Alcalde, como usted lo instruyó, sólo que hay jubilados que ya llevan más de 18 años con sus procesos y no se ve para cuándo puedan darles justicia, ya que siguen fallando a favor de Bancomer.

Presidente, mi pregunta es: ¿se le puede pedir a su Consejería Jurídica que apoye a los jubilados a revisar estos casos, donde han sido injustamente despojados de su pensión a la cual tienen derecho, o usted podría intervenir hablando con los directivos de Bancomer para que respeten a sus jubilados?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Le encargamos a Luisa María Alcalde, ella puede verlo o, mejor dicho, seguir atendiéndolo, es mejor. Y ella puede incluso hablar con los directivos de Bancomer para ver si se llega a un acuerdo. Y si no es así, que se le dé continuidad, que avancen los procesos legales, las denuncias que han presentado. Con Luisa María Alcalde.

INTERLOCUTOR: Presidente, ya, por último, el periodista José Reveles en el 2008 reveló un dato demoledor, de que los escoltas de García Luna, precisamente hablando del juicio de García Luna, los escoltas de García Luna que fueron levantados junto con García Luna, declararon en la Cámara de Diputados lo que había sucedido en ese momento. Misteriosamente ningún medio le ha dado realce a este tema porque pues… No sabemos por qué callan sobre el tema de García Luna. Nosotros también estuvimos investigando, sabemos que las declaraciones están ahí.

Presidente, usted siempre ha dicho que su gobierno es transparente. ¿Usted haría un llamado respetuoso a los diputados a que, a través del archivo que tienen en la Cámara de Diputados, nos den a conocer esas declaraciones de los escoltas? para que el pueblo pueda saber qué fue lo que pasó, porque si levantaban a un secretario de Seguridad Pública, presidente, ¿qué le podía pasar a un ciudadano de a pie? Entonces, ¿usted haría un llamado respetuoso a los diputados, que nos revelen esas declaraciones de los escoltas en el 2008, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues yo pienso que sí, es un asunto de transparencia, no tienen por qué ocultar la información. Es un llamado a los directivos en la Cámara de Diputados para que les permitan conocer los archivos de la Cámara de Diputados. Además, está el instituto de la transparencia, se puede hacer formalmente la petición.

Pero, bueno, a lo mejor legisladores toman esta iniciativa y se investiga. Si existe esa información, sería muy bueno que se diera a conocer porque sí hay mucho silencio sobre este caso.

Y tú dices: ‘¿Por qué?’ Bueno, porque estamos hablando de la mafia del poder que dominó por mucho tiempo en el país. Es no sólo la delincuencia organizada, sino la delincuencia de cuello blanco, entrelazada, nutrida, alimentada mutuamente.

Lo de ayer es una muestra clara, el quererme involucrar este abogado falsario, calumniador, chueco. Resultó más derecho Zambada. Pero, si se analiza, este abogado es parte de la misma mafia de García Luna, de los jefes de García Luna y toda la red de delincuencia política, financiera de cuello blanco, que imperó en el país.

Es una vergüenza que, en los dos sexenios, ¿no?, de Fox y Calderón, este señor García Luna adquirió un poder omnímodo, se convirtió en un hombre muy poderoso, una carrera ascendente hasta llegar a ser el brazo derecho de Felipe Calderón.

Se equivocó el abogado, porque supuestamente el dinero que me dieron, siete millones de dólares, era para enfrentar a Fox. No les entendió bien cuál era la consigna, ¿no? de decir: ‘No, todos son iguales, todo es lo mismo’, lo de siempre del conservadurismo, ‘todos son iguales’. No, no somos iguales, nosotros no somos mafiosos ni somos corruptos.

Entonces, es interesante porque es un juicio que da a conocer el papel del gobierno sometido a una facción, sometido a una oligarquía y al mismo tiempo toda la red de complicidades, de componendas, que incluye medios de comunicación, la intelectualidad orgánica, todo, todo por completo. Por eso va a ser muy interesante esperar el veredicto.

Me llamó la atención. A ver, ¿por qué no se permitió que se dieran a conocer los bienes de García Luna en Florida?, ¿de dónde surgió eso, si es elemental que para conocer sobre el delito hay que seguirle la pista al dinero?, ¿y de dónde tanto dinero para casas, departamentos, yates, carros de lujo en Miami?

Y luego ¿por qué allá?, ¿por qué no en Guatemala, en Argentina?, ¿por qué en Estados Unidos?

Y otra pregunta también: ¿qué, no sabían los de las agencias que tienen a su cargo el combate al narcotráfico sobre lo hacía García Luna?, ¿por qué no declararon ellos?

¿Por qué no se trató lo de Rápido y Furioso, la introducción de armas en ese tiempo? Vamos a ver, porque ayer me pareció que hasta habían contratado a Loret de Mola, que era un montaje, pero vamos a ver el resultado. Nada más que aquí vamos a estar tratando el tema constantemente, aun cuando no se informe a nivel de los medios convencionales.

Ustedes dos, la compañera y ustedes tres, ahí, vamos a ver si llegamos.

PREGUNTA: Buenos días.

Jorge Díaz, de Ensenada, Baja California, de CNR y Lánzate.

Tengo aquí en mi mano, presidente, lo que la sociedad me ha pedido y solicitado de la problemática que usted siempre atiende y resuelve. Si me lo permite y también a mis compañeros, tengo lo de las cajas de ahorro. Lo hemos comentado y la propia gobernadora lo ha estado atendiendo y le quiero solicitar de nueva cuenta para la Caja Magisterial de Ensenada C, son casi 15 millones de pesos que no les pagan y usted comentó que les va a ayudar y ojalá que así se lleve a cabo. La misma gobernadora la semana pasada estuvo en Ensenada y lo comentó.

También la Cooperativa Magisterial ‘Benito Juárez’, tiene un adeudo un poco más alto, es de 19 millones desde el 2018, son más de mil maestros jubilados.

Eso es lo que le quiero comentar.

También hay un tema que tiene que ver con la Secretaría del Trabajo federal, uno que tiene que ver a nivel nacional con los ferrocarrileros. Si me lo permite ahorita mi compañera, hay un líder jubilado de un sindicato en donde, de acuerdo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tiene aquí una jurisprudencia, una instancia —bueno, aquí tengo los documentos— donde no se le permite a un jubilado ferrocarrilero estar al frente de un sindicato.

Esta persona se jubiló con 40 mil pesos y a los demás jubilados con mil 500 pesos. Ya tiene muchos años. Y tengo aquí la información y es esta persona que se llama Víctor Flores, 40 mil pesos y además no les ha dado cuenta de cerca de 345 millones de pesos, esto se ha permitido a través de la Secretaría del Trabajo.

Y yo le quiero pedir a usted esa intervención, que gente que ha muerto, como los jubilados profesores, esa justicia, esa aplicación de la justicia, presidente. Son personas que han estado ahí esperando, esperando y esperando.

Como también está un grupo de buzos que tienen más de 14 años, buzos que se dedican a la engorda del atún en Ensenada y una empresa no les ha querido pagar, a pesar de que aquí tengo la sentencia en mi mano. Son más de 70 buzos.

Y me llamó la atención, porque una semana antes me buscaron, platiqué con ellos, escuché las historias de cada uno de ellos y me decían lo siguiente, uno de 85 años, de 77 años, de 55 años y están esperando que la Secretaría del Trabajo que les ayude, el gobierno del estado, les ayude el gobierno federal. Y aquí está la sentencia y no se ha querido atender, no se le ha querido dar solución a este tema. Yo le quiero pedir a usted, que siempre ha atendido a Baja California y a Ensenada, esta situación.

