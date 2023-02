Un perro asustó a un mariachi en plena serenata y el momento se volvió viral

(TikTok/@joseluisosama)

Eventos como cumpleaños y aniversarios suelen ser engalanados con la presencia de un grupo de mariachis en diversas celebraciones mexicanas, sin embargo, a un perro no le pareció atractivo el ruido que habría invadido su casa y espantó al músico en plena presentación.

La grabación viral dejó ver que un mariachi estaba dando una serenata en el patio de algún domicilio, la melodía que se escuchó fue La Bikina, una melodía compuesta por el ya fallecido Rubén Fuentes y popularizada por cantantes como Luis Miguel.

“Como cuando estás cantando bien inspirado y pasa esto ¡Chequen el final!, escribió el mariachi que publicó el video en TikTok, cuyo usuario es @joseluisosama.

Mientras los familiares grababan y disfrutaban con agrado —especialmente la festejada—, el perro de la casa se levantó y ladró tan fuerte a espaldas del mariachi, que el joven con vestido de charro se espantó y caminó hacia atrás con su instrumento. Esto ocurrió justo mientras cantaba uno de los tonos más altos de la canción, por lo que pareció que su molestia fue por la voz del joven.

El susto que le propinó el canino al mariachi impidió que —durante unos segundos—, la presentación continuara con normalidad. En la grabación ya no se pudo ver si el espectáculo continuó, pero lo más seguro es que hayan apartado al perro para que el show pudiera seguir sin ninguna dificultad.

Aunque el video fue publicado por José Luis en enero, la grabación alcanzó más de 400 mil reproducciones en los primeros días de febrero, algunos de los comentarios que se pudieron leer fueron:

“Es que al firulais no le gusta que griten mientras descansa”, “El firulais: no manches carnal desafinas”, “Lo despertaste con tus gritos”, “No puedo dejar de verlo”, “Es que de seguro pensó que le estabas gritando a su dueña”, “Perro susto que se llevó”, “El Roky sabe que no es la versión de Luis Miguel” y “No le pareció que le dijera altanera”, en referencia a la estrofa específica en la que el mariachi fue interrumpido.

No supero al perro mariachi ❤️‍🔥 pic.twitter.com/YaJ6EO2zx2 — ❤️‍🔥Bingo. (@bingoconcept) July 9, 2021

Esta no es la primera vez en que un perro se roba la atención de un público que originalmente estaba escuchando a los mariachis, pues en 2021, un internauta compartió la grabación de un canino que intentó “hacerle segunda” a un trío de músicos callejeros.

“No supero al perro-mariachi”, escribió el usuario de Twitter cuyo perfil es @bingoconcept. En la grabación, un perro comenzó a aullar como si fuera otro más de los músicos. Entre risas, ellos siguieron el espectáculo hasta que llamó la atención de un transeúnte que paseaba por el lugar.

A finales de 2022, se viralizó en TikTok el “perro alerta sísmica”. Un video compartido por el usuario @ringostar20222 demostró que los peludos también pueden sentir empatía por situaciones de estrés como escuchar la alerta sísimica una y otra vez.

Crédito: Tiktok/@ringostar20222

En la grabación, se pudo ver a un perro Husky Siberiano reposando en la cama aullando en el mismo tono y ritmo en que lo hace la alerta sísmica de la Ciudad de México. “Y después de dos sismos, Ringo imita la alerta sísmica”, se leyó en las letras encimadas del video.

Es común que los caninos imiten sonidos agudos que parecen ser emitidos por otros perros, un efecto similar se produce cuando una ambulancia pasa cerca de algún peludo, pues en ocasiones comenzará a ladrar o aullar. En este video, llamó la atención que bastaron dos repeticiones seguidas del sonido para que el cachorro de Husky lo repitiera.

Esto ocurrió días después del 19 de septiembre de 2022, cuando la alerta sísmica de la CDMX se activó dos veces. La primera a las 12:19 horas para el simulacro conmemorativo de los sismos de 2017 y 1985 mientras que la segunda fue a las 13:06, advirtiendo sobre el movimiento telúrico con epicentro en Coacolmán, Michoacán.