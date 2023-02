La mañanera de AMLO de este jueves 9 febrero de 2023

El presidente Andrés Manuel López Obrador realiza de lunes a viernes sus "mañaneras" desde Palacio Nacional. (Infobae/Jovani Pérez).

Fiel a la tradición desde que inició su gobierno, la administración de Andrés Manuel López Obrador ofreció su conferencia diaria en la que funcionarios explicaron avances en distintas áreas y escucharon preguntas de los medios de comunicación.

Aquí la transcripción completa de la conferencia que se transmitió en vivo este día y que publica la página web del Gobierno de México.2023: Año de Francisco Villa, el revolucionario del pueblo

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Buenos días. Ánimo, ánimo.

Bueno, pues vamos a informar. Hoy tenemos tres asuntos importantes:

Lo primero es lo del apoyo a damnificados por el terremoto en Turquía, en Siria y el apoyo para apagar el fuego que está afectando el Chile. Va a intervenir el secretario de Relaciones Exteriores y el secretario de la Defensa.

Posteriormente, va a informarse sobre todo lo que se está haciendo en desarrollo urbano, en vivienda. ¿Se acuerdan que tenemos ese pendiente?

Y al final, Pablo Gómez va a informar sobre un juicio que se lleva a cabo en Florida, ya hemos hablado de este asunto, en donde el Estado mexicano está reclamando bienes que presuntamente se adquirieron con dinero ilícito del pueblo de México. Esto, relacionado con el caso de García Luna y sus gentes cercanas, porque acaban de otorgar un amparo en el Poder Judicial del país y queremos que se conozca este tema, porque no podemos nosotros ser cómplices y ocultar lo que está realmente sucediendo. La vida pública en la democracia tiene que ser cada vez más pública y no somos encubridores.

Entonces, vamos a comenzar, si les parece, con el secretario de Relaciones Exteriores, luego el general secretario de la Defensa y tratamos posteriormente lo que tiene que ver con el informe de desarrollo urbano, vivienda, que incluye Fovissste, que incluye del Infonavit y al final el responsable de la oficina de investigación financiera de la Secretaría de Hacienda, Pablo Gómez.

MARCELO EBRARD CASAUBON, SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES: Con su permiso, señor presidente.

Bueno, informar que ya tenemos, ya están en el punto los equipos. Tengo también un informe breve que me llegó ahorita, es un video de un minuto.

Bueno, son las imágenes que nos están llegando.

La siguiente. Sí, es una devastación considerable. Ya está ahí el equipo mexicano ahorita.

Bueno, estos son los binomios, que ya están trabajando.

Y tenemos un video muy corto de Bernardo Aguilar, que ya están ahí en el punto, que es el reporte que le pedí. Desgraciadamente encontramos sin vida. Pero, bueno, ya tenemos el reporte de lo que nos asignaron.

Esto es lo que están viendo en este momento el equipo de México allá, son 70 edificios en los que han sido comisionados.

(INICIA VIDEO)

BERNARDO AGUILAR CALVO, DIRECTOR GENERAL PARA EUROPA. SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES (SRE): Buenos días a todas y todos.

Por instrucciones del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ya estamos aquí en Adiyaman en nuestro primer día de trabajo.

Desde la siete de la mañana hubo una reunión con dos gobernadores y con el viceministro de Educación, que son las personas que están encargadas para coordinar los trabajos por parte del gobierno de Turquía aquí en esta ciudad y se han asignado diferentes zonas y diferentes edificios a la brigada mexicana, son 70 edificios los que se han asignado y desde esa hora empezaron a trabajar en varios de ellos.

Tanto las brigadas de Cruz Roja como de Sedena y de la Secretaría de Marina con los binomios caninos han estado trabajando en la localización de personas. Hay un lugar donde ya se localizó un cuerpo, lamentablemente sin vida. Aquí muy cerca de donde nos encontramos también se localizaron dos cuerpos, desafortunadamente también sin vida, pero también es importante hacer estos rescates.

Entonces, estamos trabajando en diferentes puntos de la ciudad, vamos avanzando, todos los equipos están trabajando de manera intensiva. La ciudad está prácticamente colapsada, hay cientos de edificios que lamentablemente han caído y un gran porcentaje de los que están en pie están dañados.

Entonces, la ayuda humanitaria, la ayuda de rescate y salvamento que está presentando México es muy importante.

(FINALIZA VIDEO)

MARCELO EBRARD CASAUBON: Sería lo sustantivo.

PREGUNTA: ¿Quién es el del video, perdón?

MARCELO EBRARD CASAUBON: Bernardo Aguilar, director general de Europa de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Es parte del equipo, con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Cruz Roja. Pero nos acaba de llegar el reporte ya, están son las imágenes, ya están ahí trabajando.

Para el caso de Siria, precisar que tenemos ya contacto desde luego desde hace ya más de un día y medio, con el gobierno de Siria, quien nos indicó que se va a recibir la ayuda por conducto o participación de la Organización de las Naciones Unidas, entonces estamos coordinándonos para ese propósito.

Señor presidente, pues ese sería el informe, ya están trabajando allá.

PREGUNTA: ¿Isabel Arvide?

PREGUNTA: ¿Mexicanos?

MARCELO EBRARD CASAUBON: Ella está en Estambul. Es una zona muy distante, esto es en Turquía continental, la frontera con Siria.

Mexicanas, mexicanos, no tenemos identificados todavía. Sí recibimos una llamada de emergencia, pero es una persona que desea que la apoyemos para retornar a México, eso es lo que hemos recibido hasta ahora, pero, bueno, ya estamos en el lugar, vamos a ver ahora qué encontramos y vamos a estar haciendo un reporte diario por instrucciones del presidente.

LUIS CRESENCIO SANDOVAL GONZÁLEZ, SECRETARIO DE LA DEFENSA NACIONAL: Con su permiso, señor presidente.

Vamos a informar sobre la ayuda humanitaria, iniciaremos con la parte de Chile. Ya el día de ayer arribó el segundo escalón con 150 elementos de Conafor. Ya en conjunto tenemos ya los 300 elementos que se constituyeron allá en Chile en 10 brigadas, 10 brigadas que van a atender cada una de ellas tres comunas.

Aquí vemos en el mapa, una actuando en la región de Bio Bío, principalmente en las comunas de Yumbel, Florida y Santa Juana y la otra en la región de Araucanía, en Purén, Lautaro y Butaco. Están realizando una actividad importante. Fue necesario a ese segundo escalón también, tener un primer contacto con la Corporación Nacional Forestal de Chile, para coordinar las áreas de donde iban a trabajar y la forma de estar haciendo fluir la información del comportamiento de este incendio.

Aquí vemos, en la siguiente lámina, lo que han realizado: 141 hectáreas sofocadas del incendio, 47 kilómetros de guardarrayas, 154 viviendas aisladas, 210 kilómetros de reconocimientos en el área.

En lo que tiene de afectación Chile, es de lo que está en el lado izquierdo, 26 fallecidos, dos mil 180 lesionados, mil 180 viviendas dañadas, 293 mil hectáreas consumidas.

El personal que está trabajando, los 300 elementos, las 10 brigadas, están teniendo una actividad de riesgo, pero se está privilegiando la seguridad. Hay aspectos que tienen que estar cuidando: primeramente, hay intensos o cambios de vientos, es verano allá, aunque la temperatura está entre 32 y 34 grados centígrados, lo más peligrosos son estos cambios repentinos de vientos, pero, bueno, están con la coordinación ahí con las autoridades chilenas.

Aquí son imágenes de lo que es el arribo de este segundo escalón.

Y la siguiente lámina son imágenes de las actividades de sofocación de incendios.

En la parte de Turquía, bien, el personal fue trasladado en seis autobuses a la ciudad de Adiyaman, Turquía, ahí es donde fue asignada el área de operaciones, como ya se mencionó, 70 edificios colapsados donde ya está realizando actividades nuestro personal de la ayuda humanitaria.

Aquí vemos adelante unas fotografías del traslado y de su presencia ahí en Adiyaman.

También, bueno, primeramente, el Gobierno de México privilegió lo que fue la ayuda humanitaria y que se movió personal de la Secretaría de Marina, de Cruz Roja, de Defensa, de Relaciones Exteriores, para tener ese equipo importante que ayudara a la población, pero ahorita estamos en una segunda etapa de la organización de ayuda, ayuda de víveres que se harán llegar a Turquía. El gobierno federal, el Gobierno de México va a adquirir estos alimentos.

Y tenemos el ofrecimiento de la empresa Awesome Cargo con una aeronave Airbus 330. Esta aeronave tiene una capacidad de 50 toneladas. Y, bueno, la empresa tiene experiencia en vuelos intercontinentales y eso nos va a permitir poder llevar a la ejecución esta segunda fase del Gobierno de México.