Y otro tema también muy importante es que hay una empresa transnacional en San Quintín, en donde rentó unas parcelas, pasaron los contratos y han estado en pleito o han metido la denuncia y no se les ha querido regresar una empresa transnacional. Entonces, aquí se quieren quedar con las tierras, de Estados Unidos, en San Quintín. Traigo aquí los documentos. Si me lo permite, se los dejo a Jesús Ramírez.

Y pues también hay un tema que tiene que ver con las aduanas —traigo el documento también, presidente, también por respeto a mis compañeros y no extenderme en lo que le estoy explicándole— en donde en la aduana hay una manera de llevar a cabo una evasión fiscal.

¿De qué le voy a comentar?

Resulta que hay nada más una empresa, que cuando una persona que se dedica a la compra-venta de vehículos, que es un giro comercial, pues tienen que ir a una empresa en Estados Unidos y te dan una factura con un valor de un vehículo que me costó, por decir, mil dólares, pero esta empresa coludida con funcionarios de aduana no te hacen válida esta factura y te dicen: ‘Tienes que comprar una factura de 400, 800 dólares y en base a eso te voy a permitir que a través de las comercializadoras paguen los impuestos’, pero subvaluados, muy bajo. Entonces, hay, digamos, una desviación de dinero, un desvío de dinero ahí o una evasión de dinero.

Le quiero pedir su intervención para las aduanas. Tengo aquí el documento que le quiero hacer llegar, con todas y cada una de las pruebas de lo que le estoy diciendo.

Y otro tema que le quiero plantear aquí, que le quiero agradecer, que en el mes de noviembre que estuve yo aquí, que le toqué el tema de los autos de procedencia extranjera, en donde se terminaba el decreto el 31 de diciembre, gentilmente la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela, se comunicó conmigo y después en diciembre dio este anuncio de la ampliación al mes de marzo.

Pero le quiero platicar así 30 segundos, muy rápidamente, el tema de los autos de procedencia extranjera, que sus números de serie empiezan con letra también son usados por personas que van sus hijos a la escuela, al trabajo, fontaneros, carpinteros, que son vehículos que son de Toyota, Nissan, Honda. Y en esa ocasión, en esa llamada telefónica, la secretaria me dijo que estaban de acuerdo, no tanto lo del tratado de libre comercio, era más bien por la cuestión de, con estos países de Canadá y Estados Unidos, tenían esa comunicación para que esos vehículos no estuvieran involucrados en actos de delincuencia, digamos, de la comisión de delitos.

Yo quiero decirle, presidente, que es tan importante este decreto porque son personas que se van, una vez que llegue el plazo del 31 de marzo, van a estar ahora sí en la zozobra, ¿qué va a pasar? Son vehículos que estuvieron circulando en Estados Unidos, en California, en otras partes y que tuvieron sus placas, tuvieron su título y eso es lo que están pidiendo también, presidente, el que sea atendido este tema, más allá de la ampliación de la cuestión de los autos de procedencia extranjera.

Son básicamente lo que le traigo yo aquí a exponer. Y por supuesto, le siguen invitando a Isla de Cedros, que hay necesidades ahí.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Muy bien. Mira, que de Atención Ciudadana, la compañera de Atención Ciudadana, Gabriela, lo atienda para apoyarlo en las distintas gestiones y que Rosa Icela vea lo de la regularización de los carros. ¿Te parece?

INTERLOCUTOR: Claro que sí. Es importante lo del decreto también.

Y para terminar y una de vez reiterarle esta problemática, fíjese que en Ensenada, Baja California… Porque una de las bondades de este decreto es para que se utilice en el bacheo y ayer en la noche en mi portal preguntaba que en Ensenada cuál era su opinión con respecto al bacheo en Ensenada, si el bacheo o la reparación de las vialidades era bueno, malo, regular o pésimo y el 90 por ciento de las personas de los que son los seguidores me decían que es pésimo.

Entonces, aquí hay una llamada de atención para el municipio de Ensenada porque el bacheo, el uso de materiales o los constructores no lo están haciendo bien, acaba de llover y haga de cuenta que son como polvorones las calles de nueva cuenta. Entonces, sí sería bueno que haya una fiscalización, una supervisión en la aplicación del recurso público en ese tema.

Y las cajas de ahorro, presidente, ahora sí, una maestra, platiqué con ella hace un mes y que me entero que ya falleció por la falta también de esa parte.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Te van a atender ahora, la compañera de Atención Ciudadana y se va a ver también con la gobernadora de Baja California para seguir adelante.

INTERLOCUTOR: Lo de la Secretaría del Trabajo, nada más le quiero reiterar esa parte, 70 buzos. Me llamó mucho la atención un señor de 85 años, 14 años y con la sentencia, aquí traigo la sentencia.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, eso con Luisa María, la secretaria del Trabajo.

INTERLOCUTOR: ¿Ahí lo de los buzos?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí y lo de los ferrocarrileros.

INTERLOCUTOR: Es un jubilado y ahí está la ley de la Suprema Corte de Justicia, aquí está la persona y les dan mil 500 pesos de jubilación y él se jubiló con 40 mil pesos, que está recibiendo. Prácticamente tienen secuestrado el sindicato.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Quién lo supervisa? Debe de ser el gobierno del estado.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Sí, pero también forma parte del programa…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ahora que hablen con el compañero, que le informen.

Adelante. ¿Quién sigue?

PREGUNTA: Gracias, señor presidente. Muy buenos días a todas y a todos.

Liliana Noble, de Pulso Saludable.

Señor presidente, entre 15 y 20 mil muertes se pueden prevenir o serán ahora prevenibles gracias a la decisión unánime de 472 votos a favor en el pleno de la Cámara de Diputados por la regulación de las grasas trans o ácidos grasos trans. Esto es una decisión que me parece muy interesante y que va a modificar una forma de producción de estos alimentos o de estos productos que le llaman hipercalóricos.

Hay dos modalidades dentro de esta decisión: que solamente se utilice este ingrediente en el dos por ciento y que ya no sea utilizado de forma industrial.

Para ello, platiqué con el doctor López Ridaura al respecto y él me decía que esta decisión también va a impactar directamente en la incidencia y la prevalencia de las enfermedades no transmisibles: la obesidad, la hipertensión, la diabetes mellitus.

Yo le quisiera preguntar, señor presidente: ¿qué los llevó a tomar esta decisión, que lleva más de una década que se había estado tratando de empujar, pero no había tenido resultados hasta ahora?

Esa sería mi primer pregunta, gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues que se pone por delante la salud. No es lo prioritario, como era antes, lo mercantil, el lucro; se cuida la salud de los ciudadanos.

Vamos a seguir con las campañas contra productos chatarra que afectan la salud y lo mismo en el caso del maíz transgénico, todo esto que algunos no les gusta, pero tenemos, primero, que cuidar la salud y también proteger las variedades nativas de maíz.

Si de México es originario el maíz, no es posible que tengamos 60, 80 variedades de maíz nativo y se esté permitiendo el que se use maíz transgénico para la alimentación humana. Eso fue lo que ya se legisló, no se va a poder usar maíz transgénico para la alimentación de los mexicanos. Puede usarse para forraje.

