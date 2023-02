Ángela Aguilar quiere un novio “joven, guapo y comunista”

Semanas atrás, Ángela Aguilar lamentó el acoso cibernético que sufren las mujeres constantemente (Foto: Cuartoscuro)

Este lunes 13 de febrero Ángela Aguilar realizó una breve conferencia de prensa donde dio a conocer el lanzamiento de su propia línea de fragancias, sin embargo, dada la cercanía con el Día de San Valentín, la intérprete de regional mexicano fue cuestionada acerca de su vida sentimental.

Uno de los integrantes de la prensa le preguntó a la hija de Pepe Aguilar si tenía interés amoroso con alguna persona, a lo que la intérprete respondió que no tiene a nadie a su lado, y de ser así incluso ella misma lo habría dado a conocer.

Pero la idea del amor es algo que mantiene viva la llama creativa de la llamada “princesa del regional mexicano”, pues aseguró que le encanta estar enamorada y también sufrir el sentimiento del desamor.

Pepe Aguilar dio a conocer que el caso de su hija será vinculado a la Ley Olimpia (Foto Instagram: @angela_aguilar_)

“Yo creo que el corazón se lo entrego a una persona y esa a mí, yo no voy a dejar que una experiencia mala afecte mi futuro, yo amo apasionadamente, yo quiero con todo el corazón, me fascina el amor, me fascina el desamor, me encanta expresar los sentimientos, por eso soy cantante”, expresó la más pequeña de la familia Aguilar.

Pese a no tener un novio, la nieta de la fallecida Flor Silvestre dejó claro que eso no significa que se encuentre en soledad: “No sé, la neta no te sabría decir, pero hasta este momento no busco, pero hay una frase muy buena que dice ‘soltera, pero nunca sola’”, añadió.

Además, la también nieta del fallecido Antonio Aguilar describió cómo quisiera que fuera el próximo hombre que llegue a su vida en el plano romántico y destacó que le gustaría que tuviera habilidades artísticas.

“Me encantaría tener un novio joven, guapo, pintor y comunista, pero no lo tengo tristemente. La verdad está divertido. Se me hace que siempre sacan cositas así, pero yo siempre soy muy honesta con ustedes y, en el momento que yo salga con alguien, si es que se me antoja sacarlo, lo voy a sacar. Pero, ahorita, felizmente soltera”, dijo a los integrantes de la prensa.

Por otro lado, durante los primeros días de este 2023 Ángela se convirtió en tendencia en las redes sociales luego de la publicación de unas imágenes falseadas y videos manipulados que la mostraban completamente desnuda.

Las grabaciones apócrifas circularon por internet y el tema llegó a la dinastía Aguilar, que publicó un comunicado en días siguientes para aclarar que la persona de los clips no se trata de Ángela, sino que era un videomontaje.

En 2022, a la cantante se le vinculó sentimentalmente con su productor musical, Gussy Lau (Foto: Instagram@gussylauv)

Tras varias semanas de aquel escándalo, la cantante de Dime cómo quieres habló del tema en la misma conferencia y aseguró que no se quedará con los brazos cruzados ante “la falta de respeto a su persona”.

“¿Cómo pasó? no sé cómo pasó, pero yo creo que el respeto es lo más importante”, dijo en un primer momento ante el cuestionamiento de un reportero. “A mí me faltaron al respeto y por ende voy a actuar con todo el peso de la ley, mi tía es mi abogada, así que imagínate”, añadió.

La artista de 19 años contó que es el amor de su famosa familia lo que la mantiene fuerte ante situaciones que la ponen en vulnerabilidad, como ésta.

“Vivo en privilegio, tengo la fortuna de tener una familia que me adora, que me quiere y que me cuida, de tener amigos que me apoyan, de mis fans que me escuchan, que me mandan buenos deseos, buena energía, entonces yo tengo que usar esos 10 millones, 20 millones de personas que me siguen y crear conciencia porque esto es algo de lo que yo eno estaba conciente que me estaba pasando y es algo que, ahora con conciencia, me queda claro que tiene que terminar”, refirió la famosa, cuyo caso será tratado probablemente bajo los estatutos de la Ley Olimpia.