El espacio donde se va o el centro de acopio que se va a establecer por parte del gobierno federal será en la Base Aérea Militar número 1 en Santa Lucía, Estado de México, para que, si hay ciudadanos que quieran participar, la sociedad que quiera participar en proporcionar algunos alimentos, pues ahí los estaremos recibiendo, será el único centro que se establecerá para poder recibir esas donaciones.

Una vez que esté lo que se adquiera por el gobierno federal y lo que se done por la sociedad civil, se organizará toda la carga, se pedirá a la empresa el avión para que en el centro de acopio de la Base Aérea Militar número 1 se lleve a cabo el embarque y se organice personal que irá representando a México para la entrega de estos víveres allá a Turquía.

Los miembros de la sociedad que quieran participar en esto, consultamos con el embajador de México en Turquía para ver qué alimentos son los que se consumen allá o qué se necesitaba mayormente en el área. Nos establecieron que es una población musulmana que tiene algunas formas de alimentación y nos recomendaron que se trasladaran ya sea frijol, conservas de verduras, arroz, atún, sardina, garbanzo y ropa térmica, es lo que fue la recomendación realizada por las autoridades de nuestro país allá en Turquía.

Entonces, estaremos ya haciendo esta actividad para poder, junto con la empresa Awesome Cargo poder llevar esta ayuda humanitaria en víveres a la población de Turquía.

Es todo, señor presidente. Muchas gracias.

ROMÁN MEYER FALCÓN, SECRETARIO DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO: Gracias. Con permiso, señor presidente. Muy buenos días.

Bueno, vamos a dar una breve recapitulación de lo que ha sido la política nacional de vivienda a partir de esta administración. Vamos a iniciar con esta imagen, donde pueden ustedes apreciar lo que corresponde, el rezago habitacional en el 2020, prácticamente el rezago habitacional se concentra en el sur suroeste del país y un tema muy importante a destacar que hemos hecho en esta administración desde que hemos entrado es enfocar completamente la política de vivienda bajo tres premisas:

Uno, que es un derecho, no es un mecanismo mercantil que hay que explotar, sino es un derecho humano la vivienda, es el primer punto.

El segundo punto, una focalización clara de dónde tenemos el rezago habitacional a nivel nacional.

Y el tercero es el mecanismo en cómo estamos atendiendo ese rezago. La mejor forma que hemos encontrado es la autoproducción con apoyos y créditos directos a las familias.

Aquí tenemos lo que corresponde a una gráfica por parte de la administración del Infonavit en 2017, donde claramente se pueden notar los municipios, estados con mayor rezago habitacional: Chiapas, Tabasco, Oaxaca. Los estados del sur recibían menor número de apoyos o créditos a nivel nacional, en este caso el Infonavit son créditos. Entonces, es un claro ejemplo de cómo había una distorsión entre la oferta y la demanda de necesidades de soluciones habitacionales a nivel nacional.

En la siguiente lámina podremos ver cómo hemos venido modificando el otorgamiento de lo que corresponde los subsidios por parte de la Comisión Nacional de Vivienda. Podían ver en 2007-2012, la mayor concentración de los subsidios en la parte norte del país; un panorama muy similar en el 2013 al 2018, donde el rezago, ya sabíamos en ese entonces, que está ubicado en el sur suroeste; y hoy en día en esta actual administración, 2019-2022, se puede ver claramente la focalización de los recursos donde realmente se necesitaban, tenemos el mayor rezago habitacional, es uno de los puntos centrales de esta administración.

En la siguiente lámina tenemos un resumen general del conjunto de créditos y subsidios acumulados al día de hoy, estamos hablando de prácticamente nueve millones de acciones, donde el Infonavit encabeza el otorgamiento de créditos con 1.8 millones de acciones, por parte de Sociedad Hipotecaria Federal medio millón, la Comisión Nacional de Vivienda 314 mil acciones y el Fovissste casi 200 mil acciones.

Esto es muy importante señalar, porque hemos podido reducir el rezago habitacional entre el 2018 y el 2020. Son datos del Inegi que hemos recopilado en la Comisión Nacional de Vivienda. Hemos podido reducir el rezago habitacional de 9.5 a 8.5, habrá que esperar los nuevos datos por parte del Inegi en este año y ver dónde estamos situados. La tendencia es a la baja.

Es un tema muy importante porque esto no se había visto en los últimos 20 años, la disminución del rezago, vuelvo a reiterar, viendo la vivienda como un derecho; segundo punto, focalizando las acciones claramente en regiones donde tenemos ese rezago; y el tercero es que la mayor parte de estos apoyos, a comparación de como se venía haciendo en otras administraciones, se centran en acciones de autoproducción, es un elemento muy importante, la focalización y la autoproducción.

Sin más, le cedo la palabra a la subsecretaria Edna Vega.

EDNA VEGA RANGEL, SUBSECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y AGRARIO, SEDATU: Con su permiso, presidente. Buenos días a todas y todos.

Continuando con la presentación del secretario Román Meyer y aunque ya lo habíamos hecho en la mañanera, en una mañanera anterior, insistir en la importancia que tiene el otorgamiento de subsidios y apoyos. Antes esto se dispersaba a través de distintas instituciones y no necesariamente llegaba a las personas que más lo requieren; a partir de esta administración todo el otorgamiento de apoyos, subsidios a la vivienda se focalizó de manera directa a través de la Comisión Nacional de Vivienda en distintos programas.

Como vemos en esta lámina, en total durante cuatro años se otorgaron 314 mil 605 apoyos que representaron 25 mil 898 millones de pesos y, efectivamente, se concentraron en la zona sur sureste del país.

Lo que vemos en el norte tuvo que ver con el programa de apoyo a las ciudades fronterizas y también en ciudades turísticas durante 2019. Entonces, se han atendido en 32 entidades, mil 133 municipios, lo cual es un dato muy importante.

¿A través de qué programas?

El Programa por una Mejor Vivienda, que, explicamos, se cerró el programa emergente de vivienda y este año continúa a través de este esquema, 168 mil 725 apoyos que consisten en una aportación de 35 mil pesos para mejoramiento, 80 mil pesos para ampliación de manera directa la gente y que ellos deciden qué hacer con su vivienda, toda vez que los resultados han sido muy favorables, la confianza en la gente y que ellos lo desarrollan ha sido un elemento fundamental sin ningún tipo de intermediarios de ningunas características.

El siguiente programa es el Programa Nacional para la Reconstrucción. A través de él, 60 mil 750 apoyos en las entidades afectadas. Este año concluye este programa.

Y el Programa de Vivienda Social que, a diferencia del primero, consiste en que incorpora el elemento de una asistencia técnica porque son viviendas nuevas que requieren que sí haya un asistente que los ayude a la gente a una construcción segura, esa es la diferencia. En total, 314 mil apoyos.

En la siguiente lámina vemos lo que será el programa 2023 de estas tres vertientes de los programas, dos mil 382 apoyos en reconstrucción, con esto cerramos, ocho mil 17 subsidios para vivienda a través de vivienda social en 43 municipios y 10 entidades. En esta vertiente se atenderán los proyectos prioritarios y la atención a la situación de riesgo en distintas zonas; por ejemplo, Guerrero, Colima, Michoacán que tienen afectaciones por sismo será a través de este programa con estos subsidios. Y Por una Mejor Vivienda, con 56 mil 112 apoyos, dos mil millones de pesos en 144 municipios y 23 entidades del país.

Con todos estos datos podemos concluir que de 2019 a 2023 serán más 381 mil apoyos y se beneficiará a un millón y medio de personas.

Muchas gracias.

CÉSAR BUENROSTRO MORENO, VOCAL EJECUTIVO DEL FONDO DE LA VIVIENDA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO (FOVISSSTE): Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días.

Dar una repasada general de qué hemos venido haciendo en Fovissste, informarles acerca del cierre del programa de créditos 2022, el cual cerró con 48 mil 728 créditos otorgados, una derrama económica de 42 mil 597 millones de pesos. Para el 2023 estamos esperando un rango de financiamiento entre 59 mil y 70 mil 274, una derrama económica esperada de 55 mil 511 millones de pesos.

Quiero destacar como algo importante que, si bien ya lo hemos informado a finales del año pasado, se aprobó por nuestros órganos de gobierno la inscripción continua. Por primera vez en los 50 años de Fovissste el otorgamiento de créditos no será a través de sorteos ni de puntajes, en el momento en el que el acreditado, el derechohabiente quiera acercarse con nosotros podrá ejercer su crédito.

Y también, alineados con la política nacional de vivienda y como lo informaba el secretario Meyer, en el programa de créditos 2023 contempla entre dos mil 100 y dos mil 800 créditos para autoproducción y además 15 mil acciones para mejoramientos de vivienda, eso para ayudar a acabar, bueno, contra el rezago habitacional que existe.

