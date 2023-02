Laura Zapata reaccionó a rumores sobre la supuesta infidelidad de Tommy Mottola a Thalía

(Fotos Instagram: @tommymottola // @laurazapataoficial)

Fue en diciembre de 2022 cuando Thalía y Tommy Mottola celebraron 22 años de casados con unas románticas dedicatorias que publicaron en sus redes sociales. Sin embargo, tan solo unas semanas después se colocaron entre las principales tendencias por señalamientos de infidelidad en contra del empresario estadounidense. La pareja se ha mantenido al marguen de la situación, mientras que la tercera persona en discordia ya dio sus primeras declaraciones.

En medio del escándalo, Laura Zapata fue cuestionada al respecto durante un encuentro con medios antes de abordar un vuelo rumbo a Colombia. Sin profundizar en detalles, la hermana mayor de Thalía aseguró desconocer por completo el trasfondo de la situación, no obstante, se atrevió a defender a su cuñado.

“No sé. Ahora sí que vete tú a saber, a lo mejor una de las cuatro patas de una cama dio la noticia, no sé. No creo, yo no creo”, comentó ante las cámaras de Venga la Alegría.

La villana de telenovelas no comentó nada más al respecto, pero confirmó que cortó todo canal de comunicación con su hermana tras la lamentable pérdida de su abuela Eva Mange en junio de 2022. Y es que no se sintió respaldada por Thalía cuando Yolanda Andrade declaró que no había contribuido en los gastos médicos necesarios para cuidar el bienestar de su querida familiar.

“Rompí la comunicación, la comunicación se rompió. Yo creo que las hermanas se tienen que cuidar, querer, proteger y ayudar. Entonces, no me sentí ni querida, ni protegida, ni ayudada”, comentó.

Laura Zapata concluyó con una reflexión: “La vida es muy corta como para estar insistiendo en un tema que no tiene resultados para ti lindos”. Asimismo, dejó entrever que estaría dispuesta a responder una llamada de Thalía si en algún momento quisiera volver a establecer comunicación con ella.

¿Qué dijo Leslie Shaw sobre su presunto amorío con Tommy Mottola?

Fue a principios de febrero cuando comenzaron a corres especulaciones sobre un supuesto romance entre Tommy Mottola y Leslie Shaw, una cantante peruana de 33 años que en 2020 lanzó una colaboración musical con Thalía y Farina. Se trata de Soy soltera, un tema que actualmente cuenta con 34 millones de visualizaciones en YouTube.

Cuando los rumores estaban tomando fuerza, Leslie Shaw habló por primera sobre los señalamientos que existen en su contra. Fue durante una visita al programa de televisión de Magaly Medina donde aseguró que no tiene ningún tipo de relación con el empresario y aseguró que siente un profundo respeto tanto para él como para Thalía.

Ella es super linda, empezó a comentar en mis fotos, seguirnos por redes, yo le mandaba música, siempre ha habido respeto. Nunca en mi vida lo he conocido (a Tommy Mottola). He ido a varios eventos, pero a él nunca lo he conocido en mi vida

