“Canelo” Álvarez apareció en comercial durante el Super Bowl 2023

Canelo Álvarez apareció en comercial durante Super Bowl 2023 (captura de pantalla)

La superestrella del boxeo mexicano, Saúl Canelo Álvarez apareció en uno de los codiciados espacios comerciales durante la edición 57 del Super Bowl, junto a otros deportistas de talla internacional, como la ex tenista Serena Williams o el jugar de futbol americano Tony Romo.

El campeón mexicano participó en el anuncio de la cervecera Michelob Ultra trasmitido para la audiencia estadounidense durante uno de los eventos deportivos más vistos de la televisión. Cada señalar que un espacio comercial de 30 segundos tiene un costo alrededor de los 6 millones de dólares, de acuerdo con Forbes.

De este modo, El Canelo fue parte del anuncio en donde se le ve jugando golf junto a otros famosos deportistas, como la futbolista Alex Morgan, la basquetbolista Nneka Ogwumike y el golfista Rickie Fowler. Además, también aparecen los actores Brian Cox y Michael O’Keefe.

En el corte comercial de 60 segundos de duración aparece el pugilista jalisciense manejando un carrito de golf en medio de una competencia entre Serena Williams y Brian Cox. El canelo aparece en una segunda ocasión mientras ve entrar la bola de Williams y derrotar al actor, mientras todos festejan. “Solo vale la pena si lo disfrutas”, se lee al final.

Así fue la única participación mexicana en el evento gracias a la aparición del boxeador durante el juego entre los Kansas City Chiefs y los Philadelphia Eagles en el State Farm Stadium de Glandale, Arizona. “Es un honor para mí asociarme con Michelob Ultra y estar en este anuncio con Serena Williams y estar en el Super Bowl, es un gran evento”, confesó Saúl Álvarez en entrevista para The Ring.

La participación del deportista mexicano se dio en medio de su preparación para su próxima pelea, la cual disputará contra el británico John Ryder, posiblemente en territorio mexicano el próximo 6 de mayo (fecha tentativa). Y es que el deseo del tapatío es poder sostener un combate en tu tierra natal, tras 12 años sin pelear sobre territorio mexicano.

Canelo Álvarez apareció en comercial de cervecera (Canelo Alvarez/Twitter)

Fue en noviembre de 2011 la última vez que Álvarez sostuvo un combate en México, cuando defendió su título como superwélter del Consejo Mundial de Boxeo contra Kermit Cintrón, en la Monumental Plaza de Toros de la Ciudad de México. Pese a que aún no se confirma dónde será la siguiente pelea, Canelo se encuentra preparándose luego de la operación de muñeca que sufrió en octubre pasado.

Otros comerciales destacados durante el Super Bowl 2023

El Super Tazón se ha convertido en un espacio habituado para el anuncio de las grandes compañías productoras de cine, en el que se revelan los tráilers de las películas más esperadas. Es por ello que, en esta edición, se presentaron adelantos de filmes como The Flash, Antman and the Wasp: Quantumania y Rápido y Furioso 10.

DC por fin presentó el adelanto de The Flash, la cinta protagonizada por Ezra Miller que contará con la participación de Michael Keaton y Ben Affleck como Batman. Por su parte, Marvel llegó con un último tráiler para la secuela de Antman, la cual se estrenará el próximo 16 de febrero.

Así se vivió la edición 57 del Super Bowl (Joe Rondone/The Republic via USA TODAY Sports)

También, se mostró un adelanto de la quinta entrega de Indiana Jones, protagonizada por el actor octogenario Harrison Ford; dicha producción se espera sea estrenada este 2023. Por otro lado, también se anunció la décima película de la saga protagonizada por Vin Diesel, la cual contará con Jason Momoa en el papel antagónico.

En tanto, otras publicidades que tuvieron lugar durante el show fueron anuncios de la plataforma de streaming Paramount Plus y el sitio web booking.com, además de otras empresas tradicionales como General Motors, Hellmann’s y la cervecera Budwirser.