Una cosa muy importante que nos instruyó el señor presidente hace alrededor de unos siete meses y que se trabajó de manera coordinada primero con el mismo director general del Issste, con la Consejería Jurídica, con la Secretaría de Hacienda, es una serie de cambios legales a la ley del Issste que trae muchos importantes beneficios a nuestros derechos habientes y acreditados. Menciono los cuatro principales:

También por primera vez se estarán otorgando créditos en pesos. Hoy en día los créditos se otorgan, como ustedes lo saben, tomando en cuenta la unidad de medida de actualización, la UMA y ahora van a poder ser en pesos una vez que eso se apruebe.

El monto del crédito y los pagos mensuales se podrán determinar tomando en cuenta el salario básico del trabajador, hoy en día solamente se toma en cuenta el salario básico y la idea será que al aprobar esto a decisión del propio derechohabiente pueda hacerse, no solamente el sueldo básico, sino el sueldo básico más las compensaciones a las que tenga derecho. Eso también dará una mayor capacidad de crédito y la amortización de este crédito también se dará de una manera un poco más suave y amable.

Lo de la inscripción continua, que ya mencionamos, queremos que también quede como una cuestión de ley.

Y como punto cuatro, que es importante, tenemos un número de acreditados que salen de sector y ellos, al quedarse sin un empleo, pues se les deteriora el crédito rápidamente. Entonces, con esto podemos hacer una serie de reestructuras para poder los apoyar a ellos.

Y también para trabajadores en activo que, por alguna cuestión económica, el descuento de la nómina no sea suficiente, poder hacerles una reestructura para que también puedan ellos cubrir su pago.

Y como último punto ―la siguiente lámina, por favor― también por instrucciones del señor presidente hemos trabajado en una serie de medidas o soluciones para problemas con créditos emproblemados:

El de Liquidación de 10, en el cual se condona el 10 por ciento restante de cuando alguien ya pagó el 90 por ciento del crédito.

Liquidación anticipada, con descuentos del cinco y 10 por ciento, en el cual cuando son créditos jóvenes, si quieren liquidar, bueno, se les hace un descuento del cinco por ciento, un crédito que tenga ya más de 10 años se les puede otorgar un descuento hasta del 10 por ciento.

Liquidación de créditos 30/60, en especial para atender población vulnerable, adultos mayores; entonces, cuando acreditados tengan más de 60 años y hayan pagado más de dos veces el monto del crédito que se les otorgó, se les podrá hacer una liquidación.

Y, asimismo, créditos que tengan más de 30 años de antigüedad, que se haría la liquidación. Muy importante este programa, que no lo estamos haciendo a petición de parte, es de nuestro propio base de datos, estamos avanzando y lo estamos haciendo para que sea de una manera más fácil y más rápida.

Reestructura total de liquidación a créditos deteriorados por crisis económicas, se podría dar un descuento hasta de un 34 por ciento del saldo pendiente de pago.

Un programa que estamos apenas iniciando desde noviembre del año pasado, ‘Solución a la medida’, lo estamos haciendo en especial con el grupo de expolicías de la extinta Policía Federal, en el cual estamos haciendo, platicando con ellos y viendo uno por uno cuál su capacidad real de pago y en base a eso se está haciendo una reestructura para poderlos ayudar.

Y también anunciamos hace unos días por instrucciones también del señor presidente y él nos hizo favor de aprobarlo. Como decíamos nosotros, los créditos que tenemos, nuestra cartera está en la Unidad de Medida de Actualización, la UMA, entonces el Fovissste estaría absorbiendo el 11.5 por ciento del aumento que se dio en la UMA para, en vez del 7.82, quedar en un 6.92. Y estaría esto costando cuatro mil millones de pesos que se dejarían de recibir, pero estamos garantizando que si bien este año, en 2022 se dieron 117 mil millones de pesos como rendimiento a las cuentas de los ahorradores, a los que no tienen un crédito hipotecario, el estimado de 119 mil millones que tendríamos que dar en el 2023 está garantizado, entonces podemos destinar los cuatro mil millones.

Sería todo. Muchas gracias.

CARLOS MARTÍNEZ VELÁZQUEZ, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT): Con su permiso, presidente. Buenos días a todos los compañeros de los medios de comunicación.

Como nos pidió, presidente, el Infonavit da créditos de manera directa, sin intermediarios y en las mejores condiciones.

Hoy tenemos aquí el comparativo de tasas de interés. El Infonavit tiene una tasa progresiva, quien menos gana, menos paga, 2.5 por ciento para quien gana el salario mínimo. Y el promedio del Infonavit muy por debajo del promedio bancario, ahí están viendo, la banca presta a 11.28 en promedio, el Infonavit en promedio a 8.23 por ciento.

También el Infonavit hoy presta para las necesidades reales de las familias. Ya no es la vorágine de hacer vivienda nueva por hacerla, sino se atienden hoy todas las necesidades, vivienda nueva, existente, construcción, compra de terrenos, mejoras y ampliaciones de vivienda.

Y también se hacen con criterios urbanos, es decir, hoy todas las casas que se venden a través de un crédito Infonavit cuentan con servicios completos, están en zonas cercanas al empleo.

Y junto con la Secretaría de Economía y Profeco impulsamos la norma que prohíbe la publicidad engañosa y establece mecanismos de queja contra los constructores, los vendedores de vivienda por vicios ocultos a su vivienda.

Tenemos también un tema que ha salido aquí, presidente, de los migrantes. Los migrantes siempre preguntan cómo pueden tener una casa, cómo pueden pagarla. A partir de 2019 y a raíz de una pregunta que surgió aquí mismo, establecimos el programa Infonavit Sin Fronteras, con ese los migrantes desde Estados Unidos en cualquier remesadora pueden depositar el crédito de su familiar aquí en México, el Infonavit absorbe las comisiones de las remesadoras y se han obtenido a través de esto 492 millones de pesos, lo que equivale a que se están pagando desde Estados Unidos 10 mil viviendas aquí en México.

Adicionalmente, con la Secretaría del Trabajo y el Seguro Social hemos hecho un plan para atender a la seguridad social y los migrantes. El día de hoy en la Comisión de Vivienda y Seguridad Social de la Cámara de Diputados se dictaminará una reforma a la ley que precisamente tiene este fin, que se puedan inscribir los migrantes al Infonavit y también puedan ser sujetos de crédito del instituto, así como se hizo con el Seguro Social.

También el presidente nos pidió acabar con los créditos impagables y así lo hemos hecho. Al cierre del año pasado se han convertido ya a pesos 966 mil créditos y esta conversión ha significado para las familias una condonación de sus saldos por 75 mil millones de pesos.

Recordarles a las familias que todavía tienen su crédito en veces salarios mínimos, o sea, créditos de antes de 2016, que a partir de hoy en micuenta.infonavit.org.mx pueden convertir su crédito a pesos.

Para quién no lo hizo y sigue teniendo los créditos viejos, hicimos esta medida de compensación, es decir, en lugar de que los créditos aumentaran con la inflación, se hizo una tasa menor, se aplicó este año 5.20 por ciento, lo que implicó un beneficio a las familias de 24 mil millones de pesos y que benefició a dos millones de personas.

Finalmente, presidente, hemos apoyado con distintos programas a 4.2 millones de familias, lo que corresponde a 170 mil millones de pesos que se han incorporado en los distintos programas de beneficio, reestructura, prórrogas que se han hecho durante esta administración.

La que sigue. Tenemos el pago a los ahorradores. Cada año el Consejo de Administración, formado por sindicatos, empresarios y el gobierno, decide cuánto remunerar a quienes no han sacado un crédito. Este año se decidió repartir 125 mil millones de pesos entre 57 millones de personas que tienen una cuenta en el Infonavit y que no han sacado un crédito. Esto les permite proteger sus ahorros contra la inflación y que puedan usar su cuenta de vivienda, sin perder el poder adquisitivo para la compra de una vivienda.

La que sigue. Finalmente, presidente, otro de los temas que han salido aquí, se han recuperado en el Plan de Recuperación de Vivienda Abandonada, 24 mil 400 viviendas en lo que va de la administración. Ha sido un programa que implica sobre todo enfrentar juicios que se habían iniciado en administraciones anteriores, sanear la vivienda, escriturar la vivienda y poder dotarla a través de los programas a las personas que menos ganan y que más lo necesitan. Estamos trabajando ya en 254 municipios.

Y esto ha implicado también cancelar las subastas de cartera, cancelar los juicios masivos, que eran procesos que no permitían al acreditado, digamos, tener alguna opción, una reestructura, un apoyo que les permitiera mantener su patrimonio. Se cancelaron, eso desde 2018, por instrucción del presidente y hoy se trabaja en procesos de saneamiento y escrituración directa, ya no se requiere de un despacho jurídico, sino el Infonavit está saliendo y escriturando la vivienda para que pueda darla a las familias que más lo necesitan, aquellas que estén en condición de ser recuperadas.

