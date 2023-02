La razón por la que Claudio X. González cree que AMLO pactó con Peña Nieto

El empresario recordó su postura con anteriores gobiernos (Cuartoscuro/Presidencia)

El empresario Claudio X. González aseguró que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no puede sostener su discurso anticorrupción, debido a que presuntamente pactó con el exmandatario Enrique Peña Nieto, por lo que volvió a descalificar a su gobierno.

Por medio de su cuenta oficial de Twitter, el fundador de organizaciones de oposición como Sí por México o Unidxs indicó que el supuesto pacto entre el priista y el morenista no es el único caso de presunta corrupción en el actual gobierno de la Cuarta Transformación, sino que han cometido “innumerables” acciones que podrían ser consideradas ilícitas.

Asimismo, indicó que son características de la actual administración federal la falta de transparencia en acciones, decisiones, planes y obras, así como en su posterior rendición de cuentas, lo que lo llevó a aseverar que “son peores” que lo que solían criticar cuando eran oposición.

“López. O. pactó con Peña Nieto. ¿A quién le cabe duda? Nada más x eso se viene abajo su discurso anti-corrupción. Además se suman los innumerables casos de corrupción de la llamada 4T y su impunidad, así como la casi total falta de transparencia y rendición de cuentas. Son peores”, redactó este lunes 13 de febrero.

Esta no es la primera vez que González Guajardo habla sobre la diferencia de la administración federal de López Obrador en comparación con otros gobierno, tan solo el pasado mes de noviembre el empresario sentenció que él siempre ha sido crítico del estatus de otros gobiernos como los últimos que encabezó el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN), por lo que se ha nombrado como “antipartidista”.

La anterior declaración la ofreció en un evento de la agrupación política Confío en México, ahí aprovechó para contar que durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa —2006 a 2012— tuvo un “fuerte distanciamiento” al no concordar con las decisiones que se estaban tomando en aquel entonces; mientras que en el gobierno de Enrique Peña Nieto tuvo “los guantes bien puestos” puesto que contó que existieron enfrentamientos entre ambos.

Sin embargo, pese a sus experiencias anteriores, sentenció que el actual gobierno federal es “el peor” que ha visto en el país, debido a que ha permeado un ambiente nocivo y destructivo para toda la ciudadanía, según su perspectiva.

“Este es, amigos y amigas, el peor gobierno que ha tenido México, en el peor momento. Yo me declaro apartidista. Soy ciudadano y esa es mi trinchera, ahí estoy yo parado. Y me peleé, tuve distanciamiento fuerte con el gobierno del presidente Calderón y con el de Peña ya fue con los guantes bien puestos; con este peor, no estoy presumiendo los gobiernos del pasado, solamente estoy diciendo que éste resulta más nocivo y destructivo”, refirió.

Claudio X. González sentenció que se enfrentó tanto al PAN como al PRI (Cuartoscuro)

Sin embargo, apuntó que su principal objetivo, como ya lo ha dicho es que el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) pierda la Presidencia de la República en las elecciones del 2024, aunque fue sincero en su sentir y dijo que el gobierno que empiece en septiembre de dicho año no tendrá el camino fácil por las decisiones que se han tomado en los últimos cuatro años.

“Quien acceda al poder en 2024, sea de Morena o sea de la coalición opositora, no va tener un gobierno funcional para empezar a operar las soluciones para México, porque han desmontado al gobierno de México en este lógica destructiva”

Finalmente, puntualizó que más allá de los actos de corrupción, en la actual administración él percibe “mucha envidia”, además de rencor y revanchismo, ante lo cual indicó que todos esos sentimientos los puede entender como destructivos que han dañado a la nación y no han construido un consenso.