Memo Ochoa confesó por qué no quiso renovar con el América

Guillermo Ochoa volvió al futbol europeo con la Salernitana de Italia (Foto: Twitter/OfficialUSS1919)

Una de las salidas que más ha resentido el plantel de las Águilas del América es la de su portero titular y capitán Guillermo Ochoa. El mundialista decidió volver a aventurarse en el balompié europeo y meses después de su incorporación a la Salernitana de la Serie A, en Italia, dio a conocer el motivo que lo orilló a no renovar su vínculo con los azulcremas.

Durante una entrevista para el medio TUDN, con el exfutbolista Iván Zamorano, Memo recordó cómo fueron sus últimos meses en el equipo de la Ciudad de México. A pesar de haber disputado la Copa Mundial de Qatar 2022, la directiva no le ofreció certeza en la extensión de su contrato original. En ese sentido, decidió buscar nuevas opciones con su representante.

“Empezó a pasar el tiempo, con América no se llegó a ningún arreglo, dejaban pasar mucho tiempo. Empecé a hablar con mi gente y le dije ‘aquí no está muy clara la situación., vamos a empezar a explorar otros temas’. Sí aparecieron ofertas de varios lugares. En Sudamérica, Norteamérica, Europa, de otros países, por ahí de España, Grecia, pero la de Italia fue la que me convenció más”, afirmó al medio de comunicación.

La decisión causó tensión entre los aficionados del Club América. En las semanas posteriores a la finalización del Mundial de Qatar no existía certeza en torno a la continuidad de Memo en el arco americanista. Al respecto, el originario de Guadalajara, Jalisco dio a conocer que su intención era lograr un acuerdo antes de la reanudación de la temporada y aceptó volver a Europa.

“No se llegó a ningún acuerdo en México y en este proyecto lo tomé y no me quise esperar todo enero a ver qué opciones tenía. No me gusta estar tanto tiempo de vacaciones, me gusta estar en mi ritmo. Dije ‘esto me viene bien, que me ofrezcan un proyecto a largo plazo me agrada y la Serie A a quién no le encantaría’. Más a mi edad”, expresó.

Una de las intenciones de Ochoa al vestir la camiseta de la Salernitana es permanecer vigente en el abanico de seleccionados nacionales con la finalidad de disputar la Copa del Mundo de 2026. En ese sentido, en cuanto visitó el nuevo uniforme comenzó a tener actuaciones determinantes.

El arquero no logró un acuerdo con el Club América (Reinhold Matay-USA TODAY Sports)

Como resultado de su desempeño en las primeras jornadas de 2023, Ochoa fue considerado en varias ocasiones como parte del 11 ideal del circuito italiano. Incluso, al finalizar el mes de enero la Salernitana lo consideró como el jugador más valioso de dicho periodo.

A pesar de sus actuaciones, Memo Ochoa no tiene asegurado el lugar titular en el cuadro. Su llegada fue con la emergencia de cubrir la baja por lesión de Luigi Sepe. No obstante, tras la recuperación del arquero titular deberá hacer el esfuerzo para convencer al entrenador Davide Nicola de ser el personaje indicado para defender el arco.

Paco Memo busca jugar su quinto mundial (REUTERS/Molly Darlington)

Al respecto, en el marco del duelo correspondiente a la jornada 22, Sepe fue el designado para defender la portería y Memo Ochoa fue relegado a la banca por primera ocasión desde su arribo al viejo continente. El marcador fue desfavorable para la Salernitana por la mínima diferencia ante Hellas Verona, por lo que el mexicano podría volver a la actividad en las jornadas posteriores.

En los seis partidos disputados, Memo ha recibido 17 anotaciones, es decir cerca de 2.83 por encuentro. Por otro lado, ha consolidado 28 atajadas que en promedio por partido corresponden a 4.67. De igual forma, en el historial de sus rivales al momento figuran las ofensivas de instituciones como Milán, Atalanta, Napoli y Juventus.