Finalmente, presidente, como se comentó aquí en la conferencia sobre precisamente las subastas de vivienda, las subastas de cartera que le perdían las instituciones, en el Infonavit detectamos, precisamente, que las subastas que se llevaron a cabo durante la administración pasada que más o menos eran 20 mil casas que se vendían a terceros. El Infonavit, por esa actividad, le perdió 260 millones de pesos. Era una actividad que, si bien parecía o tenía toda la apariencia de ser lícita, pues era un daño a un fondo que es de los trabajadores y que se perdía por esta actividad.

Y lo mismo pasaba, presidente, recordaba usted el Fobaproa, en el Fobaproa el gobierno mexicano adquirió las carteras crediticias de la banca privada y una vez que las atrajo el gobierno hizo una, digamos, ventas y subastas de esos bienes y de acuerdo con información del IPAB, que es el Instituto de Protección al Ahorro, sólo se recuperó el 30 por ciento de cada una de esas carteras, o sea, 30 centavos por cada peso de lo que valían esas carteras.

Sería todo, presidente y habría un video.

(INICIA VIDEO)

VOZ MUJER: En México más de ocho millones de viviendas se encuentran en condición de rezago, esta problemática se concentra principalmente en el sur sureste del país.

Durante las últimas décadas, resultado de la visión neoliberal y mercantilista, se construyeron en masa cientos de fraccionamientos alejados de las ciudades. El resultado fue un abandono masivo de viviendas, dejando de lado la esperanza y los recursos de la gente.

Desde el inicio de esta administración, la política nacional de vivienda tomó una visión social, mejorando y ampliando el tipo de apoyos y créditos para las familias.

INTERVENCIÓN MUJER: Después vinieron y ya tomaron medidas y que fotos y nos dijeron que iban a tumbar la casita y todo y con la sorpresa de que nos iban a hacer una casa por completo.

VOZ MUJER: Al día de hoy alrededor de tres millones de familias han recibido algún apoyo o crédito por parte de los organismos nacionales de vivienda y casi un millón de viviendas han dejado de estar en rezago, lo que representa la disminución más importante en 20 años. Estas acciones representan una inversión social superior al billón de pesos para garantizar el derecho de las familias mexicanas a una vivienda adecuada.

INTERVENCIÓN MUJER: Estaba muy contenta porque, imagínese, una casa nueva y de a grapa.

VOZ MUJER: El Infonavit también ha mejorado sus condiciones crediticias, lo que ha permitido que más de cuatro millones de familias con préstamos de administraciones anteriores hayan podido disminuir o pagar completamente sus saldos. Estamos trabajando para reducir las desigualdades en el territorio y que cada vez más familias tengan su propia vivienda.

(FINALIZA VIDEO)

PABLO GÓMEZ ÁLVAREZ, TITULAR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA (UIF): Buenos días. Vamos, por decisión del presidente, a presentar algunos datos relevantes sobre el juicio que se lleva a cabo de carácter civil en el estado de Florida en contra de Genaro García Luna y de una serie de personas y de empresas que formaron parte de la red de corrupción encabezada por este sujeto.

Durante el tiempo que Genaro García Luna ejerció su cargo como secretario de Seguridad Pública del gobierno federal y posteriormente a ello, tejió una red de corrupción y lavado de dinero para beneficio personal y de sus socios cercanos.

Bajo auspicio de García Luna, un conglomerado empresarial familiar que opera en distintos países obtuvo 30 contratos con diversos órganos de seguridad pública en México, a partir de los cuales se extrajeron recursos públicos por un monto de 745.9 millones de dólares y sigue el examen de otras operaciones, no hemos terminado.

Estos beneficios fueron transferidos al extranjero mediante mecanismos dirigidos a ocultar el rastro a través de la utilización de paraísos fiscales y aplicados a la adquisición de bienes muebles e inmuebles, así como otros activos en territorio norteamericano, en el estado de Florida.

El actual Gobierno de México, por conducto de la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, identificó la red de corrupción de García Luna, su forma de operación, los montos y la ruta que siguieron los recursos.

En consecuencia, incluyó en la lista de personas bloqueadas a quienes participaron en esta confabulación y presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República el 24 de diciembre de 2019 por hechos relacionados con delitos de corrupción, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, conocido como lavado de dinero.

El gobierno mexicano presentó una demanda civil el 21 de septiembre de 2021 ante el Tribunal del Undécimo Circuito Judicial del Condado de Miami-Dade, Florida, para la recuperación de los activos adquiridos con los recursos extraídos del erario mexicano y ubicados en ese estado norteamericano con la intención de resarcir el daño generado al estado de nuestro país. El proceso civil es independiente al juicio penal al que está sujeto García Luna en Brooklyn, Nueva York.

En cuanto a México, los procesos penales siguen su curso y el gobierno espera que abarquen también los peculados y contrataciones indebidas cometidos mediante redes de corrupción encabezadas por García Luna durante 20 años, incluyendo dentro de estos los seis años del gobierno anterior en que siguió operando esta red de corrupción de García Luna, cuando ya no era servidor público.

Tenemos un listado de 40 contratos que se llevaron a cabo y que fueron instrumentos para la comisión de delitos de corrupción y el producto de la inmensa mayoría de estos contratos por 745 millones 879 mil 384 dólares con 78 centavos hasta este momento. Estos recursos, producto de estos 40 contratos, que se van a dar a conocer todos, son los que están en este momento en el juicio civil de Florida.

El Tribunal de Florida… Bueno, las personas demandadas son: Genaro García Luna, Linda Cristina Pereyra de García Luna, Mauricio Samuel Weinberg López, Jonathan Alexis Weinberg Pinto, Sylvia Donna Pinto de Weinberg, Natan Wancier Taub, José Francisco Niembro González y Martha Virginia Nieto Guerrero de Niembro.

Hay una lista de 44 empresas que fueron utilizadas en esta trama de corrupción. Voy a mencionar, no todos los contratos puesto que son muy largos, pero vamos a poner como ejemplo de lo que estamos hablando el uso que se le dio a estos recursos por parte del grupo empresarial que tiene su sede en los Estados Unidos y que fue organizado por García Luna para llevar a cabo todas estas contrataciones que resultaron ser ilícitas durante el tiempo que este individuo fue servidor público y durante los seis años posteriores. En total, 20 años, como ya se señaló. Cosas como éstas, ¿no?:

Propiedades aseguradas judicialmente en el procedimiento civil contra la red de corrupción presuntamente encabezada por García Luna. El comprador, Península CAS, un valor de mercado aproximado este inmueble de 768 mil 381 dólares.

Península MAS adquirió, 807 mil 741 tiene el valor aproximado de este inmueble.

Jade Ocean, un millón 180 mil 800. Estamos hablando de puros dólares, aquí no hay pesos.

Jade Ocean, por un valor aproximado actual de un millón 134 mil.

Jade Ocean otra vez, 314 mil 880, el valor de un inmueble.

Otra vez de Jade Ocean, 566 mil 114 dólares.

Jade Ocean, 557 mil 688.

Brilll, cinco mil dos, así se llama esta razón social, un millón 150 mil es aproximado el valor de este inmueble.

Otra vez Jade Ocean con otro de 151 mil 630.

Península SNDS tiene uno de 745 mil 872.

Village Bay tiene uno de 262 mil 656.

VFST tiene uno de cuatro millones 200 mil dólares.

Sylvia Donna Pinto de Weinberg tiene uno de dos millones 232 mil 876.

Delta Integrator tiene otro de 555 mil 800.

Delta Integrator tiene otro más de 900 mil dólares.

Delta Integrator tiene 510 mil 965 dólares.

Delta Integrator tiene otro más de la esposa de la persona mencionada por 509 mil 961.

Jagra posee uno, 469 mil 806.

Martha Virginia Nieto Guerrero, tiene uno de 911 mil 232 dólares.

Para un total de 17 millones 930 mil 402, son inmuebles asegurados por la corte norteamericana en el proceso civil que inició el Gobierno de México para recuperación.

Hay una serie de cosas que no son inmuebles, que son muebles, que son por 21 millones 725 mil 419, que fueron vendidos antes de la iniciación del juicio, pero que, de todas maneras, forman parte del juicio para ser recuperados.

