Por qué Talina Fernández estaba cerca de Colosio el día de su asesinato y qué hizo para intentar salvarle la vida

Talina Fernández estaba cerca de Colosio (Fotos: Instagram/@talinafernandezoficial/ Archivo / AFP)

A 29 años de uno de los asesinatos políticos más controversiales de la historia contemporánea de México y luego de que la FGR reabrió el caso, ahora es otra reconocida famosa quien ha dado importantes detalles sobre lo que se vivió aquel 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas, Tijuana.

Manlio Fabio Beltrones estaría en la mira de la FGR por el caso de Luis Donaldo Colosio El priista ha sido señalado de haber torturado a Mario Aburto tras su detención después de ocurrido el magnicidio del excandidato presidencial priista VER NOTA

La conductora de televisión Talina Fernández confesó que estaba presente y de manera muy cercana a Luis Donaldo Colosio el día de su magnicidio, compartiendo detalles todos los detalles del por qué se encontraba ahí, qué piensa de la falla del equipo de seguridad del candidato presidencial por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) e incluso de qué manera intentó salvarle la vida.

En una reciente entrevista realizada por Yordi Rosado para su canal de YouTube, La Dama del Buen Decir aseguró que gracias a la relación que mantenía con quien fue la esposa del político, Diana Laura Riojas, se le hizo llegar una invitación para estar presente en el evento y cubrirlo, pues también es periodista:

Las frases que impactaron en el discurso de Colosio antes de su asesinato Luis Donaldo Colosio dio un discurso que impactó a la sociedad mexicana, 17 días antes de que fuera asesinado en Lomas Taurinas, Tijuana VER NOTA

“La esposa de Colosio me habló y me dijo: ‘Te invitamos a la gira de Luis Donaldo’. (…) Me voy a Lomas Taurinas y el director del canal me dijo ‘Que flojera’”, expresó en un primer momento.

Talina era íntima amiga de la esposa de Colosio (Foto: Instagram/@talinafernandezoficial)

Pese a la negativa de sus superiores, la ex colaborado del matutino Hoy en Televisa aseguró que ni ella siendo invitada por Diana Laura Riojas, el tener una íntima relación con ella o por el simple hecho de que fue invitada por ellos logró tener acceso al priísta, por lo que nunca logró entender cómo su equipo de seguridad pudo tener una falla de dicha magnitud.

FGR reabrió el caso del magnicidio de Luis Donaldo Colosio tras denuncia de Aburto de haber sido torturado La Fiscalía llamó a los abogados de Mario Aburto para declarar sobre el alegato de tortura VER NOTA

“Me traté de acercar a Luis Donaldo y no me dejaron. Me sorprende tanto que alguien haya podido llegar tan cerca porque la seguridad era extraordinaria”, continuó.

De la misma forma en que históricamente se ha contado lo que pasó el 23 de marzo de 1994 en Tijuana, Talina Fernández le agregó a Yordi Rosado su percepción de dicha escena: “De repente soltaron una música con un volumen y entró al camión un muchacho. Se aventó en los escalones y dijo: ‘Le dieron a Luis Donaldo’”, narró.

(Jovanni Pérez/Infobae)

Talina Fernández donó sangre para Colosio

La ex participante del reality show MasterChef Celebrity 2022 confesó que tras la noticia y ver la movilización de todos los presentes, decidió acompañar a su amiga Diana Laura Riojas y al percatarse de que estaban solicitando donadores de sangre, pues no tenían en su banco alguna compatible con la del político, se ofreció.

“Llegué con Diana Laura y entramos al hospital cuando la directora estaba sacando gente. Oí que dijeron ‘Sangre negativa’ y dije ‘Yo’. Llegaron dos y me cargaron de palomita. Me llevaron a un sótano y con una jerga con cloro me limpiaron el antebrazo, ¡jerga con cloro! Me sacaron sangre para Luis Donaldo, yo le podía dar sangre porque él era B negativo y yo O negativa”, externó.

Talina Fernández le filtró a Jacobo Zabludovsky la noticia

Talina Fernández le filtró a Jacobo Zabludovsky (Foto: Televisa)

Para finalizar el tema, la periodista de 78 años de edad confesó que al estar presente en el hospital y apoyando a su amiga Diana Laura Riojas fue de las primeras personas en conocer que Luis Donaldo Colosio había fallecido, por lo que no dudó en cumplir con su misión de darle la exclusiva a Jacobo Zabludovsky de manera extraoficial, lo que podría ahora responder por qué el presentador le dio a Televisa dicha ventaja sobre el resto de los medios de comunicación que existían en ese momento.