Y además se están haciendo análisis, estudios, sobre el contenido de este maíz transgénico.

Entonces, en general no hay ahora ningún interés particular, de grupo, económico, que pueda estar por encima del interés general y, en este caso de la salud del pueblo, eso es lo que está sucediendo. Y ahí van poco a poco entendiendo que tenemos que cuidar eso, que es básico.

Y lo que hablaba yo ayer sobre la campaña contra las drogas, me dio muchísima tristeza ayer saber de una niña de 13, 14 años, que se suicidó y es muy probable que esto tenga que ver con las drogas químicas. Me dolió mucho, mucho, mucho. Tenemos que evitar eso.

Y hablaba yo de tres acciones y hay otras:

Lo principal, lo que más nos ha ayudado ha sido nuestras culturas, lo que yo decía, que tenemos costumbres, tenemos tradiciones, tenemos una gran reserva de valores que vienen de lejos, no de siglos, de milenios, eso nos ayuda mucho.

Por ejemplo, el que nuestras familias practiquen la ayuda mutua, que se mantengan integradas, es importantísimo, porque la familia es la principal institución de seguridad social.

Y ayuda mucho, a diferencia, con todo respeto, de lo que sucede en otras partes. Ayer hablaba yo de cómo en otros lugares apenas van llegando a la adolescencia y ya les están pidiendo que se salgan de la casa; acá no.

Ayer hablaba yo de un juicio de unos padres en contra de un hijo, que tenía 30 años y que no quería salirse y fueron a denunciarlo y el juez les dio la razón —no en México, en Estados Unidos— y para afuera. Eso no es común en nuestro país, por eso hasta abusan y se quedan más tiempo, ¿no?, pero son valores que tenemos, hay mucha fraternidad, no hay la soledad, no hay el individualismo que se da en otras sociedades.

Lo segundo es la atención a las necesidades de la gente, sobre todo de los jóvenes, garantizar el derecho al trabajo, el derecho al estudio, que no haya rechazados, todo esto que hacían, el llamar ‘ninis’, que ni estudian ni trabajan y no hacer nada por ellos. Eso es otra cosa que se tiene que seguir impulsando, la atención al pueblo y la atención a los jóvenes en especial.

Y lo tercero es informar sobre el daño que causan las drogas, tremendo daño, que no hay información suficiente, que tenemos que estar difundiendo de cómo se hacen todas estas pastillas, todos estos químicos.

A ver si no tenemos lo de los dos laboratorios de hoy que se encontraron en Sinaloa. Miren, ya el adelanto, en el caso del fentanilo, es el segundo laboratorio más grande que hemos encontrado y desde luego destruido.

A ver si tenemos… Miren, esto, esto es de ayer. Si es necesario, diario voy a estar hablando de esto. Miren, miren lo de los precursores, lo que usan, soca caustica, esto es de lo más dañino, destructivo que puede haber, esto altera completamente a cualquier organismo.

Si tienen el video, lo ponemos. Miren, ya no es la llamada ‘cocina’. Este laboratorio significó una pérdida, para los que se dedican al tráfico de estas drogas, de mil 500 millones de pesos.

Ya con eso.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Este es el otro.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, este es más rudimentario.

Todos debemos de ayudar a evitar que aumente el consumo de estas drogas, que son, repito, muy dañinas, peligrosas, que llevan a tomar medidas drásticas, extremas, con mucho dolor para familias, para todos.

Entonces, también con todo respeto, hay que tener más comunicación con los jóvenes, entre todos, en la familia, más comunicación, hay que tratar el tema, hay que tratarlo, tiene que ser tema de debate y buscar información, abuelos, padres, todos, sobre el daño y transmitirla, porque se carece de información. Y también que no haya soledad, que haya mucho amor, que se cuide a los jóvenes.

INTERVENCIÓN: ¿Por qué no mostrarlas aquí, presidente? ¿Por qué no mostrar aquí justamente el daño? Hay un laboratorio de Profeco que lo puede hacer.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, vamos aquí a hacerlo, sí, sí, lo vamos a estar haciendo, sobre esto.

A ver, ponlo otra vez.

(INICIA VIDEO)

VOZ HOMBRE: El fentanilo te engancha desde la primera vez, esclaviza tu mente y tu cuerpo. No destruyas tu vida. El fentanilo mata. No te arriesgues, no vale la pena.

VOZ MUJER: Si necesitas, ayuda llama a la Línea de la Vida: 800 911 2000

(FINALIZA VIDEO)

INTERLOCUTORA: Gracias, señor presidente.

En una segunda pregunta, justamente ayer se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto para sustituir el 100 por ciento al glifosato, así como la utilización del maíz transgénico.

El secretario de Agricultura de Estados Unidos, Tom Vilsack, se dijo decepcionado ante esta decisión, porque él dice que el comercio o la forma en la que se modifican estas plantas está basado en la ciencia.

Tuve la oportunidad de estar en la Universidad de Purdue, en Estados Unidos, en donde, efectivamente, te enseñan cómo modifican la planta, tanto de la soya, como del maíz.

El tema no es la modificación, porque lo hacen con tecnología de punta para hacer las plantas más fuertes para las inclemencias del medio ambiente, aquí el problema es que este tipo de plantas tienen que ser irrigadas a través de la utilización de algunos herbicidas como el glifosato, que, a decir de los expertos, llega a producir serios daños a la salud y entre ellos el cáncer.

Este funcionario público dice que va a revisar con su oficina a detenimiento esta decisión.

¿Cuál sería su opinión al respecto?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues que estamos platicando con ellos en muy buenos términos, explicando por qué tomamos esta decisión que tiene que ver con la salud y ofreciéndoles que podamos hacer las agencias de salud un análisis sobre el maíz transgénico, sobre sus contenidos.

Ellos dicen que tienen expertos y sí, tienen contratados hasta a premios nobeles, pero sigue habiendo mucha información en contra de estas semillas y sobre todo por la utilización de agroquímicos que afectan la salud.

Entonces, lo que estamos planteando es que podamos estudiar conjuntamente si existen o no existen los daños, esto no sólo es en beneficio de los consumidores mexicanos, también para los consumidores de Estados Unidos.

No se deben de permitir en ninguna parte alimentos que puedan resultar dañinos a la salud y por encima, repito, de lo mercantil, de lo lucrativo, de lo comercial, debe de estar la salud y estamos avanzando con ese propósito. Hasta ahora han ido ellos entendiendo, ¿no?, que tenemos que actuar así.

Hay una situación también especial, nosotros tenemos afortunadamente producción suficiente de maíz blanco para el consumo humano, o sea, no necesitamos importar maíz blanco, lo que se está buscando es que el maíz transgénico no se use, no se mezcle y se haga harina de maíz. Y se está investigando constantemente, porque sí para el forraje y durante algún tiempo en tanto se hacen los estudios, eso lo que estamos haciendo, ¿no?

No hay ruptura, es fijar nada más con claridad el que no se admite el transgénico para alimento humano.

INTERLOCUTORA: Y, finalmente, señor presidente, si me permite, alguno de sus invitados si nos pudiera explicar un poquito más. Entiendo que este Internet para Todos va a ser a través de unos chips que se pueden adquirir en las oficinas de Telecomm. Me gustaría saber si este proceso es real, cuándo cuestan los planes, cuánto tiempo son, etcétera, para que la población lo conozca.

Gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Adelante, sí.