Hay una serie de vehículos que llaman mucho la atención, que fueron comprados con este dinero defraudado al pueblo de México a través de esta trama de corrupción que operó como, por ejemplo, un Fiat 500 2013, un Royce Royce 2013, un Ferrari F430, un GMC Terrain de 2006, un Ferrari California 2017, un Maserati Levante 2017, un Jeep Limited Rubicon, un Audi 4, un Lamborghini. Están ustedes viendo de lado izquierdo el nombre del que aparece como propietario y todos están en la trama, todas las personas. Un Jeep Grand Cherokee, un Cadillac Escalade Premium 2015, un Mini Cooper, un Toyota 2015, un Honda Elements, un remolque, un Smart, otro Lamborghini Huracán, un Tesla, un Mercedes Benz 2005, un Land Rover de 2018, un Toyota Camry, un Sea Ray, un Mercedes Benz 2011, un Bentley convertible continental, una embarcación Scout de 2014, un Fiat Cabriolet, un Mazda, un Ford Mustang 1970 de colección, un Mercury Montego 75 también, un Ford Mustang también de colección 1967, otro del año 69, otro del año 70, otro más del año 70, una Harley-Davidson de 2007, otra más de 2009, un Ford Mustang 1970, un Ford Mustang de 1968 también de colección, un Mercedes Benz 2012, otro Mercedes Benz 2010, un Jaguar sedán 2011 y una motocicleta.

Esta lista es una lista todavía parcial, es producto de una serie de investigaciones completamente comprobadas que se han realizado porque con el dinero que se robaban compraban cosas con el propósito de mantener el dinero en situación de lavado de todos los que intervinieron en esta trama.

Hemos bloqueado, el Gobierno de México ha bloqueado en el caso de García Luna solamente 29 millones 920 mil 195, puesto que una de las características de esta trama de corrupción es que el dinero se lo llevaban a Estados Unidos a través de países del Caribe, principalmente Barbados, en donde la mayor parte del dinero se fue rumbo a Miami, Florida.

Entonces, ellos no tenían recursos en el sistema financiero mexicano, sino que usaron el sistema financiero para sacar los recursos que cobraban en los contratos que García Luna promovía que se hicieran con las dependencias públicas de México. Se llegó incluso al extremo de que al gobierno de la Ciudad de México le cobraron una cantidad relevante por un reconocimiento de adeudo de un contrato que nunca fue firmado y que no existió jamás. Esto también ha sido denunciado y las autoridades de la ciudad pues están muy interesadas, están dando seguimiento a esto, porque tiene un origen en el presupuesto local y la Unidad de Inteligencia Financiera ha dado toda la asistencia y toda la información al Gobierno de México.

Hay 10 empresas que fueron bloqueadas por el Gobierno de México a través de la UIF, cuyo monto bloqueado solamente fue de cuatro millones y medio de pesos. Las empresas cobraban e inmediatamente se llevaban el dinero, a ciencia y paciencia de las autoridades de entonces, quiero decirlo porque así fue.

También hay en lo individual una serie de personas que han sido bloqueadas, están en la lista de personas bloqueadas en relación con esta trama de corrupción, pero también por montos, algunos millones de pesos, pero no en los niveles de lo que fue hurtado a México.

Ahora bien, quiero este asunto en esto. Estamos esperando que se resuelva un recurso que presentaron los abogados de los demandados de García Luna y demás personas y empresas, con el propósito de que ya se inicie el juicio, se integre el jurado y se hará todo el esfuerzo con el propósito de recuperar el dinero de lo que se nos despojó como país y como pueblo.

Ahora, en esto, ya pasando a un tema vinculado con esto acabo de mencionar, el señor Luis Cárdenas Palomino ha recibido del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito la protección y el amparo de la justicia de la unión apenas el 25 de enero de 2023. Este tribunal está integrado por Jorge Antonio Cruz Ramos como presidente, María Elena Rosas López y Pablo Domínguez Peregrina, que son magistrados del Poder Judicial de la Federación.

Dicen ellos, repito exactamente los términos de la resolución del colegiado: ‘La justicia de la unión ampara y protege a Luis Cárdenas Palomino’.

Es una resolución definitiva e inatacable, no tenemos recurso, desechó el tribunal un recurso presentado por el gobierno mexicano a través de la Unidad de Inteligencia Financiera y como copartícipe del recurso el propio presidente de la República.

¿Qué significa esto?

Significa que la acción del gobierno, con el propósito de prevenir actividades ilícitas en el sistema financiero de parte de individuos que están siendo sujetos a procedimientos jurídicos de distinto tipo y que se conoce que realizan actividades de lavado de dinero, son liberados del problema de estar en la lista de personas bloqueadas y de no poder realizar actividades en el sistema financiero mexicano por el Poder Judicial mexicano, que debería interesarse justamente en lo contrario, ¿no? cualquiera lo podría suponer.

El Gobierno de México no puede callar frente a esto porque este no es un problema de colaboración entre poderes, este es un problema de otro orden, tiene que darse…

PREGUNTA: (Inaudible)

PABLO GÓMEZ ÁLVAREZ: Espéreme tantito. Tiene que darse, se tiene que informar al pueblo de México lo que está pasando.

El argumento es, vean el argumento: el procedimiento que llevó a la UIF a inscribir a esas personas —porque este es un caso, hay decenas y centenares de casos— en la lista de personas bloqueadas, como es un procedimiento meramente nacional y no lo está solicitando ningún país extranjero, por lo tanto, carece de suficiente certeza y carece de seguridad jurídica, punto. Jurisprudencia elaborada en su momento por el ministro Medina Mora, aprobada por la Segunda Sala y que no todos —quiero insistir— los jueces, aplican a ciegas, a ciegas.

No solamente es un criterio malinchista, es un criterio que sirve para convalidar actividades ilícitas, proteger no solamente a criminales de la delincuencia organizada, sino especialmente a los corruptos, exservidores públicos, etcétera, todo ese tipo de cosas que hemos tenido.

Entonces, pues yo quiero que se entienda que no se está persiguiendo a nadie, ni por sus ideas ni por sus posiciones políticas; simplemente, lo que se está haciendo es cumpliendo con la ley, uno de los instrumentos es justamente el bloqueo de las cuentas, que es de tipo preventivo, esto se hace ahora junto con la presentación de denuncias.

Hay jueces que han llegado incluso a prohibir que la información de inteligencia financiera pueda ser entregada al Ministerio Público y entonces quedan las personas que están siendo protegidas por esos jueces en situación de impunidad total, porque para judicializar sobre el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, mejor conocido como lavado de dinero, se requiere forzosamente la denuncia de la UIF, según el Código Penal Federal en su artículo 400-B.

Por eso, al momento en que se impide que el gobierno pueda utilizar los datos obtenidos legalmente sin duda del sistema financiero de personas, sobre todo personas expuestas políticamente, pues los están dejando en la completa impunidad, nunca podrán ser entonces ya denunciados, ya no digamos inculpados por este delito.

Yo creo que entre las tareas, si me lo permiten, que tiene el país, es hacer un ajuste en estos criterios, porque son instrumentos de impunidad que debemos impedir, hay que convocar a esta lucha con mucha fuerza.

PREGUNTA: ¿Puede repetir los nombres?

PABLO GÓMEZ ÁLVAREZ: Sí, cómo no. Estamos hablando del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el presidente es Jorge Antonio Cruz Ramos y los integrantes son la magistrada María Elena Rosas López y el magistrado Pablo Domínguez Peregrina. El acuerdo se tomó por unanimidad, nadie puso en cuestión la aplicación de un criterio completamente, quiero decirlo, antinacional e inconstitucional.

PREGUNTA: ¿Con ese amparo es suficiente?

PABLO GÓMEZ ÁLVAREZ: Con ese amparo yo tengo que firmar un acuerdo para sacar de la lista de personas bloqueadas a un señor llamado Luis Cárdenas Palomino, conocido delincuente, exfuncionario público, que se encuentra preso, por cierto, en una cárcel de los Estados Unidos.

PREGUNTA: ¿No opera la queja en la Corte? ¿No podía meter queja en la Corte?

PABLO GÓMEZ ÁLVAREZ: No, no porque es un tema jurisdiccional y en materia de resoluciones jurisdiccionales de los tribunales no hay queja. La queja se presenta en el Consejo de la Judicatura por trámites, cuestiones de forma, mala práctica o corrupción, pero por una resolución judicial no; se ve en el terreno jurisdiccional, que fue lo que hicimos, lo que hizo el Gobierno de México.

Un juez le da un amparo a este señor, vamos al colegiado diciéndole: Esto es un error, no solamente no debe hacerse en este caso, no debe hacerse en estos casos. Ayuden a luchar para proteger el sistema financiero nacional, pero sobre todo para acotar el espacio de la impunidad y de la tolerancia a la corrupción, ese es el planteamiento.

PREGUNTA: ¿Cuál es el monto que le había asegurado o bloqueado a Cárdenas Palomino, perdone?

PABLO GÓMEZ ÁLVAREZ: Originalmente fue bloqueado por cinco millones y medio de pesos que tenía en una cuenta. Obviamente son dineros livianos, ¿no?, para estas tramas de corrupción, porque no las tienen, pero estar en las listas de personas bloqueadas no solamente quiere decir que sus cuentas concretas han sido bloqueadas, sino que no tiene ya acceso al sistema financiero, no puede cobrar un cheque, ¿me entienden?, no puede comprar valores, no puede comprar moneda extranjera.

