Abogado de Pablo Montero habló sobre acusaciones de presunto abuso sexual contra el actor: “Hay muchas mentiras”

Pablo Montero está nuevamente en el ojo público después de que aparentemente fuera denunciado por presunto abuso sexual. Así, aunque varios famosos del medio ya se han pronunciado a favor del actor, hasta el momento el artista no ha emitido ningún comentario al respecto.

Fue ante este panorama que su abogado rompió el silencio y, durante una entrevista para el canal de YouTube de Berenice Ortiz, mencionó que el también cantante sí tiene intenciones de dar a conocer públicamente su versión de los hechos. No obstante, debido a los procesos legales que aparentemente aún estarían un poco difusos, prefirió recurrir por el momento a que su litigante diera las declaraciones correspondientes.

“Para Pablo es muy importante hace un pronunciamiento en forma personal, salir y dar la versión de los hechos, sin embargo, como bien sabes, hace unos días, la Fiscalía de Chiapas hizo un comunicado en donde informaba que hay una carpeta de investigación abierta en la que se están llevando a cabo ciertas diligencias para esclarecer los hechos”, comenzó a decir su representante legal.

Asimismo, según el abogado, mucha de la información que ha circulado en días recientes sobre las acusaciones y procedimientos legales han sido falsos y recalcó que supuestamente el actor no ha incurrido en hechos ilícitos para salir impune de las acusaciones en su contra.

“Hay muchas mentiras a la situación de Pablo, como en algún momento se originó la nota con una supuesta orden de aprehensión, lo cual ya fue desmentido por la propia dependencia, también se ha dicho que pagó una cantidad de dinero para que se retirara la denuncia, es falso también”, comentó y agregó:

“En primer lugar él me dijo que no sólo es importante limpiar su nombre, sino que quede clara su inocencia. Él no le interesa dar carpetazo a este asunto, mucho menos que sea un cierre exprés, él quiere que se lleve a cabo todo el procedimiento y que se le permita conocer si efectivamente hay una denuncia en su contra. Porque al día de hoy nadie lo ha notificado, no ha sido requerida su presencia en la fiscalía y, por tanto, todo lo que tenemos se basa en especulaciones y en el comunicado que emitió la propia dependencia en el cual incluso aparece un nombre variado”.

En repetidas ocasiones, el abogado de Montero puntualizó que el artista estaba buscando probar su inocencia y esclareció que el involucrado y su equipo legal tenían toda la disposición para colaborar con las autoridades.

“Lo que es cierto es que Pablo está muy interesado en que se esclarezca la verdad, te diría que me pidió que si en los próximos días no llega un citatorio formal para que él se presente ante la fiscalía, me pidió que comparezcamos a la dependencia y se nos de la oportunidad de presentar las pruebas que acreditarán su inocencia”.

El litigante también dio a conocer que aparentemente el actor de telenovelas como Triunfo del amor, Mi corazón es tuyo o Qué bonito amor no sólo estaría teniendo dificultades en el ambiente laboral debido a las denuncias, sino que también su núcleo familiar fue afectado. Y puntualizó que el artista no habría buscado extorsionar o corromper la ley.

“Su interés es que la verdad salga a la luz (...) este tipo de delitos ni siquiera cabe un arreglo entre las partes, son delitos que se siguen de oficio, no se puede retirar una denuncia, mucho menos cuando estás ante el escrutinio de los medios de comunicación y con el ojo de todos”, aseveró.

Finalmente, el abogado aseguró que aún no conocían la declaración oficial de las denunciantes, por lo que no harían un pronunciamiento hasta que todos los hechos estuvieran más esclarecidos.

“No puedo emitir ningún juicio al respecto, lo que se dice en los medios es que hubo una filtración de la supuesta denuncia y yo he escuchado distintas versiones. Entonces, el que nosotros hagamos un pronunciamiento al respecto sería nada más abonar en que estas notas sigan creciendo”, comentó.