DAVID PANTOJA MELÉNDEZ, DIRECTOR GENERAL DE CFE TELECOMUNICACIONES E INTERNET PARA TODOS (CFE-TEIT): Buenos días a todos.

Bueno, básicamente tenemos las oficinas de Telecomm y también tenemos una, digamos, serie de puntos de recarga, todo esto se puede consultar en la página.

Tenemos planes, el plan más básico para asegurar la conectividad de la gente, es un plan de 30 pesos al mes, un peso al día, que tiene un giga de datos al mes.

INTERLOCUTORA: ¿Y de ahí a…?

DAVID PANTOJA MELÉNDEZ: Bueno, ahí hay planes hasta semestrales, incluso anuales, el plan más grande que tenemos es de dos mil 100 pesos por un año, tiene 20 gigas al mes. Y el lugar donde se pueden conseguir los chips es ahorita en algunas oficinas de Telecomm, nada más recordar que estamos nosotros orientados más hacia la parte rural.

INTERLOCUTORA: Es únicamente la parte móvil, ¿cierto?

DAVID PANTOJA MELÉNDEZ: La parte móvil.

Independiente de eso, también tenemos 64 mil puntos de internet gratuito en todo el país que funcionan con señal de wifi, ahí no hay necesidad de tener ningún chip. En la página de CFE Internet para Todos viene la ubicación de todos estos puntos y ahí se puede revisar. Esos puntos van a llegar hasta 100 mil al final de este año.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Por qué no pones las láminas? A ver si comentas lo que mostraste, explícalo.

DAVID PANTOJA MELÉNDEZ: Al inicio de la administración existían más o menos un 20 por ciento de cabeceras municipales que no tenían conectividad, 531; ahorita ya se redujeron a 117, a finales de este año el 100 por ciento de las cabeceras municipales van a contar con servicio de telefonía.

Y, bueno, aquí está la distribución, son 62 mil 413 puntos de internet gratuito en todo el país. Se utilizan diversas tecnologías para dar internet gratuito. Pero básicamente las personas se pueden acercar a plazas, sobre todo escuelas y pueden acceder a la red de internet sin costo alguno.

La diferencia, digamos, es el alcance en el internet de wifi gratuito o internet público gratuito, el alcance es aproximadamente entre 50 a 60 metros y, en cambio, ya con la telefonía móvil, digamos, la movilidad ya se hace posible, se puede uno mover distancias mayores.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Quién sigue?

PREGUNTA: Buenos días, presidente. Buenos días a todos.

Shaila Rosagel, corresponsal de Grupo Healy: El Imparcial, de Sonora; La Crónica, de Mexicali; y Frontera, de Tijuana.

Presidente, antier Lorenzo Córdova dijo en un evento que confía que la Suprema Corte de Justicia invalide el plan B, la reforma electoral, para que las elecciones de 2024 se den bajo la legislación vigente.

Me gustaría saber qué opina de esto, presidente y cuál es la expectativa que se tiene en relación con la Corte y las controversias constitucionales que han metido.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues va a resolver la Corte sobre si es constitucional o no la ley electoral que propusimos y vamos a esperar el resultado.

Ellos están agarrando esto como bandera política, van a hacer hasta una manifestación, pero en el fondo lo que buscan es agruparse en contra de nosotros, en contra de la transformación, lo que quieren es que regrese el régimen de corrupción que prevalecía, entonces cualquier cosa se convierte en bandera.

No se conformaron con bloquear la reforma constitucional en materia electoral, que significaba un avance importantísimo, porque era reducir de 25 mil millones al año a 15 mil el presupuesto que se destina a las elecciones. Se pudieron haber liberado 10 mil millones de pesos para el desarrollo del país, para el bienestar del pueblo, si se hubiese aceptado una reducción en el presupuesto de los partidos, si se hubiese aceptado que en vez de 500 diputados haya una representación de 300, que ya no existan diputados plurinominales.

Los más activos defensores del régimen de corrupción ni siquiera son electos por el pueblo, siempre están de diputados o de senadores porque están en las listas de plurinominales, las listas que mandan los partidos, no se someten al escrutinio público, a que la gente los elija.

Entonces, ya eso no se pudo, entonces quedó nada más la posibilidad de una reforma legal, muy acotada, porque no se pude ir en contra de lo que establece la Constitución y, sin embargo, ya es bandera, como si ellos fueran los paladines de la democracia, cuando es exactamente lo contrario, la democracia en México se ha ido consolidando a pesar de ellos. Ellos son antidemocráticos, ellos son los promotores o defensores, o encubridores de los fraudes electorales.

Ayer recibí una información que el día que van a hacer el movimiento aquí, supuestamente para defender la democracia, ya están convocando en España para manifestarse enfrente a la embajada, porque supuestamente nosotros estamos atentando contra la democracia.

No creo que vayan a la manifestación los que están viviendo allá. ¿Cómo se llaman? Salinas y los expresidentes, pero en una de esas, porque hay muchos conservadores allá. Pero es politiquería, básicamente.

INTERLOCUTORA: Presidente, ¿usted confía que la reforma está lo suficientemente fuerte para enfrentar estas controversias?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí y además tiene muy pocos alcances, es nada más ahorrar para que se puedan liberar recursos, porque es excesivo lo que gastan, lo que aquí dijo la vez pasada Pablo Gómez, de que ganan más que el presidente los funcionarios del INE, violando la Constitución mediante argucias legaloides, amparos y otras triquiñuelas.

Es gente muy inmoral y muy hipócrita, es un doble discurso siempre, pero, bueno, hay que seguir adelante porque a pesar de esa oposición conservadora, rancia, se va avanzando en la transformación del país. Y pues nunca es fácil una transformación, siempre hay reacciones y reaccionarios, pero hay que seguir adelante y la gente lo está entendiendo muy buen y está ayudando mucho.

México es de los países, lo repito, con más conciencia en su pueblo, es de los pueblos con más conciencia en el mundo. El pueblo de México es donde hay menos, casi está desapareciendo el analfabetismo político.

Por eso el coraje de las élites, porque eran los que manejaban todo, el pueblo no era tomado en cuenta, el pueblo no existía, era la llamada clase política, el círculo rojo, ‘la política es asunto de los políticos’. Los medios, los columnistas, editorialistas, intelectuales orgánicos, eran los que formaban, lo que decía Lucas Alamán en el siglo XIX, la opinión general y ahora se le llama opinión pública.

Pues ya no es así, ya es otra cosa afortunadamente. Yo creo que es el principal cambio que se está dando, el cambio de mentalidad, porque cuando cambia la mentalidad de un pueblo cambia todo, es lo más difícil de lograr.

Siempre sostengo que se pueden dar revoluciones, luchas armadas y hay cambios. Una vanguardia, un movimiento, una guerrilla, llega al poder o hay una revolución, pero la gente sigue pensando igual, no es una toma de consciencia colectiva, masiva. Por eso también el fracaso de muchas revoluciones, la decepción que causan movimientos revolucionarios, porque llegan los dirigentes y traicionan, porque es una vanguardia.

Lo ideal es que, sin movimiento armado, sin violencia, se pueda generar un movimiento transformador a partir de una revolución, pero de las consciencias. Por eso es muy importante la Cuarta Transformación, estamos arrancando de raíz el régimen corrupto, de injusticias, de privilegios y lo estamos haciendo de manera pacífica.

Claro que les da muchísimo coraje, pero también debemos agradecerles a nuestros adversarios que no pasan de eso, de la calumnia, con su máxima de que la calumnia, cuando no macha, tizna; pero ya eso no funciona. O la máxima de Goebbels, de una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad, ya tampoco funciona o ya no tiene el mismo efecto.