Quedan… La Unidad de Inteligencia Financiera no bloquea cuentas, las cuentas quedan bloqueadas como consecuencia de que las personas son bloqueadas, ingresan a lo que se llama lista de personas bloqueadas, para que no hagan uso del sistema financiero mexicano para realizar actividades ilícitas.

Porque es muy sencillo usar, sobre todo en una economía tan abierta como la mexicana. Estos recibían y el dinero en el momento en que recibían los pagos estas empresas, en ese momento se iba el dinero a Barbados, ahí se quedaba en un banco, en una cuenta de ellos y luego veían la manera de irlo mandando a Miami y luego en Miami veían la manera de comprar cosas, casas, hemos hablado de eso, de Lamborghinis, etcétera. Todo eso es parte del sistema, de la trama corrupta que realizó Genaro García Luna.

Lo de García Luna no es un asunto de: llegó, robó y corrió. No, es una cosa profunda, que tiene que ver con el Estado corrupto que construyeron los neoliberales en este país.

PREGUNTA: ¿Por qué monto se van a liberar?

PABLO GÓMEZ ÁLVAREZ: ¿Perdón?

INTERLOCUTOR ¿Por qué monto se van a liberar las cuentas de Cárdenas Palomino? ¿Cuál es el monto actual?

PABLO GÓMEZ ÁLVAREZ: Antes de la resolución del tribunal colegiado hubo un juez que le concedió un amparo, no contra su inscripción en la lista, que no podría él, una suspensión definitiva, el juez no puede hacer eso, pero sí puede ordenarle a la UIF que desbloquee la cuenta concreta.

Nosotros teníamos una cuenta bloqueada de cinco millones y medio y el juez —si quieren, les doy el nombre del juez— el juez lo desbloqueó y al día siguiente ‘adiós’, porque es la, ¿me entienden?, esa es la trampa de la cosa.

PREGUNTA: ¿Cuántos casos tiene similares?

PREGUNTA: ¿Iguales en México?

PABLO GÓMEZ ÁLVAREZ: ¿De Cárdenas Palomino?

INTERLOCUTOR: De red de empresas y personas.

PABLO GÓMEZ ÁLVAREZ: A ver, son dos personas. ¿Te refieres a Cárdenas Palomino o a…?

INTERLOCUTOR: Los nombres que presentaron ahorita.

PABLO GÓMEZ ÁLVAREZ: Los nombres que presentamos ahorita les quiero decir que todo el dinero se lo llevaron a Miami.

INTERLOCUTOR: ¿No tienen inmuebles en México?

PABLO GÓMEZ ÁLVAREZ: No.

PREGUNTA: ¿Luis Cárdenas Palomino participaba con Genaro García para sacar el dinero de México?

PABLO GÓMEZ ÁLVAREZ: No operaban en relación, operaban con independencia, pero sí tenemos una relación financiera concreta en un caso. La empresa más importante de Miami y la empresa más importante que operó Cárdenas Palomino tuvieron relación financiera y recibió Cárdenas Palomino dinero de estos, de Miami, que son los socios de García Luna, sí tenemos esa relación, documentada, pues, hasta el centavo, porque los productos de inteligencia no pueden ser de sensibilidad, ¿no?, tienen que ser hasta el centavo: tanto, tanto se movió, esto, vas y ahí la matemática es lo que funciona.

PREGUNTA: ¿A Cárdenas Palomino, a cuántas casas se le han encontrado en el extranjero o en México?

PABLO GÓMEZ ÁLVAREZ: A Luis Cárdenas Palomino no hemos hecho una investigación de propiedades de este individuo en los Estados Unidos, pero yo creo que es necesario analizar la posibilidad de hacerlo porque el asunto es harto complicado.

En el caso de García Luna se pudo por el conducto que tomaron para llegar a Miami, el que él se fue allá y el que este conglomerado empresarial del que estamos hablando de Miami le dio abiertamente una transferencia de 10 millones de dólares a García Luna y entonces en ese momento dijimos: Agarrarle la mano y decir ya te caché. Ese fue el elemento más importante para abrir el proceso civil y reclamar todos los bienes.

Entonces, en el caso de Luis Cárdenas Palomino no hemos tenido esa fortuna, pero Luis Cárdenas Palomino está siendo investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera pues desde hace mucho. Tenemos, mire nada más de qué tamaño es este timbiriche de empresas y personas, ahí está.

Jesús, no lo muestres mucho porque resulta que los buscadores de información, que hay buscadores profesionales, piden a través de transparencia, al instituto, cosas como estas, que de repente aquí aparecen, las entreguemos. Y la verdad es que esto no lo podemos entregar porque como es un producto de inteligencia, es un esquema, entonces las personas interesadas en conocer cómo se trabaja en la inteligencia financiera, pues estas cosas les dan muchas pistas, ¿me entienden?

Pero el instituto no comparte, porque no… Ese instituto que tenemos ahora de transparencia no es consciente de la importancia que tiene en este país y en cualquier otro la inteligencia financiera y la reserva de cierto tipo de datos y de estructuras de indagatoria, etcétera, etcétera, no comparten eso, quién sabe qué.

PREGUNTA: El monto total de la denuncia civil, ¿cuánto es?

PABLO GÓMEZ ÁLVAREZ: ¿Cómo?

INTERLOCUTOR: De la demanda civil, ¿cuánto es el monto total?

PABLO GÓMEZ ÁLVAREZ: El monto son 700… Vamos a dar, ¿no? Ya se me hizo aquí bolas el engrudo, 745 millones 879 mil 384 dólares 78 centavos, eso fue lo extraído hasta ahora.

PREGUNTA: ¿Cuántos casos similares al de Cárdenas Palomino tiene la UIF? ¿Y por dónde se tendrían que comenzar a hacer los ajustes, señor Gómez?

PABLO GÓMEZ ÁLVAREZ: ¿Ajustes?

INTERLOCUTORA: ¿Los ajustes quién los tendría que hacer? ¿El Congreso, el Poder Judicial?

PABLO GÓMEZ ÁLVAREZ: El Congreso ha apoyado y va a seguir apoyando, yo espero que este periodo de sesiones. Y ya conversé, me reuní con la senadora Olga Sánchez Cordero, que es la presidenta de la Comisión de Justicia.

Hay un dictamen para elevar la calidad de la inteligencia financiera, como nos lo está pidiendo el Grupo de Acción Financiera, que se llama GAFI, que es una entidad normativa internacional de la cual nosotros formamos parte, pero ya antes el Congreso dio un apoyo fuerte en la reforma de la Ley de Instituciones de Crédito y yo espero que siga apoyando, pero eso no va a funcionar mientras no haya un cambio de actitud en el Poder Judicial, es la verdad, sinceramente lo digo. Nosotros no tratamos de molestar absolutamente a nadie ni hacer campañas de nada, simplemente es lo que vemos todos los días, cuántas personas salvan la situación porque un juez sencillamente le da el palomazo y vámonos.

PREGUNTA: ¿Urge la reforma al Poder Judicial?

PABLO GÓMEZ ÁLVAREZ: Se acaba de hacer una reforma al Poder Judicial.

INTERLOCUTOR: No, pero de gran calado, porque no basta con la reforma esa.

PABLO GÓMEZ ÁLVAREZ: Pues el fondo, lo que hay que reformar es la mentalidad, la conducta y alejar de intereses extraños a los que están ahí, digo, porque a mí no se me ocurre una cosa que no sea una reforma de esas reformas de las personas y de las relaciones entre ellas, ¿no?

PREGUNTA: (inaudible)

PABLO GÓMEZ ÁLVAREZ: Pues sí, porque entonces se olvidan de la justicia.

Es que hay una jurisprudencia que dice quién sabe qué. Bueno, no todos la están aplicando igual.

PREGUNTA: Pero con el precedente ya lo pueden hacer.

PABLO GÓMEZ ÁLVAREZ: ¿Con quién?

INTERLOCUTOR: Con el precedente, con la reforma que establece el precedente y con el precedente, con ese ya todos los jueces federales y estatales tienen que actuar y ya.

PABLO GÓMEZ ÁLVAREZ: No, porque, a ver, el Congreso no emite jurisprudencia, son leyes.

INTERLOCUTOR: No, pero el Congreso lo autorizó el precedente, entonces esto va…

PABLO GÓMEZ ÁLVAREZ: No, el Congreso nunca ha autorizado la jurisprudencia de la Corte.

INTERLOCUTOR: Es el precedente y al establecer el precedente obliga, cuando este se elige por mayoría tanto por el pleno como por las salas obliga a todos los jueces. Entonces, una decisión injusta que se tome va a ser obligatorio por ley para todos los jueces de todo el país y además obliga a que se emita ante el Poder Judicial, ¿verdad?, un informe para que cambie la ley.

