Cómo emprender mi negocio, Mercedes y Pilar Palomar confiesan sus secretos en el libro Ponte las Pilas

Portada del libro Ponte las Pilas. (Foto: Infobae)

¿Cuántas mujeres se han preguntado cómo emprender un negocio? o ¿Qué hacer para que tenga éxito? Pues Mercedes y Pilar Palomar revelan los mejores secretos para iniciar o llevar ese producto o servicio a la cima, ya que su principal objetivo es que las ladies encuentren esa independencia económica que tanto se requiere.

Dos hermanas que tuvieron la idea de crear una empresa en favor de las mujeres. Comenzaron por recomendar sus negocios, productos o servicios de voz en voz y luego se fueron ampliando. Plantearon el concepto primero a su familia, donde se encuentran involucradas en total cinco hermanas y amigas cercanas, pero también decenas de mujeres que se sumaron poco a poco a través de los años.

Por ello, en 2016 nació Lady Multitask, una comunidad en línea donde miles de mujeres ofrecen, compran, venden o recomiendan productos o servicios. Su nombre fue ideado justo por la gran variedad de cosas o actividades que podemos hacer estudiantes, amas de casa, trabajadoras, primas, tías y más..

Incluso, en este gran proyecto que tiene como objetivo impulsar a las ladies y promover su independencia económica destaca su frase: “las amigas de mis amigas son mis amigas”. Con ello, refuerzan la idea de que las mujeres sí pueden caminar juntas y así lo destacan en la obra denominada “Ponte las Pilas”, un libro creado en honor a las empresarias Palomar y en el que también exponen diversos tips para las emprendedoras y no soñadoras.

“No importa cómo lo hagan, empezar es lo importante, nunca nada va a estar perfecto, el emprendedor tiene que accionar si hay una persona que solo tiene la idea pero no acciona, eso no es un emprendedor ese es un soñador. Cuando accionas tomas riesgos, hay que tomar riesgos, el emprendimiento es para todos, el chiste es empezar a tomar acción”, compartió “Merci” como le dice Pilar de cariño a su hermana.

Las hermanas Pilar y Mercedes Palomar. (Foto: Cortesía)

Su gran sociedad de ladies vive en Facebook, donde a través de la red y de manera presencial a base de eventos han podido compartir su experiencia y sobre todo guiar a más de un millón de mujeres y ellas a su vez, también promueven, impulsan sus ideas o comienzan su negocio.

“Nuestro gran emprendimiento es hacer grandes los emprendimientos de las mujeres, creemos que mucho de la libertad de la mujer está en la independencia financiera”, expresó Pilar a Infobae México.

Además, con una buena asesoría podrían encaminar su negocio o comenzar uno, pues hay un gran abismo en la cifra de desocupación. Y es que de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), al menos 850 mil mujeres se encuentran a la fecha sin empleo.

“Lo que buscamos con este libro (Ponte las Pilas) es darle las herramientas en base a nuestra experiencia y a la experiencia de otras ladies de cómo formalizar, cómo llevarlo al siguiente nivel, qué aspectos ponerle atención al negocio, los negocios nacen de las emociones”, dijo Mercedes.

En el escrito destaca la forma y tácticas idóneas para elevar sus ingresos o reforzar de buena manera su empresa a través de herramientas digitales.

“Las mujeres somos expertas no nadamas en hacer crecer nuestros negocios desde las emociones sino también en redes sociales, porque lo sabemos hacer, somos las reinas de las redes sociales”, destacó Mercedes.

También aseguró que el “talón de aquiles”, es decir, la debilidad o experiencias que pueden conducir la caída es la parte de la capitalización. En este aspecto las hermanas juegan también una parte importante, ya que muestran con hechos y recomendaciones a través de su proyecto Lady Multitask cómo delegar para que ese negocio sea escalable.

En Ponte las Pilas destacan algunos importantes tips para el buen emprendimiento, tales como: encontrar un nicho de negocio, formalizarlo, ampliarlo, planificar, apoyarse en terceras personas, levantarse y seguir siempre adelante, aprovechar las redes, entre otros.

Sin embargo, para las hermanas hay un tip que debería tomarse en cuenta como número uno de esa lista.

¿Cuál es la principal recomendación que debería tomar en cuenta una emprendedora?

Se trata de un “business plan”, es decir una estructura sólida de negocio, ya que de cada 100 emprendimientos, más del 50% de ellos mueren a los dos años, pues de acuerdo con las empresarias para sostenerlo se requiere de dicha estructura legal y un acompañamiento o buena asesoría.

Las hermanas crearon una comunidad de más de un millón de mujeres. (Foto: Cortesía)

“Son ciertas cosas que el emprendedor no sabe y no tiene porque saber, porque el emprendedor en lo que es experto es en su producto y en su servicio y eso es lo que tiene que conocer, pero del lado derecho debe tener a su financiero y del lado izquierdo a su abogado y si no lo puede tener, por lo menos debe tener asesoría porque por lo menos en dos años siga creciendo”, explicó Merci.

Ahí es donde con su proyecto juegan un gran papel de la mano de miles de mujeres más y han crecido a pasos agigantados, ya que tienen presencia en 12 países y 80 ciudades.

Uno de sus principales objetivos es el apoyo a las mujeres sobre todo en México, donde cientos de ellas aún son víctimas de discriminación laboral. Y es que a pesar de sus capacidades, no les dan oportunidad de un mejor puesto de trabajo por ejemplo, ganan menos, entre otras cosas perjudiciales.

De acuerdo con un reporte del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) en 10 años se siguen detectando casos de discriminación contra la mujer. Tan solo entre 2012 y 2022, el Conapred analizó al menos 921 expedientes de personas que fueron discriminadas por estar embarazadas.

El estudio arrojó que entre 2012 y 2017 se recibieron más de 100 casos de la misma índole cada año, mientras que en 2018 disminuyó a al menos 72 casos y a partir de 2019 volvió a bajar la cifra. Sin embargo, la discriminación por género sigue ocurriendo y se han reportado alrededor de 842 casos relacionados con esta situación

Por su parte, Pilar insistió en que si bien Lady Multitask es una comunidad de apoyo con la que trabajan, también es un lugar de emprendimiento, ya que muchas mujeres han iniciado sus negocios.

“Mucho de lo que promovemos es el interés por el apoyo a la mujer sin importar sus circunstancias o forma de pensar. Siempre con el interés genuino de apoyar a quien lo necesita. Por ejemplo: si busco un plomero, un dentista o recomiendeme en qué escuelas meter a mis hijos, etc”.

El vivo ejemplo de no conformarse y no tener límites lo tienen las hermanas Palomar, pues siguen reinventándose y lanzaron una nueva aplicación que puede descargar cualquier persona desde su celular.

La App se denomina Lady Mall y la idea es la misma solo que con emprendedoras más formales, es decir, mujeres que están dadas de alta ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), que tienen todo en regla y con formalidad.

A través de esta plataforma, se capitalizan todas. Por ejemplo, una recomienda un producto o servicio y si se vende, entonces quien recomienda también se queda con un porcentaje. “Creemos que tanto tiene valor quien vende como quien recomienda”.

Al ingresar a Lady Mall se pueden observar fotografías de gran variedad de cosas, donde podrá seleccionar la que mejor le convenga o la que se encuentre buscando. Actualmente, ya son más de 700 productos de diversas emprendedoras.