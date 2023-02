Julio Cesar Chávez confesó serle infiel a su esposa, pero no se enamoraba por respeto

En la imagen, el excampeón mundial de boxeo el méxicano Julio César Chávez. EFE/Juan Carlos Cruz/Archivo

Conocido como el César del Boxeo, Julio Cesar Chávez se ha mantenido en el ojo público por muchos años al ser catalogado por la prensa especializada y la afición como uno de los mejores boxeadores en la historia y el mejor libra por libra en la disciplina en México.

La dramática narración de Julio César Chávez en la pelea del “Vaquero” Navarrete El peleador mexicano cayó a la lona, por lo que el público y los comentaristas de box se preocuparon por Emanuel Navarrete VER NOTA

Al ser un referente del deporte nacional podría pensarse que la carrera deportiva de El Gran Campeón paso sin desmedidas para evitar algún desencuentro con la opinión pública, pero es todo lo contrario. Siendo figura del pugilismo nacional entre 1980 y 2005 (fecha de su retiro oficial), su vida estuvo minada por la controversia.

Ahora en el retiro, el César del Boxeo sigue dejando algunos desplantes que dan de que hablar al ojo mediático. En esta ocasión, el exitoso expugilista mexicano generó polémica, pues recientemente dio a conocer que le fue infiel a su esposa una y otra vez, aunque eso sí, no se enamoraba ‘por respeto’ a ella.

Yo le fui infiel a mi mujer, pero por respeto a ella no me enamoraba. 🤡🤡🤡🤡🤡🤡 pic.twitter.com/fJCbXBDMM4 — Prófugos del Ácido Fólico (@EsdeProfugos) February 3, 2023

En redes sociales empezó a circular un fragmento de su entrevista con Yordi Rosado en La entrevista con Yordi Rosado, donde el también analista de boxeo para TV Azteca confesó que durante el pico de su carrera fue infiel, pero respetuoso con sus sentimientos hacia su pareja.

Fui bien piruj*, bien put* la verdad, pero la verdad con todo respeto, no me enamoraba porque tenía a mis hijos y tenía a mi esposa

Acto seguido el ídolo del deporte mexicano que recientemente recibió el Premio Nacional del Deporte 2022 detalló que dichas infidelidades generaron que su mujer, en aquellos tiempos, le destruyera un auto de lujo, pues Chávez fue a visitar a una de sus conquistas, pero lo siguieron, generando un caos.

Julio César Chávez en entrevista con Yordi Rosado (Foto: Youtube/Yordi Rosado)

“Voy a ver a una morra y mi señora me sigue… el caso es que llega y estaba ahí sentado, lo bueno es que no me agarró con ella; me llegó y ‘así te quería agarrar hijo de tu chingad* madre’ y agarró la cerveza y el carro (un Rolls-Royce) me lo empezó a chocar por atrás… nuevecito”, comentó.

Ana Gabriela Guevara “no contesta”, acusó el COM al negarles el diálogo por problemas con atletas mexicanos La titular del Comité Olímpico Mexicano (COM) aseguró que las dos dependencias encargadas de velar por el deporte en México tiene que coadyuvar para esclarecer las últimas polémicas en las que se han envuelto VER NOTA

A sus 60 años solo han existido dos mujeres que los han llevado al altar. El primer amor del boxeador mexicano fue Amalia Carrasco, quien dejó su sueño de ser azafata para estar a lado de hombre que apenas iniciaba su carrera en el pugilismo. Producto de su relación nacieron tres hijos: Julio César Chávez Jr. (1986), Omar (1990) y Christian (1993).

Después de diversas problemáticas al interior de su relación con Amalia Carrasco la pareja decidió separase. Años más tarde tras el asesinato de su amigo el Bebé Gallardo, Julio ofreció ayuda a Myriam Escobar (la viuda) con quien formó una relación de la cual nació Nicole (2000), la última en la descendencia del pugilista mexicano.

Las polémicas de Julio Cesar Chávez

Corría el año de 1984, cuando Julio Cesar se convirtió por primera vez en campeón cuando derrotó por K.O. a Mario Martínez y ganó el cinturón de peso superpluma del CMB. En ese momento el mexicano alcanzó la fama y llegaron malas amistades y vicios.

David Beckham defendió a la Selección Mexicana tras el fracaso de Qatar 2022: “Un gol pudo cambiarlo todo” El exReal Madrid y Manchester United refrendó que la caída del ‘Tri’ en la reciente justa mundialista es algo que le pasa a todas las escuadras y puso como ejemplo a Inglaterra VER NOTA

Al llegar la fama llegaron complejas relaciones de amistad, Julio se mostraba muy cercano del supuesto promotor, Ángel Gutiérrez, quien estaba ligado al crimen organizado con Rafael Caro Quintero. Durante un viaje a Cancún, Ángel fue acribillado en 1993.

Por su parte el campeón solía ser muy amigo de Francisco Rafael Arellano Félix, aparecían juntos en eventos públicos en Mazatlán. Cabe destacar el caso de su compañero, El Bebé Gallardo el cual fue asesinado en un hotel en Toluca. Chávez acudió al baño y un sicario ingresó para ejecutar a su acompañante en 1995.

(Foto: Gettyimages)

Sus problemas con el fisco: en 1996, un juez de Culiacán giró una orden de aprehensión contra él por defraudación fiscal de 10.5 millones de pesos. Además, la Secretaría de Hacienda (SHCP) lo señaló de simulación fiscal de pago a través de la empresa González Carrasco por un adeudo de 40 millones de pesos.

Cinco años después, el Servicio de Recaudación Fiscal de Estado Unidos presentó otra demanda contra su persona por evasión de impuestos por 6 millones de dólares.