La Corte es un superpoder, hace lo que se le da su gana.

PABLO GÓMEZ ÁLVAREZ: Mire, no estamos hablando solo de la Corte, vamos poniendo los pies en la tierra. A ver, no, estamos hablando de los jueces, de los magistrados y de las juezas y las magistradas, pero no estamos hablando de todos, porque me consta que hay jueces y magistrados que le echan ganas y apoyan. Un juez apoya, se van a revisión a un colegiado y ahí le dan palo, porque ahí predominan otros contextos.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: A ver, hay un asunto, hay un asunto…

PREGUNTA: El nombre del juez.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: … que explica —mientras buscas el nombre del juez— hay un asunto que Pablo puede explicar, puede exponer bien. Bueno tiene la experiencia en haber sido el precursor de la desaparición de la partida secreta, se debe a este señor, pero también Pablo fue de los promotores del artículo para limitar los sueldos de los altos funcionarios públicos y no permitir que ningún funcionario pudiese ganar más que el presidente de la República.

¿Qué sucedió sobre esto?

Se hizo la reforma, que Pablo explique por qué hay ministros de la Corte, magistrados, funcionarios de organismos supuestamente autónomos en donde se ampararon, quién otorgó ese amparo para que se viole un artículo de la Constitución, porque esto es muy importante.

Pero, además, la jurisprudencia —porque no es tesis, es jurisprudencia— que sirve de base para la cancelación de las acciones de inteligencia financiera, en este caso mencionaste que fue el ministro…

PABLO GÓMEZ ÁLVAREZ: Medina Mora.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Medina Mora.

Entonces, ¿por qué no nos hablas de eso? Porque, independientemente de la cuestión jurídica, o sea, ¿qué es lo que hacen?

Antes y ayer hicieron un escándalo y además, con muchísima manipulación a los medios, sobre todo en la radio, conductores de radio, mujeres y hombres, que es una vergüenza, porque en la radio antes era la campeona de la libertad y ahora es la campeona de la manipulación; sobre todo, en la capital.

Bueno, hablaba yo de que la presidenta estaba ahí porque por primera vez en muchos años, en décadas, en siglos, el presidente de la República no decide quiénes deben de estar en la Corte, como era antes. Me van a contestar los formalistas de que la ley establece el mecanismo, de que el presidente envía tres propuestas al Senado y es el Senado de la República el que decide quién va a estar. Eso es pura simulación porque esa terna ya llevaba —así era antes— dedicatoria.

Toda esa simulación fue lo que caracterizó al régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios; a la república simulada que se padeció por mucho tiempo y que todavía prevalece, como es el caso del Poder Judicial, con honrosas excepciones, en jueces, en magistrados y también en ministros.

Pero, si queremos purificar la vida pública de México, lo tenemos que hacer, comprendiendo a todo el gobierno de la República: gobiernos federales, estatales, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, todos.

Y para llevar a cabo esa transformación por entero, porque ya iniciamos la transformación, se requiere el apoyo de los ciudadanos y para que los ciudadanos apoyen se necesita hacer realidad el derecho a la información.

Porque, si no tratamos estos temas aquí, ¿en dónde los van a tratar? ¿En las televisoras? ¿En las estaciones de radio? ¿En los periódicos, que de manera vergonzosa han guardado silencio en este juicio en Nueva York?

¿O como el titular de ayer del Reforma? Cuando es casi de dominio público la asociación delictuosa que prevalecía entre autoridades y delincuencia organizada y todavía se atreve el Reforma a poner un ocho columnas: ‘Implican a Calderón… pero de oídas’. Y, por cierto, ¿hoy cuáles son las ocho columnas?

Es que esto nos da una idea de cómo…

‘Dan el cielo a militares’. Se volvió ya usted ángel, general.

Este es el periodismo vendido, alquilado, al servicio de la oligarquía que se dedicó a saquear a México y que se sentían los dueños del país y que quieren regresar y son los que traen la campaña en contra de nuestro gobierno, que busca la transformación; pero afortunadamente la gente está apoyando, pero tenemos que estar informando y por eso estamos aquí.

Cuando me informa Pablo del amparo a este señor, ayer mismo le hablé y le dije: Esto no puede quedarse oculto, esto no es un trámite burocrático más, esto es una afrenta a la justicia, al movimiento que busca acabar con la corrupción y con la impunidad.

Y estas batallas las vamos a seguir dando todos los días, porque nada ha dañado más a México que la deshonestidad de sus gobernantes y eso es lo que ha dado al traste con todo, esa es la causa principal de la desigualdad social, de la desigualdad económica, de la violencia, de los males que padecemos. Por eso, no hay tregua en el combate a la corrupción, en el combate a la impunidad. La transformación es enfrentar la decadencia con un cambio verdadero.

Con esta introducción, ¿por qué no platicas lo de los sueldos?, porque es interesante y lo que quieras, además.

PABLO GÓMEZ ÁLVAREZ: Gracias. Bueno, brevemente los temas que el presidente ha puesto aquí.

Ustedes saben que la ‘partida secreta’ hace un par de años, o algo así, fue eliminada, por fin, de la Constitución. Costó trabajo, había que tomar las decisiones en ambas cámaras por dos tercios. Nos tardamos más de dos años insistiendo en que ya había que quitar eso, sobre todo para ajustas cuentas con la historia y decir: No más el abuso en la utilización de recursos públicos para propósitos personales. Y ya no existe.

Ahora, el asunto del 127 constitucional. Ustedes saben que, hace 10 años o más, se modificó la Constitución por acuerdo de todos los partidos para poder regular las remuneraciones de los servidores públicos y uno de los elementos que se consideró adecuado introducir fue que ningún servidor público del Estado nacional mexicano, no estamos hablando del gobierno, ¿eh?, federal o de un poder del otro, el Estado mexicano, estamos hablando del artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ese, ningún servidor público puede ganar más que lo que es asignado en el presupuesto al presidente de la República.

Entonces, les voy a contar el chiste, porque es un chiste, de lo del Instituto Nacional Electoral. Ellos ganan más que el presidente, pero no sólo los consejeros, hay 400 en el INE que ganan más que en el presidente, 400.

Entonces, no tienen escapatoria, hay incluso una nueva ley de remuneraciones que es concluyente, no hay resquicio. Van en un recurso a la Corte los del Instituto Nacional Electoral pidiendo que no se aplique el presupuesto federal en lo que toca a los sueldos en el INE, nada más.

La Corte admite y, en lugar de hacerle caso a la Cámara de Diputados, que es la emisora del presupuesto, de que por favor no fuera a dar una suspensión, porque no acepta la ley suspensiones contra normas de carácter general, el presupuesto lo es, le dan la suspensión, no se aplica el presupuesto en materia de sueldos para el Instituto Nacional Electoral, entonces ellos deciden seguir ganando lo que quieren.

Pero el asunto no se resuelve en el fondo, lo dejan pasar el tiempo en la Corte, llega un momento en que ya nada de eso funciona porque el presupuesto ya se acabó, ya dejó de funcionar.

Viene el nuevo año, un nuevo presupuesto y, lo mismo, lo impugnan, se les da la suspensión. Es un juego, ¿no?, pero es un chiste porque es de carcajadas y nunca han resuelto el fondo, nunca se ha pronunciado la Corte.

¿Por qué hace esto la mayoría en la Corte?

Porque ellos ganan más que el presidente.

Yo era diputado cuando mandamos el primer presupuesto correspondiente al año de 2019. Ahí, aplicando lo que dice un transitorio de la Constitución, la cámara resolvió respetar el sueldo histórico de los ministros que habían estado en funciones desde antes de que entrara en vigor la reforma del 127 constitucional para no tocar su sueldo. Los que ingresaron después ya tenían que tener el sueldo de acuerdo con el 127 constitucional.

A ver, la Constitución puede declararse a sí misma vigente pase lo que pase, o sea, es retroactiva. Si la Constitución no fuera retroactiva, no se hubiera podido hacer el reparto agrario, no se hubiera podido expropiar los bienes de las empresas petroleras, no se hubiera podido hacer nada, ¿no?, hubiera quedado todo como en el porfiriato; pero no, sí es retroactiva, pero aquí en este caso, se convino en el Congreso expresamente no se hiciera retroactivo.

Bien, una consideración para los ministros, pero han abusado. Ya de esos creo que ya nada más hay uno, ya los demás ya están fuera de este término, siguen ganando más, ellos deciden lo que ganan.

No es correcto que nadie, en el país que sea, por más poder que tenga decida cuánto va a ganar, no es correcto, es algo ofensivo contra la República. No un asunto de grillas, no importa tanto lo que se están embolsando, lo que importa es que esa arrogancia de autoasignación del sueldo es un golpe brutal al sistema democrático republicano que debería de haber en un país. Esa es la lucha.