Porque, por ejemplo, aquí en la ciudad sí el bombardeo hace dudar a algunos porque es muchísimo, es hasta dañino, pues. Yo creo que enferma estar escuchando la radio, sí es enfermizo lo de los conductores de radio, de televisión, se les ve en la cara.

El otro día estaba yo viendo un debate, no debate, una reflexión de un grupo —a ver si la encuentras por ahí— de un economista que estaba diciendo por qué estaban bien las cosas, pues, en el país y lo estaba entrevistando Zuckermann. A ver si lo encuentras.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: En Foro TV o…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: En las redes, digo, yo lo vi en las redes.

Y estaba… Porque el economista le decía que pues estaba funcionando la economía, ¿no? y él estaba así, trabado, pues.

Que por qué tres razones por las que el peso se estaba fortaleciendo y el economista decía: ‘Bueno, porque subió las tasas antes que en Estados Unidos, actuó bien; segundo, porque hay finanzas sanas; y tercero, porque está llegando inversión extranjera y está funcionando el tratado’. Y estaba este así.

‘Claro, ―dice― podríamos estar mejor’. Dice: ‘Sí, el peso está en 18.60, podría estar en 17.50’ y Sarmiento ¡uy! y Ciro y Loret, López-Dóriga y todos, Cárdenas. No, no, no, son… Y cada vez más enojados. Deberían de tomarlo con más sentido del humor, no enojarse tanto, entender que son los nuevos tiempos y ya. Pero estamos enfrentando todo eso.

INTERLOCUTORA: Gracias, presidente.

En una segunda pregunta, usted propuso a la tribu seri allá en Sonora que dejaran de cazar el borrego cimarrón a cambio de que el gobierno les entregara la cantidad que obtenían por esta caza. ¿En qué quedó esta propuesta, presidente? Y preguntarle si va a insistir o se va a retomar esta propuesta en un futuro.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Nos pidieron tiempo para buscar un consenso, ellos lo están tratando y lleva su tiempo. Y lo que no queremos es que haya división, que si hay un acuerdo sea por consenso, en eso estamos.

Y ahora voy allá, vamos a estar. Desde el jueves viajamos. Bueno, mañana, mañana vamos a inaugurar la avenida de Tonanitla, que es una avenida que nos va a permitir llegar más rápido al aeropuerto ‘Felipe Ángeles’, mañana antes de irnos a Hermosillo.

Entonces, el viernes tenemos la reunión de seguridad en Hermosillo y también la conferencia de prensa.

Luego, tenemos una reunión del Banco del Bienestar.

Posteriormente, vamos a Peñasco, porque ya vamos a inaugurar en Peñasco la primera etapa de la planta solar. Todavía es el inicio, pero ya vamos a inaugurar. Esto el viernes.

Y terminamos, aprovechamos lo que se gana de tiempo, aprovechamos para terminar en Nogales, en una reunión de todo lo que se está haciendo en aduanas fronterizas. Ahí tengo entendido que van a participar también autoridades de Arizona, es una reunión para evaluar lo del libramiento de Nogales, que se está proyectando y todas las obras que se están haciendo para mejorar el paso en aduanas fronterizas.

Al día siguiente, el sábado, vamos a inaugurar el camino de Agua Prieta a Bavispe. Esa obra es muy importante. Me da mucho gusto que se terminó, porque la recorrí como dos o tres veces cuando estaba de terracería y se hacía muchísimo tiempo y ahora se va a acortar el trayecto de Bavispe a Agua Prieta.

Además, va a comunicar a ejidos, comunidades marginadas. Y es una obra que también se hace como homenaje a las mujeres y a los niños que perdieron la vida cuando se dio ese atentado, el asesinato de la familia Miller, Langford y LeBaron. Entonces, ya vamos a inaugurar ese camino.

Luego, voy a firmar el decreto para entregar la concesión del litio del país, todas las reservas, a la Secretaría de Energía.

Y el último acto del sábado va a hacer la evaluación de la ampliación del camino hacia Guaymas.

Y al día siguiente, que es 19, domingo, vamos a estar con los pueblos yaquis, vamos a supervisar la obra de riego y el acueducto que se están construyendo en los pueblos yaquis, todo el sistema de riego y el acueducto.

De ahí regreso porque a las 5:00 de la tarde en Santa Lucía vamos a llevar a cabo la ceremonia para la conmemoración del Día del Ejército, 19 de febrero, es un aniversario más.

Se fundó, se decidió la creación del Ejército por Venustiano Carranza cuando detuvieron al presidente Madero, cuando el golpe de Estado de Huerta, un 19 de febrero de 1913. El 23 asesinaron al presidente Madero, el 23 de febrero y al vicepresidente Pino Suárez, que también vamos a tener ese día un acto aquí.

Pero eso es Sonora, o sea, vamos a estar tres días recorriendo todo ese gran estado.

INTERLOCUTORA: Gracias, presidente.

Ya, por último, presidente, el fin de semana pasado en Tijuana un grupo de delincuencia amenazaron a un grupo musical que se dedica a cantar narcorridos y que iba a tener un concierto este grupo; entonces, se canceló el concierto ahí en Tijuana por estas amenazas que hubo. Creo que tiraron balazos al aire, hubo narcomantas en contra del cantante.

Allá las autoridades municipales están tomando como… Están… Bueno, una de las decisiones que han tomado es que van a tener cuidado con lo que cantan estos grupos musicales con las letras de las canciones, se está planteando que no se permite que se canten los narcorridos en los conciertos.

Yo le quiero preguntar qué opina de este tema, ahorita que estaba hablando también del asunto de las drogas, del impacto que tiene en la juventud, qué opina de este tipo de conciertos que se den en zonas donde está golpeado por la violencia, como Tijuana, en donde se cantan narcorridos.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues ojalá y no se canten, ¿no?, los narcorridos, pero no hay que prohibir nada, lo que hay que hacer es informar más. Porque lo que sucede es que hay un desequilibrio, un desbalance: por un lado, los narcorridos; por otro lado, las series de las bandas.

Siempre lo hemos dicho aquí, el éxito que tienen las series, porque es con mucho dinero que se hacen esas series, entonces son actores de primera, de los mejores y todo lo que proyectan pues es un mundo color de rosa.

PREGUNTA: Una apología.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, es una apología de la violencia. Mujeres muy guapas, hombres guapos, bien vestidos, así las casas, como las de García Luna, casonas; los carros último modelo, las alhajas, todo esto de tener animales exóticos.

Y luego el poder: ‘Háblale ahí al general y dile que vamos a llevar a cabo una operación, con la clave 35/45, para que no esté nadie en el aeropuerto de la Ciudad de México’. Y no es fantasía, es realidad.

Entonces, eso se difunde muchísimo. ¿Y qué hay del daño de las drogas? O sea, para contrarrestar el narcocorrido o las series, o todo este estilo de vida, de lujo barato y también de mucho sufrimiento, o de felicidad efímera. ¿Qué hay? Nada, muy poco.

Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, porque nosotros podemos y lo estamos haciendo, enfrentar la violencia, reducir el número de homicidios, secuestros, estamos trabajando bien en eso, garantizando la tranquilidad, la seguridad, sí, pero si no atendemos el problema del consumo, se va a dificultar más, porque eso sí es un asunto grave, grave, grave.

