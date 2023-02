Pese a firmar la paz con Alito, Osorio Chong no sabía de la reunión con Monreal

Osorio Chong opinó sobre el encuentro entre "Alito" y Monreal (Twitter@RicardoMonrealA/Cuartoscuro)

El coordinador del grupo parlamentario del PRI en el Senado de la República, Miguel Ángel Osorio Chong, aseguró que no estaba enterado de que el dirigente nacional de su partido, Alejandro Alito Moreno Cárdenas, se reuniría con el senador Ricardo Monreal Ávila el pasado 14 de febrero.

En conferencia de prensa junto a los diferentes coordinadores de las bancadas opositoras a Morena, el senador refirió que no conocía el motivo de la reunión, pues no se le avisó. Esto, luego de que hace unos días se reunió con Moreno tras meses de disputadas.

“No sé a qué vino el dirigente, yo no estaba enterado, para que quede claro. Yo respeto el acuerdo con mis compañeras y compañeros y las cosas del Senado las vemos en el Senado”, reiteró el ex secretario de Gobernación.

La reunión tuvo lugar el pasado martes, en donde acudió Alejandro Moreno al Senado en calidad de presidente nacional del tricolor, donde se reunió con el titular de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y líder de la bancada morenista, así como el coordinador del Verde Ecologista (PVEM), Manuel Velasco.

Hace unos días Alito Moreno y Osorio Chong se reunieron (Twitter/@alitomorenoc)

Y es que, tras ser cuestionado luego del encuentro privado, Alito expuso que Chong no participó pues “tenía agenda”. “No hay que ir a las suspicacias, yo vine aquí como pude tener cualquier reunión con cualquier parlamentario (...) No está el coordinador, yo creo que puede tener agenda”, respondió.

“Como dirigente del partido vine a tener una reunión, como es, de diálogo, de construcción de acuerdos y consensos”, confirmó a la prensa el también diputado federal.

Sin embargo, la asamblea bilateral coincidió con la publicación de la convocatoria para que las comisiones unidad de Gobernación y Estudios Legislativos Segunda discutan el llamado Plan B de la reforma electoral; no obstante, Osorio Chong descartó que la visita de Alito tuviera algo que ver.

“Seguramente no estaban ustedes enterados, pero desde la semana pasada, antepasada, veníamos trabajando para que ya se hiciera esta convocatoria de las comisiones para poder hablar de este plan B”, aseveró el coordinador priista.

Osorio Chong pidió a dirigentes de partidos respetar a coordinador parlamentarios (Twitter/@osoriochong)

“Te aseguro que la expedición de la convocatoria para la sesión fue lograda por el grupo de contención, por la exigencia que había firmado (...) Yo estoy convencido que es un logro de nosotros, del diálogo con la mayoría, particularmente con el senador Monreal”, reiteró.

Por su parte, señaló que los líderes de partidos tiene que respetar la existencia de coordinadores parlamentarios, que son los enlaces entre partidos dentro del órgano legislativo.

En tanto, Claudia Ruiz Massieu Salinas respaldó a Osorio Chong y señaló que son las y los senadores del grupo parlamentario del PRI quienes deciden cómo votar y cómo construir sus propuestas. “Lo del partido corresponde al partido, lo del Senado corresponde a los senadores (...) El dirigente del PRI es diputado y él emite su voto en la Cámara de Diputados”, sentenció.

Ricardo Monreal Ávila aseguró que no trató temas parlamentarios con Alito (Cuartoscuro)

Por otro lado —en medio de la controversia— el líder de Morena en la Cámara Alta, Ricardo Monreal, negó este miércoles 15 de febrero que la conversación sostenida con Alito haya sido para establecer acuerdos legislativos, pues el único interlocutor con el PRI es el mismo Miguel Ángel Osorio Chong.

“Yo me reúno seguido con todos. No combino ni tampoco confundo mis facultades como presidente de la Junta de Coordinación Política, ni como líder del grupo parlamentario. Siempre he atendido a todos, han venido otros dirigentes de partidos políticos”, respondió en conferencia de prensa.

Fue así que aclaró que para lograr consensos en materia legislativa dentro del Senado, así como acordar modificaciones a la Constitución y creación de nuevas leyes, es con los líderes parlamentarios de las facciones políticas; para el caso del Revolucionario Institucional (PRI), el senador Osorio Chong.