¿El otro asunto?

INTERLOCUTOR: ¿Manejan como INE el amparo?

PABLO GÓMEZ ÁLVAREZ: No, no es un amparo, es una controversia. Se presentó como INE, se presentó como INE, sí como INE.

Los consejeros decidieron presentarla y luego algunos dicen que ellos no cobran tanto, que porque lo que cobran una parte la regalan; bueno, entonces sí cobran tanto, ¿no? Cada quien hace… Yo regalo mi sueldo, no deja de ser mi sueldo, hago con él lo que quiero. Entonces, ellos dicen: ‘No, yo gano tanto, yo lo regalo’; bueno, pues quién sabe qué regalará.

¿Termino, presidente, con el asunto de Medina Mora?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí.

PABLO GÓMEZ ÁLVAREZ: Último, va. Este también es algo dramático, tragicómico. La Segunda Sala de la Corte decidió resolver un amparo y al resolverlo generó una tesis, esa tesis dice que el procedimiento de bloqueo que se hace de acuerdo con la ley y la Constitución de México carece de certeza y de seguridad jurídica, ¿por qué? No explicaron por qué. Por lo tanto, hay una excepción, la excepción es cuando del extranjero, una entidad con la capacidad para ello, le solicita al gobierno mexicano el bloqueo.

Y luego hicieron otra que dice: ‘Pero no se trata de una solicitud etérea, tiene que decir nombre, apellido del que va a ser bloqueado y que quieren que se bloquee’. Eso lo convirtieron en jurisprudencia, porque agarraron otros casos, empezaron a juntar, juntaron tres y vámonos, o sea, es una maniobra, ¿no?

Actualmente tenemos esta. Yo presenté una solicitud a la Corte para que un amparo se atrajera desde el colegiado donde está en revisión, como amparo en revisión fuera la Corte, es un procedimiento frecuente que existe y lo puede hacer cualquiera, yo lo hice, siempre y cuando, claro, un miembro del consistorio, o sea, un miembro de la Corte, apoye.

Entonces, yo hablé con una de las integrantes de la Segunda Sala y encontré la atención que esperaba. Entonces, ella presentó mi solicitud en la Segunda Sala y me dijeron: ‘Sí, hay que atraerlo, pero para endurecer aún más la jurisprudencia’. Entonces, esta ministra dijo: ‘No, no se trata de eso, se trata de hacer una revisión para superar la tesis malinchista de Medina Mora’.

Se quejaban algunos poderosillos en aquel entonces que los ponían en la lista de personas bloqueadas y también algunos poderosos delincuentes. Entonces, eso generó una reacción en el máximo tribunal, que consideró que no es, no garantiza seguridad ni confiabilidad el procedimiento del bloqueo.

Entonces, Medina Mora redactó, fue el ponente. Este es el problema que tenemos. Yo me he dirigido recientemente, a partir de que el ministro Pérez Dayán fue nombrado presidente de la Segunda Sala, pidiéndole que la Segunda Sala rectifique esto, que ese rumbo es inconveniente para México, es un acto de lesa soberanía, es someter la soberanía al dictado de una agencia extranjera.

Y yo, en el tiempo que llevo en la UIF, desde luego ustedes comprenderán que nunca le he pedido a ningún gobierno, nunca le he pedido al FBI, ni a la DEA, un papelito, no, no porque eso es someternos, no a ellos, someternos a ellos por decisión de nuestra propia Corte. Yo no admito que la Corte pueda hacer eso, el gobierno mexicano no puede estar de acuerdo.

Y, bueno, pues así está la cosa. Y tengo la promesa de que va a haber un nuevo examen y que cada quien, porque no han atraído ningún asunto en revisión que está en los colegiados para aprovechar ese amparo en revisión, atraído por la Segunda Sala para poder dictar una corrección a esa jurisprudencia.

Hay que dictar una nueva, punto. Dejar atrás la que está vigente y construir la nueva jurisprudencia, así como hicieron la construcción de la que está actual. Y apoyen, por favor.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Vamos a la Marcha de la Lealtad.

Estuvo bastante interesante esta conferencia, porque tenemos muchos temas y todavía nos faltan muchísimos días de conferencias.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Faltó García Luna.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, vamos a ver el reporte último del capítulo. Porque el Reforma ya está en los cielos, ¿no?, pero aquí está la tierra, esto es lo que está en la tierra.

(INICIA VIDEO)

VOZ HOMBRE: El juicio contra Genaro García Luna está llegando a su recta final. Este miércoles 8 de febrero en el décimo día de audiencias en la Corte del Distrito Este de Brooklyn en Nueva York, la fiscalía determinó que el próximo lunes llamará a sus últimos testigos y dará por terminada su parte.

Se espera que en ese día presenten a un testigo significativo. Mientras tanto, la defensa está analizando seriamente si García Luna declarará en el juicio. En caso de hacerlo, el juez dio la orden de que la defensa debe avisar a la fiscalía a más tardar el próximo lunes en la mañana y el testimonio se llevará a cabo el martes. En caso de que García Luna no testifique, podrían empezar los argumentos de cierre de ambas partes el jueves de la próxima semana.

Durante la audiencia se concluyó el testimonio de Marlene Tarantino, funcionaria del servicio de ciudadanía e inmigración de los Estados Unidos quien fue la encargada de revisar la solicitud de Genaro García Luna para naturalizarse como ciudadano estadounidense.

La testigo presentó como evidencia la solicitud con la fecha del uno de junio de 2018 y manifestó que en ella García Luna señaló que no había cometido ningún crimen.

Tarantino afirmó que tras su revisión compartió la información de la solicitud a otras agencias para su investigación.

El siguiente testigo fue Egbert Simon, agente de la patrulla fronteriza. En su breve testimonio, Simon detalló la bitácora de entradas y salidas de García Luna a Estados Unidos entre 2012 y 2019 revelando que el lugar donde más tiempo pasaba García Luna mientras vivió en dicho país fue Miami, donde estableció su residencia y que el país que más visitaba era México.

La fiscalía luego llamó a Iván Carrera, agente de la DEA, quien declaró haber sido uno de los cinco agentes que arrestaron a García Luna en Dallas, Texas el 9 de diciembre de 2019.

Carrera manifestó que, tras la detención y al momento de llevar a cabo el interrogatorio, la videocámara no funcionó pese a intentarlo por varios minutos, por lo que procedieron a realizar los cuestionamientos sin grabar. Aclaró que García Luna aceptó rendir su testimonio sin ser grabado.

El testigo afirmó que cuando le preguntó a García Luna si tenía nexos con el narcotráfico, en específico con los Beltrán, este negó tener alguna relación con los Beltrán Leyva y dijo que él los combatía, no los ayudaba. Además, señaló no conocer a Iván Reyes.

Durante el contrainterrogatorio, la defensa cuestionó que en todo el complejo de la DEA en Dallas únicamente tuvieron una videocámara y criticó que García Luna no hubiera tenido presente a su abogado. En respuesta, la fiscalía volvió a señalar que García Luna había aceptado participar en el interrogatorio sin ser grabado, lo cual quedó plasmado en el acta.

El próximo testigo de la fiscalía fue George Dietz, agente especial del Departamento de Justicia de Estados Unidos Distrito Este de Brooklyn, Nueva York. Antes del testimonio de Dietz, se presentó un debate intenso entre las partes y el juez, pues la fiscalía pretendía que Dietz mostrara fotografías que se obtuvieron de la computadora de García Luna al momento de su arresto en las que se muestran propiedades, coches y motos, entre otras cosas. El abogado defensor César de Castro argumentó que, aunque una persona tenga fotos de ciertas cosas en su computadora, no necesariamente quiere decir que sean de su propiedad.

Al final de la discusión, el juez decidió que la fiscalía sólo podía presentar fotos que muestren bienes que puedan probar efectivamente que le pertenecen a García Luna. La fiscalía procedió a presentar fotografías de la llamada ‘Casa Blanca’ de García Luna en Cuernavaca. El testigo se encargó de describir el contenido de estas, mientras que proporcionaba la fecha en la que supuestamente fueron tomadas.

Tras esto, la fiscalía dio dar por terminado los cuestionamientos por este día, pero anunció que durante la siguiente audiencia presentará fotografías de un yate, autos de lujo, la colección de armas de García Luna, motocicleta Harley Davidson y la casa de García Luna en la Ciudad de México, en la que se encontraba lo que el exembajador de Estados Unidos, Anthony Wayne, llamó en una audiencia anterior el acuario de agua salada más grande que haya visto.

Hoy jueves no habrá audiencia por la imposibilidad de un miembro del jurado para asistir, por lo que el juicio se reanudará el lunes próximo.

(FINALIZA VIDEO)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, nos vemos.