PREGUNTA: ¿La niña es de Tabasco?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Mande?

INTERLOCUTOR: ¿La niña es de Tabasco, la que se suicidó?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, fue aquí en la ciudad.

PREGUNTA: ¿Fue un reto, de los famosos retos?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no.

Entonces, necesitamos mucha, mucha, mucha información. Sí es un problema gravísimo lo del fentanilo, lo de los químicos.

PREGUNTA: ¿Podría venir un experto a explicarnos esto del fentanilo?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, estamos trabajando sobre eso, incluso estamos pensando hasta en una campaña nacional más intensa que la de la Coca-Cola y que la de las Sabritas y que la de… ¿Cuál otra hay así, famosa?

PREGUNTA: Lo de los cigarros.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, lo de los… ¿Cómo se llama? Vapeador. No, pero vapeador no hay campaña. No, no, no, yo me refiero a las campañas comerciales de los productos chatarra y todos estos, que están dale y dale y dale, ¿no?

PREGUNTA: Apuestas.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Apuestas, sí, sí, sí, todo eso.

PREGUNTA: Los casinos.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Casinos. O sea, una cosa así, lo que… Y vamos a utilizar también todos los medios de información, eso lo tenemos ya decidido y no se debe de dejar, o sea, que terminemos nosotros y que ojalá y se continúe con eso.

PREGUNTA: ¿Ya aumentó el consumo, presidente? ¿Qué cifras le dan?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no, no, afortunadamente no. O sea, tenemos localizados ciertos sitios, pero, por ejemplo, Guanajuato, no nos explicábamos por qué tantos homicidios. O sea, si es un estado con una tradición cultural de mucho tiempo, de valores, de integración de la familia, de creencias, pero además con mucho crecimiento económico, de los estados con más crecimiento en la economía, entonces ¿por qué tantos asesinatos entre bandas? Pues estamos llegando a la conclusión y se está trabajando en eso, de que tienen más consumo interno que en otras partes.

Por ejemplo, Querétaro está ahí de vecino y no es lo mismo en homicidio, incluso Jalisco, bueno, Michoacán, ya no hablemos de Aguascalientes.

¿Qué está pasando?

Pues estamos encontrando de que hay más consumo de químicos.

PREGUNTA: Cristal.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Cristal. Y vinculado a ciertas plantas manufactureras. Entonces, tenemos que actuar ahí, porque el pleito es por el narcomenudeo, o sea, por el consumo.

Eso afortunadamente no lo tenemos. Bueno, les ponía yo el ejemplo, ni en Sinaloa, ahí donde están esos laboratorios no hay ese consumo, porque todos esos laboratorios eso es para tráfico, eso es narcotráfico.

Entonces, lo más dañino, todo es malo, pero lo que más debe de preocuparnos es lo del consumo, porque lo que está pasando en Estados Unidos es gravísimo, o sea, están falleciendo de sobredosis más de 100 mil por fentanilo. Entonces, eso —toco madera— no esperar por ninguna causa que eso se haga extensivo. Es un riesgo latente, es algo que tenemos que atender y lo estamos haciendo, y, repito, lo que más nos ayuda es la gran reserva de valores que tiene el pueblo de México y lo que se está haciendo ahora en beneficio de la gente y de los jóvenes, que se pueda trabajar, ser feliz en donde se vive con la familia, entonces, es el tema básico.

PREGUNTA: ¿Cuántos estados están en ese riesgo, presidente, de alza en el consumo de fentanilo?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Mande?

INTERLOCUTORA: ¿Cuántos estados están en este riesgo de alza en el consumo de fentanilo?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Básicamente lo de cristal, está en algunos lugares de la frontera, muy localizados y el caso de al que me estoy refiriendo.

Y lo estoy expresando porque lo tenemos que enfrentar entre todos. Son cosas que se ocultan, que no se quieren dar a conocer. No, hay que ventilar estos asuntos y entre todos ayudar.

No se puede cambiar una realidad que no se conoce, entonces lo importante es saber esto y tenemos ya bastante información. Y lo que tenemos que hacer es informar, orientar, evitar la desintegración de las familias, trabajar abajo en colonias, ayudar a los jóvenes.

Cuando fui jefe de gobierno teníamos un programa para promover que los jóvenes en colonias con mayor desintegración familiar contaran con un tutor. Es que cuando falta el padre, falta la madre, pues ese vacío lo llena el jefe de la pandilla, el jefe de grupo.

Entonces, la idea es: a ver, hay maestros, hay muchos profesionistas que viven en las mismas colonias, entonces teníamos tutores y ellos se hacían cargo de estar pendientes los jóvenes y de promover el deporte y de llevar a cabo actividades sociales, culturales, recreativas. Tenemos que trabajar así y al mismo tiempo informar, informar mucho.

PREGUNTA: Presidente, ¿se ha incrementado (inaudible) por el fentanilo que se queda en México?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no, no tenemos ese dato, más que nada es para consumo afuera, es tráfico, pero no debemos, no debemos confiarnos, porque sí hay ya consumo, no igual, no, no hay comparación.

Una de las cosas que vamos a estar aquí informando cada vez que haya una reunión de salud de los martes, vamos a estar informando sobre causas de fallecimientos, de muertes por sobredosis y en comparativos. Hasta ahora se dan, pero no igual que en otras partes.

PREGUNTA: ¿Por estados?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, acabamos de dar instrucciones para que se envíe una circular a todo el sistema médico para que en las actas de defunción se establezca y que no se omita o que no se oculte.

PREGUNTA: (Inaudible) de un infarto, pero a causa de consumo de cocaína.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Por ejemplo, por ejemplo, sí.

INTERLOCUTORA: Que sea específica…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Específica, sí. Lo acabamos de resolver eso para dar a conocer.

Ya sabemos que el primer lugar de mortalidad está ahora, después de la pandemia, vuelven a ser los infartos y así, pero queremos estar midiendo esto.

PREGUNTA: ¿El objetivo es llevar un control o un índice? ¿Cuál es el objetivo?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Un control, tener la información, saber qué está sucediendo, en dónde están ocurriendo estos casos para tener una atención especial.

PREGUNTA: Tal vez si por la vía de la rehabilitación.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí y se está trabajando en eso, porque ya hay centros de rehabilitación, se están equipando, se están contratando sicólogos. Ya en casi todos los hospitales del IMSS-Bienestar ya hay sicólogos, en casi todos. Y tenemos los programas de jóvenes para orientación y ya también lo que es salud mental en los hospitales, se está trabajando en eso.

Esas son actividades, preventivas, pero importantísimas, importantísimas.

Ya hablamos bastante el día de hoy, ya es la hora del desayuno. ¿Quién quedó pendiente? Mañana, sin lista.

PREGUNTA: Presidente, el rescate…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Lo de Turquía?

INTERLOCUTOR: El rescate de los cuerpos de los mineros en el…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, podríamos informar, sí, mañana, sí, sobre el rescate.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Tengo el video de la entrevista.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: A ver, pues.

(INICIA VIDEO)

LUIS DE LA CALLE: Un conjunto de riesgos importantes que hay que tomar en cuenta y que hay que… Desde el punto de vista mexicano, el antídoto contra casi todos esos riesgos que señala atinadamente Sabino es integrarse más en América del Norte.

LEO ZUCKERMANN: Y nos vinieron a invitar a eso, ¿eh?, por cierto.

LUIS DE LA CALLE: Sin duda, o sea, sin duda.

LEO ZUCKERMANN: Es que cuanto tú negociaste el tratado, el que quería que lo invitaran era a México; ahora nos está invitando a una mayor profundización es Estados Unidos.

LUIS DE LA CALLE: Si, o sea, México…

LEO ZUCKERMANN: Importaciones.

LUIS DE LA CALLE: Bueno, eso lo dijo el presidente, pero cuando renegociamos el tratado México era un error de redondeo en las cifras económicas de Estados Unidos. Hoy en día, México es el socio comercial más importante de Estados Unidos en el mundo y la competitividad de Estados Unidos depende su alianza con México, eso no sucedía antes.

Y la pregunta, si nosotros tenemos la suficiente imaginación para poder aprovechar estas cosas, ¿no? Entonces, en México estamos mejor que antes, sí, pero no estamos tan bien como podríamos estar, ese es un poco el punto.

Yo publiqué un artículo ayer en El Universal sobre la publicación que hará el Coneval en el mes de julio sobre la pobreza de 2022 y hago un pronóstico: la pobreza se va a reducir radicalmente en los números comparado con 2020 y eso va a hacer que mucha gente se rasque las vestiduras de los dos lados del espectro político. Porque los que son, digamos, acérrimos adversarios de la Cuarta Transformación van a decir: ‘Eso no es posible’, o están esperando que salga un incremento en la pobreza, pero no va a suceder, va a salir una reducción en la pobreza, ¿por qué?, porque te estás comparando… En la encuesta ingreso-gasto en los hogares se levantó entre julio y octubre de 2020, justo a la salida del confinamiento, en donde tenías tú dos millones de gentes sin…

LEO ZUCKERMANN: Es un tema aritmético, digamos.

LUIS DE LA CALLE: Bueno, no solamente aritmético, porque hay razones detrás de la recuperación de los ingresos. Los mexicanos hoy en día tienen ingresos más altos.

LEO ZUCKERMANN: Sí, sí, sí.

LUIS DE LA CALLE: La popularidad del presidente está relacionada sobre todo con los ingresos de la gente y tienen ingresos más altos, los salarios son más altos hoy en día que antes en México. Punto. Las transferencias públicas también.

LEO ZUCKERMANN: Pues qué bueno, ¿no?

LUIS DE LA CALLE: Y las remesas también, porque estamos en el vecindario correcto.

Entonces la pregunta es: ¿cómo hacemos para aprovechar todavía eso de una manera más cabal para que podamos entonces sí enfrentar los riesgos que existen efectivamente en Europa, en Asia, en América Latina y en otros lados?

México tiene una, una… ¿Por qué está fuerte el peso en México? Yo creo que son tres razones:

Una, porque hay un diferencial de tasas de interés importante con Estados Unidos y ese diferencial lo incrementamos antes que la FED impusiera subir estas tasas.

Segunda, lo que decía Blanca, porque tenemos finanzas públicas relativamente sanas; no son extraordinarias, pero son mejores que las de todos los demás. Bueno, eso nos hace distintos.

Y tercero, estamos en el vecindario correcto y eso te lleva a tener más exportaciones, más actividad, más inversión a pesar de que no la quieras.

LEO ZUCKERMANN: Más remesas.

LUIS DE LA CALLE: Más seguros y más remesas, bueno, obviamente.

LEO ZUCKERMANN: Hay mucha oferta de dólar.

LUIS DE LA CALLE: Si en México estuviéramos haciendo las cosas realmente bien, el peso estaría en 17.50.

LEO ZUCKERMANN: Sí, sí, no, bueno, deja tú el peso, a mí lo que me preocupa es el crecimiento económico.

LUIS DE LA CALLE: Ambas cosas, Leo.

LEO ZUCKERMANN: Finalmente este año, el año pasado crecimos al tres por ciento, sorprendentemente ¿eh?, porque se había pronosticado dos por ciento, pero como está el tema del nearshoring y el frIendshoring y toda esta cosa, como están invirtiendo, de verdad, no es broma, sí podríamos estar creciendo al cuatro o cinco por ciento.

LUIS DE LA CALLE: Y tendrías un peso más fuerte.

La pregunta que tenemos que hacer es una pregunta de largo plazo: ¿estamos dispuestos a hacer lo que se requiere para realmente estar en capacidad de enfrentar esos riesgos que sí existen y utilizar el mejor antídoto que tenemos, que es integrarnos más en América del Norte? y eso no es incompatible con ser latinoamericanos y tener posiciones…

(FINALIZA VIDEO)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ahí está. Bueno ahí nos vemos, entonces.

Ah, está Ramón Flores. Perdón, no, pero tenemos a Alejandra Lujano Delgado, de Pizarra, de Argentina, sí te vamos a dar asilo, porque nos visitas

PREGUNTA: Sí, bueno, yo no soy argentina, soy venezolana viviendo en México.

Pero vengo de parte del programa de radio La Pizarra, que conduce Alfredo Serrano Mancilla y se transmite en varios países de América Latina, Argentina es uno de ellos en Radio 10; también en Radio Pichincha, en Ecuador; en Patria Nueva, en Bolivia; en el Canal Red, de España; Sin Antena, Paraguay y también acá en México.

Lo menciono como referencia de quienes nos escuchan, porque a nuestra audiencia latinoamericana le interesa especialmente su opinión sobre un tema que hemos venido tratando en nuestro programa de radio y queríamos preguntarle a usted hoy y es sobre la derecha latinoamericana. Queríamos preguntarle si usted cree que la derecha latinoamericana es más o menos democrática la actual que la de décadas anteriores.

Y en este sentido, para decirlo de otra manera, preguntarle si piensa o cuáles son las diferencias, cuáles cree que son las diferencias entre la derecha latinoamericana actual y el pensamiento conservador viejo.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, lo que podríamos decir es que es la misma derecha, sólo que la actual es más simuladora.

La derecha de España es, sin duda, franquista, es la misma política, sólo que encubierta con un discurso supuestamente democrático y en favor de la libertad.

Y lo mismo pasa en Chile, ya no está Pinochet, pero sigue existiendo ese pensamiento, quienes representan la derecha en Chile actual son admiradores de Pinochet. Vamos a decir como lo expresaba un liberal puro, radical, mexicano, Melchor Ocampo: ‘Los moderados no son más que conservadores más despiertos’, más simuladores, pero muy autoritarios, mucho muy autoritarios, muy racistas, muy clasistas.

Ahí está lo que sucedió el Bolivia y lo que está sucediendo en Perú, es una derecha, entre otras cosas, racista y eso es un distintivo de toda la derecha en América Latina y en el mundo. Se sienten superiores, actúan de esa forma y esto no sólo son sectores medios o las élites económicas, sino también el periodismo y la intelectualidad.

Ojalá y sigan los movimientos en todo el mundo y en América Latina para que se definan los que se encubren, para que dejen de fingir, para que se quiten las máscaras, eso es mejor. Lo que está pasando en México, aquí había periodistas, mujeres, hombres, intelectuales, que aparentemente eran progresistas, independientes, de la llamada sociedad civil y ahora ya enseñaron el cobre, porque vivimos tiempos de definiciones, ya no hay para dónde hacerse, ya no hay llamado justo medio, porque estamos en un proceso de transformación.

Eso no significa imponerse, no significa vernos como enemigos, pero sí es entender que somos distintos y que son proyectos distintos y contrapuestos de nación y esto es válido, esta es la democracia verdadera. No vernos como enemigos a destruir, sino como adversarios a vencer y respetando la opinión de la gente, del pueblo.

Por ejemplo, lo que hicieron en el Perú eso fue un acto autoritario, antidemocrático, derechista, es el equivalente a lo que eran antes los golpes de Estado militares, igual, nada más que con otros medios. Por ejemplo, hay golpes de Estado que se preparan en la actualidad con la manipulación mediática, con el control que ejercen los grupos económicos, las oligarquías de los medios de información.

Si hay algo que requiere de una renovación tajante son los medios de información, o sea, están muy cooptados, muy sometidos, muy al servicio de las oligarquías y el periodismo tiene que estar lo más cercano posible al pueblo y lo más distante del poder, esté quien esté en el poder.

Entonces, eso no sucede, es un periodismo corporativo, completamente sometido a grupos de intereses creados. Afortunadamente en toda América Latina hay un despertar ciudadano, la gente está tomando mucha consciencia y se están dando los cambios, pero sí hay esta resistencia o la reacción conservadora.

Y existe también una internacional del conservadurismo, se agrupan en Argentina con los de España, con los de México, con los de Estados Unidos, invitan a Vargas Llosa, a Krauze, a otros intelectuales de ese corte para hablar de que hay que enfrentar el populismo. Porque para ellos cuando un gobierno atiende a los jóvenes, a los más necesitados, lo consideran populismo; cuando se trata de rescatar a banqueros, a grandes empresarios, a eso le llaman fomento o rescate.

Pero, bueno, nos da mucho gusto que estés aquí.

INTERLOCUTORA: Gracias, presidente. Muchas gracias por estos minutos y por responder mi pregunta.

Una última en la misma línea y es si usted piensa que estos sectores de derecha radical, de ultraderecha tienen tanta o más fuerza hoy que antes y cómo esa influencia, a propósito de lo que mencionaba de cómo los ciudadanos, el pueblo, tienen más consciencia cada día, qué influencia cree usted que tienen estos sectores

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Tienen menos influencia.

INTERLOCUTORA: Pero sobre todo en la actitud ciudadana respecto a la democracia.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, no, la gente está mucho más despierta, mucho más consciente en todos lados y eso es muy bueno porque les pueden mentir una vez, dos veces, pero no les pueden mentir todo el tiempo.

A mí me dio mucho gusto, por ejemplo, el triunfo de Lula, pero también me dio mucho gusto el triunfo de Boric, porque ahí sí había muy claramente un enfrentamiento de dos grupos, de dos corrientes distintas, derecha e izquierda. Y ni siquiera una izquierda radical en los dos casos, en los dos casos.

Pero en el caso de Chile y es un pueblo que yo respeto mucho, les dio miedo lo que ofrecía la derecha, les dio miedo, o sea, hasta vamos a decir gente moderada, centrista, porque los planteamientos eran más radicales en el discurso que lo de Pinochet, en el discurso, ¿eh?, lo de Pinochet fue el horror, eso no se tiene, eso no se compara, pero el discurso era así, clasista, racista y eso llevo a que la gente dijera: ‘No, cómo vamos a retroceder’. Eso está pasando en toda América Latina.

Lo de Lula fue extraordinario. Y me gustó mucho que Lula gana con el voto de la gente más pobre. No sé si se dieron cuenta de la primera y la segunda vuelta en Brasil, que por cierto funcionó muy bien el órgano electoral y que no cuesta lo que cobran aquí por las elecciones.

PREGUNTA: Allá hay voto electrónico.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, voto electrónico, sí. Pero en la primera y la segunda vuelta aparecía el señor Bolsonaro como con ocho puntos arriba al inicio, o 10 y fue bajando ese resultado hasta que se le dio la vuelta, ¿por qué?, porque seguro que los votos que primero fueron contados fueron los de las ciudades más grandes y los lugares más distantes, más apartados, por lo mismo más pobres, más marginados, llegaron después y esos todos eran Lula o la mayoría Lula. Yo no sé si hayan hecho una geografía del comportamiento de la votación en Brasil, pero estoy seguro de que fueron los pobres.

Y me da gusto, porque se echa abajo la creencia de que la gente es malagradecida, porque cuando gobernó Lula atendió a todos, pero le dio preferencia a la gente humilde y ahora ahí está, ahí está el apoyo del pueblo.

Lo mismo pasó en Bolivia, dan el golpe de Estado y se quedan callados los indígenas, la gente humilde. Los antidemocráticos racistas pensando que ya tenían resuelta la situación, convocan a elecciones y los que se habían quedado callados votan porque continúe el movimiento que los volteó a ver por primera vez, porque teniendo una población mayoritariamente indígena no habían tenido un gobierno que los representara. Entonces, es esa gente la que está ahora llevando a cabo las transformaciones, los cambios.

Entonces, sí es distinto y espero que siga avanzando la democracia verdadera, auténtica. Porque, por ejemplo, del caso del Perú es como lo que sucede aquí a veces con algunas noticias, no se informa, no se informa de nada, es muy difícil saber.

Y Naciones Unidas y derechos humanos, las distintas agencias no hablan de las violaciones de derechos humanos, de la falta de democracia, de las imposiciones en el Perú, el que tienen encarcelado al presidente, que además no cometió ningún delito, como encarcelaron a Lula mucho tiempo, le fabricaron los delitos. Esa es la derecha.

O, lo voy a decir, cómo exoneran al rey de España, al rey emérito y tienen en la cárcel, ya va parra dos años, a un rapero y en Barcelona, porque compuso una canción cuestionando a la corte.

O sea, como me sorprendió ayer, que autorizan en la cámara que el que insulta al presidente le van a aumentar el castigo, va a tener que pagar dos, tres veces más. Yo no sé quién hizo eso.

PREGUNTA: Morena.

PREGUNTA: Fue de su partido.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, pero yo no lo necesito eso, yo no lo necesito, yo no lo promoví.

PREGUNTA: ¿Lo vetaría?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, lo voy a vetar, voy a vetar. ¿Eso para qué? No, libertad de expresión.

¿Por qué no pones a Rubén Darío? Un gran poeta, nada más que ahora ya no me gusta, porque en esa calle de Rubén Darío ya vive puro fifí, pero no sólo fifís, sino corruptos, que es… Porque yo respeto a los empresarios y respeto al que con esfuerzo y trabajo hace una fortuna, estoy en contra de la riqueza mal habida.

Entonces, aquí hay una calle dedicada al poeta nicaragüense, a Rubén Darío, pero son de los edificios con departamentos carísimos. Ahí es donde vive, por ahí vive este Loret de Mola. Y juntan uno, dos, tres, es una cosa de lo más extravagante que puede haber.

A ver, pon el de Rubén Darío, el de La calumnia, es buenísimo. Esto es para todos los luchadores de América Latina que son calumniados.

‘Puede una gota de lodo sobre un diamante caer/ puede también de este modo su fulgor oscurecer/ pero, aunque el diamante todo se encuentre de fango lleno/ el valor que lo hace bueno/ no perderá ni un instante/ y ha de ser siempre diamante/ por más que lo manche el cieno’.

Aquí nuestro gran poeta, familiar del licenciado Bartlett, Díaz Mirón. Decía: ‘Siempre he salido de la calumnia ileso’. Darío admiraba a Díaz Mirón de joven. Luego, Díaz Mirón se derechizó. Darío siempre fue muy consecuente.

Bueno, adiós, adiós.

+++++